Неприступные и впечатляющие Восточные Саяны, усеянные кристальной белизны снегом, с горячими целебными источниками и священными буддийскими местами. Обе этих локации вы посетите в рамках одного тура!
Программа тура по дням
Путешествие к Восточным Саянам
Сегодня начинается увлекательное путешествие в горы Восточных Саян.
Путь будет пролегать по живописной дороге, обрамленной по правую руку вереницей могучих и величественных гор, у подножия которых стелится равнина, тут и там украшенная деревеньками.
Цель сегодняшнего путешествия – поселок Аршан, уютно разместившийся у подножия Тункинских Гольцов.
По прибытии в поселок вас ждет заселение и обзорная экскурсия.
Прогулка по поселку – это само по себе приятное времяпрепровождение, настоящий восторг для ваших глаз: перед взором постоянно рисуются высокие горы, а свежий воздух бодрит и поднимает настроение!
Во время экскурсии гид расскажет вам об уникальной природе вокруг поселка Аршан, вместе вы подниметесь к водопадам, в зимнее время грациозно скованным льдом, испробуете целебной воды минеральных источников – по составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.
Посетите 2 буддийских дацана и большой сувенирный рынок – здесь можно купить превосходные тонизирующие сборы на основе местной травы саган-дайля и другие лекарственные средства, сувениры.
Вечером у вас останется свободное время для прогулок и отдыха.
Вас ждет: буддийские дацаны, водопады, монгольский рынок.
Включено в стоимость: групповой трансфер Иркутск-Аршан, экскурсия к водопадам, дацанам, услуги гида, проживание.
Посещение горячих источников «Жемчуг»
После завтрака в гостинице вы отправитесь к горячим источникам.
Горячие источники находятся в 45 км езды от Аршана, где вы провели день накануне.
Бассейны работают круглогодично, а искупаться в горячих источниках, когда царит зимняя стужа – особенно приятное удовольствие!
Уникальные свойства воды оказывают благотворное влияние на организм и здоровье, потому посещение горячих источников – это один из любимых у туристов способов расслабиться и наполнить тело силами.
После купания в горячих источниках, вы отправитесь в обратный путь по живописной Тункинской Долине.
В середине дня вас ждет обед колоритном кафе с местной кухней (в стоимость не включен).
Прибытие в Иркутск.
Размещение.
Вас ждет: Тункинская долина, Восточные Саяны, горячие источники.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер Аршан-Иркутск, посещение горячих источников, проживание.
Путешествие к сердцу Байкала - острову Ольхон
Сегодня начинается путешествие к сердцу озера Байкал – острову Ольхон.
Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!
Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.
Его посещают паломники со всего мира. По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.
Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра.
Путь будет пролегать по дорогам с живописными видами – вы прикоснетесь к очарованию байкальской природы по пути до Ольхона.
До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!
На остров Ольхон вы попадете на паромной переправе, а далее отправитесь по степной части Ольхона к его центру – поселку Хужир, где пройдет заселение в гостиницы.
Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.
В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка).
Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья.
Туристы отмечают звенящую в воздухе энергетику места, ее ощущаешь кожей и сложно подобрать слова для выражения восторга!
Насладившись красивейшими видами, напитавшись энергетикой священного места, ваш первый день путешествия подходит к концу.
Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.
Вас ждет: Тажеранские степи, паромная переправа, Байкал, мыс Бурхан (скала Шаманка).
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание, ужин.
Экскурсия на север острова к мысу Хобой
Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу озера Байкала.
После завтрака вы отправляетесь на настоящей местной достопримечательности – самому проходимому транспорту на острове Ольхон автомобилю УАЗ или ГАЗ – на север острова Ольхон.
Северная часть острова совершенно не похожа на ту, что ранее вы видели на Ольхоне по дороге к поселку Хужир.
Это не только необъятные просторы степей, здесь и непроходимая тайга, и песчаные дюны, и даже ходульные деревья.
В рамках экскурсии вы посетите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.
Открывающие отсюда виды поразят вас своим масштабом!
После вы достигнете самую популярную локацию северной части Ольхона – мыс Хобой.
Мыс расположен на самом севере острова.
Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.
И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.
С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины, с которой связана легенда о том, что Боги Тэнгри сделали из нее каменное изваяние из-за ее чрезмерной жадности, и суждено ей оставаться камнем, покуда на Земле будет зависть!
На Хобое вас будет ждать вкусный обед-пикник на свежем воздухе, после которого вы отправитесь на энергетически очень сильное место на Ольхоне – к мысу Любви (или мыс Шунтэ-Левый).
Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.
Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите удивительную и впечатляющую современную скульптуру «Хранитель Байкала», выполненную известным скульптором Даши Намдаковым.
Это был дар Байкалу, который сейчас стал местом, привлекающим туристов.
Вечером вы вернетесь обратно в Хужир, оставшееся время дня по желанию можно будет посвятить прогулке на конях (необходимо информировать заранее до выезда на Ольхон).
Вас ждет: мыс Саган-Хушун, мыс Любви, мыс Хобой, скульптура «Хранитель Байкала».
В стоимость включено: групповой трансфер, завтрак, обед-пикник, ужин, проживание, экскурсия, разрешение на посещение Прибайкальского национального парка.
Прощание с Ольхоном, дорога в Иркутск
В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу.
Переезд в Иркутск.
В стоимость включено: групповой трансфер, завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
|Направление
|Стандарт размещение
Номера категории стандарт
|Комфорт размещение
|Ольхон (2 ночи)
|БО Байкал терра
Кемпинг-отель Ольхон
отель «Байкал Хан»
отель Дача «БайкалЭко»
арт-отель «Порт Ольхон»
отель «BaikalWood Эко Лодж & Spa»
отель «Villa Malina»
|Иркутск (1 ночь)
ГК «Ангара»
гостиница «Русь»
гостиница «Воздушная гавань»
отель «Аэро Отель»
гостиница «Яковлев»
гостиница «Riverside»
отель «Irkutsk city center»
отель «Байкал – Северное море»
отель «Baikal Forest»
|Аршан (1 ночь)
гостиница «Иркут»
ГК «Туяна»
отель «Подснежник»
парк-отель «Корона»
семейное поместье «Солнечное»
Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
- Стандарт – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
- Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|46 000
|56 000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Стандарт
|Комфорт
|11 000
|22 000
В туре возможно подселение.
- Детям от 0 до 2 лет предоставляется скидка 25% (не занимает отдельного места при проживании, без питания).
- Детям от 2 до 5 лет предоставляется скидка 20% (все включено, как у взрослого: место, питание).
- Детям с 5 до 10 лет включительно предоставляется скидка 15% (все включено, как у взрослого: место, питание).
Варианты проживания
Кемпинг-отель Ольхон
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.
Байкал терра
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.
Отели "Байкал Хан", Дача "БайкалЭко", "Порт Ольхон", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Villa Malina"
Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
ГК "Ангара", гостиницы "Русь", "Воздушная гавань", "Аэро Отель", "Яковлев", "Riverside"
Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у в г. Иркутск.
Отели "Irkutsk city center", "Байкал - Северное море", "Baikal Forest"
Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Иркут «, » Подснежник
Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у в п. Аршан.
Отель «Корона», Солнечное
Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура (кроме хивуса)
- Завтраки (кроме первого дня),1 обед-пикник на мысе Хобой, 2 ужина
- Экскурсии, указанные в программе
- Проживание
- Указанные по программе услуги гида
- Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
- Ледовая переправа на хивусе в межсезонье (зависит от климатической обстановки)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
- удобная обувь (нескользкие ботинки);
- головной убор (теплая шапка);
- теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
- теплые варежки или перчатки;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- портативное зарядное устройство (power bank);
- туалетные принадлежности;
- маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- сидушка (хоба туристическая);
- термос (по желанию);
- бинокль (по желанию).
Обязательно: паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что запрещено делать на территории заповедников?
- Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
- Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
- Подкармливать диких животных
- Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
- Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
- Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
- Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Будет ли сотовая связь?
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
Нужно ли брать с собой наличные деньги?
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Есть ли скидки в туре?
Детям от 0 до 2 лет предоставляется скидка 25% (не занимает отдельного места при проживании, без питания).
Детям от 2 до 5 лет предоставляется скидка 20% (все включено, как у взрослого: место, питание).
Детям с 5 до 10 лет включительно предоставляется скидка 15% (все включено, как у взрослого: место, питание).
Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.
Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия (страховка от несчастного случая).
Какие организационные особенности в туре?
- Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме;
- Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;
- Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени, если турист опаздывает к назначенному времени, тогда добирается самостоятельно до первого пункта, обозначенного организатором;
- Окончание тура в Иркутске: рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 20:00 по местному времени.
- Место и время сбора группы: с гостиницы Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 09.00 до 09.30 по местному времени и с аэропорта г. Иркутск в 10.00.
- За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
- "Эконом" - однокомнатный номер с количеством кроватей по числу проживающих. Санузел (душ и туалет) расположен на этаже либо в соседнем здании и является общим для всех постояльцев гостиницы.
- "Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
- "Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
- Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
- Туроператор не гарантирует туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.
- Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
- Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере. Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
- В случае, если туристу по независящим от туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом.
- У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой. Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у Туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
- На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний.
- В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
- В период апрель-май рекомендуем туристам заблаговременно позаботиться о прививке от клещей или сделать страховку от клеща.
- Состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
- Гиды могут меняться на протяжении тура. За каждой локацией закреплен гид, являющийся экспертом данной локации.
- Координатор тура всегда один.
Как организована встреча?
Есть два места и конкретное время сбора группы в формате сборно-групповых туров:
- гостиница Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 09:00 до 09:30 по местному времени;
- аэропорт г. Иркутск в 10.00 по местному времени.
До места сбора группы необходимо добираться самостоятельно.
При оформлении заявки обязательно нужно указать, по какому из двух адресов вас встретить в день старта тура.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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