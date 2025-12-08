1 день

Переезд на Байкал и знакомство с местной культурой

Ранним утром мы встретимся в аэропорту Иркутска и выдвинемся по направлению к Байкалу.

По дороге заедем в этнокомплекс «Золотая орда», где познакомимся с культурой местных народов. И, разумеется, с важнейшей её составляющей — бурятской кухней.

Покидаем Усть‑Орду и едем в посёлок Сарму, стоящий на берегу Байкала. Сарма — имя сильнейшего из байкальских ветров. Спокойствие, нам он не страшен — мы живем в тёплых домиках, из окон которых видны бескрайние ледяные дали. Зато ветер специально для нас отполировал лед, придал ему особую гладкость и блеск, заботливо сдул снег.

Вечером у нас первое свидание с Байкалом. Неторопливо гуляем, знакомимся, чутко вслушиваемся в «дыхание». Когда температура колеблется, лёд начинает издавать звуки.

Переезд 4-5 часов на машине.

Кулинарный мастер-класс.

Ночёвка в гостевом доме.

