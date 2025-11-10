Мои заказы

Джиппинг и рыбалка на Байкале. Мужской тур

Джиппинг и рыбалка на Байкале
Где ещё можно отвлечься от повседневных забот и отлично отдохнуть в хорошей компании, если не на Байкале.

Наш мужской тур сочетает в себе все составляющие идеального приключения: два дня джиппинга, потрясающая природа, баня на берегу Байкала и, конечно же, рыбалка! Тур проводится под индивидуальный запрос в период с июня по сентябрь для групп от 2 до 8 человек.
Ближайшие даты:
4
июн11
июн18
июн25
июн2
июл9
июл16
июл

Программа тура по дням

1 день

Джиппинг по Тажеранской степи. Ольхон

Сбор группы в Иркутске не позднее 09:30.

После завтрака в кафе отправляемся навстречу приключениям.

Держим курс на Малое Море – узкий пролив, отделяющий остров Ольхон от материка.

А нашим транспортом сегодня станут красавцы-джипы, на которых можно комфортно перемещаться по степным дорогам.

Путь будет неблизким, но за окном раскинутся потрясающие картины, которые не дадут вам заскучать.

По дороге на остров Ольхон мы заедем в Тажеранскую степь.

Местные пейзажи часто называют «марсианскими» – в них и правда есть что-то неземное.

Ощущение безграничных просторов, панорамы Байкала, открывающиеся с обзорных точек и причудливые каменные изваяния, созданные самой природой.

Не удивительно, что Тажераны являются одним из самых популярных маршрутов для джип-туров на Байкале. Насладившись степными пейзажами, двигаемся к паромной переправе.

Еще немного, и вы на время попрощаетесь с «большой землей».

По прибытии на остров вас ждет заселение в гостиницу, ужин и заслуженный отдых.

А если останутся силы – предлагаем отправиться на небольшую прогулку и встретить потрясающий закат у сакральной скалы Шаманки.

Питание включено: ужин.

2 день

На джипах по Ольхону

После завтрака мы снова отправляемся в путь.

На этот раз маршрут нашего джип-сафари пройдёт по северной части Ольхона.

Мы посетим самые знаменитые точки Ольхона: урочище Песчаное, белокаменный мыс Саган-Хушун, покрытый оранжевым лишайником, священный мыс Хобой и мыс Шунтэ, откуда открывается одна из самых красивых панорам Байкала.

Отличным дополнением к экскурсии станет обед-пикник на свежем воздухе.

Уха из байкальского омуля – это отдельный вид искусства.

Ближе к вечеру мы вернемся в гостиницу.

Оставшееся время можно потратить по своему усмотрению: отдохнуть на Сарайском пляже, прогуляться по окрестностям и изучить местные сувениры, прокатиться по водной глади на сап-борде или посетить жаркую баню на берегу Байкала.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

3 день

Рыболовный круиз

В первой половине сегодняшнего дня вы сами планируете свой отдых.

Изучить южную часть Ольхона с ее изумрудными степями и живописными скалами, отправиться на водную прогулку к буддийской ступе Просветления или просто насладиться байкальским солнцем на берегу – решать вам.

А ближе к вечеру вас ждёт новое приключение – рыбалка на Малом Море.

На рыболовном судне есть всё необходимое для хорошего улова: рыболовные снасти, опытный капитан и, конечно же, инструктор, который объяснит все нюансы рыбалки на Байкале.

Если местные духи будут к вам благосклонны (а мы знаем, как с ними договориться), на Малом Море можно поймать хариуса – одну из самых ценных и вкусных байкальских рыб.

После четырехчасовой рыбалки возвращаемся в гостиницу.

Питание включено: завтрак, ужин.

4 день

Возвращение в Иркутск

После завтрака в гостинице мы отправляемся в обратный путь до Иркутска.

Не забудьте завязать ленточку на священном столбе сэргэ и загадать желание.

Просьбы, отправленные духам Ольхона с чистым сердцем, не остаются без внимания.

Прибытие возможно к 17:00, рекомендуем рейсы после 19:30 или на следующий день.

Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от количества участников, руб:

2 человека185 000
4 человека144 000
6 человек129 000
8 человек113 000

Варианты проживания

Отель «Порт Ольхон»

3 ночи

Гостиничный комплекс "Порт Ольхон" расположен в посёлке городского типа - Хужир- в месте, где можно забыть о внешнем мире и насладиться красотами природы. К услугам гостей предоставляется доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi и бесплатное место на автомобильной парковке. Здесь гости могут провести отпуск с должным комфортом.

Номерной фонд представлен 48 полностью благоустроенными номерами, которые оформлены из природных материалов.
В отеле имеется пять различных категорий номеров: одноместные, арт-номера, двухместные мансардные, семейные, апартаменты. В каждой из них есть эргономичная мебель, телевизор, стол и стулья. Собственная комната оснащена феном, тапочками, халатом и гигиеническими принадлежностями.

Отель «BaikalWood Eco Lodge Spa»

3 ночи

«BaikalWood Eco Lodge & Spa» — отель, выполненный из эко-материалов и расположенный в посёлке Хужир Иркутской области. Удачное расположение вдали от городского шума позволит гостям почувствовать покой и единение с невероятной байкальской природой.

Номерной фонд отеля включает несколько уютных номеров, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, в том числе исправной техникой и такими приятными мелочами, как чайный набор и фен. В каждом номере есть индивидуальная ванная комната с одноразовыми гигиеническими принадлежностями.

Гостиница «Вилла Малина»

3 ночи

Отель расположен на берегу озера Байкал. К Вашим услугам предоставляется доступ в интернет, место на автомобильной парковке, прокат велосипедов. Предоставляется экскурсионное обслуживание.

Номера стандартные и семейные, все располагают ванной комнатой с душем и туалетом. Имеется вся необходимая мягкая мебель.

В ресторане сервируется сытный и вкусный завтрак. На обед и ужин предлагаются блюда русской и европейской кухни.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы на маршруте
  • Размещение в гостинице (2-местные благоустроенные номера)
  • Аренда экспедиционных внедорожников (2 дня, посадка по 3 человека)
  • Аренда теплохода и рыболовных снастей (4 часа)
  • Питание по программе
  • Экскурсии по программе
  • Рекреационные сборы национального парка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Алкогольная и сувенирная продукция
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

