Вкус Байкала. Гастрономический тур

На Байкале пересекаются множество народов и культур – коренные буряты, пришедшие и укрепившиеся русские, от монголов Байкал отделяет только горный хребет Хамар-Дабан, а узбекскую и китайскую кухню принесли сюда купеческие
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караваны.

Этот тур – редкая возможность попробовать микс из блюд бурятской, китайской, азиатской и сибирской кухонь! Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты круглогодично, стоимость зависит от количества участников и рассчитывается индивидуально.

5
3 отзыва
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Вкус Байкала. Гастрономический тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иркутск

После прибытия в город Иркутск мы встретим вас в аэропорту/на ж/д вокзале и поможем заселиться в комфортабельном историческом отеле Иркутска.

Наш гастрономический тур начинается!

Идем на обед в ресторан русской кухни.

Меню ресторации предлагает блюда классической русской кухни, по рецептам 18-19 веков.

Обед будет по-купечески богатым: салат с ростбифом, борщ со сметаной, винегрет с груздями, бифштекс и черемуховый торт.

После сытного обеда начинается наше знакомство с Иркутском.

В программе экскурсии только самые значимые в истории Иркутска места.

А вечером нас ждет мясной пир.

Мы заглянем в первый smoker-ресторан города.

Именно здесь, в Хасановском переулке, с 1872-го года были знаменитые винные погреба нерчинского миллионера Михаила Бутина – предпринимателя, общественного деятеля, мецената, истинного патриота и просто очень разностороннего и интересного человека из истории Иркутска.

Попробуем ростбиф с копченой вишней, свиную рульку с капустой, а на десерт – мусс «белый гриб».

После такого сытного ужина возвращаемся в отель и отдыхаем.

Питание: обед, ужин.

ИркутскИркутскИркутскИркутск
2 день

Поселок Усть-Орда

В 12:00 мы выезжаем в поселок Усть-Орда, который является одним из центров бурятской культуры.

Мы посетим этнографический комплекс, где нас встретит хозяин юрты (бурятское жилище) и поприветствует белой пищей, а также проведёт обряд очищения огнем.

Далее хозяйка юрты расскажет про быт бурятского народа и научит готовить главное национальное блюдо – буузы, а хозяин юрты сыграет для нас на национальном инструменте Морин Хур и споет горловым пением удивительную песнь об одиноком волке.

В завершении все пустимся в пляс и станцуем круговой танец хоровод Ёхор.

После этнографического погружения в культуру бурят нас ждет путешествие гастрономическое.

Попробуем недавно слепленные нами буузы, хушуур с домашним сливочным сыром, байкальскую уху, черемуховый десерт «Урмэ» из фермерских сливок с гриссини, настойку на кедровых орехах и чай со степными травами.

После сытного обеда возвращаемся в Иркутск и немного отдыхаем перед новым гастрономическим открытием.

В 19:00 мы отправляемся в Китай, и для этого совсем не нужно пересекать границу и даже выезжать за пределы города!

Мы посетим ресторан китайской кухни.

За соблюдением подлинности рецептуры следят повара, специально приглашённые из Шанхая и Харбина.

Визитная карточка ресторана – утка по–пекински.

Уникальный маринад, приготовленный по старинным китайским рецептам, пропитывает мясо птицы изнутри, насыщая ароматами восточной кухни.

А на десерт попробуем «шанхайское облако».

После ужина возвращаемся в отель и отдыхаем.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Поселок Усть-ОрдаПоселок Усть-ОрдаПоселок Усть-ОрдаПоселок Усть-Орда
3 день

Листвянка

Не только четверг может быть рыбным днем.

Попробовать вкуснейшую байкальскую рыбу можно и нужно в любое время.

Поэтому после завтрака мы едем на Байкал, в поселок Листвянка.

Всего лишь час пути – и мы на месте!

По пути мы посетим уникальное собрание памятников истории и архитектуры народов Восточной Сибири XVIII-XX века — музей «Тальцы».

Это один из пяти крупнейших музеев под открытым небом.

Далее поднимемся на кресельном подъемнике на обзорную площадку – Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на озеро Байкал, исток реки Ангара и противоположный берег с могучими хребтами.

Следующая остановка нашей культурно-познавательной программы – Байкальский музей, который полностью посвящен изучению озера Байкал.

Здесь увидим самого важного эндемика озера – байкальскую нерпу.

В конце экскурсии совершим виртуальное погружение на дно озера.

После такой насыщенной программы нас ждет обед в ресторане.

Сегодня в меню рыбные угощения и байкальские десерты.

После обеда заселяемся в гостиницу, расположенную на берегу Байкала, и немного отдыхаем.

А вечером приглашаем вас на ужин в ресторан с видом на Байкал, где вы сможете попробовать традиционную байкальскую кухню в современном исполнении: салат с байкальской рыбой и биточки из байкальской рыбы, а на десерт – «шаман-камень» – муссовое пирожное из белого шоколада, кедрового ореха, с начинкой из брусники, еловой шишки и миндального бисквита.

После ужина свободное время.

Питание: завтрак, обед, ужин.

ЛиствянкаЛиствянкаЛиствянкаЛиствянка
4 день

Кругобайкальская железная дорога

После завтрака отправляемся изучать Байкал с воды.

(в зимний период экскурсия может быть проведена на хивусе или заменена).

После завтрака отправляемся изучать Байкал с воды.

На причале нас уже ждет гид, с которым мы отправимся в водное турне по самым красивым местам Кругобайкальской железной дороги и расскажет о всех легендах и преданиях великого озера.

Экскурсовод расскажет о создании этого отрезка Транссиба: о том, сколько усилий и даже человеческих жизней пришлось оставить на этом участке железной дороги.

Ведь не даром этот участок называют «золотой пряжкой стальной России».

Во время экскурсии нас ожидает вкуснейший домашний обед-пикник.

После экскурсии возвращаемся в Листвянку.

У вас будет немного свободного времени, чтобы вы смогли прогуляться по местному рыбному рынку – на память вы привезете с Байкала не только море положительных эмоций и фотографий, но и байкальские сувениры, а также попробуете рыбку холодного и горячего копчения.

В 16:30 мы прощаемся с Байкалом и выезжаем в Иркутск.

По прибытии отпразднуем окончание гастротура ужином в ресторане русской кухни с 17:30 по 18:30.

Вы можете выбрать поздний рейс и поскорее улететь домой или самостоятельно поселиться в отель, оставить вещи в номере и побродить по сувенирным лавочкам Иркутска, наслаждаясь атмосферой города.

Дополнительно можем организовать индивидуальный трансфер до аэропорта и питание.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Кругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорогаКругобайкальская железная дорога

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Иркутске и в Листвянке.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:

Количество человек в группеСтоимость на одного в группе, руб.
Группа 2 человека113 000
Группа 3-4 человека105 000
Группа 5-6 человек85 000
Группа 7-8 человек70 000

Варианты проживания

Отель «Централь» 4

2 ночи

В программе тура мы предлагаем размещение в 2-местном комфортабельном номере категории «Стандарт» c двумя раздельными кроватями/двуспальной кроватью. Мебель во всех номерах категории «Стандарт» изготовлена по эскизам интерьеров особняков Иркутских купцов-меценатов 19 века. Окна в номерах выходят на тихий пешеходный переулок Богданова или во двор Центрального телеграфа. Площадь номера – 20 кв. м. В каждом номере есть большой плазменный телевизор, кондиционер, плательный шкаф, телефон, сейф, чайник с необходимым набором посуды и предметы индивидуального пользования для каждого гостя.

Отель «Централь» 4Отель «Централь» 4Отель «Централь» 4Отель «Централь» 4Отель «Централь» 4Отель «Централь» 4Отель «Централь» 4Отель «Централь» 4Отель «Централь» 4Отель «Централь» 4Отель «Централь» 4

Отель «Маяк»

1 ночь

В программе тура мы предлагаем размещение в 2-местном комфортабельном номере категории «Стандарт» с двумя раздельными кроватями/двуспальной кроватью. Мебель во всех номерах категории «Стандарт» изготовлена из натурального дерева. Площадь номера – 12-14 кв. м. В каждом номере есть плательный шкаф, прикроватная тумба, комод, телевизор, зеркало, полноценная ванная комната. Номера имеют как захватывающий панорамный вид на озеро Байкал, так и потрясающий вид на прилегающую гору.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 2 ночи в отеле «Централь» 4* (г. Иркутск) номер стандарт
  • 1 ночь в гостинице «Маяк» (пос. Листвянка) номер стандарт
  • Трансфер по программе
  • Питание по программе (3 завтрака, 4 обеда и ужина)
  • Входные билеты в музеи с экскурсионным сопровождением
  • Водная прогулка вдоль КБЖД
  • Подъем на фуникулере
  • Услуги аттестованного гида
  • Памятные подарки
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Размещение в номерах и отелях более высокой категории
  • Ранний заезд/поздний выезд
  • Дополнительные сутки проживания
  • Услуги гида с другим языком
  • Дополнительное питание, не фирменные блюда ресторанов по основному меню
  • Алкогольные напитки
  • Дополнительные экскурсии, не включенные в маршрут
  • Дополнительный трансфер не включенный в программу
  • Страховка
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
24 мая 2024
Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.
Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.
Е
11 янв 2024
Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
Д
2 авг 2023
Все организовано с первого шага до последнего выше всяких похвал.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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