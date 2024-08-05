Новый маршрут для всей семьи в самое сердце озера Байкал ‒ на
Программа тура по дням
Встреча в Иркутске. Едем на Байкал
Встречаемся в аэропорту или возле, грузимся на трансфер и уже предвкушаем встречу с величественным озером Байкал.
Уже сегодня мы его увидим и даже успеем прогуляться по его льду.
Но немного запаситесь терпением, так как нас ждет самый продолжительный переезд в этом туре, мы поедем в сторону поселка Сахюрта, где и остановимся на ближайшие 3 ночи.
Переезд порядка 5 часов с остановкой на обед в кафе, с прогулкой к памятнику Бродяги, расположенного на видовой точке нашего пути.
В обед уже будем на месте, заселимся, перекусим, познакомимся и пойдем гулять по льду.
Сегодня программа прогулки не очень большая, так как с дороги и со смены часовых поясов нам нужно будет хорошенько отдохнуть и лечь пораньше спать, но проверить толщину Байкала и сделать классные фотографии мы уже точно успеем.
Переезд 5 часов.
Прогулка на Большие Ольхонские ворота, коньки
Сегодня планируется большой трекинг.
Для маленьких детей обязательно возьмите рюкзак- переноску или ватрушку (также будет и наша "дежурная ватрушка").
Встаем пораньше, хорошенько завтракаем и выходим на маршрут.
По пути нас ждут самые "масштабные" открытые участки льда, настоящий простор и мощь.
Можно прогуляться к одной из становых щелей и полюбоваться торосами.
Именно здесь, в проливе, мы рекомендуем покататься на коньках, если планировали и умеете.
Прокат коньков можно взять на базе в Сахюрте (поможем заранее забронировать нужные размеры).
Если время и погода позволят, то сможем дойти до острова Ольхон (противоположной стороны пролива) и подняться на гору, откуда открываются просто умопомрачительные виды на изрезанные берега Байкала.
Подниматься будет непросто, но это того точно стоит!
Вечером общение, игры, местные легенды и вкусный травяной чай в уютной компании.
Прогулка к пузырькам и к мысу Кобылья голова
Да-да, сегодня у нас специальный трекинг к пузырькам.
Мы знаем, где с большей вероятностью можно увидеть те самые метановые пузырьки, застывшие во льдах Байкала.
Пойдем именно туда, в поисках.
Зрелище - удивительное, фотографии - потрясающие, дети - счастливы.
После, если останется желание, дойдем еще до одного топового места - мыса Кобылья Голова.
Там, кстати, частенько самые огромные и причудливые наплески на скалах (замерзшие брызги от волн).
Но детям тут понравится ледяной проход между скал.
Прогулка налегке до 10 км.
Переезд в Хужир через остров Огой
Утром завтракаем на базе, собираем свои вещи и отправляем жить на остров Ольхон в поселке Хужир.
Переезд будет непродолжительный, прямо по льду Байкала, по ледовой дороге.
Удивительно будет посмотреть на вмороженные дорожные знаки, а также потрястись на торосах.
Сделаем прогулочную остановку у острова Огой, где поднимемся к Буддисткой Ступе Просветления.
Там можно будет загадать желание по всем канонам и опять же полюбоваться красотой вокруг, ступа находится на вершине горы.
По приезду - заселяемся и идем обедать в кафе.
Прогуляемся к мысу Бархан на закате и повяжем ленточки на знаменитых столбах Сэргэ.
Вечерние легенды Байкала, вкусный сытный ужин, творчество и впечатления.
День будет насыщенным.
Переезд не более 2 часов.
Переезд на новую базу.
Прогулка по Хужиру. Этнодеревня и свободная программа
Знакомимся с бурятской культурой и идем посещать программу в этнодеревне, где нам расскажут об обычаях и традициях и проведут интереснейшую интерактивную программу.
После отправимся пообедать в кафе - самое время пробовать различные национальные блюда именно в Хужире.
Отдохнув, идем на прогулку или на фестиваль ледяных фигур (в зависимости от дат самого выезда), или к острову Харанцы, где обычно образуются огромные ледяные гроты (идеальное место для фотосессий).
К острову, кстати, можно проехаться и на велосипеде, прокаты есть в Хужире, однако стоит учитывать "дорожную" обстановку.
При наличии большого количества снега, дорога по Байкалу будет одна и на велосипедах придется ехать по одной дороге с машинами, будете часто сторониться машин и экскурсионных "буханок" а вот, при малом количестве снега, ехать можно будет где угодно удовольствия от такой поездки будет значительно больше.
По пути к гротам также посмотрим скалу Шаманка, покажем, где там спрятался дракон, прогуляемся по небольшому кладбищу кораблей.
А вечером можно будет устроить баньку при желании.
Экскурсия на мыс Хобой
Вот мы и дождались.
Кульминация нашего путешествия - поездка на край острова Ольхон - на мыс Хобой.
Много легенд связано с этим местом.
Много эмоций вызовет вид на слияние Малого и Большого морей озера Байкал.
Мы поднимемся на самый край этого мыса.
Повезут нас туда на буханках, накормят вкуснейшей ухой в обед, по пути сделаем остановку у памятника "Хранителя Байкала" и, конечно же, снова загадаем желание.
Все мечты на Байкале исполнятся!
Когда вернемся обратно, то разбежимся покупать сувениры, а вечером после ужина соберемся вместе и подведем итоги нашего путешествия.
Завтра едем в Иркутск.
Автоэкскурсия на 4 часа.
День отъезда
Кому мало, и кто хочет еще, можно отправиться в небольшой тур на рассвет на противоположную сторону острова Ольхон, в Узуры (оплачивается отдельно).
Встать придется рано, зато там будет возможность как покататься на коньках (снова), так и увидеть торосы выше человеческого роста, становые щели тут, конечно, впечатляющие.
Обратно в Иркутск поедем после возвращения всех из Узуры.
Переезд снова будет порядка 5 часов, но, опять же, с остановками.
Рекомендуем не вылетать в этот день домой, а на чуток задержаться в самом Иркутске и тут немного погулять.
Проживание
Мы будеи жить в двух местах: в отдельном коттедже/базе отдыха на острове Ольхон (в поселке Хужир) и в поселке МРС на материковой части у пролива Большие Ольхонские ворота.
Варианты проживания
Турбазы по маршруту
Номера на 2-4 человека, с удобствами, закрытая территория, вайфай.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта Иркутска на остров Ольхон и обратно
- Весь внутренний трансфер по маршруту
- Оплата посещения заповедника
- Проживание в гостинице (номера по 2-4 человека)
- Полноценное двухразовое питание (завтраки и ужины на базе)
- Экскурсия в бурятскую Этнодеревню
- Экскрусия-заброска на мыс Хобой
- Посещение Хужирского краеведческого музея
- Посещение ледового фестиваля (в зависимости от дат)
- Услуги инструктора: трекинг, вечернее творчество, активные игры на улице и решение орг. вопросов в поездке
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Обеды в кафе по маршруту
- Заброска-экскурсия на рассвет в Узуры (по желанию)
- Прокат коньков/велосипеда (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Мы будем жить в теплом доме, да и приедем туда на трансфере, поэтому носить тяжести нам особо не придется. Продумайте комплекты одежды для дома и для активных прогулок зимой. В этот выезд можно перестраховаться и взять лишнего (!). И обязательно рюкзачок для радиальных прогулок, куда влезут дополнительные теплые и сменные вещи, термос с горячим чаем и контейнер с перекусом. Для маленьких детей рекомендуем подумать о "транспортном средстве": ватрушке, складных санях. Но на выезде также будет "дежурная ватрушка". Везете только свои вещи, все общественное снаряжение мы довезем для вас сами.
- Рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- Накидка на рюкзак;
- Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
- Фонарик налобный светодиодный;
- Одежда для сна;
- Нижнее бельё;
- Плавательный костюм (купальник, плавки);
- Термобельё;
- Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- Штаны теплые для вечера (флисовые);
- Носки или термоноски;
- Шерстяные носки;
- Лёгкая кофта (тельник, термо);
- Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- Варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
- Шапка теплая;
- Балаклава;
- Зимняя обувь;
- Тёплые ботинки;
- Тапочки;
- Удобные штаны;
- Полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
- Паспорт;
- Деньги;
- Термос (1л.);
- Фотоаппарат;
- Набор посуды (КЛМН);
- Индивидуальная аптечка;
- Солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- Предметы личной гигиены;
- Телефон;
- Медицинский полис;
- Банное;
- Детская индивидуальная аптечка;
- Очки солнцезащитные;
- Рекомендуем добавить:
- Пуховик (теплая куртка);
- Треккинговые палки;
- Пуховый жилет;
- Пауэрбанк;
- Защита на колени;
- Зимние рыбацкие сапоги EVA.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
С какого возраста можно идти в этот поход?
Мы прописываем, что данный поход подходит детям от 4 лет, в связи с тем, что нет возможности организации дневного сна. Чаще всего днем мы находимся на прогулке по льду Байкала. Важно отметить, что самый продолжительный переезд тут составляет 5 часов - это заброска на остров Ольхон. Если длительные переезды вас пугают, то лучше записаться на другой наш семейный тур на зимний Байкал, там переезды составляют не более 1,5 часов.
Детям будет тяжело?
Маршрут максимально упрощен, доступен по силам. Если вдруг и будет такое, что ребенок устал и не захотел куда-то идти в этот день, то можно остаться в гостинице. Но лучше идти, чтобы не пропустить что-нибудь интересненькое. Для прогулок у нас будет "дежурная ватрушка".
Будут ли длительные переезды?
Максимальный переезд будет в первый и последний день выезда, именно его и приется потерпеть. Составит он не более 5 часов, но с полноценной остановкой на обед в кафе.
Чем будем питаться?
Все завтраки и ужины на маршруте входят в стоимость и у вас нет необходимости покупать что-то дополнительно. На дни треккинга (длительных прогулок в горы / вне цивилизации) предусмотрены перекусы. Берите термосы для горячего вкусного чая с травами. Все обеды в Хужире и МРС в кафе в стоимость не входят.
Какая будет погода? Будет холодно?
Как правило, зимы на Байкале мягкие и солнечные, но надо быть готовыми к любой погоде и к морозам тоже. Продумайте комплекты одежды, как для себя, так и для ребенка. Важным фактором тепла является хорошая теплая обувь с толстой подошвой (подойдут сапожки-дутики), шапка и рукавички/перчатки. Проверьте, чтобы горло, было закрыто и была возможность спрятать лицо от мороза. Можно взять с собой бафф, горнолыжную маску, специальный крем от мороза, чтобы сберечь румяные щечки. Двигаться мы планируем активно, поэтому замерзнуть у нас не получится.
Какая на маршруте связь? Есть ли интернет?
В гостинице есть бесплатный wi-fi, но будьте готовы, что мобильная связь и мобильный интернет ловят нестабильно во время всех прогулок, особенно вне населенных пунктов.
Сколько денег брать с собой? Наличные или карта?
Лучше взять с собой немного наличных, но сейчас даже на рынке есть возможность оплатить картой или переводом. В стоимость похода мы включили все переезды, питание, проживание, траты по программе. Возьмите деньги на обеды (порядка 300-400 руб на человека за прием, на 4 приема). Все остальные расходы по желанию: ночевки и питание в Иркутске, экскурсии не по программе, нерпинарий, сувениры/подарки, кафешки, банька, прокат коньков и велосипедов. Комфортный размер денег у каждого свой, берите столько, сколько вы максимально готовы потратить на отдыхе
Есть ли скидки в туре?
- Первые 6 мест со скидкой, стоимость по скидке 72 500 (уточнять актуальную цену на момент бронирования);
- Скидка 1500 ₽ Для компаний от 3х человек, скидка каждому взрослому;
- Детям от 4 до 7 лет стоимость 49 200 ₽. Не суммируется с другими скидками;
- Детям от 8 до 12 лет стоимость 64 300 ₽. Не суммируется с другими скидками.