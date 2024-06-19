А Аина Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» Прекрасное место для отдыха😌 в отеле Лада очень вкусно готовят😊 а первый день все информативно рассказали про Хужир😊 второй день оочень было красиво😍 Байкал то место где можно отдыхать душой😃 рекомендую👍🏽👍🏽👍🏽

М Максим Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» По факту тур 1,5 дня. Дорога занимает много времени. Так,что оставался ещё на один день. Это расходы. А так всё интересно.

И Иван Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря» Все понравилось

Ю Юлия Ольхон: джип-сафари и водные прогулки Просто чудесные четыре дня! Каждый день как отдельное приключение!!! Большое спасибо организаторам: слышат наши пожелания и реализуют все наши хотелки! Спасибо огромное