Сказочный Новый год на Байкале

Хотите зарядиться энергией, новыми эмоциями и яркими впечатлениями на весь год вперёд

4.7
3 отзыва
Хотите зарядиться энергией, новыми эмоциями и яркими впечатлениями на весь год вперёд? У вас есть удивительная возможность встретить Новый год на берегу Байкала, и провести первые дни года на самом чистом и красивом озере планеты! В туре вы встретите Новый год в уютной атмосфере, увидите первый лёд, запечатлеете закаты на острове Ольхон и многое другое. Всё это за 5 дней в путешествии с большим комфортом!
Сказочный Новый год на Байкале
Сказочный Новый год на Байкале
Сказочный Новый год на Байкале
Сказочный Новый год на Байкале
Сказочный Новый год на Байкале
Сказочный Новый год на Байкале
Сказочный Новый год на Байкале
Сказочный Новый год на Байкале
Сказочный Новый год на Байкале
Сказочный Новый год на Байкале
Сказочный Новый год на Байкале
Сказочный Новый год на Байкале
Сказочный Новый год на Байкале
Сказочный Новый год на Байкале
Сказочный Новый год на Байкале
Сказочный Новый год на Байкале
Сказочный Новый год на Байкале
Сказочный Новый год на Байкале
Сказочный Новый год на Байкале
Сказочный Новый год на Байкале
Сказочный Новый год на Байкале
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает 🤩

Бескрайний каток
Бескрайний каток
Возможность покататься на коньках по прозрачному льду Байкала
Гастрономическое удовольствие
Гастрономическое удовольствие
Вы попробуете все главные национальные блюда и напитки
Мир космоса
Мир космоса
Экскурсия на Байкальскую Астрофизическую обсерваторию
«Щенячий восторг»
«Щенячий восторг»
Пообщаемся с пушистыми и дружелюбными хаски
Путешествие в прошлое
Путешествие в прошлое
Музей под открытым небом, в котором воссоздана атмосфера сибирской деревни 18 века
Веселый Новый Год
Веселый Новый Год
Праздничная Новогодняя программа, новые знакомства и незабываемая атмосфера волшебства

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Иркутск. Этнографический музей «Тальцы». Переезд в п. Листвянка

09:00-10:00 Встреча группы с гидом в аэропорту.

10:00-13:00 Посадка в микроавтобус, экскурсия по городу: вы увидите главную ёлку, дома декабристов и знаменитый 130-й квартал – деревянный городок кафе и магазинов.

13:00-14:00 Обед.

После морозца особенно приятно зайти в уютный ресторан, отведать блюда сибирской кухни и ароматный чай из таёжных трав.

14:00-15:00 Отправление в этнографический музей Тальцы – музей под открытым небом, в котором воссоздана атмосфера сибирской деревни 18 века.

15:00-16:30 Прогулка по музею, катание с горок на шкурах, массовые гуляния.

17:00-23:00 Прибытие в отель,заселение, свободное время.

23:00-05:00 Новогодний банкет, праздничная программа, новые знакомства и незабываемая атмосфера волшебства.

Питание включено: обед (ресторан Иркутска), ужин (праздничный банкет).

Прибытие в Иркутск. Этнографический музей «Тальцы». Переезд в п. ЛиствянкаПрибытие в Иркутск. Этнографический музей «Тальцы». Переезд в п. ЛиствянкаПрибытие в Иркутск. Этнографический музей «Тальцы». Переезд в п. ЛиствянкаПрибытие в Иркутск. Этнографический музей «Тальцы». Переезд в п. ЛиствянкаПрибытие в Иркутск. Этнографический музей «Тальцы». Переезд в п. ЛиствянкаПрибытие в Иркутск. Этнографический музей «Тальцы». Переезд в п. ЛиствянкаПрибытие в Иркутск. Этнографический музей «Тальцы». Переезд в п. ЛиствянкаПрибытие в Иркутск. Этнографический музей «Тальцы». Переезд в п. Листвянка
2 день

Экскурсия по Листвянке

10:00-10:50 Завтрак.

11:00-12:00 Экскурсия в кузницу, мастер-класс и чай с домашними блинчиками.

12:00-12:45 Свободное время.

Вы сможете покататься на собачьих упряжках и попробовать себя в роли каюра, управляя ездовыми хаски (доп. опция, необходима предварительная бронь при оформлении тура).

13:00-14:30 Экскурсия в обсерваторию.

Вы познакомитесь с работой иркутских учёных-астрономов и откроете для себя увлекательный мир космоса.

Вы увидите сразу два телескопа – хромосферный и Большой солнечный вакуумный телескоп.

15:00-16:00 Обед в ресторане сибирской кухни.

16:30-19:30 Жаркая баня на дровах: время хорошенько согреться после насыщенного дня.

Питание включено: завтрак, обед.

Экскурсия по ЛиствянкеЭкскурсия по ЛиствянкеЭкскурсия по ЛиствянкеЭкскурсия по ЛиствянкеЭкскурсия по Листвянке
3 день

Малое Море. Отправление на остров Ольхон

09:00-10:00 Завтрак.

10:00 Отправление на микроавтобусе к Малому Морю, вдоль живописных Тажеранских степей.

13:00-14:00 Обед в этнопарке "Золотая Орда".

Здесь готовят по традиционным рецептам бурятской семьи. Вы попробуете главные национальные блюда: наваристый мясной бухлёр и знаменитые позы (буузы).

16:00-16:30 Прибытие на переправу, знакомство с самым первым Байкальским льдом!

Здесь вас будут ждать катера на воздушной подушке – Хивусы, которые доставят вас до острова Ольхон.

16:30-17:30 Посадка в УАЗы и переезд до поселка Хужир.

17:30-18:30 Заселение в отель, свободное время, отдых.

Питание включено: завтрак, обед.

Малое Море. Отправление на остров ОльхонМалое Море. Отправление на остров ОльхонМалое Море. Отправление на остров ОльхонМалое Море. Отправление на остров Ольхон
4 день

Остров Ольхон

До 10:45 завтрак и свободное время.

10:45-11:30 Переезд до мыса Бурхан – визитной карточки озера, экскурсионная прогулка.

11:30-13:00 Поездка в гости в семейный мини-музей, организованный коренными жителями острова, экскурсия, мастер-класс по лепке поз.

13:00-14:00 Вкуснейший обед в бурятской семье и рассказы о традициях: продолжаем знакомство с культурой и кухней.

14:30-19:00 Свободное время.

По желанию можно открыть сезон и покататься на коньках по льду Байкала (в зависимости от ледовой обстановки), прогуляться по Сарайскому пляжу, заказать встречу с действующим шаманом, задать волнующие вопросы и услышать важные наставления.

Питание включено: завтрак, обед.

Остров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров Ольхон
5 день

Малое Море. Возвращение в Иркутск

08:00-09:00 Завтрак.

10:00-10:30 Посадка в Хивусы и переход до большой земли.

10:30-12:30 Вы отправитесь в одну из маломорских бухт – познакомиться с первым льдом: гладким и прозрачным.

Вы увидите его одними из первых, будем изучать его, восторгаться и много фотографировать!

И, конечно, прокатимся на коньках по идеальному бескрайнему катку (необходима предварительная бронь коньков)

13:30-15:00 Обед в кафе бурятской кухни.

Дегустация местных напитков: тарасуна, хорзо, монгольского и бурятского чая.

15:00-20:00 Продолжение пути до Иркутска, проедем по центральным улочкам города, остановимся у главной ёлки, полюбуемся огнями и гирляндами.

20:00 Завершение программы.

Доставим вас в аэропорт или выбранный вами отель.

Питание включено: завтрак, обед.

Малое Море. Возвращение в ИркутскМалое Море. Возвращение в ИркутскМалое Море. Возвращение в ИркутскМалое Море. Возвращение в ИркутскМалое Море. Возвращение в ИркутскМалое Море. Возвращение в ИркутскМалое Море. Возвращение в ИркутскМалое Море. Возвращение в Иркутск

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предполагает размещение в гостиничном комплексе “Крестовая падь” в поселке Листвянка и размещение в эко-отеле “Baikal Wood” на острове Ольхон.

Варианты проживания

Отель «Крестовая падь» 3*

2 ночи

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.

В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.

Отель «Крестовая падь» 3*Отель «Крестовая падь» 3*Отель «Крестовая падь» 3*Отель «Крестовая падь» 3*Отель «Крестовая падь» 3*Отель «Крестовая падь» 3*Отель «Крестовая падь» 3*

Отель «BaikalWood Eco Lodge&Spa»

2 ночи

Отель «Резиденция BaikalEcoWood» с баром расположен в поселке Хужир. Дизайн отеля навеян самой природой и выполнен из экологически чистых материалов.

Стандартный номер – это максимально уютное пространство площадью 15 кв. метров с видом на сосновый лес. Комплектация номера: 2 односпальные кровати или кровать "King Size", телевизор, зона для чаепития, изящная чайная пара, чайник и ароматный чай, холодильник, удобные стулья, вместительный комод, тумбочка, зеркало, тапочки, туалет и ванная комната с различными приятными мелочами по уходу за собой, включая такой важный инструмент для создания образа, как фен.

По утрам гостям предлагают континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Отель «BaikalWood Eco Lodge&amp;Spa»Отель «BaikalWood Eco Lodge&amp;Spa»Отель «BaikalWood Eco Lodge&amp;Spa»Отель «BaikalWood Eco Lodge&amp;Spa»Отель «BaikalWood Eco Lodge&amp;Spa»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту
  • Сопровождение профессионального гида
  • Питание согласно программе
  • Трансфер по маршруту Иркутск - Листвянка, (индивидуально, микроавтобус)
  • Размещение в гостиничном комплексе "Крестовая падь"
  • Размещение в эко-отеле "Baikal Wood", о. Ольхон
  • Трансфер Малое Море – Иркутск на микроавтобусе
  • Трансферы согласно программе
  • Экскурсии:посещение музея Тальцыэкскурсия в кузницуэкскурсия в Байкальской Астрофизической обсерваторииэкскурсия на Шаманку, о. Ольхонэкскурсия в Бурятскую деревню, п. Хужирэкскурсии по Малому морюобзорная экскурсия по городу Иркутск, 1.5 часа.
  • Посещение музея Тальцы
  • Экскурсия в кузницу
  • Экскурсия в Байкальской Астрофизической обсерватории
  • Экскурсия на Шаманку, о. Ольхон
  • Экскурсия в Бурятскую деревню, п. Хужир
  • Экскурсии по Малому морю
  • Обзорная экскурсия по городу Иркутск, 1.5 часа
Что не входит
  • Авиабилеты в г. Иркутск и обратно
  • Сафари на собачьих упряжках + услуги каюра (индивидуально, дистанция по 10 минут на человека)
  • Конные прогулки
  • Встреча с шаманом
  • Сувенирная продукция
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Питание не указанное в программе
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обувь. В зимнее время особое внимание нужно уделять ногам. В первую очередь обувь должна быть теплой, и желательно, чтобы она не промокала. Лучшей для сибирской зимы считается традиционная сибирская обувь – это унты и валенки. В такой обуви ходили еще наши деды в самые сильные морозы. Однако, если у вас нет валенков и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки, это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
  • Верхняя одежда. Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для куртки — пуховка. Она обладает всеми вышеперечисленными качествами. Также можно рассмотреть куртки с синтетическими наполнителями. Куртка должна иметь капюшон, желательно чтобы она имела манжеты из мягкой ткани, затяжки на поясе и горловине (от ветра). Брюки (мужские и женские) должны обладать теми же качествами что и куртка. Плюс они не должны продуваться, должны иметь специальные «гамаши» (защита от снега). Достаточно удобны комбинезоны. Приятная мелочь – это наличие вентиляции. Утеплитель для брюк лучше выбирать синтетический;
  • Шапка. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами. Желательно, чтобы была защита ушей, ну и конечно, что бы она сочеталась с брюками и курткой;
  • Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
  • Термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса;
  • Солнцезащитный крем;
  • Купальные принадлежности (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце. (Если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
  • Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • Личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • Налобный фонарик (и запасные батарейки);
  • Фото- и видеоаппаратуру;
  • Треккинговые зимние носки, а так же шерстяные носки.
Есть ли скидки для детей?

Скидка для детей до 12 лет – 10%.

К участию рекомендованы семьи с детьми от 6 лет. Младше – по согласованию.

Увидим ли мы в туре лёд?

В конце декабря становление льда только начинается и в южной части Байкала его нет совсем. А вот некоторые бухты Малого Моря порадуют вас прочным и устойчивым льдом – вы не только увидите его, но попробуете покататься на нем на коньках.

Какая программа в Новогоднюю ночь?

В саму Новогоднюю Ночь вас ожидает праздничная программа с ведущим и банкет в ресторане при гостиничном комплексе «Крестовая Падь». На время празднования гида с вами не будет – 31го декабря он оставит вас около 16ч00 – у вас будет время отдохнуть перед банкетом.

Где можно разместиться до/после тура?

Если вы прибываете накануне начала тура, либо планируете задержаться в Иркутске после его окончания мы рекомендуем следующие гостиницы – «Аэротель» (современный отель в непосредственной близости от аэропорта) или бутик-отель «Маруся» (в знаменитом 130ом квартале в самом центре города).

Будет ли посещение горнолыжного комплекса?

Программа не предусматривает такой активности.

Но если у вас есть желание и возможность выделить для нее дополнительный день, то на территории Листвянки есть горнолыжный комплекс. Более профессиональные трассы находятся в городе Байкальске – горнолыжный комплекс «Гора Соболиная» (≈ 3 часах езды от Иркутска). Стоимость данной доп. программы – по запросу.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
С
13 авг 2022
Были шероховатости, но впечатление осталось положительное.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Д
11 авг 2022
Организаторы своевременно отвечали на все вопросы, доводили до нас всю необходимую информацию. Организатор Юлия была с нами очень вежлива, во всем содействовала как на протяжении всего тура, так и при планировании поездки. Выражаем огромную благодарность!
Е
20 мар 2022
С "Большой страной" я съездила уже во второй тур. Прошедшей осенью была в "Крымской кругосветке", и вот весной - на Байкале. Убедилась ещё раз, что фирма работает очень профессионально, никаких сбоев, недоразумений, задержек с ответами на вопросы не было.
В следующем году хочу поехать на Алтай. Для этого 22 марта посмотрю вебинар, чтобы правильно выбрать время поездки. Спасибо за ваш труд!

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