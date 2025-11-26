Мои заказы

В Новый год - на Байкал: экспресс-тур по Малому Морю и Тажеранским степям

Погулять по Иркутску, полакомиться сибирскими блюдами и покататься на коньках
Встречаем самый волшебный праздник на Байкале! Вы отправитесь в Иркутск, где прогуляетесь по историческим улицам, увидите храмы, монастыри и старинные символы города.

Путь к Малому Морю пройдёт через заснеженную тайгу и
Тажеранские степи, вы познакомитесь с бурятскими традициями и побываете в священных местах.

На берегу озера вас ждёт уютный отель с видом на бескрайние просторы и прозрачный лёд, по которому можно будет прогуляться или прокатиться на коньках.

Посетите бухту Змеиная, полюбуетесь панорамами Большого Байкала и встретите Новый год за праздничным столом в тёплой компании.

Будет свободный день, чтобы выбрать досуг по душе: от прогулок и отдыха до дополнительного сафари на хивусе или расслабления в бане и горячем чане.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой зимой: тёплая устойчивая обувь, непродуваемая куртка с капюшоном, брюки с аналогичными свойствами, шапка с мембраной, двухслойный шарф, непродуваемые перчатки и варежки, термобельё, флиска, свитер, футболка, треккинговые зимние носки, шерстяные и лёгкие хлопковые носки, солнцезащитный крем и очки (или горнолыжная маска), термос, личная аптечка, рюкзак до 40 литров или небольшая сумка для личных вещей.

Питание. Включены завтраки, обеды и ужины с 1-го по 3-й дни. В последний день включён только завтрак.

Транспорт. Все переезды по маршруту на туристическом минивэне или автобусе.

Возраст участников. 7-85.

Уровень сложности. Путешествие не требует специальной физической подготовки, доступно людям без серьёзных проблем со здоровьем. Все перемещения осуществляются на туристском транспорте; пешие прогулки только в рамках экскурсионной программы.

Программа тура по дням

1 день

Иркутск и путь к Малому Морю

Добро пожаловать в Иркутск — ворота в мир зимнего Байкала. Утром мы встретимся в аэропорту (8:00–8:30) или на железнодорожном вокзале (9:00–9:30). После чашки горячего чая или кофе и завтрака отправимся на обзорную экскурсию по городу. Мы посетим Спасскую церковь — старейший каменный храм Сибири, яркий Богоявленский собор, Польский костёл и Московские ворота. Прогуляемся по набережной Ангары, увидим Знаменский монастырь, памятник Колчаку и узнаем историю купца Шелихова.

Далее нас ждёт дорога к Малому Морю. По пути откроются виды заснеженной тайги и древних Тажеранских степей возрастом около 300 миллионов лет. Мы сделаем остановку в священном месте бурятского народа, побурханим и познакомимся с местными традициями. У стелы с орлом-хранителем и памятника Бродяге сделаем фотопаузу.

В отеле на берегу Байкала нас ждёт обед, а затем прогулка по льду озера. Здесь можно прокатиться на коньках по прозрачному ледяному «катку», увидеть застывшие пузыри и морозные трещины, а под вечер — полюбоваться закатом, окрашивающим лёд в золотые и розовые оттенки.

2 день

Сафари по Тажеранским степям и встреча с Большим Байкалом

После завтрака отправимся в путешествие по древним Тажеранским степям к Большому Байкалу. По дороге узнаем, почему даже в морозы озеро не замерзает полностью: в центральной части ещё бушуют волны, а у берегов лишь начинает вставать лёд. Мы увидим живую воду Байкала — величественную и бескрайнюю.

После возвращения в отель и обеда у нас будет время для отдыха: можно пройтись по льду, подняться на священную гору, повязать ленточку с желанием или устроить фотосессию на закате.

Вечером состоится новогодний ужин с блюдами сибирской кухни, шампанским, бенгальскими огнями и видом на зимний Байкал.

3 день

Первый рассвет года и отдых

Ранним утром встретим первый рассвет Нового года — золотые лучи на льду, морозный иней и тишина создадут неповторимую атмосферу. Этот день свободный, и каждый сможет провести его по-своему: прогуляться по льду, насладиться тишиной и чистым воздухом или выбрать дополнительную активность. По желанию можно отправиться на хивусе по льду Байкала, посетить русскую баню с веником или расслабиться в горячем сибирском чане под открытым небом, наполненном целебными травами.

4 день

Окончание тура

Утро начнётся с завтрака с видом на заснеженные просторы Байкала. Свободное время можно посвятить прогулке по берегу и последним фотографиям на память. После обеда выезд в Иркутск (прибытие ориентировочно в 19:00–20:00). Для тех, кто планирует улететь в этот же день, рекомендуется брать билеты на время после 22:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-, 3-местное размещение46 900 ₽
1-местное размещение58 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды и ужины с 1-го по 3-й дни, только завтрак - 4-й день
  • Трансфер из/до аэропорта или от/до железнодорожного вокзала
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Сбор за посещение Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Дополнительные экскурсии и активности в свободный день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:00-8:30. Ж/д вокзал Иркутска, 9:00-9:30
Завершение: Иркутск, 19:00-20:00. Для вылета в этот же день рекомендуются рейсы после 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Провёл экскурсии для 107 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты выездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

