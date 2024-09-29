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Путешествие к Восточным Саянам

Сегодня начинается увлекательное путешествие в горы Восточных Саян.

Путь будет пролегать по живописной дороге, обрамленной по правую руку вереницей могучих и величественных гор, у подножия которых стелится равнина, тут и там украшенная деревеньками.

Цель сегодняшнего путешествия – поселок Аршан, уютно разместившийся у подножия Тункинских Гольцов.

По прибытии в поселок вас ждет заселение и обзорная экскурсия.

Прогулка по поселку – это само по себе приятное времяпрепровождение, настоящий восторг для ваших глаз: перед взором постоянно рисуются высокие горы, а свежий воздух бодрит и поднимает настроение!

Во время экскурсии гид расскажет вам об уникальной природе вокруг поселка Аршан, вместе вы подниметесь к водопадам, в зимнее время грациозно скованным льдом, испробуете целебной воды минеральных источников – по составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.

Посетите 2 буддийских дацана и большой сувенирный рынок – здесь можно купить превосходные тонизирующие сборы на основе местной травы саган-дайля и другие лекарственные средства, сувениры.

Вечером у вас останется свободное время для прогулок и отдыха.

Вас ждет: буддийские дацаны, водопады, монгольский рынок.

Включено в стоимость: групповой трансфер Иркутск-Аршан, экскурсия к водопадам, дацанам, услуги гида, проживание.