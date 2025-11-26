Что взять с собой зимой: тёплая устойчивая обувь, непродуваемая куртка с капюшоном, брюки с аналогичными свойствами, шапка с мембраной, двухслойный шарф, непродуваемые перчатки и варежки, термобельё, флиска, свитер, футболка, треккинговые зимние носки, шерстяные и лёгкие хлопковые носки, солнцезащитный крем и очки (или горнолыжная маска), термос, личная аптечка, рюкзак до 40 литров или небольшая сумка для личных вещей.

Питание. Включены завтраки, обеды и ужины с 1-го по 3-й дни. В последний день включён только завтрак.

Транспорт. Все переезды по маршруту на туристическом минивэне или автобусе.

Возраст участников. 7-85.

Уровень сложности. Путешествие не требует специальной физической подготовки, доступно людям без серьёзных проблем со здоровьем. Все перемещения осуществляются на туристском транспорте; пешие прогулки только в рамках экскурсионной программы.