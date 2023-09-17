На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
Авторский тур в Иркутске

Пожить в настоящей юрте, полюбоваться бескрайними степями и познакомиться с жизнью кочевников

5
2 отзыва
Мы проедем по живописным хребтам и долинам и окажемся там, где нет асфальта — только природа, простор, насколько хватает взгляда, и водная гладь «младшего брата Байкала» — озера Хубсугул. Погуляем по посёлкам Аршан и Ханх и насладимся атмосферой умиротворения и спокойствия. Заглянем в буддийский дацан и посетим шаманское святилище. Вы попробуете бурятские и монгольские блюда, научитесь готовить одно из них. Желающие искупаются в термальном источнике, попарятся в баньке и постреляют из лука. Точно будет, что вспомнить!
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
Ближайшие даты:
7
мая
12
мая
19
мая
26
мая
2
июн
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Нужен действующий загранпаспорт гражданина России (не менее 6 месяцев), погранпереход открыт только для граждан России, виза не нужна, справки о ковиде, ПЦР не нужны.

Проживание. В стоимость включена 1 ночь в юрт-кемпинге. Туалет уличный, есть баня. Размещение 1-4-местное. Отель в посёлке Жемчуг бронируется самостоятельно за доплату, мы предложим варианты.

Питание. Включены ужин и завтрак в юрт-кемпинге, которые будут приготовлены специально для вас. Кафе и магазинов в юрт-кемпинге нет, любимые снеки и необходимые продукты можно заранее купить в Иркутске или Аршане (при необходимости). Остальное питание — в кафе за доплату. Монгольская кухня мясная. В основном подают буузы, хушуры, мясной суп-лапшу, цуйван, боовы. Овощи, фрукты в меню отсутствуют.

Программа тура по дням

1 день

Дорога до Аршана, прогулка к водопаду, буддийский дацан, размещение в посёлке Жемчуг

Встречаемся и выезжаем из Иркутска. Переедем через Приморский хребет, покрытый горной тайгой. Полюбуемся видом на восточный берег Байкала и вершины величественного хребта Хамар-Дабан. Свернём в Тункинскую долину, которую за живописность называют сибирской Швейцарией. Здесь пересечём границу Иркутской области и республики Бурятия.

Доберёмся до курортного посёлка Аршан на склоне Восточного Саяна и пообедаем в кафе. Вы попробуете национальные блюда — буузы, бухлер и другие. Затем прогуляемся вдоль горной речки до водопада, заглянем на сувенирный бурят-монгольский рынок. Побываем в буддийском дацане, которому более 100 лет – жёлтом деревянном здании с традиционными изогнутыми крышами. Дорога к нему проходит через пушистый хвойный лес. Посмотрим на «каменную реку», образовавшуюся из-за схода селя в 2014 году.

После отправимся в посёлок Жемчуг (30 минут от Аршана). По приезде у вас будет возможность искупаться в открытом бассейне с термальной метановой и углекисловодородной водой, смыть с себя усталость и зарядиться бодростью. Ночь в отеле в Жемчуге.

Дорога до Аршана, прогулка к водопаду, буддийский дацан, размещение в посёлке ЖемчугДорога до Аршана, прогулка к водопаду, буддийский дацан, размещение в посёлке ЖемчугДорога до Аршана, прогулка к водопаду, буддийский дацан, размещение в посёлке ЖемчугДорога до Аршана, прогулка к водопаду, буддийский дацан, размещение в посёлке ЖемчугДорога до Аршана, прогулка к водопаду, буддийский дацан, размещение в посёлке ЖемчугДорога до Аршана, прогулка к водопаду, буддийский дацан, размещение в посёлке ЖемчугДорога до Аршана, прогулка к водопаду, буддийский дацан, размещение в посёлке ЖемчугДорога до Аршана, прогулка к водопаду, буддийский дацан, размещение в посёлке ЖемчугДорога до Аршана, прогулка к водопаду, буддийский дацан, размещение в посёлке ЖемчугДорога до Аршана, прогулка к водопаду, буддийский дацан, размещение в посёлке ЖемчугДорога до Аршана, прогулка к водопаду, буддийский дацан, размещение в посёлке ЖемчугДорога до Аршана, прогулка к водопаду, буддийский дацан, размещение в посёлке ЖемчугДорога до Аршана, прогулка к водопаду, буддийский дацан, размещение в посёлке Жемчуг
2 день

Озеро Хубсугул, прибытие в юрт-кемпинг, баня

Сегодня, стартовав рано утром, проедем около 100 км, пересечём границу и окажемся в Северной Монголии на берегу озера Хубсугул, «младшего брата Байкала». Его протяжённость 136 км, а у воды расположился живописный посёлок Ханх с видом на Восточный Саян. Пообедаем в местном кафе и продолжим путь до юрт-кемпинга. Дорога поведёт нас вдоль озера и займёт 3 часа. Будем останавливаться, чтобы полюбоваться пейзажами, подышать свежим воздухом и размяться. А ещё, если повезёт, сможем увидеть увидеть редкие виды птиц, табуны лошадей, верблюдов, стада яков и отары овец.

К вечеру прибудем в юрт-кемпинг, расположенный в уединённом месте у подножия горы Мунку-Сардык — самой высокой вершины Восточного Саяна. Отсюда открывается чарующая панорама озера Хубсугул. Поужинаем и отдохнём, желающие погреются и расслабятся в бане.

Озеро Хубсугул, прибытие в юрт-кемпинг, баняОзеро Хубсугул, прибытие в юрт-кемпинг, баняОзеро Хубсугул, прибытие в юрт-кемпинг, баняОзеро Хубсугул, прибытие в юрт-кемпинг, баня
3 день

Развлечения, прогулка по посёлку Ханх, кулинарный мастер-класс, возвращение в Иркутск

После завтрака вас ждут локальные развлечения: можно пострелять из лука, поиграть в традиционные игры и сфотографироваться в национальных костюмах. Затем, той же дорогой, едем назад в посёлок Ханх. Прогуляемся по его территории и окрестностям. Посетим шаманское святилище Арван-Гурван-обо («13 обо») на скалистом Хангинском мысе, где, по преданию, ворожили шаманы на протяжении последних 400 лет. Заглянем в магазинчики за сувенирами.

В завершении вы побываете на экскурсии «В гостях у пастуха». Познакомитесь с обычаями и укладом жизни степных кочевников, научитесь готовить местные блюда и пообедаете. В Иркутск вернёмся около 20:00-21:00.

Развлечения, прогулка по посёлку Ханх, кулинарный мастер-класс, возвращение в ИркутскРазвлечения, прогулка по посёлку Ханх, кулинарный мастер-класс, возвращение в ИркутскРазвлечения, прогулка по посёлку Ханх, кулинарный мастер-класс, возвращение в ИркутскРазвлечения, прогулка по посёлку Ханх, кулинарный мастер-класс, возвращение в ИркутскРазвлечения, прогулка по посёлку Ханх, кулинарный мастер-класс, возвращение в ИркутскРазвлечения, прогулка по посёлку Ханх, кулинарный мастер-класс, возвращение в Иркутск

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида-водителя на протяжении всего тура, топливо. Поездка проводится на внедорожном Toyota Land Cruiser
  • Ночь в юрт-кемпинге
  • Завтрак и ужин в юрт-кемпинге
  • Экскурсия «В гостях у пастуха»
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Сборы нацпарков: в Аршане - 200 руб. с человека, в Монголии - 100 руб. с человека
  • Питание в кафе: 300-500 рублей за 1 приём
  • Игра в кости, фото в национальном костюме, стрельба из лука - 500 руб
  • Проживание и питание в Аршане: проживание - от 4000 руб. за номер с удобствами, питание - от 500 руб
  • Тур состоится при наборе группы от 2 человек
  • При бронировании тура на 3 человек из одной семьи действует семейная скидка 30%
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 8:00
Завершение: Иркутск, около 20:00-21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
17 сен 2023
Отличная возможность познакомиться с не самыми посещаемыми уголками юго-западной Бурятии и северной Монголии и с бытом их жителей. Гарантированы: красивейшие диковатые пейзажи, интересные рассказы, вкусная и сытная еда, буддийская экзотика. Гид-водитель Андрей явно влюблён в эти места, от чего поездка становится ещё насыщеннее.
Игорь
5 сен 2023
Путешествовали 29-31 августа на внедорожнике по Бурятии и Монголии с представителем компании Андреем. Поездка прошла в непринужденной,дружественной обстановке, что позволило в полной мере насладиться отдыхом. Отдельно отмечаем гостеприимство встречающих, национальный колорит, местную кухню и замечательные мастер-классы.
Отдельное спасибо Андрею за чуткость, отзывчивость и внимание к туристам. 😊😊
Путешествовали 29-31 августа на внедорожнике по Бурятии и Монголии с представителем компании Андреем. Поездка прошла вПутешествовали 29-31 августа на внедорожнике по Бурятии и Монголии с представителем компании Андреем. Поездка прошла вПутешествовали 29-31 августа на внедорожнике по Бурятии и Монголии с представителем компании Андреем. Поездка прошла вПутешествовали 29-31 августа на внедорожнике по Бурятии и Монголии с представителем компании Андреем. Поездка прошла в

Тур входит в следующие категории Иркутска

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