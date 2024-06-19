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3 дня
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
10 июля в 08:00
11 июля в 08:00
3290029 610₽ за человека
4 дня
Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
Проехать по острову с севера на юг, побывать в священных местах и зарядиться энергией Байкала
Начало: Иркутск, 08:00
10 июля в 08:00
11 июля в 08:00
48 000₽ за человека
2 дня
2 дня на Ольхоне: джипинг, прогулки и пикник на свежем воздухе
Прокатиться по бескрайней Тажеранской степи и встретить закат с видом на скалу Шаманку
Начало: Иркутск, 08:00
10 июля в 08:00
11 июля в 08:00
26 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААина19 июня 2024Прекрасное место для отдыха😌 в отеле Лада очень вкусно готовят😊 а первый день все информативно рассказали про Хужир😊 второй день оочень было красиво😍 Байкал то место где можно отдыхать душой😃 рекомендую👍🏽👍🏽👍🏽
- ММаксим17 июня 2024По факту тур 1,5 дня. Дорога занимает много времени. Так,что оставался ещё на один день. Это расходы. А так всё интересно.
- ИИван16 июня 2024Все понравилось
- ЮЮлия3 января 2024Просто чудесные четыре дня! Каждый день как отдельное приключение!!! Большое спасибо организаторам: слышат наши пожелания и реализуют все наши хотелки! Спасибо огромное
- ЕЕвгений2 сентября 2023Отличное и интересное путешествие. Супергид-Евгений. Хорошая организация- начиная от переговоров с Марией, встречи в аэропорту и возвращению в Иркутск. Продуманная
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На выходные»
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