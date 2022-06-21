Оставьте городские заботы и окунитесь в мир природы, красоты и свободы. Визитные карточки Байкала – Ольхон и Листвянка в одном туре. Интересная программа с экскурсиями, проживанием и питанием.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Вы посетите музей Тальцы и нерпинарий, погуляете по набережной и побываете на знаменитом рыбном рынке в Листвянке. На Ольхоне вас ждут только самые интересные экскурсии: мыс Хобой, теплые озера, загадочный остров Огой. Добро пожаловать на Байкал.

Программа тура по дням

1 день Листвянка, музей Тальцы, Байкальский музей

Встреча с гидом в 09:30 утра в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска. Сегодня нас ждет первое знакомство с Байкалом. Отправимся в п. Листвянка, по пути посетим музей деревянного зодчества Тальцы. После прогулки на свежем воздухе продолжаем свой путь в Листвянку. Обед. Размещение в гостинице. После обеда мы посетим Байкальский музей, где нам расскажут много интересного о происхождении озера и его подводном мире. Здесь же познакомимся с очаровательными байкальскими нерпами. После перелета и насыщенного дня предлагаем вам отдохнуть. А самые активные могут подняться обзорную площадку на камне Черского или прогуляться по Листвянке и встретить закат. Питание включено: обед. Завтрак и ужин за свой счет.

2 день Кругобайкальская железная дорога

Сегодня нас ждет увлекательная поездка по Кругобайкальской железной дороге. Из Листвянки на пароме мы переправляемся в Порт Байкал, где совершим посадку на экскурсионный поезд. Кругобайкалка – это уникальная железная дорога, памятник архитектуры и инженерного искусства, часть Транссиба и одно из красивейших мест Прибайкалья. По дороге поезд сделает несколько остановок от 15 минут до 1 часа, чтобы мы смогли погулять среди тоннелей и арок, а также отдохнуть на берегу Байкала. Прибытие в Иркутск около 21 ч., трансфер в отель, размещение. Питание включено: завтрак и обед. Ужин за свой счет.

3 день Остров Ольхон, мыс Бурхан

Продолжаем наше путешествие и сегодня отправляемся на остров Ольхон (280 км. от Иркутска). По дороге сделаем остановку в придорожном кафе. Прибытие на паромную переправу, где мы впервые увидим Малый Байкал и сам остров. Проплыв на пароме через пролив, попадаем на Ольхон. Размещение в п. Хужир, туристическом центре острова. После небольшого отдыха прогуляемся к скале Шаманка. Это уникальное место, которое обладает особой энергетикой и притяжением. После прогулки возвращаемся в отель на ужин. Питание включено: завтрак и ужин. Обед за свой счет.

4 день Мыс Хобой

Начинаем исследовать Ольхон и сегодня проедем по северной части острова. Нас ждут байкальские просторы и виды, от которых захватывает дух. Сегодня мы будем гулять на мысе Три брата и Хобой, обедать на природе и, конечно, сделаем много красивых фотографий. Именно на этой экскурсии можно увидеть, как разнообразна природа острова: песчаные пляжи, степи и лес сменяются скалами и обрывистыми берегами, уходящими вдаль. После обеда побываем на мысе Любви и в пади Узуры. Узуры – единственно место на севере, где есть спуск к берегу. Здесь вы сможете искупаться в прохладной воде или совершить конную прогулку. Вечером (в 17-18ч) возвращаемся в отель, ужинаем. Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

5 день Водная прогулка на остров Огой

Продолжаем наше путешествие! Сегодня совершим прогулку по Байкалу на катере. Сначала пройдем на корабле по Малому морю и прибудем на остров Огой. На острове установлена буддийская Ступа просветления. По преданию, можно обойти вокруг ступы и загадать желание, которое обязательно сбудется. Далее мы прибудем на материковую часть, в живописную бухту, покрытую хвойным лесом. Здесь можно отдохнуть на берегу или совершить пешую прогулку к источнику. Вечером возвращение на Ольхон. Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

6 день Возвращение в Иркутск