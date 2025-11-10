Мои заказы

Тур на Байкал с фотографом: лучшие локации для снимков в Листвянке и бухте Песчаная

Прокатиться по озеру на катере или хивусе, промчаться на упряжке или коньках и запечатлеть моменты
Из путешествия вы увезёте с собой не только море впечатлений и положительных эмоций, но и множество качественных снимков.

В тур с нами отправится профессиональный фотограф, который запечатлеет самые яркие моменты, подскажет,
где и как лучше позировать.

Вы подниметесь на Камень Черского, откуда открываются невероятные виды, погуляете по Листвянке и увидите знаменитые ходульные деревья.

Программа тура зависит от сезона: зимой проедем по застывшему Байкалу на хивусе, прокатимся на собачьей упряжке и на коньках. А летом проплывём по водным просторам на катере, устроим прогулку верхом и отдохнём на берегу.

Ближайшие даты:
15
фев18
фев21
фев22
фев25
фев28
фев1
мар
Время начала: 08:30

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые вещи:

  • Удобная обувь и тёплые носки.
  • Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка.
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца.
  • Купальные принадлежности (летом).
  • Солнцезащитные очки, крем.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Иркутску, подъём на Камень Черского, фотосессия на набережной Листвянки и катание на упряжках или верхом

Встретим вас в аэропорту Иркутска и начнём обзорную экскурсию по главным достопримечательностям города. Затем отправимся в Листвянку, по прибытии пообедаем в ресторане сибирской кухни. На кресельном подъёмнике поднимемся к смотровой площадке на Камне Черского, откуда полюбуемся истоком реки Ангары.

Погуляем по набережной, делая остановки в самых живописных локациях для ваших лучших кадров. А ещё вас ждёт катание на собачьих упряжках (зимой) или на лошадях (летом).

Вечером заселимся в гостиницу. Продолжительность экскурсии около 6 часов.

Питание: обед.

Питание: обед.
2 день

Бухта Песчаная, катание на катере или хивусе, прогулка по берегу, катание на коньках или отдых на пляже

После завтрака отправимся на экскурсию в бухту Песчаную на катере или на хивусе — судне на воздушной подушке. Сегодня вы увидите знаменитые ходульные деревья — их мощные корни напоминают ноги, которые, кажется, вот-вот пойдут по песку. Будем выходить на берег, гулять по бухтам, делать красивые фотографии и наслаждаться пейзажами. Зимой вас ждёт катание на коньках, а летом — отдых на пляже. Продолжительность экскурсии около 7 часов.

Обращаем внимание: экскурсия зависит от погодных условий и может быть заменена.

Питание: завтрак, обед (в формате пикника).

Питание: завтрак, обед (в формате пикника).
3 день

Отъезд

Позавтракаем и поедем обратно в Иркутск. Дорога займёт около 1 часа.

На этом наш тур завершён, до новых встреч!

ОтъездОтъездОтъезд

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет70 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака и 2 обеда
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии и активности по программе
  • Услуги профессионального фотографа
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Стоимость тура зависит от количества участников:
  • Стоимость за 1 человека при группе из 4 участников - 70 000 ₽
  • Стоимость за 1 человека при группе из 2 участников - 90 000 ₽
  • Стоимость за 1 человека при группе из другого количества участников обсуждается отдельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, до 11:00
Завершение: Иркутск, 6:00-12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши
гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!

