1 день

Тажеранская степь и буддийские святыни

Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.

После знакомства с гидом вас ждет посадка в комфортный автомобиль, который доставит вас к одному из самых известных мест Байкала – острову Ольхон.

По дороге мы заедем в этно-парк "Золотая Орда".

Вы поучаствуете в этническом представлении, познакомитесь с традициями коренных жителей Прибайкалья, услышите горловое пение и игру на национальных инструментах, а также научитесь танцевать бурятский танец ёхор.

А после представления приглашаем вас на обед из блюд бурятской кухни.

После обеда мы снова отправляемся в путь.

Прибыв в пос. Сахюрта, мы прощаемся с "большой землей" и меняем наш транспорт на хивус, который идеально подходит для передвижения по льду.

Уже к вечеру вы окажетесь на самом большом и единственном населённом острове Байкала. Следующий важный объект на нашем маршруте – остров Огой, один из крупнейших островов Малого Моря.

Одна из скалистых оконечностей острова напоминает своими чертами голову дракона.

А на самом острове находится буддийская Ступа Просветления.

Если в этом удивительном месте загадать желание, оно непременно сбудется!

К вечеру мы прибудем в пос. Хужир – самый большой населенный пункт острова.

Здесь вас ждет заселение в гостиницу.

Если нам не помешают погодные условия, закат мы встретим у сакральной скалы Шаманки.

По легенде она является одним из дворцов Хозяина острова.

Местные жители почитают ее как одну из главных святынь, а путешественники не уезжают с Ольхона без живописного снимка на фоне этого удивительного природного объекта.

Питание включено: обед.

