Путь к Малому Морю пройдёт через заснеженную тайгу и
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой зимой: тёплая устойчивая обувь, непродуваемая куртка с капюшоном, брюки с аналогичными свойствами, шапка с мембраной, двухслойный шарф, непродуваемые перчатки и варежки, термобельё, флиска, свитер, футболка, треккинговые зимние носки, шерстяные и лёгкие хлопковые носки, солнцезащитный крем и очки (или горнолыжная маска), термос, личная аптечка, рюкзак до 40 литров или небольшая сумка для личных вещей.
Питание. Включены завтраки, обеды и ужины с 1-го по 3-й дни. В последний день включён только завтрак.
Транспорт. Все переезды по маршруту на туристическом минивэне или автобусе.
Возраст участников. 7-85.
Уровень сложности. Путешествие не требует специальной физической подготовки, доступно людям без серьёзных проблем со здоровьем. Все перемещения осуществляются на туристском транспорте; пешие прогулки только в рамках экскурсионной программы.
Программа тура по дням
Иркутск и путь к Малому Морю
Добро пожаловать в Иркутск — ворота в мир зимнего Байкала. Утром мы встретимся в аэропорту (8:00–8:30) или на железнодорожном вокзале (9:00–9:30). После чашки горячего чая или кофе и завтрака отправимся на обзорную экскурсию по городу. Мы посетим Спасскую церковь — старейший каменный храм Сибири, яркий Богоявленский собор, Польский костёл и Московские ворота. Прогуляемся по набережной Ангары, увидим Знаменский монастырь, памятник Колчаку и узнаем историю купца Шелихова.
Далее нас ждёт дорога к Малому Морю. По пути откроются виды заснеженной тайги и древних Тажеранских степей возрастом около 300 миллионов лет. Мы сделаем остановку в священном месте бурятского народа, побурханим и познакомимся с местными традициями. У стелы с орлом-хранителем и памятника Бродяге сделаем фотопаузу.
В отеле на берегу Байкала нас ждёт обед, а затем прогулка по льду озера. Здесь можно прокатиться на коньках по прозрачному ледяному «катку», увидеть застывшие пузыри и морозные трещины, а под вечер — полюбоваться закатом, окрашивающим лёд в золотые и розовые оттенки.
Сафари по Тажеранским степям и встреча с Большим Байкалом
После завтрака отправимся в путешествие по древним Тажеранским степям к Большому Байкалу. По дороге узнаем, почему даже в морозы озеро не замерзает полностью: в центральной части ещё бушуют волны, а у берегов лишь начинает вставать лёд. Мы увидим живую воду Байкала — величественную и бескрайнюю.
После возвращения в отель и обеда у нас будет время для отдыха: можно пройтись по льду, подняться на священную гору, повязать ленточку с желанием или устроить фотосессию на закате.
Вечером состоится новогодний ужин с блюдами сибирской кухни, шампанским, бенгальскими огнями и видом на зимний Байкал.
Первый рассвет года и отдых
Ранним утром встретим первый рассвет Нового года — золотые лучи на льду, морозный иней и тишина создадут неповторимую атмосферу. Этот день свободный, и каждый сможет провести его по-своему: прогуляться по льду, насладиться тишиной и чистым воздухом или выбрать дополнительную активность. По желанию можно отправиться на хивусе по льду Байкала, посетить русскую баню с веником или расслабиться в горячем сибирском чане под открытым небом, наполненном целебными травами.
Окончание тура
Утро начнётся с завтрака с видом на заснеженные просторы Байкала. Свободное время можно посвятить прогулке по берегу и последним фотографиям на память. После обеда выезд в Иркутск (прибытие ориентировочно в 19:00–20:00). Для тех, кто планирует улететь в этот же день, рекомендуется брать билеты на время после 22:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-, 3-местное размещение
|46 900 ₽
|1-местное размещение
|58 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды и ужины с 1-го по 3-й дни, только завтрак - 4-й день
- Трансфер из/до аэропорта или от/до железнодорожного вокзала
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Сбор за посещение Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно
- Остальное питание
- Дополнительные экскурсии и активности в свободный день