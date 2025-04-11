Добро пожаловать на удивительный остров Ольхон! Эта экскурсия обещает быть незабываемой — мы отправимся в путешествие по красивейшим местам Байкала и познакомимся с уникальной культурой бурятского народа. Мы уверены, что это путешествие станет одним из самых запоминающихся в вашей жизни!
Описание тура
Что вас ждет
Погрузитесь в уникальную атмосферу местных традиций и обычаев с экскурсией на остров Ольхон, который считается духовным центром Байкала. Наши гиды познакомят вас с историей этого величественного места и сопроводят вас в увлекательном путешествии. В пути мы сделаем несколько остановок, где гиды расскажут про местные традиции и обычаи, а также о Байкале и Ольхоне. На обед мы заедем в гостеприимные Еланцы и попробуем национальную бурятскую кухню. Затем отправимся на переправу на остров Ольхон, где вы сможете насладиться видами с красивой смотровой площадки на пролив Малое море и Хужир. Вечером встретим закат на мысе Бурхан, где расположена сакральная скала Шаманка, считающаяся местом силы на Байкале. Во второй день мы отправимся в автотур на колоритном местном УАЗике — транспорте, который никогда не подведет на бездорожье. Мы посетим северную часть острова Ольхон, где вы сможете насладиться красивыми пейзажами и необычными местами. Обедаем на природе и продолжим путешествие. Посетим много интересных мест, таких как мыс Харанцы с видом на острова Беленький и Крокодильчик, Урочище Песчаное, мыс Три Брата, а также север острова — мыс Хобой и мыс Любви. Важная информация:Благоустроенные номера — это один из следующих вариантов, в котором будут свободные номера на ваши даты:
Гостевой дом Воскресение • Гостевой дом Санрайз • Мини-отель Шаманка • Отель Панорама • Отель Отдых на Ольхоне • Усадьба Никиты Бенчарова.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скульптура «Орёл»
- Ольхон
- Смотровая площадка на пролив Малое море и Хужир
- Мыс Бурхан
- Скала Шаманка
- Мысы Харанцы, Три Брата, Хобой и мыс Любви
Что включено
- Гид
- Все трансферы и экскурсии
- Входные билеты и сборы на посещение заповедных территорий
- Питание по программе
- Проживание в благоустроенных 2-х местных номерах (удобства в номере)
Что не входит в цену
- При одноместном размещении доплата - 3500 руб. /сутки
- Во время ледостава (конец декабря - начало февраля) и ледохода (конец марта - начало мая) необходим дополнительный трансфер по острову, который стоит 10 000 руб. с группы и 1 200 руб. с человека, переправа на катере, либо воздушной подушке (цена в обе стороны)
- Питание, которое не входит в программу (на Ольхоне можно поужинать в кафе, вариантов много)
- Дополнительно к программе можно добавить:
- Баня на берегу Байкала - 4500 руб. /час до 4 чел., далее - 600 руб. с чел. в час
- Посещение Этнопарка с фольклорной программой - 10000 руб. за группу
- Экскурсия по Тажеранским Степям - 12000 руб. за группу
- Для тех, кто остаётся на 1-2 дня дольше, есть трекинги по ББТ, сплавы по рекам, экскурсии в Листвянку, на Кругобайкальскую ж/д, на минеральные источники Аршан и Тункинскую долину
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Благоустроенные номера - это один из следующих вариантов, в котором будут свободные номера на ваши даты:
- Гостевой дом Воскресение
- Гостевой дом Санрайз
- Мини-отель Шаманка
- Отель Панорама
- Отель Отдых на Ольхоне
- Усадьба Никиты Бенчарова
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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