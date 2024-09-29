Величие Саян и могущество Байкала. Осень

Величие Саян и могущество Байкала
Пять дней путешествия впечатлят самобытной и яркой природной красотой в комфортном и гармоничном туре.

Неприступные и впечатляющие Восточные Саяны, усеянные кристальной белизны снегом, с горячими целебными источниками и священными буддийскими местами. Обе этих локации вы посетите в рамках одного тура!
4.67
3 отзыва
Величие Саян и могущество Байкала. Осень
Величие Саян и могущество Байкала. Осень
Величие Саян и могущество Байкала. Осень
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Путешествие к Восточным Саянам

Сегодня начинается увлекательное путешествие в горы Восточных Саян.

Путь будет пролегать по живописной дороге, обрамленной по правую руку вереницей могучих и величественных гор, у подножия которых стелится равнина, тут и там украшенная деревеньками.

Цель сегодняшнего путешествия – поселок Аршан, уютно разместившийся у подножия Тункинских Гольцов.

По прибытии в поселок вас ждет заселение и обзорная экскурсия.

Прогулка по поселку – это само по себе приятное времяпрепровождение, настоящий восторг для ваших глаз: перед взором постоянно рисуются высокие горы, а свежий воздух бодрит и поднимает настроение!

Во время экскурсии гид расскажет вам об уникальной природе вокруг поселка Аршан, вместе вы подниметесь к водопадам, в зимнее время грациозно скованным льдом, испробуете целебной воды минеральных источников – по составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.

Посетите 2 буддийских дацана и большой сувенирный рынок – здесь можно купить превосходные тонизирующие сборы на основе местной травы саган-дайля и другие лекарственные средства, сувениры.

Вечером у вас останется свободное время для прогулок и отдыха.

Вас ждет: буддийские дацаны, водопады, монгольский рынок.

Включено в стоимость: групповой трансфер Иркутск-Аршан, экскурсия к водопадам, дацанам, услуги гида, проживание.

Путешествие к Восточным СаянамПутешествие к Восточным СаянамПутешествие к Восточным СаянамПутешествие к Восточным СаянамПутешествие к Восточным Саянам
2 день

Посещение горячих источников «Жемчуг»

После завтрака в гостинице вы отправитесь к горячим источникам.

Горячие источники находятся в 45 км езды от Аршана, где вы провели день накануне.

Бассейны работают круглогодично, а искупаться в горячих источниках, когда царит зимняя стужа – особенно приятное удовольствие!

Уникальные свойства воды оказывают благотворное влияние на организм и здоровье, потому посещение горячих источников – это один из любимых у туристов способов расслабиться и наполнить тело силами.

После купания в горячих источниках, вы отправитесь в обратный путь по живописной Тункинской Долине.

В середине дня вас ждет обед колоритном кафе с местной кухней (в стоимость не включен).

Прибытие в Иркутск.

Размещение.

Вас ждет: Тункинская долина, Восточные Саяны, горячие источники.

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер Аршан-Иркутск, посещение горячих источников, проживание.

Посещение горячих источников «Жемчуг»Посещение горячих источников «Жемчуг»Посещение горячих источников «Жемчуг»Посещение горячих источников «Жемчуг»
3 день

Путешествие к сердцу Байкала - острову Ольхон

Сегодня начинается путешествие к сердцу озера Байкал – острову Ольхон.

Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!

Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.

Его посещают паломники со всего мира. По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.

Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра.

Путь будет пролегать по дорогам с живописными видами – вы прикоснетесь к очарованию байкальской природы по пути до Ольхона.

До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!

На остров Ольхон вы попадете на паромной переправе, а далее отправитесь по степной части Ольхона к его центру – поселку Хужир, где пройдет заселение в гостиницы.

Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.

В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка).

Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья.

Туристы отмечают звенящую в воздухе энергетику места, ее ощущаешь кожей и сложно подобрать слова для выражения восторга!

Насладившись красивейшими видами, напитавшись энергетикой священного места, ваш первый день путешествия подходит к концу.

Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.

Вас ждет: Тажеранские степи, паромная переправа, Байкал, мыс Бурхан (скала Шаманка).

Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, проживание, ужин.

Путешествие к сердцу Байкала - острову ОльхонПутешествие к сердцу Байкала - острову ОльхонПутешествие к сердцу Байкала - острову ОльхонПутешествие к сердцу Байкала - острову Ольхон
4 день

Экскурсия на север острова к мысу Хобой

Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу озера Байкала.

После завтрака вы отправляетесь на настоящей местной достопримечательности – самому проходимому транспорту на острове Ольхон автомобилю УАЗ или ГАЗ – на север острова Ольхон.

Северная часть острова совершенно не похожа на ту, что ранее вы видели на Ольхоне по дороге к поселку Хужир.

Это не только необъятные просторы степей, здесь и непроходимая тайга, и песчаные дюны, и даже ходульные деревья.

В рамках экскурсии вы посетите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.

Открывающие отсюда виды поразят вас своим масштабом!

После вы достигнете самую популярную локацию северной части Ольхона – мыс Хобой.

Мыс расположен на самом севере острова.

Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.

И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.

С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины, с которой связана легенда о том, что Боги Тэнгри сделали из нее каменное изваяние из-за ее чрезмерной жадности, и суждено ей оставаться камнем, покуда на Земле будет зависть!

На Хобое вас будет ждать вкусный обед-пикник на свежем воздухе, после которого вы отправитесь на энергетически очень сильное место на Ольхоне – к мысу Любви (или мыс Шунтэ-Левый).

Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.

Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите удивительную и впечатляющую современную скульптуру «Хранитель Байкала», выполненную известным скульптором Даши Намдаковым.

Это был дар Байкалу, который сейчас стал местом, привлекающим туристов.

Вечером вы вернетесь обратно в Хужир, оставшееся время дня по желанию можно будет посвятить прогулке на конях (необходимо информировать заранее до выезда на Ольхон).

Вас ждет: мыс Саган-Хушун, мыс Любви, мыс Хобой, скульптура «Хранитель Байкала».

В стоимость включено: групповой трансфер, завтрак, обед-пикник, ужин, проживание, экскурсия, разрешение на посещение Прибайкальского национального парка.

Экскурсия на север острова к мысу ХобойЭкскурсия на север острова к мысу ХобойЭкскурсия на север острова к мысу ХобойЭкскурсия на север острова к мысу Хобой
5 день

Прощание с Ольхоном, дорога в Иркутск

В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу.

Переезд в Иркутск.

В стоимость включено: групповой трансфер, завтрак.

Прощание с Ольхоном, дорога в ИркутскПрощание с Ольхоном, дорога в ИркутскПрощание с Ольхоном, дорога в ИркутскПрощание с Ольхоном, дорога в Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание:

НаправлениеСтандарт размещение
Номера категории стандарт		Комфорт размещение
Ольхон (2 ночи)БО Байкал терра
Кемпинг-отель Ольхон
отель «Байкал Хан»
отель Дача «БайкалЭко»
арт-отель «Порт Ольхон»
отель «BaikalWood Эко Лодж & Spa»
отель «Villa Malina»
Иркутск (1 ночь)
ГК «Ангара»
гостиница «Русь»
гостиница «Воздушная гавань»
отель «Аэро Отель»
гостиница «Яковлев»
гостиница «Riverside»
отель «Irkutsk city center»
отель «Байкал – Северное море»
отель «Baikal Forest»
Аршан (1 ночь)
гостиница «Иркут»
ГК «Туяна»
отель «Подснежник»
парк-отель «Корона»
семейное поместье «Солнечное»

Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).

Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:

  • Стандарт – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
  • Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.

Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:

СтандартКомфорт
46 00056 000

Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:

СтандартКомфорт
11 00022 000

В туре возможно подселение.

  • Детям от 0 до 2 лет предоставляется скидка 25% (не занимает отдельного места при проживании, без питания).
  • Детям от 2 до 5 лет предоставляется скидка 20% (все включено, как у взрослого: место, питание).
  • Детям с 5 до 10 лет включительно предоставляется скидка 15% (все включено, как у взрослого: место, питание).

Варианты проживания

Кемпинг-отель Ольхон

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.

Кемпинг-отель ОльхонКемпинг-отель ОльхонКемпинг-отель ОльхонКемпинг-отель Ольхон

Байкал терра

2 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.

Байкал терраБайкал терраБайкал терраБайкал терраБайкал терра

Отели "Байкал Хан", Дача "БайкалЭко", "Порт Ольхон", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Villa Malina"

2 ночи

Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Отели "Байкал Хан", Дача "БайкалЭко", "Порт Ольхон", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Villa Malina"Отели "Байкал Хан", Дача "БайкалЭко", "Порт Ольхон", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Villa Malina"Отели "Байкал Хан", Дача "БайкалЭко", "Порт Ольхон", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Villa Malina"Отели "Байкал Хан", Дача "БайкалЭко", "Порт Ольхон", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Villa Malina"Отели "Байкал Хан", Дача "БайкалЭко", "Порт Ольхон", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Villa Malina"Отели "Байкал Хан", Дача "БайкалЭко", "Порт Ольхон", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Villa Malina"Отели "Байкал Хан", Дача "БайкалЭко", "Порт Ольхон", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Villa Malina"

ГК "Ангара", гостиницы "Русь", "Воздушная гавань", "Аэро Отель", "Яковлев", "Riverside"

1 ночь

Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у в г. Иркутск.

ГК "Ангара", гостиницы "Русь", "Воздушная гавань", "Аэро Отель", "Яковлев", "Riverside"ГК "Ангара", гостиницы "Русь", "Воздушная гавань", "Аэро Отель", "Яковлев", "Riverside"ГК "Ангара", гостиницы "Русь", "Воздушная гавань", "Аэро Отель", "Яковлев", "Riverside"ГК "Ангара", гостиницы "Русь", "Воздушная гавань", "Аэро Отель", "Яковлев", "Riverside"ГК "Ангара", гостиницы "Русь", "Воздушная гавань", "Аэро Отель", "Яковлев", "Riverside"ГК "Ангара", гостиницы "Русь", "Воздушная гавань", "Аэро Отель", "Яковлев", "Riverside"ГК "Ангара", гостиницы "Русь", "Воздушная гавань", "Аэро Отель", "Яковлев", "Riverside"ГК "Ангара", гостиницы "Русь", "Воздушная гавань", "Аэро Отель", "Яковлев", "Riverside"

Отели "Irkutsk city center", "Байкал - Северное море", "Baikal Forest"

1 ночь

Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Отели "Irkutsk city center", "Байкал - Северное море", "Baikal Forest"Отели "Irkutsk city center", "Байкал - Северное море", "Baikal Forest"Отели "Irkutsk city center", "Байкал - Северное море", "Baikal Forest"Отели "Irkutsk city center", "Байкал - Северное море", "Baikal Forest"Отели "Irkutsk city center", "Байкал - Северное море", "Baikal Forest"Отели "Irkutsk city center", "Байкал - Северное море", "Baikal Forest"Отели "Irkutsk city center", "Байкал - Северное море", "Baikal Forest"Отели "Irkutsk city center", "Байкал - Северное море", "Baikal Forest"Отели "Irkutsk city center", "Байкал - Северное море", "Baikal Forest"Отели "Irkutsk city center", "Байкал - Северное море", "Baikal Forest"Отели "Irkutsk city center", "Байкал - Северное море", "Baikal Forest"

Иркут «, » Подснежник

1 ночь

Объекты размещения уровня “Стандарт” — современно укомплектованные номера с собственным с/у в п. Аршан.

Иркут «, » ПодснежникИркут «, » ПодснежникИркут «, » ПодснежникИркут «, » ПодснежникИркут «, » ПодснежникИркут «, » ПодснежникИркут «, » ПодснежникИркут «, » ПодснежникИркут «, » ПодснежникИркут «, » Подснежник

Отель «Корона», Солнечное

1 ночь

Комфорт – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на протяжении всего тура (кроме хивуса)
  • Завтраки (кроме первого дня),1 обед-пикник на мысе Хобой, 2 ужина
  • Экскурсии, указанные в программе
  • Проживание
  • Указанные по программе услуги гида
  • Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
  • Аренда оборудования
  • Ледовая переправа на хивусе в межсезонье (зависит от климатической обстановки)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
  • удобная обувь (нескользкие ботинки);
  • головной убор (теплая шапка);
  • теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
  • теплые варежки или перчатки;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • сидушка (хоба туристическая);
  • термос (по желанию);
  • бинокль (по желанию).

Обязательно: паспорт, полис ОМС.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Что запрещено делать на территории заповедников?
  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
  • Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
  • Подкармливать диких животных
  • Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
  • Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
  • Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
  • Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Будет ли сотовая связь?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Есть ли скидки в туре?

Детям от 0 до 2 лет предоставляется скидка 25% (не занимает отдельного места при проживании, без питания).

Детям от 2 до 5 лет предоставляется скидка 20% (все включено, как у взрослого: место, питание).

Детям с 5 до 10 лет включительно предоставляется скидка 15% (все включено, как у взрослого: место, питание).

Акция “Приведи друга” – пригласи на тур еще 5 друзей и получи скидку 20%.

Скидка 10% в День Рождения на Байкале (если празднование дня рождения приходится на период тура).

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия (страховка от несчастного случая).

Какие организационные особенности в туре?
  • Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме;
  • Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;
  • Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени, если турист опаздывает к назначенному времени, тогда добирается самостоятельно до первого пункта, обозначенного организатором;
  • Окончание тура в Иркутске: рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 20:00 по местному времени.
  • Место и время сбора группы: с гостиницы Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 09.00 до 09.30 по местному времени и с аэропорта г. Иркутск в 10.00.
  • За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
  • "Эконом" - однокомнатный номер с количеством кроватей по числу проживающих. Санузел (душ и туалет) расположен на этаже либо в соседнем здании и является общим для всех постояльцев гостиницы.
  • "Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
  • "Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
  • Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
  • Туроператор не гарантирует туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.
  • Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
  • Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере. Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
  • В случае, если туристу по независящим от туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом.
  • У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой. Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у Туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
  • На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний.
  • В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
  • В период апрель-май рекомендуем туристам заблаговременно позаботиться о прививке от клещей или сделать страховку от клеща.
  • Состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
  • Гиды могут меняться на протяжении тура. За каждой локацией закреплен гид, являющийся экспертом данной локации.
  • Координатор тура всегда один.
Как организована встреча?

Есть два места и конкретное время сбора группы в формате сборно-групповых туров:

  • гостиница Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 09:00 до 09:30 по местному времени;
  • аэропорт г. Иркутск в 10.00 по местному времени.

До места сбора группы необходимо добираться самостоятельно.

При оформлении заявки обязательно нужно указать, по какому из двух адресов вас встретить в день старта тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Р
29 сен 2024
Всё прошло отлично, встречи, поездки по расписанию. Рассказывали про историю мест и давали рекомендации, что попробовать и что купить.
Всё прошло отлично, встречи, поездки по расписанию. Рассказывали про историю мест и давали рекомендации, что попробовать и что купить.Всё прошло отлично, встречи, поездки по расписанию. Рассказывали про историю мест и давали рекомендации, что попробовать и что купить.Всё прошло отлично, встречи, поездки по расписанию. Рассказывали про историю мест и давали рекомендации, что попробовать и что купить.Всё прошло отлично, встречи, поездки по расписанию. Рассказывали про историю мест и давали рекомендации, что попробовать и что купить.Всё прошло отлично, встречи, поездки по расписанию. Рассказывали про историю мест и давали рекомендации, что попробовать и что купить.Всё прошло отлично, встречи, поездки по расписанию. Рассказывали про историю мест и давали рекомендации, что попробовать и что купить.Всё прошло отлично, встречи, поездки по расписанию. Рассказывали про историю мест и давали рекомендации, что попробовать и что купить.Всё прошло отлично, встречи, поездки по расписанию. Рассказывали про историю мест и давали рекомендации, что попробовать и что купить.Всё прошло отлично, встречи, поездки по расписанию. Рассказывали про историю мест и давали рекомендации, что попробовать и что купить.Всё прошло отлично, встречи, поездки по расписанию. Рассказывали про историю мест и давали рекомендации, что попробовать и что купить.
С
27 сен 2024
Организовано все здорово! Группы в Ватсапе - классно придумано, очень эффективно. Единственный нюанс, в Иркутске мы провели сутки до непосредственно тура и сутки после. Самостоятельно бронировали отель "Фрегат". Если бы
читать дальше

в программе тура было указано, что последняя ночь планируется в отеле "Ангара", то не стали бы бронировать ещё и "Фрегат", чтоб не таскаться с чемоданами по городу. А так оба отеля нам понравились.

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ирина Юрьевна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
И
19 сен 2024
С удовольствием буду рекомендовать Большую Страну своим друзьям и планировать следующую поездку с этой турфирмой!
С удовольствием буду рекомендовать Большую Страну своим друзьям и планировать следующую поездку с этой турфирмой!С удовольствием буду рекомендовать Большую Страну своим друзьям и планировать следующую поездку с этой турфирмой!С удовольствием буду рекомендовать Большую Страну своим друзьям и планировать следующую поездку с этой турфирмой!С удовольствием буду рекомендовать Большую Страну своим друзьям и планировать следующую поездку с этой турфирмой!С удовольствием буду рекомендовать Большую Страну своим друзьям и планировать следующую поездку с этой турфирмой!С удовольствием буду рекомендовать Большую Страну своим друзьям и планировать следующую поездку с этой турфирмой!

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