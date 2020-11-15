дек
Программа тура по дням
Прилёт в Иркутск. Путешествие на снежный юг Байкала. Отдых и парение в русской бане
Прилёт в Иркутск.
Путешествие по живописной автомобильной трассе через Олхинское плато и вдоль берега – на снежный юг Байкала.
Размещение в уютном шале.
Отдых и парение в русской бане.
8:35 Прилёт в Иркутск рейсом SU 1442 авиакомпании «Аэрофлот» (вылет из аэропорта Шереметьево 29 декабря в 21:40). Это пример одного из самых удобных рейсов с бизнес-классом.
Ежедневно из Москвы и Санкт-Петербурга в Иркутск вылетает до 10 рейсов разных авиакомпаний.
До 10:00 Встреча с организаторами в зоне прилёта аэропорта Иркутска.
Завтрак в ресторане напротив здания аэропорта.
Для вашего удобства багаж будет получен и погружен в автомобиль службами аэропорта.
10:00-14:00 Путешествие по автомобильной трассе через Олхинское плато, вдоль берега и хребта Хамар-Дабан – на снежный юг Байкала, в местечко Новоснежная.
Наблюдение впечатляющей панорамы остывающего Байкала, окутанного облаками пара от остывающей воды.
Дополнительная опция: по желанию, по пути вы можете остановиться в местечке Смоленщина и прокатиться на собачьих упряжках.
С 14:00 Размещение в комфортабельном шале в посёлке Новоснежная на юге Байкала.
Знакомство с шеф-поваром и нашими душевными ребятами – банщиками.
Отдых и парение с банщиками в русской баньке.
Массаж и чаёк с мёдом.
Отдых, ужин в шале.
Альтернативный сценарий: если вам не хочется после перелёта четыре часа ехать по автомобильной трассе, можно организовать перелёт из Иркутска в Новоснежную на вертолёте (не входит в стоимость, дополнительная опция).
Путешествие на снегоходах к вершинам хребта Хамар-Дабан, с видом на Байкал
До 11:00 завтрак в шале.
11:00-12:30 Трансфер из посёлка Новоснежная к долине реки Мишиха по автомобильной трассе вдоль берега Байкала.
Инструктаж по управлению снегоходами.
12:30-17:00 Путешествие на снегоходах к вершинам хребта Хамар- Дабан, с которых открываются панорамы Байкала.
Обед в натопленном чуме на вершине горы, с сибирскими деликатесами.
17:00-18:30 Трансфер обратно в шале в посёлке Новоснежная.
С 18:00 Отдых и парение с банщиками в русской баньке.
Встреча Нового 2025 года!
Первый день нового года. Уютный отдых
В этот день вы сможете просто отдохнуть, погреться в баньке, насладиться спокойным отдыхом в кругу семьи.
Прогулка по тайге на охотничьих лыжах. Посещение интерактивного музея заповедника на берегу Байкала и знакомство с баргузинским соболем
До 11:00 завтрак в шале.
11:00-12:00 Трансфер по автомобильной трассе вдоль берега Байкала из посёлка Новоснежная – к таёжной тропе Байкальского заповедника.
12:00-15:00 Знакомство с егерем Байкальского заповедника.
Прогулка по глубокому снегу на охотничьих лыжах, подбитых оленьим мехом.
Угощение горячим таёжным чаем с ягодным пирогом в тепло натопленном охотничьем зимовье на таёжной аллее.
Кормление орешками ручных птичек.
15:00-17:30 Трансфер (5 минут) и посещение современного интерактивного музея – визит-центра Байкальского заповедника на берегу Байкала.
Наблюдение за баргузинским соболем в вольере.
17:30-18:30 Возвращение в шале.
Ужин, отдых.
Визит-центр заповедника имеет смысл посетить, если вы планируете поездку с детьми и есть задача в интересной форме рассказать им о Байкале (здесь везде интерактивные информационные панели, всё сделано очень современно, красиво).
Либо если вы сами хотели бы узнать максимум точных фактов о природе Байкала.
Путешествие на вертолёте в «сердце Байкала». Скала Шаманка. Путешествие по льду пролива Малое Море на хивусе. Ледовые гроты. Возвращение в Иркутск
10:00-11:30 Размещение на борту вертолётов и перелёт с юга Байкала на остров Ольхон.
11:30-12:00 Трансфер на внедорожниках и прогулка к главному памятнику природы и мистической культуры шаманизма Байкала – скале Шаманка на мысе Бурхан.
12:00-15:00 Путешествие по льду пролива Малое Море на судне на воздушной подушке:
- посещение острова Огой с белоснежной буддийской ступой богини просветления;
- прогулки к потрясающим ледовым гротам и наплескам на скалах бурение льда ледорубами и дегустация байкальской воды;
- пикник с горячей ушицей, байкальским чаем и глинтвейном;
- участие в ритуале «поцелуй Байкала», когда во льду высверливается «рюмка», в которую наливается наливка и выпивается через трубочку.
15:00-17:00 Трансфер на вертолётную площадку и перелёт в Иркутск вдоль живописного берега Байкала.
17:00-17:30 Трансфер от вертолётной площадки в отель «Родина» 5* в Иркутске.
С 17:30 отдых в акватермальном комплексе отеля «Родина» 5*.
Роскошный Grand SPA отеля – это 25-метровый бассейн, две русские и турецкая бани, финская сауна, уютные кабинеты для SPA-ритуалов.
Дополнительная опция: одна из главных фишек ледовых путешествий по Байкалу – вечеринка в ледовом гроте с праздничной иллюминацией и фаер-шоу. Но для этого нужно остаться на ночь на Ольхоне, в то время как уровень гостиниц здесь достаточно скромный. Есть неплохая вилла, но и там сервис оставляет желать лучшего. Но если вам всё же захочется провести на Ольхоне одну или две ночи, можно постараться организовать ваше размещение настолько качественно, насколько только возможно. Организаторы подготовят номера, проконтролируют, чтобы вам было тепло, обеспечат хорошие одеяла, подушки и т. п.
Знакомство с выдающимся историческим наследием столицы Приангарья
В этот день вы познакомитесь с историей и культурой Иркутска.
Города, который был назначен Колчаком столицей Российской империи, в котором провели последние годы своей жизни декабристы Волконские и Трубецкие.
Родным городом Дениса Мацуева, Леонида Гайдая, Евгения Евтушенко и других выдающихся личностей.
Вы побываете на месте основания Иркутского острога, прогуляетесь по набережной красавицы – Ангары и кварталу воссозданных купеческих особняков «130-й квартал».
Побываете в доме-музее Волконских и угоститесь блюдами сибирской купеческой кухни.
Отъезд
До 11:00 завтрак в ресторане отеля.
11:00-11:30 Трансфер в аэропорт Иркутска.
13:05 Вылет из Иркутска в Москву рейсом SU 1563 авиакомпании «Аэрофлот».
Это пример наиболее популярного рейса.
Ежедневно из Иркутска в Москву и Санкт-Петербург вылетает до 10 рейсов разных авиакомпаний.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице 5*.
Итоговая стоимость программы со всеми представленными опциями на 8 гостей – 7 107 800 рублей.
Тур индивидуальный поэтому количество гостей, состав опций и продолжительность программы можно гибко корректировать. Итоговая стоимость рассчитывается индивидуально.
Варианты проживания
Шале Eco-Lodge
Размещение в шале Eco-Lodge в посёлке Новоснежная на юге Байкала. 200 кв. м., 4 спальни (двуспальные кровати), 3 санузла, столовая с гостиной. Русская баня, красивая, просторная территория. Очень приятные интерьеры, уютная гостиная для отдыха у камина. Это самое комфортабельное шале на Байкале. Кроме того, здесь для гостей работают лучшие шеф-повара и официанты, которые обеспечивают самое высокое качество впечатлений от гастрономической программы.
Отель RODINA Grand Hotel and SPA 5
Размещение в отеле отель RODINA Grand Hotel & SPA 5* в историческом центре Иркутска, на берегу Ангары. Отель построен в возрожденном здании знаменитых бань Курбатова и Русанова. Номера оформлены в стилях «Классика», «Лофт», «Авангард», «Модерн» и «Скандинавия».
Отдых в роскошном Grand SPA отеля RODINA, с 25-метровым бассейном и акватермальной зоной. Две русские и турецкая бани, финская сауна, уютные кабинеты для SPA-ритуалов.
- 1 "Президентский люкс" – очень приятный номер с видом на Ангару, где удобно будет вечерами проводить время вместе.
- 3 номера “Делюкс”.
Завтраки и посещение СПА-комплекса включены в стоимость размещения.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Сибирское парение в русской бане шале 1-5 день
- Питание 1-5 день в шале, приглашенный шеф-повар
- Сопровождение гидом там, где это необходимо (в 1-й, 5-й и 6-й дни)
- Экскурсионная программа во 2-й день, 31 декабря - путешествие на снегоходах к вершинам хребта Хамар-Дабан, с видом на Байкал
- Экскурсионная программа в 4-й день в Байкальском заповеднике
- Экскурсионная программа в 5-й день путешествие на вертолёте в «сердце Байкала»
- Перелёт на вертолётах на остров Ольхон
- Поездка по льду пролива Малое Море на судне на воздушной подушке
- Экскурсия по Иркутску
- Трансферы:1-й день - прилёт, переезд в шале на юге Байкала2-й и 4-й дни - поездка на снегоходах в горы и на лыжах в Байкальском заповеднике5-й день - путешествие на вертолёте на Ольхон и возвращение в Иркутск7-й день - завершение программы, трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter из отеля в аэропорт Иркутска
- 1-й день - прилёт, переезд в шале на юге Байкала
- 2-й и 4-й дни - поездка на снегоходах в горы и на лыжах в Байкальском заповеднике
- 5-й день - путешествие на вертолёте на Ольхон и возвращение в Иркутск
- 7-й день - завершение программы, трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter из отеля в аэропорт Иркутска
- Сервисные расходы, связанные с обеспечением настроения, комфорта и безопасности гостей в путешествии: аренда инвентаря и закупка расходниковаренда спутникового телефонаоформление медицинской страховки с опцией авиаэвакуации и страховки от несчастного случаянакладные расходы, связанные с организацией программы
- Аренда инвентаря и закупка расходников
- Аренда спутникового телефона
- Оформление медицинской страховки с опцией авиаэвакуации и страховки от несчастного случая
- Накладные расходы, связанные с организацией программы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой транспорт будет в туре?
Трансферы на микроавтобусе Mercedes Sprinter и внедорожниках Land Cruiser 200 по Ольхону.
А также:
Вертолет.
Путешествие на остров Ольхон на вертолётах. Для того, чтобы перевезти 8 гостей, как то предполагает базовая конфигурация программы, мы воспользуемся двумя вертолётами – «Еврокоптером» H130 (до 6 пассажирских мест) и «Робинсоном 66» (до 4 пассажирских мест). Если же вам бы хотелось обеспечить максимальный комфорт и безопасность полёта, мы предложим воспользоваться вертолётом МИ-8АМТ с обычным пассажирским салоном или салоном бизнес-класса.
Судно на воздушной подушке.
Поездка по льду Байкала на судне на воздушной подушке. Для такой поездки мы предложим воспользоваться наиболее безопасным и комфортным транспортным средством – судном на воздушной подушке «Хивус-12» (до 11 пассажирских мест). В том случае, если для вас важно обеспечить премиальный уровень комфорта, мы предложим вам воспользоваться судном на воздушной подушке «Марс-2000».