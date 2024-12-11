Наш тур идеально подойдёт тем, кто скучает по Байкалу, а до отпуска ещё далеко.
Давайте вместе сменим обстановку и проведём выходные вдали от города, среди первозданных бескрайних просторов Байкала.
Первый день проведём в Листвянке, а два других — на Ольхоне, исследуя сакральные места и природные достопримечательности.
Давайте вместе сменим обстановку и проведём выходные вдали от города, среди первозданных бескрайних просторов Байкала.
Первый день проведём в Листвянке, а два других — на Ольхоне, исследуя сакральные места и природные достопримечательности.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Перезагрузка за 3 дня
Проведите три дня на Байкале, наслаждаясь красотами заповедной природы, прозрачными льдами и великолепными видами с мысов острова Ольхон.
Что вы увидите:
В первый день мы посетим Листвянку. В программе посещение музея Тальцы под открытым небом — уникального собрания памятников архитектору и этнографии. Мы приблизимся к истоку Ангары, увидим знаменитый Шаман-камень и поднимемся на смотровую площадку на высоте 728 метров. Во второй половине дня мы посетим Свято-Никольский храм, а после отправимся на местный рыбный рынок, где можно будет попробовать самую вкусную рыбу, выловленную в Байкале. Далее нас ждет Байкальский музей. Вечером проходят катания на собачьих упряжках, в том числе можно с ветерком прокатиться в лес на пикник и обратно. После возвращаемся в Иркутск. На второй день мы отправляемся на величественный Ольхон — сердце Байкала. Рано утром выезжаем из Иркутска, по пути останавливаемся на обед в Еланцах попробовать национальную бурятскую кухню. По пути также будет несколько остановок, на которых гид будет рассказывать о местных традициях. Доезжаем до официальной ледовой переправы и выезжаем прямо на Байкальские льды. Ближе к закату мы окажемся на мысе Бурхан, близ таинственной скалы Шаманка. Проводив световой день, отправляемся заселяться в гостиницу. На третий день мы продолжим исследовать Ольхон. После завтрака отправляемся на самый северный мыс острова — Хобой. По пути нас ждет много льда, великолепные ледяные гроты с искрящейся игрой света, а также Харанцы, остров Беленький, мыс Три Брата и, наконец, мыс Хобой. После посещения всех точек маршрута, мы возвращаемся обратно в Иркутск.
Важная информация:
Зимне-весенний период: Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая. Летне-осенний период: Хоть летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик; шорты, купальные принадлежности, полотенце; головной убор, удобную обувь на смену сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобная треккинговая обувь, КЛМН (кружку, ложку, миску, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальную аптечку.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Тальцы
- Шаман-камень
- Свято-Никольский храм
- Байкальский музей
- Ольхон
- Мыс Бурхан
- Скала Шаманка
- Мыс Хобой
- Остров Беленький
- Мыс Три Брата
Что включено
- Гид на протяжении всей программы
- Все трансферы и экскурсии
- Входные билеты и сборы в Нац. Парк
- Питание по программе
- Проживание на Ольхоне в благоустроенных 2-местных номерах (удобства в номере)
Что не входит в цену
- Проживание в Иркутске в 1-й и 3-й день
- Авиабилеты до Иркутска
- Прокат снегоходов - 5000 руб.
- Питание, не включенное в программу
- Дополнительно к программе можно добавить:
- Катание на ватрушке по льду Байкала (1500 руб. /чел.)
- Экскурсия на Хивусе в один из дней вместо экскурсии на авто, к доплате - 3000 руб. за каждого (без обеда)
- Посещение Мраморного карьера (10000 руб. за группу)
- Посещение Этнопарка с фольклорной программой (10000 руб. за группу)
- Видео-съемка с коптера в один из дней - 20000 руб.
- Катание на собачьих упряжках: 1, 7 км - 2000 руб. с каждого, 2, 5 км - 3 000 руб., 4, 5 км - 4 500 руб., 10 км - 8 000 руб. (~30 мин), 20 км - 12 000 руб. (~1 час), 20 км с пикником в лесу - 15 000 руб. (~2-3 часа)
- Во время ледостава (конец декабря - начало февраля) и ледохода (конец марта - начало мая) необходим дополнительный трансфер по острову, который стоит 9000 руб. с группы и 1200-1400 руб. /чел. за переправу на воздушной подушке - Хивус (цена в обе стороны)
Место начала и завершения?
Иркутск, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Зимне-весенний период:
- Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько, запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая
- Летне-осенний период:
- Хоть летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик шорты, купальные принадлежности, полотенце головной убор, удобную обувь на смену сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобная треккинговая
- Обувь, КЛМН (кружку, ложку, миску, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальную аптечку
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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