Программа тура по дням
Прибытие и знакомство с регионом
12:00 Встреча в аэропорту Иркутска.
Трансфер на комфортабельном микроавтобусе.
13:00-14:30 Экскурсия в этнографический музей под открытым небом Тальцы.
Знакомство с историей Прибайкалья.
Посещение старинных построек.
Осмотр уникальных экспонатов.
Прибытие в поселок Листвянка.
15:00 Заселение в отель с видом на Байкал (стандартные номера с удобствами).
Свободное время, в которое вы можете посетить рестораны и местные кафе на ваш выбор: «Вьюга», «Хинкальная №1», «Грибоедов», «Мир».
Вечерний отдых с видом на озеро.
Величественная КБЖД
Завтрак в отеле.
10:00-15:00 Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге на быстроходном катере.
Прогулка по историческому маршруту вдоль живописного берега.
Посещение тоннелей и мостов царского времени.
Остановка для пикника на природе.
Фотоостановка в живописных местах.
Маршрут: Листвянка — Шаман-камень — порт Байкал — мыс Толстый — станция Шумиха.
Куда можно сходить в Листвянке:
- Байкальский музей
- Обзорная площадка «Камень Черского»
- Нерпинарий
- Баня на воде
- Сауна в отеле «Маяк»
- Солнечная обсерватория
- Байкальский центр ездового спорта
- Колесо обозрения
Прощание с Байкалом
Завтрак в отеле.
12:00 Выселение из отеля.
Трансфер в аэропорт Иркутска.
Прощание с Байкалом.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Даты/размещение
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|14.06-16.06, 21.06-23.06, 28.06-30.06
|28 000
|9 000
|05.07-07.07, 12.07-14.07, 19.07-21.07, 26.07-28.07, 02.08-04.08, 09.08-11.08. 16.08-18.08
|32 000
|9 000
Варианты проживания
Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»
Гостевой дом расположен в поселке Листвянка, примерно в 70 км от Иркутска и недалеко от берега Байкала. Это небольшой вариант размещения для поездки на озеро в любое время года. Из окон и с балконов номеров открывается вид в сторону Байкала и окружающих холмов.
Гостевой дом представляет собой трехэтажное деревянное здание, выполненное в стиле шале. Для размещения предлагаются 13 двухместных номеров со всеми основными удобствами: в каждом есть ванная комната, горячая и холодная вода, необходимая мебель и доступ к Wi-Fi.
Завтрак включен в стоимость проживания, а по предварительной договоренности можно заказать обед или ужин.
Гостям доступны дополнительные услуги, включая прачечную, баню и помощь в организации отдыха. По запросу можно получить информацию об экскурсиях, прогулках, аренде велосипедов и других вариантах досуга. В Листвянке также доступны музеи, аквариум, водные прогулки и сезонные активности.
До пристани, остановки автобусов, кафе, ресторанов и сувенирного рынка можно дойти примерно за 10 минут. Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка» подойдет тем, кто ищет спокойное размещение в Листвянке рядом с Байкалом и основными туристическими точками поселка.
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту
- Трансфер по программе
- Проживание, указанное в программе (стандартные номера)
- Завтраки в гостинице
- Экскурсии по программе
- Экскурсия на быстроходном катере
- Пикник во время экскурсии на КБЖД
- Услуги профессионального гида 2 день
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе (обед и ужины)
- Личные расходы
- Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.