2 день

Экскурсия по Листвянке

10:00-10:50 Завтрак.

11:00-12:00 Экскурсия в кузницу, мастер-класс и чай с домашними блинчиками.

12:00-12:45 Свободное время.

Вы сможете покататься на собачьих упряжках и попробовать себя в роли каюра, управляя ездовыми хаски (доп. опция, необходима предварительная бронь при оформлении тура).

13:00-14:30 Экскурсия в обсерваторию.

Вы познакомитесь с работой иркутских учёных-астрономов и откроете для себя увлекательный мир космоса.

Вы увидите сразу два телескопа – хромосферный и Большой солнечный вакуумный телескоп.

15:00-16:00 Обед в ресторане сибирской кухни.

16:30-19:30 Жаркая баня на дровах: время хорошенько согреться после насыщенного дня.

Питание включено: завтрак, обед.