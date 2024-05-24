2 день

Поселок Усть-Орда

В 12:00 мы выезжаем в поселок Усть-Орда, который является одним из центров бурятской культуры.

Мы посетим этнографический комплекс, где нас встретит хозяин юрты (бурятское жилище) и поприветствует белой пищей, а также проведёт обряд очищения огнем.

Далее хозяйка юрты расскажет про быт бурятского народа и научит готовить главное национальное блюдо – буузы, а хозяин юрты сыграет для нас на национальном инструменте Морин Хур и споет горловым пением удивительную песнь об одиноком волке.

В завершении все пустимся в пляс и станцуем круговой танец хоровод Ёхор.

После этнографического погружения в культуру бурят нас ждет путешествие гастрономическое.

Попробуем недавно слепленные нами буузы, хушуур с домашним сливочным сыром, байкальскую уху, черемуховый десерт «Урмэ» из фермерских сливок с гриссини, настойку на кедровых орехах и чай со степными травами.

После сытного обеда возвращаемся в Иркутск и немного отдыхаем перед новым гастрономическим открытием.

В 19:00 мы отправляемся в Китай, и для этого совсем не нужно пересекать границу и даже выезжать за пределы города!

Мы посетим ресторан китайской кухни.

За соблюдением подлинности рецептуры следят повара, специально приглашённые из Шанхая и Харбина.

Визитная карточка ресторана – утка по–пекински.

Уникальный маринад, приготовленный по старинным китайским рецептам, пропитывает мясо птицы изнутри, насыщая ароматами восточной кухни.

А на десерт попробуем «шанхайское облако».

После ужина возвращаемся в отель и отдыхаем.

Питание: завтрак, обед, ужин.