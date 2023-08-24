Семь дней на Байкале

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Посетить самый большой и самый шаманский остров Байкала – Ольхон. С его скалами, пещерами, мысами и песчаным пляжем. Наслушаться легенд и насладиться красивыми видами.

Далее отправиться в поселок Листвянка, где есть музеи и другие достопримечательности, далее отправиться на экскурсию по Кругобайкальской железной дороге. Все это – в недельном туре на Байкал.
Семь дней на Байкале
Семь дней на Байкале
Семь дней на Байкале
Ближайшие даты:
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июл
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июл
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июл
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Что вас ожидает:

Обитатели Байкал
Обитатели Байкал
Посетим музей Байкала и узнаем много интересных фактов о флоре и фауне озера
Железнодорожное путешествие
Железнодорожное путешествие
Прокатимся с экскурсией по уникальной в своем роде Кругобайкальской железной дороге
Остров Ольхон
Остров Ольхон
Увидим главные достопримечательности острова и отдохнем на берегу Байкала

Программа тура по дням

1 день

Переезд на Ольхон, пос. Хужир

Встречаемся в 9 часов в аэропорту г. Иркутск (просьба прибывать заранее, т. к рейсы задерживают).

Посадка на автобус и едем на остров Ольхон (займет около 5-6 часов, переезд на микроавтобусе. Для небольших групп до 6 человек, только в сопровождении водителя).

Обед в дороге (за свой счет).

Техническая остановка в дороге в кафе, обед (за свой счет).

Размещаемся на базе в п. Хужир в зависимости от выбранного варианта (например, турбазы: Ольхон, Ольхон Инн, Флагман, Тэнгэри и др).

Отдыхаем и небольшая экскурсия по поселку и до скалы Шаманки.

Поселок Хужир расположен рядом со знаменитым мысом Бурхан, сразу за ним – великолепный песчаный пляж Сарайский залив.

Издревле скала считается священным местом, овеянным тайнами и легендами.

Ужинаем самостоятельно в кафе.

Питание: самостоятельно.

Переезд на Ольхон, пос. ХужирПереезд на Ольхон, пос. ХужирПереезд на Ольхон, пос. ХужирПереезд на Ольхон, пос. ХужирПереезд на Ольхон, пос. ХужирПереезд на Ольхон, пос. Хужир
2 день

Поездка на мыс Хобой

Завтракаем на турбазе и отправляемся в поездку на автомобилях высокой проходимости УАЗ (дороги проселочные), на самую северную точку острова – мыс Хобой.

Остров считается сакральным местом.

Во время поездки увидите практически весь остров, природу, скалы, берег Малого моря и пр. Мыс Хобой (по-бурятски хобой - «клык, коренной зуб») это эффектная столбовидная скала, напоминающая внешне острый клык, со стороны моря, имеет ярко выраженное сходство с профилем женской головы с бюстом, как на древних греческих галерах с востока и запада.

Делаем шикарные фотографии не только Малого моря, но и открытого Байкала, откуда можно увидеть самую глубокую точку, Святой Нос и восточный берег (при хорошей погоде).

Обедаем там же на Хобое и возвращаемся обратно к вечеру.

Ужин в кафе за свой счет.

Если Вы планируете в свободные дни заказывать экскурсии, то лучше сделать заранее.

Питание: Завтрак. Обед. Ужин самостоятельно.

Поездка на мыс ХобойПоездка на мыс ХобойПоездка на мыс ХобойПоездка на мыс ХобойПоездка на мыс ХобойПоездка на мыс Хобой
3 день

Отдых на берегу Байкала

Сегодня по программе свободный день и после завтрака можно походить около Байкала послушать музыку волн, съездить на экскурсии или позагорать в Сарайском заливе, по желанию можно посетить местный музей Ревякина, покататься на велосипедах, заказать рыбалку, экскурсии, прокат квадроциклов и мотороллеров, водную экскурсию на остров Огой или на Юг Байкала, прогуляться по экологической тропе и пр.

Бронировать экскурсии желательно или при покупке тура в офисе или в первый день приезда на остров, в самый пик сезона может не хватить мест.

Обедаем и ужинаем в кафе поселка (за свой счет).

Питание: Завтрак.

Отдых на берегу БайкалаОтдых на берегу БайкалаОтдых на берегу БайкалаОтдых на берегу БайкалаОтдых на берегу Байкала
4 день

Переезд в г. Иркутск

Завтракаем, собираемся и выезжаем с острова Ольхон в город Иркутск.

Время отъезда сообщается накануне (ориентировочно с 8:30 до 10 часов. Переезд на микроавтобусе в сборной группе с других турбаз. Для небольших групп до 6 человек, только в сопровождении водителя).

Во время переезда обедаем в придорожном кафе (оплачиваем самостоятельно).

В г. Иркутск размещаемся в гостиницах или в отелях согласно выбранных категориях номеров.

Отдыхаем и в свободное время можете совершить прогулки по городу, по набережной р. Ангара.

Советуем посетить 130 квартал, восстановленные и реставрированные по эскизам 65 построек.

Восемь из них настоящие памятники архитектуры, другие стилизация.

Это уникальный проект, на который ориентируются и другие города, восстанавливая историю ремеслянников и купечества.

Ужин самостоятельно.

Питание: Завтрак.

Переезд в г. ИркутскПереезд в г. ИркутскПереезд в г. ИркутскПереезд в г. ИркутскПереезд в г. ИркутскПереезд в г. Иркутск
5 день

Переезд в поселок Листвянка. Посещение музея Байкала

После завтрака, обзорная автобусная экскурсия по городу (продолжительность около 1,5 часа).

Обязательно посетите исторический центр и проедете около Иркутской ГЭС.

В обзорной экскурсии осмотр Крестовоздвиженской церкви, памятника Александру III, памятника адмиралу Колчаку, Дома Европы (дом Шастиных) – пример сибирского барокко.

Далее едем по Байкальскому тракту в поселок Листвянка.

В поселке посещаем Лимнологический музей Байкала, где работают ученые по изучению озера.

Обед и Ужин самостоятельно.

Поселок Листвянка – самый ближайший поселок от Иркутска на Байкале.

Возвращение в г. Иркутск.

Питание: Завтрак.

Переезд в поселок Листвянка. Посещение музея БайкалаПереезд в поселок Листвянка. Посещение музея БайкалаПереезд в поселок Листвянка. Посещение музея БайкалаПереезд в поселок Листвянка. Посещение музея БайкалаПереезд в поселок Листвянка. Посещение музея БайкалаПереезд в поселок Листвянка. Посещение музея БайкалаПереезд в поселок Листвянка. Посещение музея Байкала
6 день

Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД)

Сегодня совершите очень интересную экскурсия по Кругобайкальской железной дороге.

Ранний завтрак, трансфер к месту начала экскурсии (железнодорожный вокзал или в центр Иркутска).

Предварительно сообщается.

Посадка в автобус и отправляемся на экскурсию, которая не имеет аналогов в мире.

Железная дорога, которая проходит вдоль Байкала (85 км).

Эта дорога в прошлом являлась частью Транссибирской магистрали, памятник инженерного искусства, одна из живописных достопримечательностей Прибайкалья.

До середины XX века по Кругобайкальской железной дороге проходил основной ход Транссиба, однако в дальнейшем был построен дублирующий участок от Иркутска до южной оконечности Байкала, и западный участок КБЖД потерял былое значение.

На ее протяжении сохранились памятники инженерного искусства (тоннели, галереи, водопропускные сооружения и др.).

Встречаемся после экскурсии в 21-22.00 часов, трансфер до гостиницы.

Питание: Завтрак.

Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД)Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД)Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД)Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД)Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД)Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД)
7 день

Отъезд

Завершение программы.

После завтрака самостоятельный отъезд из гостиницы.

Питание: Завтрак.

Проживание

Тур предусматривает размещение в двухместных номерах в гостиницах и турбазах эконом-класса по пути следования:

  • на острове Ольхон (3 ночи: 1-й, 2-й, 3-й дни);
  • в г. Иркутске (3 ночи: 4-й, 5-й, 6-й дни)

Дополнительную информацию о местах размещения уточняйте при бронировании тура.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

«Эконом»
(удобства на этаже)		«Стандарт»
(удобства в номере)		«ПолуЛюкс»«Люкс»
Двухместное размещение83 75097 700110 700124 200
Одноместное размещение90 200104 200133 300-

Конкретные объекты размещения уточняйте при бронировании тура.

Ниже указаны одни из предполагаемых объектов размещения.

Варианты проживания

Отель «7 Дорог» 2

3 ночи

Расположен в г. Иркутске, в 4 км от центра города. Расстояние до международного аэропорта Иркутска составляет 3,6 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, общий лаундж и бесплатный Wi-Fi.

К размещению предлагаются 20 номеров различной категории: одно-, двухместные номера и номера студио, оформленные в различных стилях.

В каждом номере есть все необходимое для комфортного проживания: две односпальные или одна двуспальная кровать с ортопедическим матрацем, прикроватные тумбочки, шкаф-купе, стол, зеркало, телевизор с плоским экраном и спутниковым ТВ, холодильник с мини-баром, электрочайник, собственная ванная комната сдушевой кабиной, набором полотенец и туалетно-косметических принадлежностей.

В ресторане отеле ежедневно сервируется континентальный завтрак, а также подаются блюда русско-европейской кухни. Ресторан оборудован специально для проведения прямых трансляций спортивных матчей.

Отель «7 Дорог» 2Отель «7 Дорог» 2Отель «7 Дорог» 2Отель «7 Дорог» 2Отель «7 Дорог» 2Отель «7 Дорог» 2Отель «7 Дорог» 2Отель «7 Дорог» 2Отель «7 Дорог» 2Отель «7 Дорог» 2Отель «7 Дорог» 2

Отель «Фрегат»

3 ночи

Расположен в жилом районе Иркутска, на берегу реки Ангары. Удобное местоположение позволяет за 10 мин добраться центра города, за 5 минут до международного аэропорта и за 15 минут до ж/д вокзала.

К размещению предлагаются одно- и двухкомнатные номера – «Эконом», «Стандарт», «Комфорт», оформленные в классическом стиле. В номерах: одна двуспальная или две двуспальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, журнальный столик с удобными креслами, телевизор. Санузел с душевой кабиной общий на этаже (при эконом-размещении) или в номере.

К услугам гостей ресторан русской и европейской кухни, бар, сауна и турецкая баня, а также небольшой бассейн.

Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»Отель «Фрегат»

Отель «Иркутск»

3 ночи

Расположен в центре г. Иркутстка, на берегу реки Ангары, в нескольких минутах ходьбы от основных исторических и деловых объектов. На территории обустроена бесплатная парковка и предоставляется Wi-Fi. К размещению предлагаются номера различной категории – от стандартных до номеров люкс –с видом на реку или город.

В каждом номере: две односпальные или одна двуспальная кровать, письменный стол, телевизор с цифровым ТВ, телефон, бесплатный доступ к сети Интернет, холодильник, система отопления, кондиционер, на полу уложено ковровое покрытие. В собственной ванной комнате – ванна, фен, банные принадлежности. В прихожей – большой шкаф для одежды.

Гостям предоставляется бесплатная питьевая вода, а на этаже имеется кулер с водой. По утрам в ресторане отеля сервируется завтрак «шведский стол», а вечером можно заказать различные блюда европейской и сибирской кухни.

Гости могут посетить современный тренажерный зал и спа-салон с солярием, заказать массаж в оздоровительном клубе. Кроме того, в отеле работает бизнес-центр, предоставляющий почтовые услуги. Предоставляются услуги прачечной и химчистки.

Отель «Иркутск»Отель «Иркутск»Отель «Иркутск»Отель «Иркутск»Отель «Иркутск»Отель «Иркутск»Отель «Иркутск»Отель «Иркутск»Отель «Иркутск»Отель «Иркутск»Отель «Иркутск»Отель «Иркутск»Отель «Иркутск»

Гостиница «Иркут»

3 ночи

Находится в центре Иркутска, в 5 мин ходьбы от площади им. Кирова. В пешей доступности исторические объекты города, набережная р. Ангары, а также несколько ресторанов и кафе. Расстояние до ж/д вокзала 3 км, до аэропорта 11 км, до автовокзала можно дойти за 20 минут.

Номера оформлены в классическом стиле и снабженных всем необходимым: удобная мебель (кровать, шкаф, стол, тумба), холодильник, бесплатный Wi-Fi во, чайник, телевизор с кабельным ТВ. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетные принадлежности и фен.

Гостиница «Иркут»Гостиница «Иркут»Гостиница «Иркут»Гостиница «Иркут»Гостиница «Иркут»Гостиница «Иркут»Гостиница «Иркут»Гостиница «Иркут»Гостиница «Иркут»Гостиница «Иркут»Гостиница «Иркут»Гостиница «Иркут»Гостиница «Иркут»Гостиница «Иркут»

Турбаза «Ольхон Инн»

3 ночи

Мини-гостиница «Ольхон» с общим лаунджем, садом и принадлежностями для барбекю расположена в Хужире. В мини-гостинице работает круглосуточная стойка регистрации и экскурсионное бюро. Организована доставка еды и напитков в номер.

В номерах есть собственная ванная комната, тапочки и постельное белье.

Турбаза «Ольхон Инн»Турбаза «Ольхон Инн»Турбаза «Ольхон Инн»Турбаза «Ольхон Инн»

Гостевой дом «Флагман»

3 ночи

Гостевой дом «Флагман» расположен в Хужире. К услугам гостей семейные номера и терраса. Автомобиль можно оставить на бесплатной частной парковке. Доступен бесплатный Wi-Fi. Желающим предоставляются принадлежности для барбекю.

В числе удобств — шкаф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются чайник, полотенца и постельное белье. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на озеро. В каждом номере гостевого дома «Флагман» обустроена гостиная зона.

Гостевой дом «Флагман»Гостевой дом «Флагман»Гостевой дом «Флагман»Гостевой дом «Флагман»

Турбаза «Ольхон»

3 ночи

База отдыха «Одьхон», расположенная в поселке Хужир, предлагает своим гостям номера с собственным балконом.

На территории обустроена собственная бесплатная парковка и предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю.

В числе удобств каждого номера шкаф для одежды и чайник.

По утрам предлагается континентальный завтрак.

На базе отдыха «Ольхон» можно поиграть в настольный теннис и дартс.

Турбаза «Ольхон»Турбаза «Ольхон»Турбаза «Ольхон»Турбаза «Ольхон»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча и трансфер по программе (осуществляется в составе сборных групп)
  • Посещение территории Прибайкальского национального парка (остров Ольхон)
  • Услуги сопровождающего и гида
  • Экскурсионное обслуживание по программе, в том числе по КБЖД (питание приобретается отдельно - комплекс, а также место со стороны Байкала)
  • Питание по программе:1 день: не включено2 день: завтрак, обед3-7 день: завтрак
  • 1 день: не включено
  • 2 день: завтрак, обед
  • 3-7 день: завтрак
  • Размещение по программе в зависимости от выбранной категории
Что не входит
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Алкогольные напитки
  • Посещение развлекательных учреждений
  • Питание в дороге или не указанное в программе
  • Баня (оплата на месте)
  • Билет в музей Ревякина (оплата на месте)
  • Аренда рыболовных снастей
  • Видеосъемка в музеях
  • Медицинская страховка
  • Питание в экскурсии по КБЖД (комплекс, а также место со стороны Байкала)
  • Аренда велосипедов
  • Прогулка на конях 1 час (бронируется заранее, оплата гиду)
  • Юг острова или Священный остров Огой (бронируется заранее, оплата гиду)
  • Услуги рыбалки - цена договорная (оплата на месте)
  • Доплата за места со стороны Байкала на КБЖД 1500 руб
  • Комплексное питание на КБЖД 2000 руб
  • Проводится на рельсовом автобусе и тепловозе. Транспорт уточнять при бронировании
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • билеты, путевка, документы оплаты за размещение и т. п.;
  • полис обязательного медицинского страхования и мини аптечку;
  • косметика, крема от загара, насекомых и т. п. (в зависимости от времени года);
  • одежда – количество: ровно то, которое вы используете за всё ваше путешествие (не избыток и не нехватка – рассчитайте, сколько комплектов одежды вы наденете);
  • практичность: одежда должна соответствовать сезону (тёплые/лёгкие вещи), типу отдыха (пляжный отдых/тур по городам/поход в горы/паломническая поездка), а также не пачкаться слишком быстро;
  • удобство: не стесняет движений в случае быстрой ходьбы или бега;
  • для поездки летом: нижнее белье, носки х/б + шерстяные, спортивный костюм, купальник, курточка с капюшоном, накидка или зонтик от дождя, свитер, джинсы или брюки, рубашка, футболка, шорты, шапочка или кепка;
  • средства личной гигиены, фен, кружка;
  • обувь (летом – кроссовки, тапочки, сандалии или т. п.);
  • фотоаппарат;
  • очки солнцезащитные.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка для путешествий не включена в стоимость тура. Вы можете приобрести её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Детям от 5 до 12 лет скидка на тур 10%.

Детям до 5 лет скидка на тур 20%.

Могут ли быть внесены изменения в программу тура?

Фирма оставляет за собой право изменить программу, не изменяя объема и качества предоставленных услуг, по следующим причинам (погодные условия, нарушения работы рейсового транспорта).

Какая погода на Байкале?

Лето тёплое, иногда жаркое, но летний зной ощущается только в полуденные часы, а утреннее и вечернее время суток приятны своей прохладой. Средняя температуры июля +17-20°C, иногда температура достигает +35-40°C.

Какие правила нужно соблюдать во время тура?

Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.

Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортных средств, а также к памятникам природы, истории и культуры.

Будет ли мобильная связь во время тура?

На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».

Какого класса будут гостиницы во время тура?

Экскурсионные туры экономичны, поэтому рассчитаны на проживание туристов в гостиницах туристского класса, однако все предлагаемые для размещения гостиницы имеют соответствующие сертификаты и лицензии, подтверждающие право предоставления гостиничных услуг.

Как осуществляется безопасность во время тура?

Инструктаж по безопасности проводится гидами непосредственно перед выходом на активную часть экскурсий. Необходимо выполнять требования инструкции и соблюдать личную осторожность. Из каждой точки маршрутов можно добраться до населённых пунктов в кратчайшее время, практически везде имеется мобильная связь. На случай мелких травм у водителей автобусов имеется аптечка.

Каждый участник тура может самостоятельно застраховаться перед поездкой.

Какие сувениры следует приобрести во время тура?

Советуем покупать изделия местных мастеров: маленькие деревянные куколки в национальных одеждах, изделия резьбы по дереву, из кости и других природных материалов, этническая атрибутика и украшения, персонажи национального театра кукол и пр.

Что лучше взять с собой: сумку или чемодан?

В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне миниавтобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
24 авг 2023
Я вернулась из поездки домой и хочу поблагодарить за мою поездку. Всё организовано чётко, каждый вечер я получала сообщение о планах на следующий день. Байкал очень понравился, хочу поехать туда теперь зимой.
Ю
22 авг 2022
Незабываемое путешествие на Байкал!
Отличный насыщенный тур!
В
3 мар 2024
Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)

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