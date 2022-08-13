09:00-10:00 Встреча группы с гидом в аэропорту.
10:00-13:00 Посадка в микроавтобус, экскурсия по городу: вы увидите главную ёлку, дома декабристов и знаменитый 130-й квартал – деревянный городок кафе и магазинов.
13:00-14:00 Обед.
После морозца особенно приятно зайти в уютный ресторан, отведать блюда сибирской кухни и ароматный чай из таёжных трав.
14:00-15:00 Отправление в этнографический музей Тальцы – музей под открытым небом, в котором воссоздана атмосфера сибирской деревни 18 века.
15:00-16:30 Прогулка по музею, катание с горок на шкурах, массовые гуляния.
17:00-23:00 Прибытие в отель,заселение, свободное время.
23:00-05:00 Новогодний банкет, праздничная программа, новые знакомства и незабываемая атмосфера волшебства.
Питание включено: обед (ресторан Иркутска), ужин (праздничный банкет).
10:00-10:50 Завтрак.
11:00-12:00 Экскурсия в кузницу, мастер-класс и чай с домашними блинчиками.
12:00-12:45 Свободное время.
Вы сможете покататься на собачьих упряжках и попробовать себя в роли каюра, управляя ездовыми хаски (доп. опция, необходима предварительная бронь при оформлении тура).
13:00-14:30 Экскурсия в обсерваторию.
Вы познакомитесь с работой иркутских учёных-астрономов и откроете для себя увлекательный мир космоса.
Вы увидите сразу два телескопа – хромосферный и Большой солнечный вакуумный телескоп.
15:00-16:00 Обед в ресторане сибирской кухни.
16:30-19:30 Жаркая баня на дровах: время хорошенько согреться после насыщенного дня.
Питание включено: завтрак, обед.
09:00-10:00 Завтрак.
10:00 Отправление на микроавтобусе к Малому Морю, вдоль живописных Тажеранских степей.
13:00-14:00 Обед в этнопарке "Золотая Орда".
Здесь готовят по традиционным рецептам бурятской семьи. Вы попробуете главные национальные блюда: наваристый мясной бухлёр и знаменитые позы (буузы).
16:00-16:30 Прибытие на переправу, знакомство с самым первым Байкальским льдом!
Здесь вас будут ждать катера на воздушной подушке – Хивусы, которые доставят вас до острова Ольхон.
16:30-17:30 Посадка в УАЗы и переезд до поселка Хужир.
17:30-18:30 Заселение в отель, свободное время, отдых.
Питание включено: завтрак, обед.
До 10:45 завтрак и свободное время.
10:45-11:30 Переезд до мыса Бурхан – визитной карточки озера, экскурсионная прогулка.
11:30-13:00 Поездка в гости в семейный мини-музей, организованный коренными жителями острова, экскурсия, мастер-класс по лепке поз.
13:00-14:00 Вкуснейший обед в бурятской семье и рассказы о традициях: продолжаем знакомство с культурой и кухней.
14:30-19:00 Свободное время.
По желанию можно открыть сезон и покататься на коньках по льду Байкала (в зависимости от ледовой обстановки), прогуляться по Сарайскому пляжу, заказать встречу с действующим шаманом, задать волнующие вопросы и услышать важные наставления.
Питание включено: завтрак, обед.
08:00-09:00 Завтрак.
10:00-10:30 Посадка в Хивусы и переход до большой земли.
10:30-12:30 Вы отправитесь в одну из маломорских бухт – познакомиться с первым льдом: гладким и прозрачным.
Вы увидите его одними из первых, будем изучать его, восторгаться и много фотографировать!
И, конечно, прокатимся на коньках по идеальному бескрайнему катку (необходима предварительная бронь коньков)
13:30-15:00 Обед в кафе бурятской кухни.
Дегустация местных напитков: тарасуна, хорзо, монгольского и бурятского чая.
15:00-20:00 Продолжение пути до Иркутска, проедем по центральным улочкам города, остановимся у главной ёлки, полюбуемся огнями и гирляндами.
20:00 Завершение программы.
Доставим вас в аэропорт или выбранный вами отель.
Питание включено: завтрак, обед.
Тур предполагает размещение в гостиничном комплексе “Крестовая падь” в поселке Листвянка и размещение в эко-отеле “Baikal Wood” на острове Ольхон.
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.
В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
Отель «Резиденция BaikalEcoWood» с баром расположен в поселке Хужир. Дизайн отеля навеян самой природой и выполнен из экологически чистых материалов.
Стандартный номер – это максимально уютное пространство площадью 15 кв. метров с видом на сосновый лес. Комплектация номера: 2 односпальные кровати или кровать "King Size", телевизор, зона для чаепития, изящная чайная пара, чайник и ароматный чай, холодильник, удобные стулья, вместительный комод, тумбочка, зеркало, тапочки, туалет и ванная комната с различными приятными мелочами по уходу за собой, включая такой важный инструмент для создания образа, как фен.
По утрам гостям предлагают континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Скидка для детей до 12 лет – 10%.
К участию рекомендованы семьи с детьми от 6 лет. Младше – по согласованию.
В конце декабря становление льда только начинается и в южной части Байкала его нет совсем. А вот некоторые бухты Малого Моря порадуют вас прочным и устойчивым льдом – вы не только увидите его, но попробуете покататься на нем на коньках.
В саму Новогоднюю Ночь вас ожидает праздничная программа с ведущим и банкет в ресторане при гостиничном комплексе «Крестовая Падь». На время празднования гида с вами не будет – 31го декабря он оставит вас около 16ч00 – у вас будет время отдохнуть перед банкетом.
Если вы прибываете накануне начала тура, либо планируете задержаться в Иркутске после его окончания мы рекомендуем следующие гостиницы – «Аэротель» (современный отель в непосредственной близости от аэропорта) или бутик-отель «Маруся» (в знаменитом 130ом квартале в самом центре города).
Программа не предусматривает такой активности.
Но если у вас есть желание и возможность выделить для нее дополнительный день, то на территории Листвянки есть горнолыжный комплекс. Более профессиональные трассы находятся в городе Байкальске – горнолыжный комплекс «Гора Соболиная» (≈ 3 часах езды от Иркутска). Стоимость данной доп. программы – по запросу.