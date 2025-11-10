Наш мужской тур сочетает в себе все составляющие идеального приключения: два дня джиппинга, потрясающая природа, баня на берегу Байкала и, конечно же, рыбалка! Тур проводится под индивидуальный запрос в период с июня по сентябрь для групп от 2 до 8 человек.
Программа тура по дням
Джиппинг по Тажеранской степи. Ольхон
Сбор группы в Иркутске не позднее 09:30.
После завтрака в кафе отправляемся навстречу приключениям.
Держим курс на Малое Море – узкий пролив, отделяющий остров Ольхон от материка.
А нашим транспортом сегодня станут красавцы-джипы, на которых можно комфортно перемещаться по степным дорогам.
Путь будет неблизким, но за окном раскинутся потрясающие картины, которые не дадут вам заскучать.
По дороге на остров Ольхон мы заедем в Тажеранскую степь.
Местные пейзажи часто называют «марсианскими» – в них и правда есть что-то неземное.
Ощущение безграничных просторов, панорамы Байкала, открывающиеся с обзорных точек и причудливые каменные изваяния, созданные самой природой.
Не удивительно, что Тажераны являются одним из самых популярных маршрутов для джип-туров на Байкале. Насладившись степными пейзажами, двигаемся к паромной переправе.
Еще немного, и вы на время попрощаетесь с «большой землей».
По прибытии на остров вас ждет заселение в гостиницу, ужин и заслуженный отдых.
А если останутся силы – предлагаем отправиться на небольшую прогулку и встретить потрясающий закат у сакральной скалы Шаманки.
Питание включено: ужин.
На джипах по Ольхону
После завтрака мы снова отправляемся в путь.
На этот раз маршрут нашего джип-сафари пройдёт по северной части Ольхона.
Мы посетим самые знаменитые точки Ольхона: урочище Песчаное, белокаменный мыс Саган-Хушун, покрытый оранжевым лишайником, священный мыс Хобой и мыс Шунтэ, откуда открывается одна из самых красивых панорам Байкала.
Отличным дополнением к экскурсии станет обед-пикник на свежем воздухе.
Уха из байкальского омуля – это отдельный вид искусства.
Ближе к вечеру мы вернемся в гостиницу.
Оставшееся время можно потратить по своему усмотрению: отдохнуть на Сарайском пляже, прогуляться по окрестностям и изучить местные сувениры, прокатиться по водной глади на сап-борде или посетить жаркую баню на берегу Байкала.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Рыболовный круиз
В первой половине сегодняшнего дня вы сами планируете свой отдых.
Изучить южную часть Ольхона с ее изумрудными степями и живописными скалами, отправиться на водную прогулку к буддийской ступе Просветления или просто насладиться байкальским солнцем на берегу – решать вам.
А ближе к вечеру вас ждёт новое приключение – рыбалка на Малом Море.
На рыболовном судне есть всё необходимое для хорошего улова: рыболовные снасти, опытный капитан и, конечно же, инструктор, который объяснит все нюансы рыбалки на Байкале.
Если местные духи будут к вам благосклонны (а мы знаем, как с ними договориться), на Малом Море можно поймать хариуса – одну из самых ценных и вкусных байкальских рыб.
После четырехчасовой рыбалки возвращаемся в гостиницу.
Питание включено: завтрак, ужин.
Возвращение в Иркутск
После завтрака в гостинице мы отправляемся в обратный путь до Иркутска.
Не забудьте завязать ленточку на священном столбе сэргэ и загадать желание.
Просьбы, отправленные духам Ольхона с чистым сердцем, не остаются без внимания.
Прибытие возможно к 17:00, рекомендуем рейсы после 19:30 или на следующий день.
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от количества участников, руб:
|2 человека
|185 000
|4 человека
|144 000
|6 человек
|129 000
|8 человек
|113 000
Варианты проживания
Отель «Порт Ольхон»
Гостиничный комплекс "Порт Ольхон" расположен в посёлке городского типа - Хужир- в месте, где можно забыть о внешнем мире и насладиться красотами природы. К услугам гостей предоставляется доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi и бесплатное место на автомобильной парковке. Здесь гости могут провести отпуск с должным комфортом.
Номерной фонд представлен 48 полностью благоустроенными номерами, которые оформлены из природных материалов.
В отеле имеется пять различных категорий номеров: одноместные, арт-номера, двухместные мансардные, семейные, апартаменты. В каждой из них есть эргономичная мебель, телевизор, стол и стулья. Собственная комната оснащена феном, тапочками, халатом и гигиеническими принадлежностями.
Отель «BaikalWood Eco Lodge Spa»
«BaikalWood Eco Lodge & Spa» — отель, выполненный из эко-материалов и расположенный в посёлке Хужир Иркутской области. Удачное расположение вдали от городского шума позволит гостям почувствовать покой и единение с невероятной байкальской природой.
Номерной фонд отеля включает несколько уютных номеров, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, в том числе исправной техникой и такими приятными мелочами, как чайный набор и фен. В каждом номере есть индивидуальная ванная комната с одноразовыми гигиеническими принадлежностями.
Гостиница «Вилла Малина»
Отель расположен на берегу озера Байкал. К Вашим услугам предоставляется доступ в интернет, место на автомобильной парковке, прокат велосипедов. Предоставляется экскурсионное обслуживание.
Номера стандартные и семейные, все располагают ванной комнатой с душем и туалетом. Имеется вся необходимая мягкая мебель.
В ресторане сервируется сытный и вкусный завтрак. На обед и ужин предлагаются блюда русской и европейской кухни.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы на маршруте
- Размещение в гостинице (2-местные благоустроенные номера)
- Аренда экспедиционных внедорожников (2 дня, посадка по 3 человека)
- Аренда теплохода и рыболовных снастей (4 часа)
- Питание по программе
- Экскурсии по программе
- Рекреационные сборы национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Алкогольная и сувенирная продукция
- Дополнительные экскурсии и развлечения
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.