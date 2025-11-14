Встретимся в Иркутске, откуда отправимся в город Байкальск — уютный курорт на юге озера Байкал. По прибытии заселимся в гостиницу.

Во второй половине дня вы сможете при желании подняться на кресельном подъёмнике к смотровой площадке одного из самых известных горнолыжных комплексов региона. Она работает круглый год и открывает живописные виды на байкальские просторы и горные склоны. После подъёма можно будет неспешно прогуляться по окрестностям и насладиться первозданной природой.

Время в пути: около 3 часов.