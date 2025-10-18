Описание тура
Улан-Удэ, Усть-Баргузин, Чивыркуй, Ольхон, Листвянка, Иркутск: топовые локации 2 берегов Байкал - уникальное и очень красиво озеро. Зимний Байкал предоставляет возможность прогуляться по кристально-прозрачному льду, посмотреть ледяные пещеры и гроты, сокуи и увидеть уникальный пузырьковый лед, который есть только на Байкале!
Отличительная особенность предлагаемого авторского тура - возможность увидеть топовые локации Байкала в двух регионах - Бурятии и Иркутской области, искупаться в горячих источниках Чивыркуйского залива, посмотреть красивейший высокогорный буддистский дворец Богини Янжимы в баргузинской долине, а также место силы - Сувинскую Саксонию (побратима с английским Стоунхенджем), очутиться на пузырьковом льду и попасть на остров Ольхон со знаменитой скалой Шаманка и мысом Хобой, посетить байкальскую ривьеру - бухту Песчаную, Листвянку с обзорной площадкой Камень Черского откуда открываются потрясающий вид на исток р. Ангары (не замерзает круглый год), посетить интраетивный музей Байкала, где представлена в том числе и живая байкальская нерпа - эндемик Байкала, а также покататься на коньках по идеально чистому льду.
Маршрут обкатан и проверен временем (более 5 лет проводим данный тур), путешествие проходит точно и четко (каждый день расписан по минутам) с комфортом и нравится всем гостям, которые оценили как весь маршрут в целом, так и бурятская сторона Байкала, поскольку именно там более колоритная природа, меньше людей и просто красивее!
Фотосессии в лучших локациях - в подарок!
Программа тура по дням
Прибытие на Байкал
Встретившись в аэропорту г. Улан-Удэ (прибытие с утра, прямым рейсом из Москвы (другого города) компанией Аэрофлот/ S7) мы садимся в комфортабельный микроавтобус Toyota Hiace и едем в п. Усть-баргузин, расположенный на берегу Баргузинского залива (280км.). По дороге - обзорная экскурсия по г. Улан-Удэ, с посещением дацана и обзорной площадки откуда открывается панорамный вид на город. Пообедаем по дороге в кафе (входит в стоимость тура) на берегу Байкала, а также выйдем на лед и получаем первый Байкальский драйв. По прибытию в п. Усть-баргузин заселяемся в комфортабельный гоствеой дом Байкальский медведь расположенный в экологически чистом лесу на границе с Забайкальским национальным парком. Отдых. Русская баня. Ужин (входит в стоимость тура).
Чивыркуйский залив-ледяные пещеры, горяч. источники
После завтрака мы отправляемся в красивейший и труднодоступный Чивыркуйский залив (70 км.). Автомобиль - Уаз-412 (удобные кресла, фен). По дороге будет несколько остановок, где мы сможем сделать отличные фото. По прибытию в Чивыркуйский залив осмотрим ледяные пещеры и гроты, наплески и сокуи. По желанию искупаемся в горячих источниках, которые есть только здесь - на бурятской стороне (вода +40С). Возвращаемся в гостевой дом, на обед, попробуем вкуснейшую уху из байкальского омуля (входит в стоимость тура). После обеда отдохнем и покатаемся на снегоходах по Забайкальскому национальному парку. Ужин (входит в стоимость тура).
Баргузинская долина - Янжима, Сувинская Саксония
Позавтракав мы отправляемся в Баргузинскую долину (120 км. в одну сторону), где доберемся до высокогорного дворца Богини Янжимы - покровительницы искусств, ремесел и семьи. По дороге нас ожидает экскурсия в частный музей, владелец которого всю жизнь занимается фотографией и коллекционированием антиквариата (более 3000 артефактов). На обед - блюда национальной кухни - бухлер / шулэн,, позы, бовы (входит в стоимость тура), а также посещение настоящей бурятской юрты и рассказ от специализированного экскурсовода о традциях и быте коренных народов. Возвращаемся по другой дороге, чтобы увидеть Сувинскую Саксонию - место силы - огромные камни в горах (побратима с английским Стоунхенджем) где открываются умопомрачительные виды! Ужин в гостевом доме Байкальский медведь (входит в стоимость тура).
О. Ольхон-самый красивый лед всего Байкал-по пути
После завтрака по официальной дороге мы пересечем Байкал (лед очень прочный, более 1.5м), проехав над самой глубокой точкой всех пресных водоемов мира (1642м.) и прибудем на о. Ольхон (120 км.). По дороге будет несколько остановок - будем любоваться потрясающим льдом Байкала (тут он самый красивый), делать фото на фоне мыса Хобой (одно из самых атмосферных мест на Байкале). Обед по дороге - строганина из омуля и вкуснейший омулевый пирог (входит в стоимость тура). По прибытию в п. Хужир (столица Ольхона) заселимся в уютный гостевой дом, отдохнем и сходим к мысу Бурхан (скала Шаманка), где на закате сделаем памятные фотографии. Ужин в гостевом доме (входит в стоимость тура).
Пузырьковый лед, идеально чистый лед, пещеры
Позавтракав мы сядем в катер на воздушной подушке (хивус) и отправимся по льду Байкала отправимся в п. Листвянка (250 км.). По дороге нас ждет масса интересных экскурсий. Первая - самое инстаграмное место на Байкале - мыс Дракон (о. Огой), далее мы осмотрим ледяные пещеры и гроты, наплески и сокуи, а также знаменитый пузырьковый лед, который есть только на Байкале. Обед ((ланч-бокс входит в стоимость тура) в знаменитой и труднодоступной бухте Песчаная - особо охраняемом месте на всем Байкале (можно добраться только на хивусе зимой или катере летом). Сделаем потрясающие фото на идеально чистом льду. По прибытию (17 часов +/-) в Листвянку - заселение в бутик-отель Larch. Ужин в отеле (входит в стоимость тура).
Листвянка. Музей Байкала
После завтрака мы отправимся на экскурсию в Музей Байкала (новый интерактивный музей) где представлена вся информация об уникальном озере а в красивых и больших аквариумах можно любоваться эндемиками Байкала - омуль, байкальский осетр, ленок, а также двумя красивыми нерпочками.
Далее, на фаникулере мы поднимемся на обзорную площадку Камень Черского откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары - единственной реки вытекающей из оз. Байкал (не замерзает круглый год).
После этого свбодное время для посещения рынка (сувениры, омуль), обед в бутик-отеле (входит в стоимость тура), трансфер в Иркутск (70км.) заселение в гостиницу Русь (к 16-00) в историческом центре города. Свободное время (прогулка по историческому центру Иркутска). Ужин в гостинице (входит в стоимость тура).
Возвращение домой
Завтрак в гостиницу. Окончание тура. Много прямых утренних рейсов с
утра). Также можно погулять по Иркутску и улететь домой вечером, у нас
красивый город с интересной более чем 360 летней историей, есть на что
посмотреть…
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы
- Комфортабельное проживание (двухместные и трехместные номера с санузлом, Тв и Wi-Fi)
- 3ех разовое питание
- Экскурсии
- Входы в национальные парки
- Работа гида
- Фотосессии в лучших локациях
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы (сувениры, омуль и пр.)
Пожелания к путешественнику
Чтобы путешествие прошло комфортно важно чтобы была правильно подобрана одежда, которая должна состоять из 3 слоев:
1. Нижний слой - термобелье, которое хорошо отводит влагу и одновременно греет. Советуем обратить внимание на бренды North Face, Columbia, Red Fox, Guahoo или Bask.
2. Средний слой - кофта и штаны из флиса, то есть синтетической шерсти тех же фирм.
3. Верхний слой - ветрозащитная утепленная куртка (с капюшоном) и штаны или комбинезон.
Также понадобятся:
- шапка / утепленная кепка, чтобы закрывала уши;
- шарф или балаклава, чтобы закрыть шею и подбородок;
- флисовые или шерстяные перчатки;
- 2-3 пары махровых и шерстяных носок;
- солнцезащитные очки (на Байкале очень яркий свет, без очков крайне тяжело).