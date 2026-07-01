В этом путешествии ваша команда отвлечется от рабочих будней, коллеги смогут пообщаться в неформальной обстановке и
Программа тура по дням
Иркутск - Листвянка. Музей под открытым небом «Тальцы», тимбилдинг
Встреча в Иркутске и отправление в Листвянку.
Экскурсия в живописный парк-музей под открытым небом «Тальцы».
Уникальный архитектурно-этнографический комплекс, на территории которого можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья.
Тимбилдинг на территории парка: насыщенная программа, включающая разнообразные активности на свежем воздухе, которые дарят живое ощущение сопричастности с историей. Мероприятие предлагает не просто наблюдать, но и активно участвовать, проживая один день из жизни сибирской деревни. Это станет настоящим путешествием во времени, которое позволит почувствовать связь с прошлым и сплотит коллектив.
Обед в ресторане байкальской кухни.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке «Камень Черского», откуда открывается потрясающий вид на Байкал и исток Ангары.
Размещение в гостинице.
Питание: обед.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Кругобайкальская железная дорога
Экскурсия на «Хивусе» вдоль Кругобайкальской железной дороги.
КБЖД считается одной из самых красивых железных дорог мира. Здесь можно насладиться красотой озера и одновременно познакомиться с уникальной архитектурой туннелей и сооружений, расположенных на пути.
Во время экскурсии будут остановки, выходы на берег с прогулками.
Обед-пикник во время экскурсии.
Возвращение в гостиницу.
Вечером можно посетить рынок с байкальскими деликатесами и сувенирами, прокатиться на колесе обозрения.
Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Листвянка - Иркутск. Обзорная экскурсия по городу
Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.
Экскурсия по историческому центру столицы Восточной Сибири, посещение основных достопримечательностей города.
Обед в ресторане, традиционная сибирская кухня.
Проводы в аэропорт Иркутска.
Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и отелях.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе, руб:
|размер группы
|размещение эконом
|размещение стандарт
|обычные даты
|праздничные даты
|обычные даты
|праздничные даты
|10 человек
|63 000
|63 200
|71 200
|74 000
|20 человек
|53 000
|53 300
|62 000
|64 000
|30 человек
|48 000
|48 200
|56 500
|59 200
|40 человек
|45 000
|45 600
|54 000
|56 300
Размещение Эконом
- Листвянка: гостиница «Арабеска» — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).
- Иркутск: гостиница «Матрешка» — 2-местный номер (удобства в номере).
Размещение Стандарт
- Листвянка: гостиница «Байкальский Кедр» — 2-местный номер (удобства в номере).
- Иркутск: гостиница «Виктория» — 2-местный номер (удобства в номере).
Варианты проживания
Мини-гостиница «Арабеска»
Гостиница «Арабеска» расположена в посёлке Листвянка — в одном из самых живописных мест на Байкале, которое по праву считается визитной карточкой Священного моря. Отсюда открывается потрясающий вид на исток величественной Ангары и Шаман‑камень, окутанный древними байкальскими легендами. На противоположном берегу виднеются первые километры рельсов Кругобайкальской железной дороги — уникального инженерного сооружения, погружающего путешественников в атмосферу вековой истории.
Здание гостиницы расположилось на склоне высокого холма. Её название — «Арабеска» — отсылает к сложному европейскому орнаменту восточного стиля. За годы работы гостиница завоевала популярность среди туристов: её общая вместимость составляет 35 человек. Гостей размещают в улучшенных и стандартных номерах секционного типа, из окон которых открывается завораживающий вид на Байкал.
В окрестностях гостиницы немало достопримечательностей. Всего в 400 метрах находится причал, откуда отправляется паром, позволяющий окунуться в атмосферу прошлого во время прогулки по тоннелям, галереям и мостам Кругобайкальской железной дороги. На востоке плотную гряду образуют хребты Хамар‑Дабана — их заснеженные вершины переливаются в солнечных лучах даже в разгар летнего сезона.
Гости могут воспользоваться разнообразными услугами: организовать водные прогулки на катере, отправиться в круиз с пикником на заповедном берегу Байкала или присоединиться к экскурсиям по Листвянке, бухте Песчаной и Кругобайкальской железной дороге.
Гостевой дом «Байкальский кедр»
Гостевой дом «Baikal cedar» находится в Листвянке. Здесь вы всегда сможете подключиться к бесплатной сети Wi-Fi.
К размещению гостей предоставлено 23 комфортабельных номера. Все они включают в себя удобные спальные места и необходимую мебель.
В некоторых обустроен гостиный уголок либо балкон. Уборка проводится ежедневно. Стойка регистрации работает круглосуточно, а отзывчивый и приветливый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие вас вопросы.
Поесть можно в ближайших закусочных, столовых и кафе. Продукты питания можно купить в ближайших супермаркетах, магазинах и рынках. Из достопримечательностей, которые находятся рядом вы сможете посетить: музей «Тальцы», храм Николы угодника, совсем близко — озеро Байкал. Расстояние до аэропорта составляет примерно 59,5 километров.
Гостиница «Матрешка»
Гостиница «Matreshka» - это гостиница в центре Иркутска.
Каждый номер располагает телевизором и бесплатным доступом в интернет. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные средства личной гигиены.
Ежедневно в гостинице сервируется бесплатный завтрак.
Отель «Виктория»
Трехзвездочный отель находится в центре Иркутска. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и ресторан, специализирующийся на блюдах традиционной русской и европейской кухни.
Просторный вестибюль отеля «Виктория» со сверкающим стеклянным фасадом, телевизором с плоским экраном и гостиным уголком оформлен в классическом стиле. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер, а также воспользоваться услугами экскурсионного бюро.
Все номера отеля «Виктория» оформлены в классическом стиле, располагают телевизором и мини-холодильником и обставлены комфортабельной мебелью. Собственная ванная комната укомплектована феном, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и тапочками.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной категории
- Питание по программе
- Рекреационные сборы
- Трансферы и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и железнодорожные билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.