Вы побываете на сакральном острове
Программа тура по дням
Тажеранская степь и буддийские святыни
Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.
После знакомства с гидом вас ждет посадка в комфортный автомобиль, который доставит вас к одному из самых известных мест Байкала – острову Ольхон.
По дороге мы заедем в этно-парк "Золотая Орда".
Вы поучаствуете в этническом представлении, познакомитесь с традициями коренных жителей Прибайкалья, услышите горловое пение и игру на национальных инструментах, а также научитесь танцевать бурятский танец ёхор.
А после представления приглашаем вас на обед из блюд бурятской кухни.
После обеда мы снова отправляемся в путь.
Прибыв в пос. Сахюрта, мы прощаемся с "большой землей" и меняем наш транспорт на хивус, который идеально подходит для передвижения по льду.
Уже к вечеру вы окажетесь на самом большом и единственном населённом острове Байкала. Следующий важный объект на нашем маршруте – остров Огой, один из крупнейших островов Малого Моря.
Одна из скалистых оконечностей острова напоминает своими чертами голову дракона.
А на самом острове находится буддийская Ступа Просветления.
Если в этом удивительном месте загадать желание, оно непременно сбудется!
К вечеру мы прибудем в пос. Хужир – самый большой населенный пункт острова.
Здесь вас ждет заселение в гостиницу.
Если нам не помешают погодные условия, закат мы встретим у сакральной скалы Шаманки.
По легенде она является одним из дворцов Хозяина острова.
Местные жители почитают ее как одну из главных святынь, а путешественники не уезжают с Ольхона без живописного снимка на фоне этого удивительного природного объекта.
Питание включено: обед.
Скалы и бухты
После завтрака в гостинице мы отправляемся на экскурсию, которая займет весь день.
На автомобиле УАЗ мы отправимся на север острова, где сосредоточены самые интересные природные достопримечательности Ольхона.
Мы сделаем шесть остановок.
Вы посетите урочище Песчаное, берег которого покрыт мелким белоснежным песком, белокаменный мыс Саган-Хушун и скалу Три Брата, а также мыс Хобой – самый северный мыс Ольхона.
Сегодня в каменных ликах прибрежных скал перед вами оживут удивительные легенды самого загадочного острова на Байкале.
Вечером – возвращение в гостиницу.
Возможна организация рыбалки и ночёвки на льду Малого Моря (за доп. плату).
Питание включено: завтрак, обед-пикник.
Ледовая одиссея
Позавтракав в гостинице, мы прощаемся с Ольхоном и снова отправляемся в путь.
Сегодня нашим средством передвижения стане хивус – судно на воздушной подушке, которое отлично передвигается как по льду, так и по воде.
Мы пройдем пролив Большое море, где обязательно найдем островки чистого и прозрачного льда, живописные трещины, наплески и торосы.
Мы посетим бухту Песчаную, которая известна своими обзорными площадками и прозрачным льдом.
А также мы остановимся в посёлке Большое Голоустное, где можно наблюдать "пузырьковый" лёд.
Ближе к вечеру мы прибудем в пос. Листвянка и заселимся в гостиницу.
Питание включено: завтрак, обед-пикник.
Сокровища Байкала
После завтрака в отеле вас ждёт погружение в удивительный и многообразный мир Байкала.
Ведь мы отправляемся на экскурсию в Байкальский лимнологический музей.
Гид расскажет вам об истории возникновения и формирования самого глубокого озера на планете, познакомит вас с его уникальной флорой и фауной.
В аквариумах музея можно понаблюдать за живыми обитателями озера, в том числе – за очаровательными байкальскими нерпами.
А завершится наша экскурсия виртуальным погружением на дно Байкала в батискафе.
После Экскурсии мы посетим обзорную площадку Камень Черского.
Путь наверх мы преодолеем на кресельном подъемнике.
С вершины открывается потрясающий вид на незамерзающий исток Ангары и горный хребет Хамар-Дабан.
После экскурсии предлагаем вам провести время по своему усмотрению.
Вы можете отправиться на снегоходную прогулку по заснеженной тайге, изучить байкальское небо в Солнечной обсерватории или посмотреть представление в Нерпинарии (за доп. плату).
По желанию группы вечером возможно посещение бани на берегу Ангары (за доп. плату).
Питание включено: завтрак.
Возвращение в Иркутск
К сожалению, все хорошее когда-нибудь заканчивается, и наше путешествие тоже подходит к концу.
После завтрака в гостинице – выдвигаемся в сторону Иркутска.
Но перед возвращением в город мы приготовили для вас ещё пару сюрпризов.
Для начала мы посетим питомник ездовых собак, уютно расположившийся под сенью байкальских сосен.
Знакомство с обитателями питомника подарит вам фейерверк приятных эмоций.
А катание на собачьей упряжке по снежному лесу надолго останется в памяти.
Следующей точкой на нашем маршруте станет архитектурно-этнографический музей “Тальцы”.
На его огромной территории восстановлено несколько исторических зон.
Мы побываем в эвенкийском стойбище, заглянем в старинную крестьянскую избу, посетим рабочий кабинет воеводы и приемную волостного управления.
В этом уникальном музее у вас появится возможность прикоснуться к богатой истории освоения Сибири, познакомиться с обычаями коренных народов и почувствовать себя частью далекого, но ещё не забытого прошлого.
Во второй половине дня мы доставим вас в аэропорт или на ЖД вокзал г. Иркутска.
При необходимости мы забронируем для вас гостиницу в городе.
До скорых встреч на берегах Байкала!
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека рассчитывается в зависимости от количества участников индивидуального тура, руб:
|2 человека
|260 000
|4 человека
|170 000
|6 человек
|135 000
|8 человек
|129 000
Варианты проживания
Отель «Порт Ольхон» 3* или аналогичный
Гостиничный комплекс "Порт Ольхон" расположен в посёлке городского типа - Хужир- в месте, где можно забыть о внешнем мире и насладиться красотами природы. К услугам гостей предоставляется доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi и бесплатное место на автомобильной парковке. Здесь гости могут провести отпуск с должным комфортом.
Номерной фонд представлен 48 полностью благоустроенными номерами, которые оформлены из природных материалов.
В отеле имеется пять различных категорий номеров: одноместные, арт-номера, двухместные мансардные, семейные, апартаменты. В каждой из них есть эргономичная мебель, телевизор, стол и стулья. Собственная комната оснащена феном, тапочками, халатом и гигиеническими принадлежностями.
Гостиница «Крестовая Падь» или аналогичная
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места.
Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах (Ольхон - 3*, Листвянка - 4*)
- Питание по программе
- Услуги гида
- Программа в «Золотой Орде»
- Все трансферы на маршруте
- Катание на собачьих упряжках (2,5 км, 10 мин.)
- Билеты в музеи
- Рекреационные сборы национальных парков
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты г. Иркутск и обратно
- Доплата за одноместное размещение - 28 000 к стоимости тура
- Питание в кафе во время трансферов
- Баня (от 12000 руб. /группа)
- Ночевка на льду Байкала (от 10 000 руб. /чел.)
- Дополнительные экскурсии и развлечения
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно: паспорт и полис ОМС;
- обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
- шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
- термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
- треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
- зимние перчатки (желательно с запасной парой);
- купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
- личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
- наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).
А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.