Знакомство с Байкалом. Познавательный тур

Оставьте городские заботы и окунитесь в мир природы, красоты

5
3 отзыва

Оставьте городские заботы и окунитесь в мир природы, красоты и свободы. Визитные карточки Байкала – Ольхон и Листвянка в одном туре. Интересная программа с экскурсиями, проживанием и питанием.

Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
Знакомство с Байкалом. Познавательный тур
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Описание

Вы посетите музей Тальцы и нерпинарий, погуляете по набережной и побываете на знаменитом рыбном рынке в Листвянке. На Ольхоне вас ждут только самые интересные экскурсии: мыс Хобой, теплые озера, загадочный остров Огой. Добро пожаловать на Байкал.

Программа тура по дням

1 день
Листвянка, музей Тальцы, Байкальский музей

Встреча с гидом в 09:30 утра в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска.

Сегодня нас ждет первое знакомство с Байкалом.

Отправимся в п. Листвянка, по пути посетим музей деревянного зодчества Тальцы.

После прогулки на свежем воздухе продолжаем свой путь в Листвянку.

Обед.

Размещение в гостинице.

После обеда мы посетим Байкальский музей, где нам расскажут много интересного о происхождении озера и его подводном мире.

Здесь же познакомимся с очаровательными байкальскими нерпами.

После перелета и насыщенного дня предлагаем вам отдохнуть.

А самые активные могут подняться обзорную площадку на камне Черского или прогуляться по Листвянке и встретить закат.

Питание включено: обед. Завтрак и ужин за свой счет.

2 день
Кругобайкальская железная дорога

Сегодня нас ждет увлекательная поездка по Кругобайкальской железной дороге.

Из Листвянки на пароме мы переправляемся в Порт Байкал, где совершим посадку на экскурсионный поезд.

Кругобайкалка – это уникальная железная дорога, памятник архитектуры и инженерного искусства, часть Транссиба и одно из красивейших мест Прибайкалья.

По дороге поезд сделает несколько остановок от 15 минут до 1 часа, чтобы мы смогли погулять среди тоннелей и арок, а также отдохнуть на берегу Байкала.

Прибытие в Иркутск около 21 ч., трансфер в отель, размещение.

Питание включено: завтрак и обед. Ужин за свой счет.

3 день
Остров Ольхон, мыс Бурхан

Продолжаем наше путешествие и сегодня отправляемся на остров Ольхон (280 км. от Иркутска).

По дороге сделаем остановку в придорожном кафе.

Прибытие на паромную переправу, где мы впервые увидим Малый Байкал и сам остров.

Проплыв на пароме через пролив, попадаем на Ольхон.

Размещение в п. Хужир, туристическом центре острова.

После небольшого отдыха прогуляемся к скале Шаманка.

Это уникальное место, которое обладает особой энергетикой и притяжением.

После прогулки возвращаемся в отель на ужин.

Питание включено: завтрак и ужин. Обед за свой счет.

4 день
Мыс Хобой

Начинаем исследовать Ольхон и сегодня проедем по северной части острова.

Нас ждут байкальские просторы и виды, от которых захватывает дух.

Сегодня мы будем гулять на мысе Три брата и Хобой, обедать на природе и, конечно, сделаем много красивых фотографий.

Именно на этой экскурсии можно увидеть, как разнообразна природа острова: песчаные пляжи, степи и лес сменяются скалами и обрывистыми берегами, уходящими вдаль.

После обеда побываем на мысе Любви и в пади Узуры.

Узуры – единственно место на севере, где есть спуск к берегу.

Здесь вы сможете искупаться в прохладной воде или совершить конную прогулку.

Вечером (в 17-18ч) возвращаемся в отель, ужинаем.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

5 день
Водная прогулка на остров Огой

Продолжаем наше путешествие!

Сегодня совершим прогулку по Байкалу на катере.

Сначала пройдем на корабле по Малому морю и прибудем на остров Огой.

На острове установлена буддийская Ступа просветления.

По преданию, можно обойти вокруг ступы и загадать желание, которое обязательно сбудется.

Далее мы прибудем на материковую часть, в живописную бухту, покрытую хвойным лесом.

Здесь можно отдохнуть на берегу или совершить пешую прогулку к источнику.

Вечером возвращение на Ольхон.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

6 день
Возвращение в Иркутск

Сегодня завершаем наше знакомство с Байкалом.

За 6 дней мы побывали в самых популярных локациях и видели каким разным бывает озеро.

После завтрака нас ждет трансфер в Иркутск (280км.).

Окончание программы в центре Иркутска (сквер им. Кирова).

В пути: около 6 часов. 
Питание включено: завтрак. Обед и ужин самостоятельно, за свой счет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в 09:30 (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
  • Трансферы по программе
  • Размещение в отеле в Листвянке
  • Размещение в отеле в Иркутске
  • Размещение в отеле на Ольхоне
  • Однодневная экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
  • Питание, указанное в программе: 1 день – обед 2 день – завтрак, обед 3 день – завтрак и ужин 4 и 5 дни – завтрак, обед-пикник и ужин 6 день – завтрак
  • Экскурсия в музей Тальцы
  • Билеты в Байкальский музей
  • Экскурсия на мыс Бурхан (пешая)
  • Экскурсия на мыс Хобой (УАЗ)
  • Экскурсия на остров Огой (катер)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание в придорожных кафе
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д.
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем иметь с собой:

  • личная аптечка:
    • средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
    • препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
    • при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
  • теплые вещи (ветровка, головной убор) – для прогулки на катере;
  • дождевик;
  • кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
  • купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
  • репеллент от клещей;
  • солнцезащитный крем;
  • фонарик (по желанию, для прохождения тоннеля КБЖД).
Какие скидки есть в туре?

Скидка на тур для детей до 12 лет – 15%.

Где и когда начинается и заканчивается тур?

Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):

  1. Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3 в 09:30.
  2. Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа в 09:30.

Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск после 19:00.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
21 июня 2022
Вы большие молодцы, организация безупречная. Принимающая сторона отработала блестяще. Гид Александр Домашевский, просто Звезда! Спасибо!!!
Д
23 июня 2022
Отличный тур для знакомства с Байкалом.
Очень насыщенная программа, все интересные места. На КБЖД лучшие места в поезде включены. Всё чётко и без накладок
Е
7 сен 2021
Тур "Знакомство с Байкалом". Организован хорошо. Есть время и самостоятельно что-то посмотреть, и экскурсий достаточно.
Не совсем понятна ночевка в Иркутске после КБЖД. Почему не остаться в Листвянке еще на одну ночь, тем более, что паром прибывает туда?
Но это, пожалуй единственное замечание. Отличный гид Ольга, красивейшие виды, море эмоций

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