Туры выходного дня в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «На выходные» в Иркутске, цены от 26 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
🚗 На машине
скидка
10%
50 отзывов
3 дня
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
10 июля в 08:00
11 июля в 08:00
3290029 610 за человека
Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
🛣 Джиппинг
2 отзыва
4 дня
Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
Проехать по острову с севера на юг, побывать в священных местах и зарядиться энергией Байкала
Начало: Иркутск, 08:00
10 июля в 08:00
11 июля в 08:00
48 000 за человека
2 дня на Ольхоне: джипинг, прогулки и пикник на свежем воздухе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
2 дня
2 дня на Ольхоне: джипинг, прогулки и пикник на свежем воздухе
Прокатиться по бескрайней Тажеранской степи и встретить закат с видом на скалу Шаманку
Начало: Иркутск, 08:00
10 июля в 08:00
11 июля в 08:00
26 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Аина
    19 июня 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Прекрасное место для отдыха😌 в отеле Лада очень вкусно готовят😊 а первый день все информативно рассказали про Хужир😊 второй день оочень было красиво😍 Байкал то место где можно отдыхать душой😃 рекомендую👍🏽👍🏽👍🏽
    Прекрасное место для отдыха😌 в отеле Лада очень вкусно готовят😊 а первый день все информативно рассказалиПрекрасное место для отдыха😌 в отеле Лада очень вкусно готовят😊 а первый день все информативно рассказалиПрекрасное место для отдыха😌 в отеле Лада очень вкусно готовят😊 а первый день все информативно рассказалиПрекрасное место для отдыха😌 в отеле Лада очень вкусно готовят😊 а первый день все информативно рассказали
  • М
    Максим
    17 июня 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    По факту тур 1,5 дня. Дорога занимает много времени. Так,что оставался ещё на один день. Это расходы. А так всё интересно.
    По факту тур 1,5 дня. Дорога занимает много времени. Так,что оставался ещё на один день. Это расходы. А так всё интересноПо факту тур 1,5 дня. Дорога занимает много времени. Так,что оставался ещё на один день. Это расходы. А так всё интересноПо факту тур 1,5 дня. Дорога занимает много времени. Так,что оставался ещё на один день. Это расходы. А так всё интересноПо факту тур 1,5 дня. Дорога занимает много времени. Так,что оставался ещё на один день. Это расходы. А так всё интересноПо факту тур 1,5 дня. Дорога занимает много времени. Так,что оставался ещё на один день. Это расходы. А так всё интересноПо факту тур 1,5 дня. Дорога занимает много времени. Так,что оставался ещё на один день. Это расходы. А так всё интересноПо факту тур 1,5 дня. Дорога занимает много времени. Так,что оставался ещё на один день. Это расходы. А так всё интересно
  • И
    Иван
    16 июня 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Все понравилось
  • Ю
    Юлия
    3 января 2024
    Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
    Просто чудесные четыре дня! Каждый день как отдельное приключение!!! Большое спасибо организаторам: слышат наши пожелания и реализуют все наши хотелки! Спасибо огромное
    Просто чудесные четыре дня! Каждый день как отдельное приключение!!! Большое спасибо организаторам: слышат наши пожелания иПросто чудесные четыре дня! Каждый день как отдельное приключение!!! Большое спасибо организаторам: слышат наши пожелания иПросто чудесные четыре дня! Каждый день как отдельное приключение!!! Большое спасибо организаторам: слышат наши пожелания и
  • Е
    Евгений
    2 сентября 2023
    Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
    Отличное и интересное путешествие. Супергид-Евгений. Хорошая организация- начиная от переговоров с Марией, встречи в аэропорту и возвращению в Иркутск. Продуманная
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    экскурсионная программа. Все сделано для того, что бы увидеть красоту Байкала и оценить его мощь и величие. и эта цель -достигнута. Мы в восторге.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На выходные»

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  3. 2 дня на Ольхоне: джипинг, прогулки и пикник на свежем воздухе
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тункинская долина
  5. Озеро Байкал
  6. Тажеранские степи
  7. Тальцы
  8. Набережная
  9. Мыс Харанцы
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июле 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На выходные" можно забронировать 3 тура от 26 000 до 48 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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