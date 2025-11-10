1 день

Джиппинг по Тажеранской степи. Ольхон

Сбор группы в Иркутске не позднее 09:30.

После завтрака в кафе отправляемся навстречу приключениям.

Держим курс на Малое Море – узкий пролив, отделяющий остров Ольхон от материка.

А нашим транспортом сегодня станут красавцы-джипы, на которых можно комфортно перемещаться по степным дорогам.

Путь будет неблизким, но за окном раскинутся потрясающие картины, которые не дадут вам заскучать.

По дороге на остров Ольхон мы заедем в Тажеранскую степь.

Местные пейзажи часто называют «марсианскими» – в них и правда есть что-то неземное.

Ощущение безграничных просторов, панорамы Байкала, открывающиеся с обзорных точек и причудливые каменные изваяния, созданные самой природой.

Не удивительно, что Тажераны являются одним из самых популярных маршрутов для джип-туров на Байкале. Насладившись степными пейзажами, двигаемся к паромной переправе.

Еще немного, и вы на время попрощаетесь с «большой землей».

По прибытии на остров вас ждет заселение в гостиницу, ужин и заслуженный отдых.

А если останутся силы – предлагаем отправиться на небольшую прогулку и встретить потрясающий закат у сакральной скалы Шаманки.

Питание включено: ужин.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160