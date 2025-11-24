Встретим вас в аэропорту Иркутска и отправимся на остров Ольхон. Расстояние около 250 км. По дороге сделаем остановку на обед в национальном кафе, где попробуем бурятские буузы.

Далее по маршруту — остановки у бронзовой скульптуры белоголового орлана, символа шаманизма, и памятника бродяге из песни «По диким степям Забайкалья».

Затем нас ждёт ледовая переправа по Малому морю. Прибудем на остров, разместимся на базе отдыха прямо у берега Байкала. После начнём пешую экскурсию к мысу Бурхан (скале Шаманка). Здесь встретим закат, любуясь яркими красками неба и панорамой озера.

В 20:00 нас ждёт ужин: омуль по-байкальски — главный деликатес региона.