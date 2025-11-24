На хивусе мы будем путешествовать по ледяным просторам, посетим необитаемый остров Огой со ступой Просветления, заглянем в фантастические гроты, сделаем
Описание тура
Организационные детали
1. Одежда должна быть удобной, непродуваемой – не сковывать движения.
2. Обувь высокая, лучше треккинговые ботинки или дутики (вполне подойдут).
3. Две пары перчаток/носок.
4. Баф. Солнечные очки. Крем от мороза и ветра.
5. Пауэрбанк для телефона (на морозе техника разряжается).
6. Хорошее настроение!
Программа тура по дням
Прибытие на Ольхон, встреча заката на мысе Бурхан и омуль по-байкальски
Встретим вас в аэропорту Иркутска и отправимся на остров Ольхон. Расстояние около 250 км. По дороге сделаем остановку на обед в национальном кафе, где попробуем бурятские буузы.
Далее по маршруту — остановки у бронзовой скульптуры белоголового орлана, символа шаманизма, и памятника бродяге из песни «По диким степям Забайкалья».
Затем нас ждёт ледовая переправа по Малому морю. Прибудем на остров, разместимся на базе отдыха прямо у берега Байкала. После начнём пешую экскурсию к мысу Бурхан (скале Шаманка). Здесь встретим закат, любуясь яркими красками неба и панорамой озера.
В 20:00 нас ждёт ужин: омуль по-байкальски — главный деликатес региона.
Рассвет у Ольхонских ворот, мыс Кобылья Голова, остров Огой, мыс Драконы, велопрогулка по льду
После раннего завтрака отправимся на юг острова на хивусе — катере на воздушной подушке. Встретим рассвет у пролива Ольхонские ворота. Здесь устроим символический «поцелуй двух морей» — глоток вина из рюмки, выточенной из байкальского льда, и согреемся травяным глинтвейном в тёплой каюте.
Остановимся у мыса Кобылья Голова, где зимой пещеры превращаются в сверкающие ледяные залы. Продолжим путь к острову Огой с буддийской ступой Просветления. Поднимемся на вершину, чтобы полюбоваться панорамой Малого Моря и, по желанию, совершить обход вокруг ступы «на удачу».
Желающие смогут прокатиться на коньках по гладкому льду Байкала (прокат за доплату). Затем пересаживаемся на внедорожники и отправляемся к мысу Дракона. Увидим озеро Нурское, в глади которого застыли пузырьки метана. Здесь нас ждут катание на ватрушках и фотосессия на зеркальном льду.
Возвращение на базу, обед. После отдыха посетим арт-галерею Ощепкова и сувенирные лавки. Затем совершим велопрогулку по льду Малого Моря до гротов острова Харанцы, украшенных сокуями.
Вечером — ужин и свободное время. По желанию можно посетить баню на берегу Байкала и окунуться в прорубь после парной.
Мыс Хобой, остров Харанцы и уха из омуля на обед
После завтрака отправимся в путь на внедорожниках. Сделаем остановку на острове Харанцы, где увидим гроты с ледяными наплесками, и на мысе Саган-Хушун. Далее наш путь проляжет через мыс Будун, урочище Песчаное, мыс Сасы и мыс Левый Хушун.
Главная цель маршрута — мыс Хобой, крайняя северная точка острова. Его скала Дева напоминает женский профиль и считается одним из сакральных мест Байкала. Пообедаем на свежем воздухе вкуснейшей ухой из омуля. Если позволит ледовая обстановка, продолжим путь вдоль восточного побережья к посёлку Узуры — единственному населённому пункту на северо-востоке Ольхона.
Ближе к вечеру вернёмся в Хужир. После отдыха можно прокатиться в собачьих упряжках (дополнительная опция).
Возвращение на базу отдыха, ужин и свободное время.
Экскурсия по Иркутску и завершение тура
После завтрака отправимся в Иркутск (около 300 км). По дороге остановимся на обед в этническом кафе (оплачивается самостоятельно). Прибытие в город запланировано на 14:00.
Финальная часть путешествия — обзорная экскурсия по историческому центру Иркутска. Мы осмотрим Спасскую церковь, собор Богоявления и костёл 19 века.
На набережной Ангары увидим памятники казакам-первопроходцам, святым Петру и Февронии, а также восстановленную триумфальную арку «Московские ворота» 1811 года. В центре города расположены памятники Александру III, А. В. Колчаку, В. И. Ленину, жёнам декабристов, Александру Вампилову и Леониду Гайдаю.
Посетим современное культурное пространство «Иркутская слобода». Здесь отреставрированы старинные деревянные дома, работают музеи, кафе и мастерские. У входа нас встретит символ города — иркутский бабр с соболем в зубах.
После — трансфер в аэропорт или отель. При необходимости можно остаться в городе на ночь, мы поможем с бронированием гостиницы.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|60 000 ₽
|1-местное размещение
|67 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Все экскурсии и активности по программе
- Услуги профессиональных гидов-экскурсоводов, проводников-инструкторов
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Обед в 4-й день - ок. 800-1000 ₽
- Доплата за 1-местное проживание - 7500 ₽
- Катание в собачьей упряжке
- Аренда коньков