Посещение знаменитых водопадов, термальных источников, традиционная бурятская кухня и буддийская культура. Не упустите возможность насладиться великолепием Восточного Саяна!
Программа тура по дням
Дорога в Аршан. Экскурсия в Тагархай, встреча от местных. Посещение горячих источников и мараловой фермы
Сегодня начинается увлекательное путешествие в горы Восточного Саяна, в поселок Аршан, расположившийся у их подножия.
Ранним утром вы отправитесь из Иркутска в путь по живописной дороге через поселок Култук, расположенный на берегу Байкала.
А после вы поедете по Тункинской долине, где по правую руку возвышаются горы Восточного Саяна, а у подножия стелется степь, где часто можно встретить табуны грациозных лошадей, уютные поселения, деревушки.
По приезду в Тагархай вас встретят местные жители с программой!
Вас встретят по традиционному бурятскому обычаю с хадаком (Хадак – шарфик или платок в форме длинного узкого прямоугольника.
Этот предмет обладает сакральным смыслом в буддийской философии), расскажут вам историю бурятского праздника «Сагаалган» (бурятский Новый год).
Дополнительно вам могут провести мастер-класс по национальному танцу Ёхор, а также вы можете прокатиться верхом на лошади или на санях (по желанию за доп. плату: 800 руб. – мастер-класс, 200 руб. – катание на лошади/санях).
После экскурсии вам будет предложено посетить целебные горячие источники в Жемчуге.
Горячие минеральные источники оказывают лечебное действие и дарят приятное ощущение расслабления и перезагрузки.
Далее вы проедите на экскурсию на мараловую ферму, где перед знакомством с оленями экскурсовод рассказывает историю создания фермы и объясняет, как общаться с животными.
Маралов можно кормить из руки кормом, приобретённым на ферме.
После экскурсии можно приобрести сувениры – продукцию из крови и мяса маралов (лечебные чаи, мыло).
После дорога в поселок Аршан и заселение в отель.
Вечером у вас останется свободное время для отдыха перед завтрашним активным днем.
Вы увидите: Тункинская долина, Восточные Саяны, экскурсия в Тагархай, горячие источники, Мараловая ферма.
Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак, входной билет в горячие источники, мараловую ферму, экскурсии.
Обзорная экскурсия по Аршану. Возвращение в Иркутск
Поселок Аршан – это приютившийся по соседству с горами поселок, место, богатое минеральными источниками.
По составу минеральная вода Аршана близка к кавказскому Нарзану.
После завтрака начнется ваше знакомство с этим местом, пройдет оно под руководством опытного гида.
Вы сходите на грохочущие водопады, прогуляетесь по тропе вдоль живописного ущелья, резво бегущей горной реки.
Посетите местный буддийский храм-монастырь Хойморский Дацан «Бодхидхарма», расположенный на поистине волшебном месте, носящем название «Святая Поляна» среди вековых кедров с разлапистыми ветками, а на фоне красуются пики гор.
По пути вы сможете посетить местный рынок с сибирскими товарами (травы, орехи, сувениры).
Вечером вас ждет обратная дорога в Иркутск, где завершится программа вашего тура.
За 2 дня вы познакомились с горами Восточного Саяна.
Вы привезете из путешествия незабываемые, яркие воспоминания!
Вас ждёт: Тункинская долина; Аршан; водопады; минеральные источники; дацан; сувенирный рынок.
Включено в стоимость: трансфер; проживание; экскурсия; гид; разрешение на посещение национального парка.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
2-,3-местное
размещение
Доплата за 1-местное
размещение
2-,3-местное
размещение
Доплата за 1-местное
размещение
2-,3-местное
размещение
Доплата за 1-местное
размещение
|23 000
|1 750
|27 000
|4 000
|33 000
|7 500
- "Эконом" – однокомнатный номер с количеством кроватей по числу проживающих. Санузел (душ и туалет) расположен на этаже либо в соседнем здании и является общим для всех постояльцев гостиницы.
- "Стандарт" – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
- "Комфорт" – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
Варианты проживания
Гостиница «Иркут»
«Иркут» — это уютная и комфортабельная гостиница, которая территориально находится в поселке Аршан в Бурятии. Предусмотрены номера различной вместимости и комплектации. В каждом имеется удобное спальное место, бесплатный Wi-Fi, телевизор, набор полотенец, а также собственная ванная комната с необходимой сантехникой.
При гостинице есть зона барбекю и кафе с видом на горы, где можно насладиться вкусным и питательным завтраком, который включен в стоимость проживания. В свободное время можно посетить Церковь Петра и Павла, «Каменную реку» и баню, которые расположились поблизости. Еще поселок славится целебными источниками.
До ближайшего железнодорожного вокзала — 89,5 км, а до аэропорта в Иркутске — 137,9 км.
База отдыха «Туяна»
Этот отель расположен в курортном поселке Аршан в нижней части Тункинской гряды. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и паровая баня. Номера оформлены в загородном стиле с использованием экологически чистой отделки. Каждый номер в отеле "Туяна" отделан деревом и обставлен деревянной мебелью. В общих и собственных ванных комнатах установлен душ.
В кафе отеля подают блюда русской кухни, а также можно заказать завтрак. Также в отеле предоставляются удобства для приготовления барбекю. Гости отеля "Туяна" могут отдохнуть в русской паровой бане с небольшим бассейном, поиграть в настольный теннис или покататься на велосипеде. Водопады Кынгарги расположены в 30 минутах ходьбы от отеля. Прогулка до автобусной остановки в Аршане займет 10 минут от отеля "Туяна". Оттуда вы сможете добраться до Иркутска. Железнодорожный вокзал Слюдянки находится в 110 км.
Парк-отель «Корона»
Отель "Корона" расположен в окружении густого леса в поселке Аршан. Гости могут воспользоваться бесплатной парковкой. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации готовы ответить на все интересующие вопросы. На территории есть бар и бильярд. Все номера оформлены в светлых тонах, укомплектованы необходимой мебелью и современной техникой. Собственная ванная комната включает в себя сантехнику и гигиенические принадлежности. Ежедневно осуществляется уборка.
В местах общего пользования доступен скоростной интернет. В отеле работает ресторан, где готовят блюда интернациональной кухни. А уютная обстановка поможет посетителям расслабиться и отдохнуть. В шаговой доступности находится Церковь Петра и Павла, а так же Хойморский дацан Дэчен Равжалин. Ближайший аэропорт расположен в Иркутске, добраться до которого возможно по автодороге.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура
- Услуги гида
- Проживание
- Разрешение на посещение национального парка
- Завтрак во второй день
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, в случае если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие организационные особенности тура?
- Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме;
- Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;
- Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени, если турист опаздывает к назначенному времени, тогда добирается самостоятельно до первого пункта, обозначенного организатором;
- Окончание тура в Иркутске: рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 20:00 по местному времени.
- Место и время сбора группы: с гостиницы Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 9:00 до 9:30 по местному времени и с аэропорта г. Иркутск в 10.00.
- За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно;
- Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости. Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере. Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место;
- В случае, если туристу по независящим от Туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, Туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом (душ и туалет на этаже либо в соседнем здании).
- У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой. Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у Туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
- Состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Гиды могут меняться на протяжении тура;
- За каждой локацией закреплен гид, являющийся экспертом данной локации. Координатор тура всегда один.