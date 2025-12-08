Для самых искушённых ценителей красоты мы
Программа тура по дням
Переезд на Байкал и знакомство с местной культурой
Ранним утром мы встретимся в аэропорту Иркутска и выдвинемся по направлению к Байкалу.
По дороге заедем в этнокомплекс «Золотая орда», где познакомимся с культурой местных народов. И, разумеется, с важнейшей её составляющей — бурятской кухней.
Покидаем Усть‑Орду и едем в посёлок Сарму, стоящий на берегу Байкала. Сарма — имя сильнейшего из байкальских ветров. Спокойствие, нам он не страшен — мы живем в тёплых домиках, из окон которых видны бескрайние ледяные дали. Зато ветер специально для нас отполировал лед, придал ему особую гладкость и блеск, заботливо сдул снег.
Вечером у нас первое свидание с Байкалом. Неторопливо гуляем, знакомимся, чутко вслушиваемся в «дыхание». Когда температура колеблется, лёд начинает издавать звуки.
- Переезд 4-5 часов на машине.
- Кулинарный мастер-класс.
- Ночёвка в гостевом доме.
Поцелуй Байкала, квадроциклы и баня
Продолжаем знакомиться с озером в его зимнем ледяном наряде.
Сначала обменяемся взглядами — мы впитываем глазами бескрайние красоты, а Байкал голубым глазом оценивающе смотрит на нас.
Будем считать, что свидание прошло успешно, и можно переходить… К поцелуям! Точнее, к ритуалу «поцелуй Байкала» — это коктейль, который не попробуешь ни в каком другом месте.
Добавить остроты зарождающимся чувствам поможет экстрим — катание на квадроциклах по ущелью реки Сарма. Здесь ветер формирует из снега причудливые фигуры, как будто лепит языческих идолов. Дух захватывает от красоты застывших берегов и ледяного ветра Сарма!
После такого испытания самое время отогреться в горячей бане вечером!
- Экскурсия на квадроциклах.
- Баня.
- Ночёвка в гостевом доме.
Переезд на Ольхон, катание на «Хивусе», скала Шаманка
Настало время добраться до сердца Байкала, а это — остров Ольхон.
Переезжаем в посёлок Хужир. Здесь множество интересных мест, богатая история и культура.
Поскольку любовь окрыляет, то нас как на крыльях донесет до Хужира судно на воздушной подушке, Хивус.
Далее у нас новое романтическое свидание с озером — катание на коньках. Что может быть романтичнее, чем скользить по безграничному льду!
Те, кому мало льда под ногами, идут в музей ледяных скульптур. Кому же милее тепло, могут посетить краеведческий музей.
На закате все вместе поднимемся на скалу Шаманку — пожалуй, самое известное и фотогеничное место на всем Байкале. А чтобы неземная красота и романтика не отняли все силы, подкрепимся буузами в кафе. По местным преданиям, настоящие бурятские батыры только ими и питались. А ещё у правильных бууз должно быть 33 защипа! Сосчитаем?
- Поездка на Хивусе.
- Обед и ужин в кафе.
- Ночёвка в гостевом доме.
Мыс Хобой и прощание с Байкалом
Сегодня очень насыщенный день. Утром спешим насладиться рассветом на мысе Хобой, куда доедем на машинах. Потом примем частичку Байкала внутрь в виде ухи из озерной рыбы, приготовленной на чистейшей воде.
Возвращаемся в Хужир и прощаемся с полюбившимся нам всем Байкалом, обещая писать и непременно вернуться, и отправляемся в Иркутск. Наше волшебное свидание с Байкалом подошло к концу. Закупаем сувениры на память и летим домой.
Советуем задержаться в Иркутске, погулять и познакомиться с символом города — Бабром. А память о романтической встрече с ледяным Байкалом будем согревать нас еще долго!
- Автоэкскурсия на Хобой.
- Уха на костре.
- Трансфер в Иркутск (4 часа).
Проживание
3 ночи в уютных гостевых домах, размещение по 2 человека (посетим 2 уникальные локации, чтобы увидеть разный Байкал).
Ответы на вопросы
Что включено
- Все запланированные переезды на маршруте
- Поездка на Хивусе (судно на воздушной подушке) по первому льду
- 3 ночи в уютных гостевых домах, размещение по 2 человека (посетим 2 уникальные локации, чтобы увидеть разный Байкал)
- Вкусные завтраки все дни программы
- Посещение этнопарка «Золотая орда» с культурной программой
- Экскурсия на квадроциклах по Сарминскому ущелью
- Уха на костре, приготовленная поварами во время автоэкскурсии по острову
- Жаркая баня
- Разрешение на посещение нацпарка
- Прокат ледоходов (шипованные накладки на обувь для безопасных прогулок)
- Медицинская страховка от несчастного случая
- Специальная групповая аптечка
- Подарок от клуба
- Сопровождение опытным инструктором
Что не входит в цену
- Личные вещи по списку
- Проезд до Иркутска и обратно (авиа - или ж/д билеты)
- Обеды и ужины (много магазинов и кафе, средний чек 500-1000 руб/чел)
- По желанию: прокат велосипеда (800 руб/день) и коньков (350 руб/день)
- Любые расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Все вещи перевозим на авто, а сами гуляем налегке, с собой будем брать только самое необходимое. Не забудьте небольшой рюкзачок, чтобы это самое необходимое поместилось. Остальные вещи можно везти хоть в сумке, хоть в рюкзаке или чемодане. Главное — возьмите побольше теплых вещей, в Сибири зимой очень холодно.
По вечерам нужно одеваться тепло, чтобы не заболеть (хороший пуховик можно взять в прокате у нас), а днем будет солнечно и ветрено, не забудьте солнцезащитный крем и гигиеническую помаду + жирненький крем на вечер.
Снаряжение:
- фонарик налобный светодиодный;
- бэкпэкерский рюкзак (35-45 литров).
Одежда:
- одежда для сна;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- носки или термоноски;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- пуховка (теплая куртка);
- перчатки;
- варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
- шарф;
- шапка теплая;
- зимняя обувь.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- банное;
- очки солнцезащитные.
Рекомендуем добавить:
- хоба (сидушка туристическая);
- термос;
- коньки;
- горнолыжная маска/очки;
- платье;
- зимние рыбацкие сапоги EVA.
Будет холодно?
Средние температуры в наши даты около -10, бывает сильный ветер. По вечерам морозно. Нижние температуры могут опускаться до -30.
Наш комфорт на 90% зависит от правильно подобранного снаряжения, причем оно не обязательно должно стоить огромных денег. Если ты правильно одет — температура вокруг не имеет значения, всё внимание будет только на окружающую красоту.
Правильно подобрать снаряжение мы поможем, ваша задача в том, чтобы точно следовать рекомендациям.
Сколько денег с собой брать?
Возьмите на обеды и ужины, не включенные в программу (цены на кафе и в магазинах обычные, как везде).
Обязательно возьмите с собой НЗ наличкой минимум 5000 руб. на непредвиденные расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами.
Все остальные расходы включены в стоимость. При желании, деньги можно потратить на сувениры, на дополнительную баню, на прокат велосипедов и/или коньков. 5-10 тысяч обычно хватает с запасом.