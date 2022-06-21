Вы посетите музей Тальцы и нерпинарий, погуляете по набережной и побываете на знаменитом рыбном рынке в Листвянке. На Ольхоне вас ждут только самые интересные экскурсии: мыс Хобой, теплые озера, загадочный остров Огой. Добро пожаловать на Байкал.
Встреча с гидом в 09:30 утра в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска.
Сегодня нас ждет первое знакомство с Байкалом.
Отправимся в п. Листвянка, по пути посетим музей деревянного зодчества Тальцы.
После прогулки на свежем воздухе продолжаем свой путь в Листвянку.
Обед.
Размещение в гостинице.
После обеда мы посетим Байкальский музей, где нам расскажут много интересного о происхождении озера и его подводном мире.
Здесь же познакомимся с очаровательными байкальскими нерпами.
После перелета и насыщенного дня предлагаем вам отдохнуть.
А самые активные могут подняться обзорную площадку на камне Черского или прогуляться по Листвянке и встретить закат.
Питание включено: обед. Завтрак и ужин за свой счет.
Сегодня нас ждет увлекательная поездка по Кругобайкальской железной дороге.
Из Листвянки на пароме мы переправляемся в Порт Байкал, где совершим посадку на экскурсионный поезд.
Кругобайкалка – это уникальная железная дорога, памятник архитектуры и инженерного искусства, часть Транссиба и одно из красивейших мест Прибайкалья.
По дороге поезд сделает несколько остановок от 15 минут до 1 часа, чтобы мы смогли погулять среди тоннелей и арок, а также отдохнуть на берегу Байкала.
Прибытие в Иркутск около 21 ч., трансфер в отель, размещение.
Питание включено: завтрак и обед. Ужин за свой счет.
Продолжаем наше путешествие и сегодня отправляемся на остров Ольхон (280 км. от Иркутска).
По дороге сделаем остановку в придорожном кафе.
Прибытие на паромную переправу, где мы впервые увидим Малый Байкал и сам остров.
Проплыв на пароме через пролив, попадаем на Ольхон.
Размещение в п. Хужир, туристическом центре острова.
После небольшого отдыха прогуляемся к скале Шаманка.
Это уникальное место, которое обладает особой энергетикой и притяжением.
После прогулки возвращаемся в отель на ужин.
Питание включено: завтрак и ужин. Обед за свой счет.
Начинаем исследовать Ольхон и сегодня проедем по северной части острова.
Нас ждут байкальские просторы и виды, от которых захватывает дух.
Сегодня мы будем гулять на мысе Три брата и Хобой, обедать на природе и, конечно, сделаем много красивых фотографий.
Именно на этой экскурсии можно увидеть, как разнообразна природа острова: песчаные пляжи, степи и лес сменяются скалами и обрывистыми берегами, уходящими вдаль.
После обеда побываем на мысе Любви и в пади Узуры.
Узуры – единственно место на севере, где есть спуск к берегу.
Здесь вы сможете искупаться в прохладной воде или совершить конную прогулку.
Вечером (в 17-18ч) возвращаемся в отель, ужинаем.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Продолжаем наше путешествие!
Сегодня совершим прогулку по Байкалу на катере.
Сначала пройдем на корабле по Малому морю и прибудем на остров Огой.
На острове установлена буддийская Ступа просветления.
По преданию, можно обойти вокруг ступы и загадать желание, которое обязательно сбудется.
Далее мы прибудем на материковую часть, в живописную бухту, покрытую хвойным лесом.
Здесь можно отдохнуть на берегу или совершить пешую прогулку к источнику.
Вечером возвращение на Ольхон.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Сегодня завершаем наше знакомство с Байкалом.
За 6 дней мы побывали в самых популярных локациях и видели каким разным бывает озеро.
После завтрака нас ждет трансфер в Иркутск (280км.).
Окончание программы в центре Иркутска (сквер им. Кирова).
В пути: около 6 часов.
Питание включено: завтрак. Обед и ужин самостоятельно, за свой счет.
Рекомендуем иметь с собой:
Скидка на тур для детей до 12 лет – 15%.
Стандартное место и время встречи по сборным экскурсионным турам (время местное, +5 МСК):
Стандартное время отправления с Ольхона 12:30. Прибытие в Иркутск после 19:00.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.