1 день

Дорога в Аршан. Экскурсия в Тагархай, встреча от местных. Посещение горячих источников и мараловой фермы

Сегодня начинается увлекательное путешествие в горы Восточного Саяна, в поселок Аршан, расположившийся у их подножия.

Ранним утром вы отправитесь из Иркутска в путь по живописной дороге через поселок Култук, расположенный на берегу Байкала.

А после вы поедете по Тункинской долине, где по правую руку возвышаются горы Восточного Саяна, а у подножия стелется степь, где часто можно встретить табуны грациозных лошадей, уютные поселения, деревушки.

По приезду в Тагархай вас встретят местные жители с программой!

Вас встретят по традиционному бурятскому обычаю с хадаком (Хадак – шарфик или платок в форме длинного узкого прямоугольника.

Этот предмет обладает сакральным смыслом в буддийской философии), расскажут вам историю бурятского праздника «Сагаалган» (бурятский Новый год).

Дополнительно вам могут провести мастер-класс по национальному танцу Ёхор, а также вы можете прокатиться верхом на лошади или на санях (по желанию за доп. плату: 800 руб. – мастер-класс, 200 руб. – катание на лошади/санях).

После экскурсии вам будет предложено посетить целебные горячие источники в Жемчуге.

Горячие минеральные источники оказывают лечебное действие и дарят приятное ощущение расслабления и перезагрузки.

Далее вы проедите на экскурсию на мараловую ферму, где перед знакомством с оленями экскурсовод рассказывает историю создания фермы и объясняет, как общаться с животными.

Маралов можно кормить из руки кормом, приобретённым на ферме.

После экскурсии можно приобрести сувениры – продукцию из крови и мяса маралов (лечебные чаи, мыло).

После дорога в поселок Аршан и заселение в отель.

Вечером у вас останется свободное время для отдыха перед завтрашним активным днем.

Вы увидите: Тункинская долина, Восточные Саяны, экскурсия в Тагархай, горячие источники, Мараловая ферма.

Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак, входной билет в горячие источники, мараловую ферму, экскурсии.

