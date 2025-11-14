Мои заказы

Мини-перезагрузка в Байкальске: отдых у самого глубокого озера мира

Подняться ближе к облакам, посетить Байкальский заповедник и прогуляться по Байкальску
Откройте для себя южное побережье Байкала — спокойный ритм Байкальска, тишину заповедных троп и панорамы с высоты горного хребта.

В этом путешествии сочетаются знакомство с уникальной природой и неспешные прогулки по
живописным окрестностям.

Подниметесь на кресельном подъёмнике к смотровой площадке, где открывается вид на безбрежную гладь озера, пройдёте по экологической тропе одного из крупнейших биосферных заповедников региона и узнаете, как устроена жизнь в этой охраняемой природной зоне.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые вещи:
— Удобная обувь и теплые носки
— Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка
— Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
— Купальные принадлежности (летом)
— Солнцезащитные очки, крем

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Байкальск

Встретимся в Иркутске, откуда отправимся в город Байкальск — уютный курорт на юге озера Байкал. По прибытии заселимся в гостиницу.

Во второй половине дня вы сможете при желании подняться на кресельном подъёмнике к смотровой площадке одного из самых известных горнолыжных комплексов региона. Она работает круглый год и открывает живописные виды на байкальские просторы и горные склоны. После подъёма можно будет неспешно прогуляться по окрестностям и насладиться первозданной природой.

Время в пути: около 3 часов.

2 день

Байкальский биосферный заповедник и визит-центр

После завтрака отправимся на экскурсию в Байкальский государственный биосферный заповедник — одну из главных природоохранных территорий региона, основанную для сохранения уникальной байкальской экосистемы.

Сначала заглянем в интерактивный визит-центр — современный музей, где экспозиции расскажут об обитателях и особенностях жизни в заповеднике. Затем совершим пешую прогулку по экологической тропе, проложенной через живописные пейзажи: леса, луга и береговые участки Байкала.

В пути устроим обед-пикник на природе. Во второй половине дня вернёмся в гостиницу.

Продолжительность экскурсии: примерно 6 часов.

3 день

Окончание тура

Утром позавтракаем и отправимся в обратный путь. Завершим путешествие возвращением в Иркутск. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Номер без удобств (2-местное размещение)42 000 ₽
Номер «эконом» с удобствами на блок (2-местное размещение)43 900 ₽
Номер «стандарт» с удобствами в номере (2-местное размещение)46 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (согласно выбранной категории)
  • 2 завтрака, 1 обед, 2 ужина
  • Трансфер из/до Иркутска
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Повышение категории номера
  • Доплата за 1-местное размещение:
  • Номер «эконом» - 4000 ₽
  • Номер «стандарт» - 5000 ₽
  • Стоимость тура зависит от категории размещения:
  • 42 000 ₽ - хостел (место в общем номере, удобства на территории)
  • 43 900 ₽ - «эконом» (удобства на секцию/блок)
  • 46 100 ₽ - «стандарт» (удобства в номере)
  • Возможно проведение тура в индивидуальном формате
  • Тур проводится ежедневно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 9:00-10:00
Завершение: Иркутск, 14:00-16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши
гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!

