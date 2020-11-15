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Прилёт в Иркутск. Путешествие на снежный юг Байкала. Отдых и парение в русской бане

Прилёт в Иркутск.

Путешествие по живописной автомобильной трассе через Олхинское плато и вдоль берега – на снежный юг Байкала.

Размещение в уютном шале.

Отдых и парение в русской бане.

8:35 Прилёт в Иркутск рейсом SU 1442 авиакомпании «Аэрофлот» (вылет из аэропорта Шереметьево 29 декабря в 21:40). Это пример одного из самых удобных рейсов с бизнес-классом.

Ежедневно из Москвы и Санкт-Петербурга в Иркутск вылетает до 10 рейсов разных авиакомпаний.

До 10:00 Встреча с организаторами в зоне прилёта аэропорта Иркутска.

Завтрак в ресторане напротив здания аэропорта.

Для вашего удобства багаж будет получен и погружен в автомобиль службами аэропорта.

10:00-14:00 Путешествие по автомобильной трассе через Олхинское плато, вдоль берега и хребта Хамар-Дабан – на снежный юг Байкала, в местечко Новоснежная.

Наблюдение впечатляющей панорамы остывающего Байкала, окутанного облаками пара от остывающей воды.

Дополнительная опция: по желанию, по пути вы можете остановиться в местечке Смоленщина и прокатиться на собачьих упряжках.

С 14:00 Размещение в комфортабельном шале в посёлке Новоснежная на юге Байкала.

Знакомство с шеф-поваром и нашими душевными ребятами – банщиками.

Отдых и парение с банщиками в русской баньке.

Массаж и чаёк с мёдом.

Отдых, ужин в шале.

Альтернативный сценарий: если вам не хочется после перелёта четыре часа ехать по автомобильной трассе, можно организовать перелёт из Иркутска в Новоснежную на вертолёте (не входит в стоимость, дополнительная опция).