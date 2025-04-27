Расширенное путешествие на Байкал с посещением бурятского Аршана, который славится целебными источниками и буддийскими святилищами.Вы отправитесь на знаменитый остров Ольхон и увидите все главные достопримечательности: от Огоя со Ступой Просветления

до Шаманки, гротов и северного мыса Хобой. Поучаствуете в байкальских «ритуалах», прокатитесь на хивусе и на вездепроходимой «буханке» и, конечно, отведаете горячей ухи прямо на льду. В Листвянке подниметесь на камень Черского, откуда открывается вид на место встречи Ангары и Байкала. А ещё посетите Байкальский музей и комплекс «Тальцы», где узнаете о флоре, фауне и истории края. Тур можно провести индивидуально только для вашей компании в удобные вам даты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Локации могут меняться местами для удобства тура по погодным условиям и другим факторам, исходя из реально сложившейся ситуации.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору 50% от стоимости тура на бронирование жилья, транспорта и экскурсий.

Обратите внимание на одежду и обувь. Погода на Байкале переменчива, бывают морозы и сильный ветер, однако практически всегда мало снега. Рекомендуем взять с собой химические грелки для рук и ног. Важно, чтобы ваша обувь была утеплённой и не скользила. Вам также пригодятся солнцезащитные очки, крем от загара для лица, балаклава, бафф, тёплые перчатки. Личные медикаменты тоже стоит купить заранее, так как не везде есть аптеки и широкий ассортимент.

Для всех участников будет создана общая группа в Телеграм.