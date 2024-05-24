Программа тура по дням
Иркутск
После прибытия в город Иркутск мы встретим вас в аэропорту/на ж/д вокзале и поможем заселиться в комфортабельном историческом отеле Иркутска.
Наш гастрономический тур начинается!
Идем на обед в ресторан русской кухни.
Меню ресторации предлагает блюда классической русской кухни, по рецептам 18-19 веков.
Обед будет по-купечески богатым: салат с ростбифом, борщ со сметаной, винегрет с груздями, бифштекс и черемуховый торт.
После сытного обеда начинается наше знакомство с Иркутском.
В программе экскурсии только самые значимые в истории Иркутска места.
А вечером нас ждет мясной пир.
Мы заглянем в первый smoker-ресторан города.
Именно здесь, в Хасановском переулке, с 1872-го года были знаменитые винные погреба нерчинского миллионера Михаила Бутина – предпринимателя, общественного деятеля, мецената, истинного патриота и просто очень разностороннего и интересного человека из истории Иркутска.
Попробуем ростбиф с копченой вишней, свиную рульку с капустой, а на десерт – мусс «белый гриб».
После такого сытного ужина возвращаемся в отель и отдыхаем.
Питание: обед, ужин.
Поселок Усть-Орда
В 12:00 мы выезжаем в поселок Усть-Орда, который является одним из центров бурятской культуры.
Мы посетим этнографический комплекс, где нас встретит хозяин юрты (бурятское жилище) и поприветствует белой пищей, а также проведёт обряд очищения огнем.
Далее хозяйка юрты расскажет про быт бурятского народа и научит готовить главное национальное блюдо – буузы, а хозяин юрты сыграет для нас на национальном инструменте Морин Хур и споет горловым пением удивительную песнь об одиноком волке.
В завершении все пустимся в пляс и станцуем круговой танец хоровод Ёхор.
После этнографического погружения в культуру бурят нас ждет путешествие гастрономическое.
Попробуем недавно слепленные нами буузы, хушуур с домашним сливочным сыром, байкальскую уху, черемуховый десерт «Урмэ» из фермерских сливок с гриссини, настойку на кедровых орехах и чай со степными травами.
После сытного обеда возвращаемся в Иркутск и немного отдыхаем перед новым гастрономическим открытием.
В 19:00 мы отправляемся в Китай, и для этого совсем не нужно пересекать границу и даже выезжать за пределы города!
Мы посетим ресторан китайской кухни.
За соблюдением подлинности рецептуры следят повара, специально приглашённые из Шанхая и Харбина.
Визитная карточка ресторана – утка по–пекински.
Уникальный маринад, приготовленный по старинным китайским рецептам, пропитывает мясо птицы изнутри, насыщая ароматами восточной кухни.
А на десерт попробуем «шанхайское облако».
После ужина возвращаемся в отель и отдыхаем.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Листвянка
Не только четверг может быть рыбным днем.
Попробовать вкуснейшую байкальскую рыбу можно и нужно в любое время.
Поэтому после завтрака мы едем на Байкал, в поселок Листвянка.
Всего лишь час пути – и мы на месте!
По пути мы посетим уникальное собрание памятников истории и архитектуры народов Восточной Сибири XVIII-XX века — музей «Тальцы».
Это один из пяти крупнейших музеев под открытым небом.
Далее поднимемся на кресельном подъемнике на обзорную площадку – Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на озеро Байкал, исток реки Ангара и противоположный берег с могучими хребтами.
Следующая остановка нашей культурно-познавательной программы – Байкальский музей, который полностью посвящен изучению озера Байкал.
Здесь увидим самого важного эндемика озера – байкальскую нерпу.
В конце экскурсии совершим виртуальное погружение на дно озера.
После такой насыщенной программы нас ждет обед в ресторане.
Сегодня в меню рыбные угощения и байкальские десерты.
После обеда заселяемся в гостиницу, расположенную на берегу Байкала, и немного отдыхаем.
А вечером приглашаем вас на ужин в ресторан с видом на Байкал, где вы сможете попробовать традиционную байкальскую кухню в современном исполнении: салат с байкальской рыбой и биточки из байкальской рыбы, а на десерт – «шаман-камень» – муссовое пирожное из белого шоколада, кедрового ореха, с начинкой из брусники, еловой шишки и миндального бисквита.
После ужина свободное время.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Кругобайкальская железная дорога
После завтрака отправляемся изучать Байкал с воды.
(в зимний период экскурсия может быть проведена на хивусе или заменена).
После завтрака отправляемся изучать Байкал с воды.
На причале нас уже ждет гид, с которым мы отправимся в водное турне по самым красивым местам Кругобайкальской железной дороги и расскажет о всех легендах и преданиях великого озера.
Экскурсовод расскажет о создании этого отрезка Транссиба: о том, сколько усилий и даже человеческих жизней пришлось оставить на этом участке железной дороги.
Ведь не даром этот участок называют «золотой пряжкой стальной России».
Во время экскурсии нас ожидает вкуснейший домашний обед-пикник.
После экскурсии возвращаемся в Листвянку.
У вас будет немного свободного времени, чтобы вы смогли прогуляться по местному рыбному рынку – на память вы привезете с Байкала не только море положительных эмоций и фотографий, но и байкальские сувениры, а также попробуете рыбку холодного и горячего копчения.
В 16:30 мы прощаемся с Байкалом и выезжаем в Иркутск.
По прибытии отпразднуем окончание гастротура ужином в ресторане русской кухни с 17:30 по 18:30.
Вы можете выбрать поздний рейс и поскорее улететь домой или самостоятельно поселиться в отель, оставить вещи в номере и побродить по сувенирным лавочкам Иркутска, наслаждаясь атмосферой города.
Дополнительно можем организовать индивидуальный трансфер до аэропорта и питание.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Иркутске и в Листвянке.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:
|Количество человек в группе
|Стоимость на одного в группе, руб.
|Группа 2 человека
|113 000
|Группа 3-4 человека
|105 000
|Группа 5-6 человек
|85 000
|Группа 7-8 человек
|70 000
Варианты проживания
Отель «Централь» 4
В программе тура мы предлагаем размещение в 2-местном комфортабельном номере категории «Стандарт» c двумя раздельными кроватями/двуспальной кроватью. Мебель во всех номерах категории «Стандарт» изготовлена по эскизам интерьеров особняков Иркутских купцов-меценатов 19 века. Окна в номерах выходят на тихий пешеходный переулок Богданова или во двор Центрального телеграфа. Площадь номера – 20 кв. м. В каждом номере есть большой плазменный телевизор, кондиционер, плательный шкаф, телефон, сейф, чайник с необходимым набором посуды и предметы индивидуального пользования для каждого гостя.
Отель «Маяк»
В программе тура мы предлагаем размещение в 2-местном комфортабельном номере категории «Стандарт» с двумя раздельными кроватями/двуспальной кроватью. Мебель во всех номерах категории «Стандарт» изготовлена из натурального дерева. Площадь номера – 12-14 кв. м. В каждом номере есть плательный шкаф, прикроватная тумба, комод, телевизор, зеркало, полноценная ванная комната. Номера имеют как захватывающий панорамный вид на озеро Байкал, так и потрясающий вид на прилегающую гору.
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Ответы на вопросы
Что включено
- 2 ночи в отеле «Централь» 4* (г. Иркутск) номер стандарт
- 1 ночь в гостинице «Маяк» (пос. Листвянка) номер стандарт
- Трансфер по программе
- Питание по программе (3 завтрака, 4 обеда и ужина)
- Входные билеты в музеи с экскурсионным сопровождением
- Водная прогулка вдоль КБЖД
- Подъем на фуникулере
- Услуги аттестованного гида
- Памятные подарки
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Размещение в номерах и отелях более высокой категории
- Ранний заезд/поздний выезд
- Дополнительные сутки проживания
- Услуги гида с другим языком
- Дополнительное питание, не фирменные блюда ресторанов по основному меню
- Алкогольные напитки
- Дополнительные экскурсии, не включенные в маршрут
- Дополнительный трансфер не включенный в программу
- Страховка
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.