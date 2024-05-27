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10%
Авторский тур
3 дня
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
«А жить будем в уютной гостинице около леса, с баней и вкусной домашней едой»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3290029 610₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
Винно-гастрономический тур на Байкал
Начало: Россия, Иркутск
«Необычное гастрономическое путешествие, где Вас ожидает много еды, вина и вкусных мероприятий»
12 авг в 10:00
132000125 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
Начало: г. Иркутск
«), или устройте себе пикник на берегу (на острове есть магазины, где Вы сможете запастись провиантом)»
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
от 107 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур на лёд Байкала
Начало: Россия, Иркутск
«В качестве основного блюда попробуем запеченный муксун с вешенками и икрой омуля, а на десерт – знаменитый шаман-камень – мусс из белого шоколада с брусникой и кедровыми орехами»
8 фев в 10:00
21 фев в 10:00
130 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Начало: Россия, Иркутск
«Наш гастрономический тур начинается»
15 июля в 10:00
от 70 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На Байкал за загаром, походами и купанием
Узнать, какая на вкус бурятская кухня, искупаться в водах Байкала и увидеть необычные места
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00. Если вы прилетите на ден...
«Затем насладимся блюдами бурятской кухни на обед»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
«По пути будем любоваться просторами Байкала с высоты, а на обед заедем в ресторан бурятской кухни»
23 июня в 10:00
30 июня в 08:00
111 000₽ за человека
Групповая
6 дней
Кругосветка по Байкалу: от малого моря к большому горячему сердцу Сибири
Начало: Аэропорт города Иркутска
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
79 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
Начало: Иркутск, аэропорт, 08:30. Мы рекомендуем прилететь...
«Попробуете хариуса, приготовленного на углях, и другие блюда бурятской кухни»
25 фев в 08:30
1 мар в 08:00
39 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
Заглянуть в юрту кочевника, загадать желание в священном месте и послушать этнический концерт
Начало: Иркутск, 06:00
«Дополнит впечатления от путешествия национальная кухня: вы попробуете традиционные угощения к чаю и любимое блюдо Чингисхана»
26 июня в 05:00
19 июля в 05:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
Прогуляться по Малому Морю на катере и устроить пикник у озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. -...
«В стоимость включены завтраки и ужины, а так же обед во второй день тура»
17 июня в 09:00
4 июля в 09:00
31 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГульнара27 мая 2024Отличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока и севера; прогулялись по п.
- ССергей24 мая 2024Хочу выразить благодарность Дмитрию,и его команде! Ездил с середине мая,туристов практически не было. Удалось насладиться спокойствием,и красотой этого удивительного места.
- ААльфия9 апреля 2024Отдыхала в начале апреля на острове Ольхон, гостиница Лада чистая, уютная, расположена в хвойном лесу, имеется все необходимое для комфортного
- ААндрей17 января 2024Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
- ЛЛара17 января 2024Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
- ИИрина11 января 2024Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!
- ААлексей25 декабря 2023С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
- ЕЕлена2 сентября 2023Нам оооооооочень понравилось! Программа была насыщенная, "ĸомпашĸа" подобралась замечательная. Татьяна - очаровательна. Вĸусная еда, выбор отелей, очень интересные аĸтивности -
- ЮЮлия14 августа 2023Доброе утро! Были с дочкой в туре Запад и Восток. Путешествие по двум берегам. Впечатлений много, думаю еще все не
- ООльга23 марта 2023Огромное спасибо Вам за чудесное время, ĸоторое мы провели в замечательной ĸомпании в преĸрасном месте. Организация велиĸолепная! Евгений большой молодец,
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Гастрономические»
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