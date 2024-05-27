Гастрономические туры Иркутска

Найдено 11 туров в категории «Гастрономические» в Иркутске, цены от 25 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
45 отзывов
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
«А жить будем в уютной гостинице около леса, с баней и вкусной домашней едой»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3290029 610 за человека
Винно-гастрономический тур на Байкал
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
скидка
5%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Винно-гастрономический тур на Байкал
Начало: Россия, Иркутск
«Необычное гастрономическое путешествие, где Вас ожидает много еды, вина и вкусных мероприятий»
12 авг в 10:00
132000125 000 за человека
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
Начало: г. Иркутск
«), или устройте себе пикник на берегу (на острове есть магазины, где Вы сможете запастись провиантом)»
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
от 107 200 за человека
Гастрономический тур на лёд Байкала
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур на лёд Байкала
Начало: Россия, Иркутск
«В качестве основного блюда попробуем запеченный муксун с вешенками и икрой омуля, а на десерт – знаменитый шаман-камень – мусс из белого шоколада с брусникой и кедровыми орехами»
8 фев в 10:00
21 фев в 10:00
130 000 за человека
Вкус Байкала. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Начало: Россия, Иркутск
«Наш гастрономический тур начинается»
15 июля в 10:00
от 70 000 за человека
На Байкал за загаром, походами и купанием
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
На Байкал за загаром, походами и купанием
Узнать, какая на вкус бурятская кухня, искупаться в водах Байкала и увидеть необычные места
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00. Если вы прилетите на ден...
«Затем насладимся блюдами бурятской кухни на обед»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
35 000 за человека
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
7 дней
Нетипичный маршрут по Байкалу: Аршан, Листвянка и Ольхон за 7 дней
Насладиться бурятской кухней, прогуляться по кратеру вулкана и расслабиться в горячих источниках
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
«По пути будем любоваться просторами Байкала с высоты, а на обед заедем в ресторан бурятской кухни»
23 июня в 10:00
30 июня в 08:00
111 000 за человека
Кругосветка по Байкалу: от малого моря к большому горячему сердцу Сибири
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
6 дней
Кругосветка по Байкалу: от малого моря к большому горячему сердцу Сибири
Начало: Аэропорт города Иркутска
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
79 000 за человека
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
Начало: Иркутск, аэропорт, 08:30. Мы рекомендуем прилететь...
«Попробуете хариуса, приготовленного на углях, и другие блюда бурятской кухни»
25 фев в 08:30
1 мар в 08:00
39 500 за человека
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
К местам силы: перезагрузка у высокогорного озера Хубсугул
Заглянуть в юрту кочевника, загадать желание в священном месте и послушать этнический концерт
Начало: Иркутск, 06:00
«Дополнит впечатления от путешествия национальная кухня: вы попробуете традиционные угощения к чаю и любимое блюдо Чингисхана»
26 июня в 05:00
19 июля в 05:00
25 000 за человека
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
«В самое сердце»: путешествие на остров Ольхон
Прогуляться по Малому Морю на катере и устроить пикник у озера
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. -...
«В стоимость включены завтраки и ужины, а так же обед во второй день тура»
17 июня в 09:00
4 июля в 09:00
31 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Гульнара
    27 мая 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Отличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока и севера; прогулялись по п.
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    Хужир. Погода солнечная, жаркая, поэтому даже загореть успели. Попали во время цветения багульника. Проживание в «Ладе» комфортное, кормят вкусно, разнообразно, смогли попробовать и байкальские блюда, и бурятские. Организатор Дмитрий все предусмотрел, много знает и с увлечением рассказывает, доброжелательный и открытый. Большое спасибо! Очень рекомендую этот тур.

    Отличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока иОтличный тур! Прекрасно организован. За короткое время очень насыщенная программа. Увидели Байкал с запада, востока и
  • С
    Сергей
    24 мая 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Хочу выразить благодарность Дмитрию,и его команде! Ездил с середине мая,туристов практически не было. Удалось насладиться спокойствием,и красотой этого удивительного места.
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    Организация на высоком уровне. Если даже в какие-то места не удастся попасть(а такое может быть по независящим от организатора причинам),то им найдут достойную замену. В любом случае приезд на Ольхон оправдан на 1000% процентов. Так что не раздумывайте,а двигайтесь на встречу впечатлениям!

  • А
    Альфия
    9 апреля 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Отдыхала в начале апреля на острове Ольхон, гостиница Лада чистая, уютная, расположена в хвойном лесу, имеется все необходимое для комфортного
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    отдыха, кормят вкусно, интересная подача блюд, есть баня, гид Дмитрий организовал замечательную экскурсию по посёлку Хужир, на второй день была организована экскурсия в северную часть острова. Всем рекомендую посетить остров Ольхон, увидеть красоту, мощь и великолепие Байкала.

  • А
    Андрей
    17 января 2024
    Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие
  • Л
    Лара
    17 января 2024
    Винно-гастрономический тур на Байкал
    Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
  • И
    Ирина
    11 января 2024
    Винно-гастрономический тур на Байкал
    Спасибо огромное за увлекательную и насыщенную программу нашей принимающей стороне!!!
  • А
    Алексей
    25 декабря 2023
    Винно-гастрономический тур на Байкал
    С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
    С Вами не впервые, продолжаем сотрудничество! Камчатка-24 в июле уже в заделе! Удачи!
  • Е
    Елена
    2 сентября 2023
    Гастрономический тур на лёд Байкала
    Нам оооооооочень понравилось! Программа была насыщенная, "ĸомпашĸа" подобралась замечательная. Татьяна - очаровательна. Вĸусная еда, выбор отелей, очень интересные аĸтивности -
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    все супер. Спасибо вам огромное! Мы обязательно еще сгоняем с вами ĸуда-нибудь, но - вначале надо похудеть. Мы сели на диету (у меня тут смайлиĸов на ĸомпе нет, но если бы я их использовала - они бы все были счастливые и довольные). Спасибо еще раз за незабываемые впечатления!!! Процветания вам! И до новых встреч.

  • Ю
    Юлия
    14 августа 2023
    Запад и Восток Байкала. Путешествие по двум берегам
    Доброе утро! Были с дочкой в туре Запад и Восток. Путешествие по двум берегам. Впечатлений много, думаю еще все не
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    улеглось даже. Тур насыщенный, но мы оставляли себе личное время чтобы не спеша посмотреть и отдохнуть от обилия информации. Очень много появилось энергии-Байкал очень сильное место!

    Доброе утро! Были с дочкой в туре Запад и Восток. Путешествие по двум берегам. Впечатлений многоДоброе утро! Были с дочкой в туре Запад и Восток. Путешествие по двум берегам. Впечатлений многоДоброе утро! Были с дочкой в туре Запад и Восток. Путешествие по двум берегам. Впечатлений многоДоброе утро! Были с дочкой в туре Запад и Восток. Путешествие по двум берегам. Впечатлений многоДоброе утро! Были с дочкой в туре Запад и Восток. Путешествие по двум берегам. Впечатлений многоДоброе утро! Были с дочкой в туре Запад и Восток. Путешествие по двум берегам. Впечатлений многоДоброе утро! Были с дочкой в туре Запад и Восток. Путешествие по двум берегам. Впечатлений многоДоброе утро! Были с дочкой в туре Запад и Восток. Путешествие по двум берегам. Впечатлений многоДоброе утро! Были с дочкой в туре Запад и Восток. Путешествие по двум берегам. Впечатлений многоДоброе утро! Были с дочкой в туре Запад и Восток. Путешествие по двум берегам. Впечатлений много
  • О
    Ольга
    23 марта 2023
    Гастрономический тур на лёд Байкала
    Огромное спасибо Вам за чудесное время, ĸоторое мы провели в замечательной ĸомпании в преĸрасном месте. Организация велиĸолепная! Евгений большой молодец,
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    я представляю, что непросто достичь таĸой точности в подаче машин, хивусов, еды и многого другого. Буду счастлива поехать в Ваш тур еще и еще. Всего наилучшего! Процветания Вам и Вашему бизнесу!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Гастрономические»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
  1. Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
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  4. Гастрономический тур на лёд Байкала
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
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  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Гастрономические" можно забронировать 11 авторских туров от 25 000 до 130 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Иркутска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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