Пожить в настоящей юрте, полюбоваться бескрайними степями и познакомиться с жизнью кочевников
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мая
мая
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июн
июн
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|40 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Нужен действующий загранпаспорт гражданина России (не менее 6 месяцев), погранпереход открыт только для граждан России, виза не нужна, справки о ковиде, ПЦР не нужны.
Проживание. В стоимость включена 1 ночь в юрт-кемпинге. Туалет уличный, есть баня. Размещение 1-4-местное. Отель в посёлке Жемчуг бронируется самостоятельно за доплату, мы предложим варианты.
Питание. Включены ужин и завтрак в юрт-кемпинге, которые будут приготовлены специально для вас. Кафе и магазинов в юрт-кемпинге нет, любимые снеки и необходимые продукты можно заранее купить в Иркутске или Аршане (при необходимости). Остальное питание — в кафе за доплату. Монгольская кухня мясная. В основном подают буузы, хушуры, мясной суп-лапшу, цуйван, боовы. Овощи, фрукты в меню отсутствуют.
Программа тура по дням
Дорога до Аршана, прогулка к водопаду, буддийский дацан, размещение в посёлке Жемчуг
Встречаемся и выезжаем из Иркутска. Переедем через Приморский хребет, покрытый горной тайгой. Полюбуемся видом на восточный берег Байкала и вершины величественного хребта Хамар-Дабан. Свернём в Тункинскую долину, которую за живописность называют сибирской Швейцарией. Здесь пересечём границу Иркутской области и республики Бурятия.
Доберёмся до курортного посёлка Аршан на склоне Восточного Саяна и пообедаем в кафе. Вы попробуете национальные блюда — буузы, бухлер и другие. Затем прогуляемся вдоль горной речки до водопада, заглянем на сувенирный бурят-монгольский рынок. Побываем в буддийском дацане, которому более 100 лет – жёлтом деревянном здании с традиционными изогнутыми крышами. Дорога к нему проходит через пушистый хвойный лес. Посмотрим на «каменную реку», образовавшуюся из-за схода селя в 2014 году.
После отправимся в посёлок Жемчуг (30 минут от Аршана). По приезде у вас будет возможность искупаться в открытом бассейне с термальной метановой и углекисловодородной водой, смыть с себя усталость и зарядиться бодростью. Ночь в отеле в Жемчуге.
Озеро Хубсугул, прибытие в юрт-кемпинг, баня
Сегодня, стартовав рано утром, проедем около 100 км, пересечём границу и окажемся в Северной Монголии на берегу озера Хубсугул, «младшего брата Байкала». Его протяжённость 136 км, а у воды расположился живописный посёлок Ханх с видом на Восточный Саян. Пообедаем в местном кафе и продолжим путь до юрт-кемпинга. Дорога поведёт нас вдоль озера и займёт 3 часа. Будем останавливаться, чтобы полюбоваться пейзажами, подышать свежим воздухом и размяться. А ещё, если повезёт, сможем увидеть увидеть редкие виды птиц, табуны лошадей, верблюдов, стада яков и отары овец.
К вечеру прибудем в юрт-кемпинг, расположенный в уединённом месте у подножия горы Мунку-Сардык — самой высокой вершины Восточного Саяна. Отсюда открывается чарующая панорама озера Хубсугул. Поужинаем и отдохнём, желающие погреются и расслабятся в бане.
Развлечения, прогулка по посёлку Ханх, кулинарный мастер-класс, возвращение в Иркутск
После завтрака вас ждут локальные развлечения: можно пострелять из лука, поиграть в традиционные игры и сфотографироваться в национальных костюмах. Затем, той же дорогой, едем назад в посёлок Ханх. Прогуляемся по его территории и окрестностям. Посетим шаманское святилище Арван-Гурван-обо («13 обо») на скалистом Хангинском мысе, где, по преданию, ворожили шаманы на протяжении последних 400 лет. Заглянем в магазинчики за сувенирами.
В завершении вы побываете на экскурсии «В гостях у пастуха». Познакомитесь с обычаями и укладом жизни степных кочевников, научитесь готовить местные блюда и пообедаете. В Иркутск вернёмся около 20:00-21:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-водителя на протяжении всего тура, топливо. Поездка проводится на внедорожном Toyota Land Cruiser
- Ночь в юрт-кемпинге
- Завтрак и ужин в юрт-кемпинге
- Экскурсия «В гостях у пастуха»
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Иркутска и обратно
- Сборы нацпарков: в Аршане - 200 руб. с человека, в Монголии - 100 руб. с человека
- Питание в кафе: 300-500 рублей за 1 приём
- Игра в кости, фото в национальном костюме, стрельба из лука - 500 руб
- Проживание и питание в Аршане: проживание - от 4000 руб. за номер с удобствами, питание - от 500 руб
- Тур состоится при наборе группы от 2 человек
- При бронировании тура на 3 человек из одной семьи действует семейная скидка 30%
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Отдельное спасибо Андрею за чуткость, отзывчивость и внимание к туристам. 😊😊