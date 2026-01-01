Заберём вас из аэропорта или с ж/д вокзала, позавтракаем и начнём экскурсию по Иркутску — «Сибирскому Парижу», где сохранились старинные церкви, деревянные особняки и купеческие кварталы. После прогулки отправимся в Листвянку.

По пути сделаем остановку в музее деревянного зодчества «Тальцы». Здесь можно будет увидеть старинные избы, деревянные храмы и крепостные сооружения, восстановленные по оригинальным чертежам. Зимой музей особенно красив, а среди заснеженных построек можно покататься с ледяных горок.

На смотровой площадке у истока Ангары откроется знаменитый вид на Шаман-камень — природный символ озера. Вы услышите легенду о любви Ангары и Енисея.

По прибытии в Листвянку погуляем по посёлку и посетим местный рыбный рынок. Здесь можно попробовать знаменитого байкальского омуля и приобрести сувениры ручной работы. После обеда с блюдами местной кухни разместимся в гостинице.