Побываете в
Описание тура
Организационные детали
Что мне взять с собой из вещей?
- тёплая и устойчивая обувь
- тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
- брюки с такими же качествами, что и куртка
- шапка лучше синтетическая, с непродуваемой мембраной
- тёплый двухслойный шарф
- непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом), взять лучше и то, и то
- термобельё
- флиска
- свитер, футболка
- треккинговые зимние носки (впитывающие влагу) + шерстяные носки и лёгкие хлопковые
- солнцезащитный крем
- солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
- термос (на своё усмотрение)
- аптечка (личная)
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, который будет находится в отеле).
Программа тура по дням
Прогулка по Иркутску, музей «Тальцы», Шаман-камень и Листвянка
Заберём вас из аэропорта или с ж/д вокзала, позавтракаем и начнём экскурсию по Иркутску — «Сибирскому Парижу», где сохранились старинные церкви, деревянные особняки и купеческие кварталы. После прогулки отправимся в Листвянку.
По пути сделаем остановку в музее деревянного зодчества «Тальцы». Здесь можно будет увидеть старинные избы, деревянные храмы и крепостные сооружения, восстановленные по оригинальным чертежам. Зимой музей особенно красив, а среди заснеженных построек можно покататься с ледяных горок.
На смотровой площадке у истока Ангары откроется знаменитый вид на Шаман-камень — природный символ озера. Вы услышите легенду о любви Ангары и Енисея.
По прибытии в Листвянку погуляем по посёлку и посетим местный рыбный рынок. Здесь можно попробовать знаменитого байкальского омуля и приобрести сувениры ручной работы. После обеда с блюдами местной кухни разместимся в гостинице.
Кругобайкальская железная дорога
После завтрака вас ждёт поездка по льду Байкала на катере-амфибии «Хивус». Маршрут пройдёт к знаменитой Кругобайкальской железной дороге прямо по зеркальной глади озера.
Проведём для вас экскурсию по КБЖД. Этот участок, построенный более века назад, по праву называют «золотой пряжкой стального пояса России». На 84 километрах дороги возведено 424 инженерных сооружения, включая тоннели, мосты и подпорные стены, вырубленные в скалах вручную.
Вернёмся в Иркутск и заселимся в гостиницу.
Прибытие в Малому Морю Байкала
После завтрака поедем к Малому Морю. Переезд займёт около 250 километров. За окнами проплывут заснеженные пики Прибайкальского хребта, открытые просторы Тажеранской степи и гористые берега с видом на Ольхон.
Западное побережье Байкала издревле считается священной землёй шаманов. Здесь каждая скала и каждая долина наполнены легендами. В дороге вы услышите истории о древних обрядах, духах природы и тайнах шаманизма, который почитает саму землю как храм. Сделаем остановку у стелы с орлом, символизирующей древнего тотемного предка шаманов и считающейся хранителем Ольхонского края.
Разместимся на турбазе. Вечером запланирована пешеходная экскурсия с местным гидом и долгожданный выход на лёд Байкала. Прозрачная гладь под ногами откроет удивительный подводный мир — трещины, пузырьки воздуха и переливы синевы создают ощущение, будто стоишь на кристалле.
День отдыха
День отдыха. Можно выйти на лёд и пройтись по бескрайним просторам замёрзшего озера, рассмотреть в прозрачной глади причудливые трещины и узоры, созданные природой, или просто посидеть в тишине, слушая, как «дышит» Байкал. Стоит встретить рассвет и закат на берегу. Любители активного отдыха смогут взять коньки и прокатиться по крупнейшему катку планеты.
За доплату можно отправиться к острову Ольхон и мысу Бурхан — сакральному месту шаманов, подняться на север острова к мысу Хобой или посетить остров Огой с буддийской ступой Просветления. Популярностью пользуются маршруты по бухте Ая с изумрудным льдом и древними петроглифами, поездка на мыс Дракона, экскурсия по торосам с чаепитием прямо на льду, а также катание на амфибии «Хивус» по замёрзшей глади.
Вечером можно побаловать себя настоящим ритуалом отдыха — спа по-сибирски (дополнительно, по желанию). Горячий банный чан под открытым небом с травами согреет тело и подарит чувство умиротворения. После — традиционная баня с берёзовым веником и ароматный байкальский чай.
День отдыха
Повторяется программа 4-го дня. Вы можете отдохнуть или взять дополнительную экскурсию.
Возвращение в Иркутск
После завтрака будет время для неспешного прощания с Байкалом — можно выйти к берегу, вдохнуть морозный воздух и сделать последние фотографии.
Пообедаем и поедем обратно в Иркутск. Путь займёт несколько часов. По прибытии заселимся в гостиницу. Вечер свободный. Стоит пройтись по набережной Ангары, где бурные воды единственной дочери Байкала разделяют город на два берега. При желании можно заглянуть к старинным храмам и соборам.
Завершить вечер можно прогулкой по ледовому городку, где подсвеченные скульптуры изо льда создают ощущение сказки.
Отъезд
После завтрака и сборов в 12:00 отвезём вас в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска. До новых встреч в Сибири!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|74 300 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 7 завтраков, 1 обед и 3 ужина
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
- Разрешение на посещение национального парка
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение - 28 600 ₽
- Размещение другого уровня
- Дополнительные экскурсии
- Индивидуальное обслуживание