Гостиница «Арабеска» расположена в посёлке Листвянка — в одном из самых живописных мест на Байкале, которое по праву считается визитной карточкой Священного моря. Отсюда открывается потрясающий вид на исток величественной Ангары и Шаман‑камень, окутанный древними байкальскими легендами. На противоположном берегу виднеются первые километры рельсов Кругобайкальской железной дороги — уникального инженерного сооружения, погружающего путешественников в атмосферу вековой истории.

Здание гостиницы расположилось на склоне высокого холма. Её название — «Арабеска» — отсылает к сложному европейскому орнаменту восточного стиля. За годы работы гостиница завоевала популярность среди туристов: её общая вместимость составляет 35 человек. Гостей размещают в улучшенных и стандартных номерах секционного типа, из окон которых открывается завораживающий вид на Байкал.

В окрестностях гостиницы немало достопримечательностей. Всего в 400 метрах находится причал, откуда отправляется паром, позволяющий окунуться в атмосферу прошлого во время прогулки по тоннелям, галереям и мостам Кругобайкальской железной дороги. На востоке плотную гряду образуют хребты Хамар‑Дабана — их заснеженные вершины переливаются в солнечных лучах даже в разгар летнего сезона.

Гости могут воспользоваться разнообразными услугами: организовать водные прогулки на катере, отправиться в круиз с пикником на заповедном берегу Байкала или присоединиться к экскурсиям по Листвянке, бухте Песчаной и Кругобайкальской железной дороге.