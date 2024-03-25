Путешествие к звездам Байкала. Рождество
Групповой тур в Иркутске

Путешествие к звездам Байкала

5
3 отзыва
Приглашаем продолжить новогодние праздники в рождественском туре по Байкалу! Мы разработали уютную программу, которая предлагает не только красивейшие места дикой природы, но и посещение уникального гастро-проекта – ресторан на льду “Станция Йети”.

А в канун Рождества устроим душевный праздник в тёплом кругу, проведём мастер-класс по выпеканию пряников, расскажем байкальские легенды.

Полную картину впечатлений дополнят экспедиции по хрустальному царству – будем смотреть первый байкальский лёд, белоснежные пещеры и ледяные наплески на скалах, напоминающие огромные застывшие водопады.
Путешествие к звездам Байкала. Рождество
Путешествие к звездам Байкала. Рождество
Путешествие к звездам Байкала. Рождество
Ближайшие даты:
4
янв

Что вас ожидает:

Волшебный праздник
Волшебный праздник
Встретим Рождество в сибирской сказке: с мастер-классом по выпечке пряников и гастрономическим ужином
Шоу в этнопарке "Золотая Орда"
Шоу в этнопарке "Золотая Орда"
Прикоснёмся к легендам и мудрости кочевых народов в интерактивном формате
Путешествие на хивусе
Путешествие на хивусе
Отправимся в мини-экспедицию к кристальным пещерам и гротам на необычном ледовом транспорте
Ресторан на льду "Станция Йети"
Ресторан на льду "Станция Йети"
Познакомимся с уникальным гастро-проектом на Байкале
Национальная кухня
Национальная кухня
Продегустируем традиционные блюда, таёжные закуски, чай на травах и ягодах
Места энергетической силы
Места энергетической силы
Посетим буддийский остров Огой и самобытный мыс Бурхан на острове Ольхон

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - этнопарк «Золотая Орда» - Малое Море

Сегодня начинается ваш персональный рождественский праздник (9-10 утра по Иркутскому времени)!

После встречи в аэропорту Иркутска, отправляемся прямиком на берег Байкала.

Сделаем остановку в этнопарке «Золотая Орда», чтобы изучить этнические особенности региона.

Забудьте про скучные экскурсии!

Для вас устроят яркое шоу: артисты в колоритных костюмах, традиционный хоровод “Ёхор”, окуривание священными травами и благословение на удачное путешествие.

Местные жители расскажут легенды кочевников и проведут по юртам.

После фольклорной программы устроим дегустацию бурятских блюд: буузы ручной лепки, наваристый суп с бараниной – бухлёр, молочная настойка – тарасун (в описании указаны примеры блюд, детальное меню обсуждаем при бронировани).

К вечеру разместимся в отеле на берегу Малого Моря.

По желанию, спустимся к берегу и встретим закат во власти льдов.

Ужин в ресторане пройдет душевно и весело: будем знакомиться, слушать завораживающие легенды о Байкале, пить горячий глинтвейн.

Это будет настоящее погружение в атмосферу рождественской истории с вами в главной роли.

Иркутск - этнопарк «Золотая Орда» - Малое МореИркутск - этнопарк «Золотая Орда» - Малое МореИркутск - этнопарк «Золотая Орда» - Малое МореИркутск - этнопарк «Золотая Орда» - Малое МореИркутск - этнопарк «Золотая Орда» - Малое МореИркутск - этнопарк «Золотая Орда» - Малое Море
2 день

Малое Море - Тажеранские степи - Малое Море

Сегодня есть возможность выспаться, понежиться в кровати; в ресторане будет ждать свежесваренный кофе и вкусный завтрак.

Выйдете на балкон и вдохните кристально-свежий воздух, который очищает сознание и располагает к расслаблению.

День предлагаем провести в экспедиции по Тажеранским степям, напоминающим панорамы Исландии.

Вас ждёт трип формата off-road на самобытных УАЗах!

Покорите на высоких скоростях каменные ландшафты, откройте для себя новые панорамы озера и исследуйте древние скальные комплексы с рисунками древних людей.

Восстановить силы поможет горячий обед: горячая уха в окружении заснеженных просторов кажется невероятно вкусной!

Настойки на таёжных травах и закуски из рыбы приятно сопроводят трапезу (в описании указано приблизительное меню. Итоговые блюда согласовываем при бронировании).

Вечером будет время расслабиться в отеле, спуститься на берег и погулять по окрестностям.

По желанию, возьмите в аренду коньки и покорите самый большой природный каток этого мира!

В момент заката впечатления особенно завораживающие!

Малое Море - Тажеранские степи - Малое МореМалое Море - Тажеранские степи - Малое МореМалое Море - Тажеранские степи - Малое МореМалое Море - Тажеранские степи - Малое МореМалое Море - Тажеранские степи - Малое Море
3 день

Малое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое Море

Завтракаем и отправляемся в хрустальное царство.

На берегу вас будет ждать хивус.

В рождественском туре застанете первый лёд Байкала – настолько прозрачный, что сквозь него видно каменистое дно озера.

Маршрут пройдёт вдоль южного берега Ольхона.

Увидите завораживающее зрелище: влага, попадая на скалистые берега создаёт обледенелые фигуры, ледяные пещеры и гроты.

Насладимся роскошью ледников, сделаем потрясающие фото и увидим мыс Бурхан.

Яркий акцент поездки – остров Огой, где расположена буддийская Ступа Просветления.

Существует поверье, что Ступы растворяют негатив и способствуют процветанию, если выполнить секретный ритуал: о нём расскажет гид.

Обед устроим в концептуальном ресторане на льду “Станция Йети”.

Узнаете космическую историю проекта и продегустируете сибирские блюда с обзором сияющих просторов на 360 градусов.

Для вас приготовят: оливье с охотничьими колбасками, борщ на фермерской говядине, белая рыба, запечённая с овощами, чай на травах и ягодах (в описании указаны примеры блюд, детальное меню обсуждаем при согласовании).

Вечером соберёмся в ресторане отеля, чтобы встретить Рождество.

Проведём душевный вечер в окружении новых друзей: будем делиться эмоциями, раскрашивать пряники, наслаждаться вкусными блюдами и напитками.

Создаём атмосферу доброты, тепла и того самого волшебства, как в детстве.

Малое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое МореМалое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое МореМалое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое МореМалое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое МореМалое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое МореМалое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое МореМалое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое МореМалое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое МореМалое Море - остров Огой - остров Ольхон - скала Шаманка - Малое Море
4 день

Малое Море - Иркутск

Наше зимняя сказка подходит к концу.

Предлагаем встать пораньше и встретить рассвет на берегу – оно того стоит!

Прощаемся с Байкалом и, отдохнувшие, наполненные эмоциями, возвращаемся в город.

Тёплое прощание и трансфер в аэропорт.

Рекомендуемое время вылета: 20:00.

Малое Море - Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха.

Доплата за одноместное размещение – 16 000 рублей.

Варианты проживания

Гостевой дом «Баяр»

3 ночи

Гостевой дом «Баяр» располагается недалеко от пристани пос. Сахюрта и в непосредственной близости от озера Байкал. Гостям предоставляется бесплатное место для автомобиля на парковке и платный Wi-Fi.

Гостевой дом располагает 10 номерами, в некоторых из них есть панорамные окна с видом на живописный пейзаж и гостиная зона. Все дома оборудованы телевизором, DVD-плеером, собственной ванной комнатой и террасой или балконом, где утром отдыхающие смогут выпить чашечку кофе или чая.

В гостевом доме работает бар, где гости смогут попробовать вкусные десерты и напитки. Кроме того, постояльцы могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и приготовить еду на свежем воздухе.

Гостевой дом «Баяр»Гостевой дом «Баяр»Гостевой дом «Баяр»Гостевой дом «Баяр»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе: Иркутск - Малое море - Тажеранские степи - остров Огой - Иркутск, Mercedes-Benz Sprinterостров Огой - остров Ольхон, судно на воздушной подушке «Хивус» Тажеранские степи - УАЗы
  • Иркутск - Малое море - Тажеранские степи - остров Огой - Иркутск, Mercedes-Benz Sprinter
  • Остров Огой - остров Ольхон, судно на воздушной подушке «Хивус»
  • Тажеранские степи - УАЗы
  • Размещение на базе Баяр (3 ночи) - двухместные номера категории стандарт
  • Шоу-программа в этнопарке «Золотая Орда», обед в этнопарке
  • Экскурсия на остров Огой на хивусе, посещение острова Ольхон (скала Шаманка)
  • Экскурсия по Тажеранским степям
  • Гастро-ужин с рождественским мастер-классом по выпеканию пряников
  • Билеты на посещение в национальный парк
  • Питание по программе:1 день: обед в этнопарке "Золотая Орда", ужин2 день: завтрак, обед-пикник, ужин3 день: завтрак, обед в ресторане на льду "Станция Йети", гастрономический ужин4 день: завтрак
  • 1 день: обед в этнопарке «Золотая Орда», ужин
  • 2 день: завтрак, обед-пикник, ужин
  • 3 день: завтрак, обед в ресторане на льду «Станция Йети», гастрономический ужин
  • 4 день: завтрак
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Алкогольная/табачная продукция
  • Услуги, не указанные в программе
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки детям?

Скидка на детей - 10%

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
25 мар 2024
Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.
И
15 мар 2024
Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
О
9 мар 2024
Хорошая организация:
- начиная с помощи в оформлении документов, приобретении авиабилетов, консультаций по телефону, в социальных сетях;
- встреча участников и в аэропорту и в местах ночёвки тех, кто прилетел заранее;
- трансфер на комфортабельном транспорте;
- ежедневная работа гида. Вера рассказывала про тайны Байкала, " гоняла" как маленьких детей. Ведь самый главный минус ВСЕХ организованных экскурсий - это временные ограничения (15 - 30 минут на осмотр объекта и фото). КАК!!! КАК??? Успеть собрать в себя всю красоту ледяного Байкала, когда замираешь от увиденного великолепия, просто превращаешься в столб от потрясения… а еще фото, да еще поделиться впечатлениями, показать удачный ракурс для съёмки, спеть песню, станцевать Йохор….
Здесь нужно доработать организаторам тура, чтобы выделять побольше времени на стоянки на знаковых местах;
- размещение на т/ б " Чара" - все замечательно.
- хивусы и " буханки", развозившие нас по объектам, все работало чётко, слаженно.
Спасибо всем, кто принимал нас, встречал, кормил, рассказывал, возил и т. п. и т. д!! За Вашу слаженную работу, обеспечившую мне отличный отдых!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ольга!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Тур входит в следующие категории Иркутска

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыТуры на собачьих упряжках4-дневные турыЗимниеНовогодние 2024Новогодние туры 2024На автобусе

Похожие туры из Иркутска

Нестандартные фотолокации Байкала
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Иркутск, рано утром
6 мая
7 мая
8 мая
9 мая
39 750 за всё до 3 чел.
Природные достопримечательности и священные места Байкала
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
Завтра
3 мая
6 мая
9 мая
2500022 500 за человека
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Влюбиться в Байкал: Ольхон, Листвянка и лучшие локации
Увидеть Байкал с высоты и загадать желание на Шаман-камне
Иркутск, 09:00
6 июня
13 июня
20 июня
27 июня
97 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
All Airlines
ХорошоТам