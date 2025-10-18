Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Улан-Удэ, Усть-Баргузин, Чивыркуй, Ольхон, Листвянка, Иркутск: топовые локации 2 берегов Байкал - уникальное и очень красиво озеро. Зимний Байкал предоставляет возможность прогуляться по кристально-прозрачному льду, посмотреть ледяные пещеры и гроты, сокуи и увидеть уникальный пузырьковый лед, который есть только на Байкале!

Отличительная особенность предлагаемого авторского тура - возможность увидеть топовые локации Байкала в двух регионах - Бурятии и Иркутской области, искупаться в горячих источниках Чивыркуйского залива, посмотреть красивейший высокогорный буддистский дворец Богини Янжимы в баргузинской долине, а также место силы - Сувинскую Саксонию (побратима с английским Стоунхенджем), очутиться на пузырьковом льду и попасть на остров Ольхон со знаменитой скалой Шаманка и мысом Хобой, посетить байкальскую ривьеру - бухту Песчаную, Листвянку с обзорной площадкой Камень Черского откуда открываются потрясающий вид на исток р. Ангары (не замерзает круглый год), посетить интраетивный музей Байкала, где представлена в том числе и живая байкальская нерпа - эндемик Байкала, а также покататься на коньках по идеально чистому льду.

Маршрут обкатан и проверен временем (более 5 лет проводим данный тур), путешествие проходит точно и четко (каждый день расписан по минутам) с комфортом и нравится всем гостям, которые оценили как весь маршрут в целом, так и бурятская сторона Байкала, поскольку именно там более колоритная природа, меньше людей и просто красивее!

Фотосессии в лучших локациях - в подарок!