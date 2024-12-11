Перезагрузка за 3 дня

Проведите три дня на Байкале, наслаждаясь красотами заповедной природы, прозрачными льдами и великолепными видами с мысов острова Ольхон.

Что вы увидите:

В первый день мы посетим Листвянку. В программе посещение музея Тальцы под открытым небом — уникального собрания памятников архитектору и этнографии. Мы приблизимся к истоку Ангары, увидим знаменитый Шаман-камень и поднимемся на смотровую площадку на высоте 728 метров. Во второй половине дня мы посетим Свято-Никольский храм, а после отправимся на местный рыбный рынок, где можно будет попробовать самую вкусную рыбу, выловленную в Байкале. Далее нас ждет Байкальский музей. Вечером проходят катания на собачьих упряжках, в том числе можно с ветерком прокатиться в лес на пикник и обратно. После возвращаемся в Иркутск. На второй день мы отправляемся на величественный Ольхон — сердце Байкала. Рано утром выезжаем из Иркутска, по пути останавливаемся на обед в Еланцах попробовать национальную бурятскую кухню. По пути также будет несколько остановок, на которых гид будет рассказывать о местных традициях. Доезжаем до официальной ледовой переправы и выезжаем прямо на Байкальские льды. Ближе к закату мы окажемся на мысе Бурхан, близ таинственной скалы Шаманка. Проводив световой день, отправляемся заселяться в гостиницу. На третий день мы продолжим исследовать Ольхон. После завтрака отправляемся на самый северный мыс острова — Хобой. По пути нас ждет много льда, великолепные ледяные гроты с искрящейся игрой света, а также Харанцы, остров Беленький, мыс Три Брата и, наконец, мыс Хобой. После посещения всех точек маршрута, мы возвращаемся обратно в Иркутск.

Важная информация:

Зимне-весенний период: Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая. Летне-осенний период: Хоть летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик; шорты, купальные принадлежности, полотенце; головной убор, удобную обувь на смену сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобная треккинговая обувь, КЛМН (кружку, ложку, миску, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальную аптечку.