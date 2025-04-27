Вы отправитесь на знаменитый остров Ольхон и увидите все главные достопримечательности: от Огоя со Ступой Просветления
Описание тура
Организационные детали
Локации могут меняться местами для удобства тура по погодным условиям и другим факторам, исходя из реально сложившейся ситуации.
Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору 50% от стоимости тура на бронирование жилья, транспорта и экскурсий.
Обратите внимание на одежду и обувь. Погода на Байкале переменчива, бывают морозы и сильный ветер, однако практически всегда мало снега. Рекомендуем взять с собой химические грелки для рук и ног. Важно, чтобы ваша обувь была утеплённой и не скользила. Вам также пригодятся солнцезащитные очки, крем от загара для лица, балаклава, бафф, тёплые перчатки. Личные медикаменты тоже стоит купить заранее, так как не везде есть аптеки и широкий ассортимент.
Для всех участников будет создана общая группа в Телеграм.
Проживание. В Иркутске в гостинице «Русь». На Ольхоне на уютной проверенной базе «У рыбака», «Ирбис» или в аналогичной. В Аршане на базе «Снежинка», «Иркут» или аналогичной. 2-, 3-местное размещение со всеми удобствами.
*Фото гостиницы предоставлены организатором
Питание. Включены завтраки, 2 обеда во время экскурсий на Ольхоне и 1 ужин в Иркутске. Остальное питание оплачивается отдельно. Преимущественно все местные блюда готовятся с использованием говядины или конины. Поэтому вегетарианское питание организовать будет сложно. Мы максимально поможем в этом, но ответственность лежит на вас. Об ограничениях в питании необходимо заранее сообщить организатору.
Транспорт. Кроссовер (Kia Sportage, Haval Creta), микроавтобусы (Toyota Hiace, Ford Tourneo, Mercedes-Benz Sprinter). Экскурсии по острову Ольхон проводятся на «буханках» — УАЗах (транспорт повышенной проходимости).
Дети. С 16 лет.
Уровень сложности. Автотур с пешими экскурсиями.
Программа тура по дням
Листвянка и музей «Тальцы»
Собираемся в Иркутске и отправляемся в Листвянку на побережье Байкала. Чтобы поподробнее узнать о месте нашего путешествия, посетим Байкальский музей. Также заедем в архитектурно-этнографический комплекс «Тальцы». Далее поднимемся по канатной дороге на камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на Ангару — а точнее, её место встречи с Байкалом. На обед заедем в кафе.
В 20:00 вернёмся в Иркутск, разместимся в гостинице.
Путь до Ольхона и прогулка по Хужиру
В 10:00 выезжаем на Ольхон. В пути около 6 часов с остановкой на обед в придорожном кафе с местными блюдами. Также заглянем в одно интересное место, от которого всегда все были в восторге.
На остров переправимся по ледовой переправе прямо на машине, доедем до Хужира, где будем ориентировочно в 18:30. Разместимся и немного прогуляемся по посёлку. Увидим Шаманку, ритуальные столбы сэргэ и завораживающий вид на лёд Байкала.
Мыс Хобой, ритуалы Байкала и горячий обед на льду
В 9:00 позавтракаем, затем отправимся на экскурсию на север острова — к мысу Хобой. Поедем на «буханках», знаменитом байкальском транспорте повышенной проходимости — это отдельный вид впечатлений. Желающие смогут взять в аренду коньки. Вас ждут ледовые просторы, ритуалы «Поцелуй Байкала» и «Байкальская рюмка» и, конечно, горячая уха на обед.
Вернёмся на базу к 16:00-17:00. В этот или следующий вечер будет организована закатная прогулка на хивусе — транспорте на воздушной подушке.
Огой, юг острова и обед на льду
После завтрака вновь запрыгиваем в «буханку» и мчим к острову Огой с буддийской ступой. Проведём обряд и загадаем желание. Далее доедем до Кобыльей головы, рассмотрим застывшие пузыри, желающие смогут прокатиться на коньках. А ещё отведём душу, поваляемся на льду, как дети, пофотографируемся. В перерыве согреемся горячим и сытным обедом, приготовленным на костре.
Во второй половине дня — переезд в Иркутск.
Природа Аршана
Сегодня отправимся в Аршан. Обед будет организован в кафе по дороге. После заселения прогуляемся до замёрзшего водопада, полюбуемся живописным ущельем с горной рекой, наберём минеральной воды (продолжительность — около 3 часов). А вечером поужинаем с бурятским размахом.
Дацан и горячие источники
После завтрака посетим дацан, а затем отправимся в посёлок Жемчуг. Здесь обновимся в метановых источниках, которые полезны для опорно-двигательного аппарата. Также полюбуемся пейзажами Тункинской долины и хребтами. На обед заедем в кафе.
К вечеру вернёмся в Иркутск.
Обратите внимание, есть укороченная версия путешествия без Аршана. В тур можно поехать на 4 дня. Данный вариант необходимо обговаривать и бронировать заранее.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|68 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда и 1 ужин
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
- Поездка на хивусе
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты по программе
- Билет на канатную дорогу до камня Черского
- Горячие источники
- Работа гида и водителя
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Обратный билет на канатную дорогу с камня Черского (если не хотите прогуляться вниз)
- Прокат коньков - около 600 ₽ в день
- Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору 50% от стоимости тура на бронирование жилья, транспорта и экскурсий
- Тур можно провести индивидуально только для вашей компании от 4 человек в удобные для вас даты. Подробности и стоимость просим уточнять у организатора