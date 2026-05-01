1 день

Дорога в Аршан. Обзорная экскурсия

Сегодня начинается увлекательное путешествие в горы Восточного Саяна, в поселок Аршан, расположившийся у их подножия.

Ранним утром вы отправитесь из Иркутска в путь по живописной дороге через поселок Култук, расположенный на берегу Байкала.

А после вы поедете по Тункинской долине, где по правую руку возвышаются горы Восточного Саяна, а у подножия стелется степь, где часто можно встретить табуны грациозных лошадей, уютные поселения, деревушки.

Поселок Аршан – это приютившийся по соседству с горами поселок, место, богатое минеральными источниками.

По составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.

Ваше знакомство с этим местом пройдет под руководством опытного гида.

Вы сходите на грохочущие водопады, прогуляетесь по тропе вдоль живописного ущелья, резво бегущей горной реки.

Посетите местный буддийский храм-монастырь Хойморский Дацан «Бодхидхарма», расположенный на поистине волшебном месте, носящем название «Святая Поляна» среди вековых кедров с разлапистыми ветками, а на фоне красуются пики гор.

По пути вы сможете посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры).

Вечером у вас останется свободное время для отдыха перед завтрашним активным днем.

Вас ждёт: Тункинская долина; Аршан; водопады; минеральные источники; дацан; сувенирный рынок.

Включено в стоимость: трансфер; проживание; экскурсия; гид; разрешение на посещение национального парка.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160