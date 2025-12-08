Мои заказы

Первый лёд Байкала. Активный тур по Малому Морю

Успей влюбиться в Байкал первым! Первый лёд Байкала — как первая любовь: блестящий, романтичный, чистый. И так же, как первая любовь, он запомнится вам навсегда.

Для самых искушённых ценителей красоты мы
подготовили маршрут, включающий самые топовые места на Байкале.

Нам предстоит погрузиться в культуру сибирских народов, пройтись по прозрачному, как стекло, льду, побывать в ледяных пещерах и согреться в жаркой бане. Жить мы будем в уютных тёплых коттеджах. Успейте на первое свидание с нетронутым Байкалом! Скидка на первые 5 мест — 5000 рублей. Наличие мест со скидкой уточняйте при бронировании. Скидка для компаний от 4 человек: скидка каждому — 3000 рублей. Дарим скидку за доброе дело! Скидка для доноров — 1000 рублей. Стоимость 50 000 рублей детям от 7 до 14 лет. Не суммируется с другими скидками.

Программа тура по дням

1 день

Переезд на Байкал и знакомство с местной культурой

Ранним утром мы встретимся в аэропорту Иркутска и выдвинемся по направлению к Байкалу.

По дороге заедем в этнокомплекс «Золотая орда», где познакомимся с культурой местных народов. И, разумеется, с важнейшей её составляющей — бурятской кухней.

Покидаем Усть‑Орду и едем в посёлок Сарму, стоящий на берегу Байкала. Сарма — имя сильнейшего из байкальских ветров. Спокойствие, нам он не страшен — мы живем в тёплых домиках, из окон которых видны бескрайние ледяные дали. Зато ветер специально для нас отполировал лед, придал ему особую гладкость и блеск, заботливо сдул снег.

Вечером у нас первое свидание с Байкалом. Неторопливо гуляем, знакомимся, чутко вслушиваемся в «дыхание». Когда температура колеблется, лёд начинает издавать звуки.

  • Переезд 4-5 часов на машине.
  • Кулинарный мастер-класс.
  • Ночёвка в гостевом доме.
Переезд на Байкал и знакомство с местной культурой
2 день

Поцелуй Байкала, квадроциклы и баня

Продолжаем знакомиться с озером в его зимнем ледяном наряде.

Сначала обменяемся взглядами — мы впитываем глазами бескрайние красоты, а Байкал голубым глазом оценивающе смотрит на нас.

Будем считать, что свидание прошло успешно, и можно переходить… К поцелуям! Точнее, к ритуалу «поцелуй Байкала» — это коктейль, который не попробуешь ни в каком другом месте.

Добавить остроты зарождающимся чувствам поможет экстрим — катание на квадроциклах по ущелью реки Сарма. Здесь ветер формирует из снега причудливые фигуры, как будто лепит языческих идолов. Дух захватывает от красоты застывших берегов и ледяного ветра Сарма!

После такого испытания самое время отогреться в горячей бане вечером!

  • Экскурсия на квадроциклах.
  • Баня.
  • Ночёвка в гостевом доме.
Поцелуй Байкала, квадроциклы и баня
3 день

Переезд на Ольхон, катание на «Хивусе», скала Шаманка

Настало время добраться до сердца Байкала, а это — остров Ольхон.

Переезжаем в посёлок Хужир. Здесь множество интересных мест, богатая история и культура.

Поскольку любовь окрыляет, то нас как на крыльях донесет до Хужира судно на воздушной подушке, Хивус.

Далее у нас новое романтическое свидание с озером — катание на коньках. Что может быть романтичнее, чем скользить по безграничному льду!

Те, кому мало льда под ногами, идут в музей ледяных скульптур. Кому же милее тепло, могут посетить краеведческий музей.

На закате все вместе поднимемся на скалу Шаманку — пожалуй, самое известное и фотогеничное место на всем Байкале. А чтобы неземная красота и романтика не отняли все силы, подкрепимся буузами в кафе. По местным преданиям, настоящие бурятские батыры только ими и питались. А ещё у правильных бууз должно быть 33 защипа! Сосчитаем?

  • Поездка на Хивусе.
  • Обед и ужин в кафе.
  • Ночёвка в гостевом доме.
Переезд на Ольхон, катание на «Хивусе», скала Шаманка
4 день

Мыс Хобой и прощание с Байкалом

Сегодня очень насыщенный день. Утром спешим насладиться рассветом на мысе Хобой, куда доедем на машинах. Потом примем частичку Байкала внутрь в виде ухи из озерной рыбы, приготовленной на чистейшей воде.

Возвращаемся в Хужир и прощаемся с полюбившимся нам всем Байкалом, обещая писать и непременно вернуться, и отправляемся в Иркутск. Наше волшебное свидание с Байкалом подошло к концу. Закупаем сувениры на память и летим домой.

Советуем задержаться в Иркутске, погулять и познакомиться с символом города — Бабром. А память о романтической встрече с ледяным Байкалом будем согревать нас еще долго!

  • Автоэкскурсия на Хобой.
  • Уха на костре.
  • Трансфер в Иркутск (4 часа).
Мыс Хобой и прощание с Байкалом
Проживание

3 ночи в уютных гостевых домах, размещение по 2 человека (посетим 2 уникальные локации, чтобы увидеть разный Байкал).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все запланированные переезды на маршруте
  • Поездка на Хивусе (судно на воздушной подушке) по первому льду
  • 3 ночи в уютных гостевых домах, размещение по 2 человека (посетим 2 уникальные локации, чтобы увидеть разный Байкал)
  • Вкусные завтраки все дни программы
  • Посещение этнопарка «Золотая орда» с культурной программой
  • Экскурсия на квадроциклах по Сарминскому ущелью
  • Уха на костре, приготовленная поварами во время автоэкскурсии по острову
  • Жаркая баня
  • Разрешение на посещение нацпарка
  • Прокат ледоходов (шипованные накладки на обувь для безопасных прогулок)
  • Медицинская страховка от несчастного случая
  • Специальная групповая аптечка
  • Подарок от клуба
  • Сопровождение опытным инструктором
Что не входит в цену
  • Личные вещи по списку
  • Проезд до Иркутска и обратно (авиа - или ж/д билеты)
  • Обеды и ужины (много магазинов и кафе, средний чек 500-1000 руб/чел)
  • По желанию: прокат велосипеда (800 руб/день) и коньков (350 руб/день)
  • Любые расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Все вещи перевозим на авто, а сами гуляем налегке, с собой будем брать только самое необходимое. Не забудьте небольшой рюкзачок, чтобы это самое необходимое поместилось. Остальные вещи можно везти хоть в сумке, хоть в рюкзаке или чемодане. Главное — возьмите побольше теплых вещей, в Сибири зимой очень холодно.

По вечерам нужно одеваться тепло, чтобы не заболеть (хороший пуховик можно взять в прокате у нас), а днем будет солнечно и ветрено, не забудьте солнцезащитный крем и гигиеническую помаду + жирненький крем на вечер.

Снаряжение:

  • фонарик налобный светодиодный;
  • бэкпэкерский рюкзак (35-45 литров).

Одежда:

  • одежда для сна;
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • носки или термоноски;
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • пуховка (теплая куртка);
  • перчатки;
  • варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
  • шарф;
  • шапка теплая;
  • зимняя обувь.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • деньги;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • банное;
  • очки солнцезащитные.

Рекомендуем добавить:

  • хоба (сидушка туристическая);
  • термос;
  • коньки;
  • горнолыжная маска/очки;
  • платье;
  • зимние рыбацкие сапоги EVA.
Будет холодно?

Средние температуры в наши даты около -10, бывает сильный ветер. По вечерам морозно. Нижние температуры могут опускаться до -30.

Наш комфорт на 90% зависит от правильно подобранного снаряжения, причем оно не обязательно должно стоить огромных денег. Если ты правильно одет — температура вокруг не имеет значения, всё внимание будет только на окружающую красоту.

Правильно подобрать снаряжение мы поможем, ваша задача в том, чтобы точно следовать рекомендациям.

Сколько денег с собой брать?

Возьмите на обеды и ужины, не включенные в программу (цены на кафе и в магазинах обычные, как везде).

Обязательно возьмите с собой НЗ наличкой минимум 5000 руб. на непредвиденные расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами.

Все остальные расходы включены в стоимость. При желании, деньги можно потратить на сувениры, на дополнительную баню, на прокат велосипедов и/или коньков. 5-10 тысяч обычно хватает с запасом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

