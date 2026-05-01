Мои заказы

Летние Байкальские истории

Откройте для себя магию священного озера в уникальном формате – путешествие по самым знаковым местам Байкала за 3 незабываемых дня!
Летние Байкальские историиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Летние Байкальские историиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Летние Байкальские историиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и знакомство с регионом

12:00 Встреча в аэропорту Иркутска.

Трансфер на комфортабельном микроавтобусе.

13:00-14:30 Экскурсия в этнографический музей под открытым небом Тальцы.

Знакомство с историей Прибайкалья.

Посещение старинных построек.

Осмотр уникальных экспонатов.

Прибытие в поселок Листвянка.

15:00 Заселение в отель с видом на Байкал (стандартные номера с удобствами).

Свободное время, в которое вы можете посетить рестораны и местные кафе на ваш выбор: «Вьюга», «Хинкальная №1», «Грибоедов», «Мир».

Вечерний отдых с видом на озеро.

Прибытие и знакомство с региономПрибытие и знакомство с региономПрибытие и знакомство с региономПрибытие и знакомство с регионом
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Величественная КБЖД

Завтрак в отеле.

10:00-15:00 Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге на быстроходном катере.

Прогулка по историческому маршруту вдоль живописного берега.

Посещение тоннелей и мостов царского времени.

Остановка для пикника на природе.

Фотоостановка в живописных местах.

Маршрут: Листвянка — Шаман-камень — порт Байкал — мыс Толстый — станция Шумиха.

Куда можно сходить в Листвянке:

  • Байкальский музей
  • Обзорная площадка «Камень Черского»
  • Нерпинарий
  • Баня на воде
  • Сауна в отеле «Маяк»
  • Солнечная обсерватория
  • Байкальский центр ездового спорта
  • Колесо обозрения
Величественная КБЖДВеличественная КБЖДВеличественная КБЖДВеличественная КБЖД
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Прощание с Байкалом

Завтрак в отеле.

12:00 Выселение из отеля.

Трансфер в аэропорт Иркутска.

Прощание с Байкалом.

Прощание с БайкаломПрощание с БайкаломПрощание с Байкалом
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Даты/размещениеДвухместноеДоплата за одноместное
14.06-16.06, 21.06-23.06, 28.06-30.0628 0009 000
05.07-07.07, 12.07-14.07, 19.07-21.07, 26.07-28.07, 02.08-04.08, 09.08-11.08. 16.08-18.0832 0009 000

Варианты проживания

Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»

2 ночи

Гостевой дом расположен в поселке Листвянка, примерно в 70 км от Иркутска и недалеко от берега Байкала. Это небольшой вариант размещения для поездки на озеро в любое время года. Из окон и с балконов номеров открывается вид в сторону Байкала и окружающих холмов.

Гостевой дом представляет собой трехэтажное деревянное здание, выполненное в стиле шале. Для размещения предлагаются 13 двухместных номеров со всеми основными удобствами: в каждом есть ванная комната, горячая и холодная вода, необходимая мебель и доступ к Wi-Fi.

Завтрак включен в стоимость проживания, а по предварительной договоренности можно заказать обед или ужин.

Гостям доступны дополнительные услуги, включая прачечную, баню и помощь в организации отдыха. По запросу можно получить информацию об экскурсиях, прогулках, аренде велосипедов и других вариантах досуга. В Листвянке также доступны музеи, аквариум, водные прогулки и сезонные активности.

До пристани, остановки автобусов, кафе, ресторанов и сувенирного рынка можно дойти примерно за 10 минут. Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка» подойдет тем, кто ищет спокойное размещение в Листвянке рядом с Байкалом и основными туристическими точками поселка.

Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту
  • Трансфер по программе
  • Проживание, указанное в программе (стандартные номера)
  • Завтраки в гостинице
  • Экскурсии по программе
  • Экскурсия на быстроходном катере
  • Пикник во время экскурсии на КБЖД
  • Услуги профессионального гида 2 день
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обед и ужины)
  • Личные расходы
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?
Транспорт для передвижения: легковые автомобили, микроавтобусы, автобусы не позднее 2015 года
производства, кондиционеры предусмотрены.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры на «Летние Байкальские истории»

Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
На поезде
4 дня
-
10%
6 отзывов
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Увидеть нерп, отдохнуть на Сарайском пляже и погулять по тоннелям Кругобайкальской железной дороги
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:00-8:30. Ж/д вокзал Иркутска,...
12 июн в 08:00
28 июн в 08:00
51 001 ₽56 667 ₽ за человека
Магия Байкальского льда. Всё включено
На автобусе
4 дня
4 отзыва
Магия Байкальского льда. Всё включено
Начало: Г. Иркутск
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
67 900 ₽ за человека
Большое Байкальское путешествие: Ольхон, Байкальск и бескрайнее озеро
На машине
7 дней
Большое Байкальское путешествие: Ольхон, Байкальск и бескрайнее озеро
Исследовать остров Ольхон, полюбоваться мысом Хобой и самостоятельно погулять по Байкальску
Начало: Иркутск, 8:30. Рекомендуем прибыть в город на день...
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
74 500 ₽ за человека
Мини-перезагрузка в Байкальске: отдых у самого глубокого озера мира
На машине
3 дня
Мини-перезагрузка в Байкальске: отдых у самого глубокого озера мира
Подняться ближе к облакам, посетить Байкальский заповедник и прогуляться по Байкальску
Начало: Иркутск, 9:00-10:00
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
42 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
28 000 ₽ за человека