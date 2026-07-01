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Корпоративный тур на Байкал: путешествие в Листвянку. Зима-весна

Корпоративный тур на Байкал
Корпоративный тур на Байкал — это увлекательная и объединяющая программа, которая направлена на сплочение коллектива.

В этом путешествии ваша команда отвлечется от рабочих будней, коллеги смогут пообщаться в неформальной обстановке и
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набраться новых впечатлений. Для того чтобы работать эффективно, обязательно делать перерывы.

Яркий экскурсионный тур и незабываемые эмоции для всей компании! Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты с октября по май для групп от 10 человек.

Корпоративный тур на Байкал: путешествие в Листвянку. Зима-веснаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Корпоративный тур на Байкал: путешествие в Листвянку. Зима-веснаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Корпоративный тур на Байкал: путешествие в Листвянку. Зима-веснаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка. Музей под открытым небом «Тальцы», тимбилдинг

Встреча в Иркутске и отправление в Листвянку.

Экскурсия в живописный парк-музей под открытым небом «Тальцы».

Уникальный архитектурно-этнографический комплекс, на территории которого можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья.

Тимбилдинг на территории парка: насыщенная программа, включающая разнообразные активности на свежем воздухе, которые дарят живое ощущение сопричастности с историей. Мероприятие предлагает не просто наблюдать, но и активно участвовать, проживая один день из жизни сибирской деревни. Это станет настоящим путешествием во времени, которое позволит почувствовать связь с прошлым и сплотит коллектив.

Обед в ресторане байкальской кухни.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке «Камень Черского», откуда открывается потрясающий вид на Байкал и исток Ангары.

Размещение в гостинице.

Питание: обед.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Иркутск - Листвянка. Музей под открытым небом «Тальцы», тимбилдингИркутск - Листвянка. Музей под открытым небом «Тальцы», тимбилдингИркутск - Листвянка. Музей под открытым небом «Тальцы», тимбилдинг
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Кругобайкальская железная дорога

Экскурсия на «Хивусе» вдоль Кругобайкальской железной дороги.

КБЖД считается одной из самых красивых железных дорог мира. Здесь можно насладиться красотой озера и одновременно познакомиться с уникальной архитектурой туннелей и сооружений, расположенных на пути.

Во время экскурсии будут остановки, выходы на берег с прогулками.

Обед-пикник во время экскурсии.

Возвращение в гостиницу.

Вечером можно посетить рынок с байкальскими деликатесами и сувенирами, прокатиться на колесе обозрения.

Питание: завтрак, обед.

Продолжительность: ориентировочно 5 ч.

Кругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорога
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Листвянка - Иркутск. Обзорная экскурсия по городу

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.

Экскурсия по историческому центру столицы Восточной Сибири, посещение основных достопримечательностей города.

Обед в ресторане, традиционная сибирская кухня.

Проводы в аэропорт Иркутска.

Питание: завтрак, обед.

Продолжительность: ориентировочно 5 ч.

Листвянка - Иркутск. Обзорная экскурсия по городуЛиствянка - Иркутск. Обзорная экскурсия по городу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и отелях.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе, руб:

размер группыразмещение экономразмещение стандарт
обычные датыпраздничные даты обычные датыпраздничные даты
10 человек63 00063 20071 20074 000
20 человек53 00053 30062 00064 000
30 человек48 00048 20056 50059 200
40 человек45 00045 60054 00056 300

Размещение Эконом

  • Листвянка: гостиница «Арабеска» — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).
  • Иркутск: гостиница «Матрешка» — 2-местный номер (удобства в номере).

Размещение Стандарт

  • Листвянка: гостиница «Байкальский Кедр» — 2-местный номер (удобства в номере).
  • Иркутск: гостиница «Виктория» — 2-местный номер (удобства в номере).

Варианты проживания

Мини-гостиница «Арабеска»

1 ночь

Гостиница «Арабеска» расположена в посёлке Листвянка — в одном из самых живописных мест на Байкале, которое по праву считается визитной карточкой Священного моря. Отсюда открывается потрясающий вид на исток величественной Ангары и Шаман‑камень, окутанный древними байкальскими легендами. На противоположном берегу виднеются первые километры рельсов Кругобайкальской железной дороги — уникального инженерного сооружения, погружающего путешественников в атмосферу вековой истории.

Здание гостиницы расположилось на склоне высокого холма. Её название — «Арабеска» — отсылает к сложному европейскому орнаменту восточного стиля. За годы работы гостиница завоевала популярность среди туристов: её общая вместимость составляет 35 человек. Гостей размещают в улучшенных и стандартных номерах секционного типа, из окон которых открывается завораживающий вид на Байкал.

В окрестностях гостиницы немало достопримечательностей. Всего в 400 метрах находится причал, откуда отправляется паром, позволяющий окунуться в атмосферу прошлого во время прогулки по тоннелям, галереям и мостам Кругобайкальской железной дороги. На востоке плотную гряду образуют хребты Хамар‑Дабана — их заснеженные вершины переливаются в солнечных лучах даже в разгар летнего сезона.

Гости могут воспользоваться разнообразными услугами: организовать водные прогулки на катере, отправиться в круиз с пикником на заповедном берегу Байкала или присоединиться к экскурсиям по Листвянке, бухте Песчаной и Кругобайкальской железной дороге.

Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»Мини-гостиница «Арабеска»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостевой дом «Байкальский кедр»

1 ночь

Гостевой дом «Baikal cedar» находится в Листвянке. Здесь вы всегда сможете подключиться к бесплатной сети Wi-Fi.

К размещению гостей предоставлено 23 комфортабельных номера. Все они включают в себя удобные спальные места и необходимую мебель.

В некоторых обустроен гостиный уголок либо балкон. Уборка проводится ежедневно. Стойка регистрации работает круглосуточно, а отзывчивый и приветливый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие вас вопросы.

Поесть можно в ближайших закусочных, столовых и кафе. Продукты питания можно купить в ближайших супермаркетах, магазинах и рынках. Из достопримечательностей, которые находятся рядом вы сможете посетить: музей «Тальцы», храм Николы угодника, совсем близко — озеро Байкал. Расстояние до аэропорта составляет примерно 59,5 километров.

Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»Гостевой дом «Байкальский кедр»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Матрешка»

1 ночь

Гостиница «Matreshka» - это гостиница в центре Иркутска.

Каждый номер располагает телевизором и бесплатным доступом в интернет. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные средства личной гигиены.

Ежедневно в гостинице сервируется бесплатный завтрак.

Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Виктория»

1 ночь

Трехзвездочный отель находится в центре Иркутска. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и ресторан, специализирующийся на блюдах традиционной русской и европейской кухни.

Просторный вестибюль отеля «Виктория» со сверкающим стеклянным фасадом, телевизором с плоским экраном и гостиным уголком оформлен в классическом стиле. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер, а также воспользоваться услугами экскурсионного бюро.

Все номера отеля «Виктория» оформлены в классическом стиле, располагают телевизором и мини-холодильником и обставлены комфортабельной мебелью. Собственная ванная комната укомплектована феном, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и тапочками.

Отель «Виктория»Отель «Виктория»Отель «Виктория»Отель «Виктория»Отель «Виктория»Отель «Виктория»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной категории
  • Питание по программе
  • Рекреационные сборы
  • Трансферы и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и железнодорожные билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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