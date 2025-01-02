За 5 дней мы успеем побывать на скале Шаманке, доехать до самой северной части Ольхона — мыса Хобоя, прокатиться по льду озера на специальном судне и забраться в байкальские гроты. Увидим необычные ходульные деревья и Белый мыс, подышим свежим воздухом и зарядимся энергией.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическую, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то, и то.
Термобельё
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
Термос (на свое усмотрение)
Личная аптечка
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).
Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).
Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.
Проживание. Отель в Ольхоне («Лейк Плейс»/«Ирбис»), в последнюю ночь — отель в Иркутске «Байкал Форест» 4*. Размещение 2- и 3-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входят в 1 и 3 день: завтрак и ужин, во 2 день: завтрак, обед и ужин, в 4 и 5 дни — завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.
Уровень сложности. Программа предусматривает несложные пешие прогулки. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания.
Программа тура по дням
Удивительный Ольхон: скала Шаманка
Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале Иркутска и отправимся в самое сердце Байкала — на остров Ольхон. По пути полюбуемся прибайкальскими пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранскую степь и берег острова Ольхон. Будем проезжать посёлок Еланцы и посмотрим на бронзовую статую летящего орла, ставшего покровителем степных просторов.
Доедем до переправы, а уже на острове нас встретит УАЗ, на котором мы доедем до посёлка Хужир. Заселимся в отель.
Далее нас ждёт мыс Бурхан или скала Шаманка. Пещера мыса считалась местом, где живёт хозяин острова — эжин. Это место обладает невероятной энергетикой. Загадывайте желания! Севернее мыса расположился пляж Сарайского залива. Валы из песка прячут полянки, окружённые сосновым бором.
После экскурсии вернёмся на ужин в отель.
Мыс Хобой, урочище Песчаное и Белый мыс
Позавтракав, отправляемся на автомобильную экскурсию на самый северный мыс острова — Хобой. Будем проезжать Малое Море и сделаем пару остановок.
В первую очередь заглянем на урочище Песчаное, где лёд и песчаные дюны сливаются в объятиях. Здесь сможем увидеть ходульные деревья, которые поднялись над песком на 30-40 см за счёт корней.
Следующая станция — Саган-Хушун или Белый мыс. Он протянулся на расстояние около 1 км. Скалы мыса имеют пирамидальную форму и внесены в список памятников природы Байкала. Здесь вы узнаете легенду о «трёх братьях».
Доберёмся до Хобоя, прогуляемся по тропинке, чтобы дойти до места, откуда открывается умопомрачительный вид на Байкал. У вас будет возможность увидеть восточное побережье озера — полуостров Святой Нос.
По возвращении с мыса подкрепимся и поедем в Хужир. Вечером поужинаем в отеле.
Исследуем южную часть Ольхона
Завтракаем в отеле и едем на юг острова, чтобы увидеть сокуи и наплески. Что это такое? Узнаете во время экскурсии! По приезде пересядем на хивус — судно на воздушной подушке.
Сможем забраться в гроты, труднодоступные в любое другое время года.
Возвращаемся в отель, ужинаем и отдыхаем после активного дня.
Возвращение в Иркутск
После завтрака у вас будет свободное время, а затем мы вернёмся в Иркутск. Точное время выезда мы сообщим вам заранее.
Когда приедем, разместимся в отеле, и вы сможете самостоятельно погулять по городу.
Окончание тура
После завтрака в отеле вас ждёт трансфер в аэропорт или на ж. -д. вокзал. До новых встреч на Байкале!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|56 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (1 и 3 день: завтрак и ужин, 2 день: завтрак, обед и ужин, 4 и 5 дни - завтраки)
- Услуги гида
- Трансфер по маршруту
- Трансфер до аэропорта/ж. - д. вокзала
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Дополнительные экскурсии и активности
- Акция «Раннее бронирование» (8 мест на заезд). Полная оплата до 25.10.2024
- 54 300 ₽ - 2-местное размещение
- 71 400 ₽ - 1-местное размещение
- Обычная цена (за человека):
- 56 500 ₽ - 2-, 3-местное размещение
- 74 300 ₽ - 1 местное размещение