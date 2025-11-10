Встретим вас в аэропорту Иркутска и начнём обзорную экскурсию по главным достопримечательностям города. Затем отправимся в Листвянку, по прибытии пообедаем в ресторане сибирской кухни. На кресельном подъёмнике поднимемся к смотровой площадке на Камне Черского, откуда полюбуемся истоком реки Ангары.

Погуляем по набережной, делая остановки в самых живописных локациях для ваших лучших кадров. А ещё вас ждёт катание на собачьих упряжках (зимой) или на лошадях (летом).

Вечером заселимся в гостиницу. Продолжительность экскурсии около 6 часов.

Питание: обед.