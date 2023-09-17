Встречаемся и выезжаем из Иркутска. Переедем через Приморский хребет, покрытый горной тайгой. Полюбуемся видом на восточный берег Байкала и вершины величественного хребта Хамар-Дабан. Свернём в Тункинскую долину, которую за живописность называют сибирской Швейцарией. Здесь пересечём границу Иркутской области и республики Бурятия.

Доберёмся до курортного посёлка Аршан на склоне Восточного Саяна и пообедаем в кафе. Вы попробуете национальные блюда — буузы, бухлер и другие. Затем прогуляемся вдоль горной речки до водопада, заглянем на сувенирный бурят-монгольский рынок. Побываем в буддийском дацане, которому более 100 лет – жёлтом деревянном здании с традиционными изогнутыми крышами. Дорога к нему проходит через пушистый хвойный лес. Посмотрим на «каменную реку», образовавшуюся из-за схода селя в 2014 году.

После отправимся в посёлок Жемчуг (30 минут от Аршана). По приезде у вас будет возможность искупаться в открытом бассейне с термальной метановой и углекисловодородной водой, смыть с себя усталость и зарядиться бодростью. Ночь в отеле в Жемчуге.