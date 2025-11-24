Мои заказы

Тур «всё включено» по must-see-локациям Байкала: Ольхон, Хужир и мыс Хобой (мини-группа)

Прокатиться по льду на велосипедах, встретить закат у скалы Шаманка, отведать байкальских блюд
Отправляемся в зимнее путешествие к сердцу Байкала — на остров Ольхон.

На хивусе мы будем путешествовать по ледяным просторам, посетим необитаемый остров Огой со ступой Просветления, заглянем в фантастические гроты, сделаем
читать дальше

эффектные кадры у Ольхонских ворот в лучах рассветного солнца.

Вы увидите главные локации Малого Моря: мыс Кобылья Голова, скалу Шаманка, остров Харанцы, озеро Нурское с пузырьками метана в застывшей глади.

А сколько гастрономических открытий вас ждёт! Мы включили трёхразовое питание в стоимость, чтобы вы насладились сваренной на свежем воздухе ухой, вкуснейшим омулем, буузами и другими специалитетами.

Завершим тур увлекательной экскурсией по Иркутску, которая перенесёт вас в прошлое этого старинного городка.

Тур «всё включено» по must-see-локациям Байкала: Ольхон, Хужир и мыс Хобой (мини-группа)
Тур «всё включено» по must-see-локациям Байкала: Ольхон, Хужир и мыс Хобой (мини-группа)
Тур «всё включено» по must-see-локациям Байкала: Ольхон, Хужир и мыс Хобой (мини-группа)

Описание тура

Организационные детали

1. Одежда должна быть удобной, непродуваемой – не сковывать движения.
2. Обувь высокая, лучше треккинговые ботинки или дутики (вполне подойдут).
3. Две пары перчаток/носок.
4. Баф. Солнечные очки. Крем от мороза и ветра.
5. Пауэрбанк для телефона (на морозе техника разряжается).
6. Хорошее настроение!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Ольхон, встреча заката на мысе Бурхан и омуль по-байкальски

Встретим вас в аэропорту Иркутска и отправимся на остров Ольхон. Расстояние около 250 км. По дороге сделаем остановку на обед в национальном кафе, где попробуем бурятские буузы.

Далее по маршруту — остановки у бронзовой скульптуры белоголового орлана, символа шаманизма, и памятника бродяге из песни «По диким степям Забайкалья».

Затем нас ждёт ледовая переправа по Малому морю. Прибудем на остров, разместимся на базе отдыха прямо у берега Байкала. После начнём пешую экскурсию к мысу Бурхан (скале Шаманка). Здесь встретим закат, любуясь яркими красками неба и панорамой озера.

В 20:00 нас ждёт ужин: омуль по-байкальски — главный деликатес региона.

Прибытие на Ольхон, встреча заката на мысе Бурхан и омуль по-байкальскиПрибытие на Ольхон, встреча заката на мысе Бурхан и омуль по-байкальскиПрибытие на Ольхон, встреча заката на мысе Бурхан и омуль по-байкальскиПрибытие на Ольхон, встреча заката на мысе Бурхан и омуль по-байкальскиПрибытие на Ольхон, встреча заката на мысе Бурхан и омуль по-байкальски
2 день

Рассвет у Ольхонских ворот, мыс Кобылья Голова, остров Огой, мыс Драконы, велопрогулка по льду

После раннего завтрака отправимся на юг острова на хивусе — катере на воздушной подушке. Встретим рассвет у пролива Ольхонские ворота. Здесь устроим символический «поцелуй двух морей» — глоток вина из рюмки, выточенной из байкальского льда, и согреемся травяным глинтвейном в тёплой каюте.

Остановимся у мыса Кобылья Голова, где зимой пещеры превращаются в сверкающие ледяные залы. Продолжим путь к острову Огой с буддийской ступой Просветления. Поднимемся на вершину, чтобы полюбоваться панорамой Малого Моря и, по желанию, совершить обход вокруг ступы «на удачу».

Желающие смогут прокатиться на коньках по гладкому льду Байкала (прокат за доплату). Затем пересаживаемся на внедорожники и отправляемся к мысу Дракона. Увидим озеро Нурское, в глади которого застыли пузырьки метана. Здесь нас ждут катание на ватрушках и фотосессия на зеркальном льду.

Возвращение на базу, обед. После отдыха посетим арт-галерею Ощепкова и сувенирные лавки. Затем совершим велопрогулку по льду Малого Моря до гротов острова Харанцы, украшенных сокуями.

Вечером — ужин и свободное время. По желанию можно посетить баню на берегу Байкала и окунуться в прорубь после парной.

Рассвет у Ольхонских ворот, мыс Кобылья Голова, остров Огой, мыс Драконы, велопрогулка по льдуРассвет у Ольхонских ворот, мыс Кобылья Голова, остров Огой, мыс Драконы, велопрогулка по льдуРассвет у Ольхонских ворот, мыс Кобылья Голова, остров Огой, мыс Драконы, велопрогулка по льдуРассвет у Ольхонских ворот, мыс Кобылья Голова, остров Огой, мыс Драконы, велопрогулка по льдуРассвет у Ольхонских ворот, мыс Кобылья Голова, остров Огой, мыс Драконы, велопрогулка по льду
3 день

Мыс Хобой, остров Харанцы и уха из омуля на обед

После завтрака отправимся в путь на внедорожниках. Сделаем остановку на острове Харанцы, где увидим гроты с ледяными наплесками, и на мысе Саган-Хушун. Далее наш путь проляжет через мыс Будун, урочище Песчаное, мыс Сасы и мыс Левый Хушун.

Главная цель маршрута — мыс Хобой, крайняя северная точка острова. Его скала Дева напоминает женский профиль и считается одним из сакральных мест Байкала. Пообедаем на свежем воздухе вкуснейшей ухой из омуля. Если позволит ледовая обстановка, продолжим путь вдоль восточного побережья к посёлку Узуры — единственному населённому пункту на северо-востоке Ольхона.

Ближе к вечеру вернёмся в Хужир. После отдыха можно прокатиться в собачьих упряжках (дополнительная опция).

Возвращение на базу отдыха, ужин и свободное время.

Мыс Хобой, остров Харанцы и уха из омуля на обедМыс Хобой, остров Харанцы и уха из омуля на обедМыс Хобой, остров Харанцы и уха из омуля на обедМыс Хобой, остров Харанцы и уха из омуля на обедМыс Хобой, остров Харанцы и уха из омуля на обедМыс Хобой, остров Харанцы и уха из омуля на обедМыс Хобой, остров Харанцы и уха из омуля на обед
4 день

Экскурсия по Иркутску и завершение тура

После завтрака отправимся в Иркутск (около 300 км). По дороге остановимся на обед в этническом кафе (оплачивается самостоятельно). Прибытие в город запланировано на 14:00.

Финальная часть путешествия — обзорная экскурсия по историческому центру Иркутска. Мы осмотрим Спасскую церковь, собор Богоявления и костёл 19 века.

На набережной Ангары увидим памятники казакам-первопроходцам, святым Петру и Февронии, а также восстановленную триумфальную арку «Московские ворота» 1811 года. В центре города расположены памятники Александру III, А. В. Колчаку, В. И. Ленину, жёнам декабристов, Александру Вампилову и Леониду Гайдаю.

Посетим современное культурное пространство «Иркутская слобода». Здесь отреставрированы старинные деревянные дома, работают музеи, кафе и мастерские. У входа нас встретит символ города — иркутский бабр с соболем в зубах.

После — трансфер в аэропорт или отель. При необходимости можно остаться в городе на ночь, мы поможем с бронированием гостиницы.

Экскурсия по Иркутску и завершение тураЭкскурсия по Иркутску и завершение тураЭкскурсия по Иркутску и завершение тура

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение60 000 ₽
1-местное размещение67 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Все экскурсии и активности по программе
  • Услуги профессиональных гидов-экскурсоводов, проводников-инструкторов
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Обед в 4-й день - ок. 800-1000 ₽
  • Доплата за 1-местное проживание - 7500 ₽
  • Катание в собачьей упряжке
  • Аренда коньков
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 9:00-10:00
Завершение: Иркутск, аэропорт или центр города, 15:00-16:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Иркутске
Добро пожаловать на Байкал! Мы — местные гиды, для которых это озеро не просто место работы, а родной дом. Знаем каждую тропу, легенду и тайное место, которым с радостью поделимся с вами. Покажем Байкал таким, каким его видят местные: с душой, теплом и заботой. С нами вы не просто увидите Байкал — вы его прочувствуете!

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Увлекательный тур на хрустальный Байкал: катание на коньках, Ольхон, Огой и Хобой (всё включено)
На машине
5 дней
1 отзыв
Увлекательный тур на хрустальный Байкал: катание на коньках, Ольхон, Огой и Хобой (всё включено)
Промчаться по лесу в собачьей упряжке, полюбоваться льдом и отведать костровой ухи
Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит ваших рейсов. Рек...
5 янв в 10:00
19 янв в 10:00
91 500 ₽ за человека
Волшебный Байкал: самые живописные локации Ольхона, святыни и встреча с шаманом
На машине
6 дней
1 отзыв
Волшебный Байкал: самые живописные локации Ольхона, святыни и встреча с шаманом
Прогуляться к скале Шаманка, увидеть 13 священных столбов сэргэ и побывать на мысе Хобой
Начало: Иркутск, 8:30. Рекомендуем прибыть в город на день...
1 дек в 08:30
8 дек в 08:30
75 500 ₽ за человека
Байкальский must-see: Листвянка и Ольхон с севера на юг
На машине
6 дней
1 отзыв
Байкальский must-see: Листвянка и Ольхон с севера на юг
Осмотреть скалу Шаманку, полюбоваться Малым Морем и познакомиться с культурой Прибайкалья
Начало: Аэропорт Иркутска, до 10:00
5 дек в 08:00
13 дек в 08:00
88 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска