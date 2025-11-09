Мои заказы

Индивидуальный тур на Байкал с профессиональным фотографом: Ольхон, Тажеранские степи и горы

Взойти на вершину горы Щебета, получить кадры с квадрокоптера и увидеть скалу Шаманка
Приглашаем провести выходные в краю хрустального льда, высоких скал и невероятных видов — на Байкале.

Мы подобрали самые фотогеничные локации, чтобы вы увезли из путешествия не только впечатления и эмоции, но
читать дальше

и яркие кадры. Вам не придётся искать ракурс и фон — лучшие снимки для вас сделает профессиональный фотограф.

Вы побываете на необитаемом острове Огой и загадаете заветное желание у буддийской Ступы Просветления, заглянете в ледяные гроты и пещеры, полюбуетесь скалой Дракон и пейзажами островов Хубын и Харанцы. Во второй день отправитесь в бескрайние Тажеранские степи, где ощущается простор, свобода и тишина. А ещё подниметесь на гору Щебета, чтобы увидеть Байкал с высоты птичьего полёта. После тура вы получите мини-фильм о вашей поездке. Желающие смогут за доплату покататься на коньках и испытать «поцелуй Байкала».

Индивидуальный тур на Байкал с профессиональным фотографом: Ольхон, Тажеранские степи и горы
Индивидуальный тур на Байкал с профессиональным фотографом: Ольхон, Тажеранские степи и горы
Индивидуальный тур на Байкал с профессиональным фотографом: Ольхон, Тажеранские степи и горы
Ближайшие даты:
8
дек9
дек10
дек11
дек12
дек13
дек14
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Байкал, острова Огой, Ольхон и Харанцы, хрустальный лёд и лучшие виды

Встретим вас в Иркутске и отправимся на Байкал. Предстоит проехать около 4 часов, и вот мы окажемся на острове Ольхон, откуда начнём наше приключение.

Осматривать ледяные лабиринты будем с помощью квадрокоптера, чтобы получить сочные и красивые кадры. Профессиональный фотограф запечатлеет на фото и вас, ловя самые лучшие ракурсы и виды. Желающие смогут прокатиться на коньках и испытать «поцелуй Байкала» — выпить ягодную настойку из ледяных фужеров или лунок во льду озера (за доплату).

На обед вас ждут уха из омуля по-ольхонски, ароматный чай с сибирскими травами и другие местные деликатесы (не входит в стоимость).

Сегодня мы посетим необитаемый остров Огой и обойдём буддийскую Ступу Просветления, чтобы загадать желание. Побываем на живописном мысе Бурхан, полюбуемся скалой Дракон, островами Хубын и Харанцы. Будем фотографировать хрустальные гроты и чистейший лёд. Увидим знаменитую скалу Шаманка и 13 столбов Сэргэ. К вечеру прибудем в посёлок Хужир.

Прибытие на Байкал, острова Огой, Ольхон и Харанцы, хрустальный лёд и лучшие видыПрибытие на Байкал, острова Огой, Ольхон и Харанцы, хрустальный лёд и лучшие видыПрибытие на Байкал, острова Огой, Ольхон и Харанцы, хрустальный лёд и лучшие видыПрибытие на Байкал, острова Огой, Ольхон и Харанцы, хрустальный лёд и лучшие видыПрибытие на Байкал, острова Огой, Ольхон и Харанцы, хрустальный лёд и лучшие видыПрибытие на Байкал, острова Огой, Ольхон и Харанцы, хрустальный лёд и лучшие видыПрибытие на Байкал, острова Огой, Ольхон и Харанцы, хрустальный лёд и лучшие виды
2 день

Тажеранские степи, бухта Ая, горы Ехэ-Ердо и Щебета

Утром поедем в Тажеранские степи, куда редко добираются другие путешественники. Будем любоваться просторами, осматривать скальные образования причудливых форм и делать фотографии с высоких обзорных точек. Желающие смогут спуститься в дикую пещеру Мечта и почувствовать себя спелеологами.

В заливе бухты Ая увидим самый красивый на Байкале лёд. Здесь и метановые пузырьки, и трещины, и торосы. Даже дно озера можно разглядеть! По долине реки Анга проедем к священной горе Ехэ-Ердо, а по пути наш гид расскажет удивительные легенды и предания об этом месте.

Взойдём на гору Щебета. Подъём лёгкий, займёт около 15 минут. С вершины откроется захватывающий панорамный вид на Байкал. После поедем обратно в Иркутск.

Тажеранские степи, бухта Ая, горы Ехэ-Ердо и ЩебетаТажеранские степи, бухта Ая, горы Ехэ-Ердо и ЩебетаТажеранские степи, бухта Ая, горы Ехэ-Ердо и ЩебетаТажеранские степи, бухта Ая, горы Ехэ-Ердо и ЩебетаТажеранские степи, бухта Ая, горы Ехэ-Ердо и Щебета

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет30 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида-водителя
  • Экскурсии по программе
  • Билеты в национальный парк
  • Фотосессия и съёмка на квадрокоптер
  • Помощь в подборе проживания
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Расходы по желанию:
  • Поцелуй Байкала
  • Аренда коньков
  • Посещение сибирской бани
  • Обратите внимание: стоимость тура зависит от размера группы:
  • Группа из 1 человека - 65 000 ₽
  • Группа из 2 человек - 35 000 ₽ за 1 человека
  • Группа из 3 человек - 26 000 ₽ за 1 человека
  • Группа из 4 человек - 21 000 ₽ за 1 человека
  • Группа из 5 человек - 18 000 ₽ за 1 человека
  • Группа из 6 человек - 15 000 ₽ за 1 человека
  • Группа из 7 и более человек - индивидуальный расчёт
Место начала и завершения?
Иркутск, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 789 туристов
С самого детства мы влюблены в Байкал — знаем его секретные тропинки, места силы и самые живописные уголки. Покажем не туристический, а настоящий Байкал, каким видим его мы — местные
читать дальше

жители. Встречаем гостей как давних друзей, создавая атмосферу тепла и заботы. Заботимся о вашем комфорте, впечатлениях и воспоминаниях, которые останутся не только в сердце, но и на ярких кадрах — ведь каждое путешествие сопровождается профессиональной фотосъёмкой. Составим маршрут вашей мечты и отвезём в самые удивительные места Байкала — от величественной Шаманки до диких пляжей Ольхона. С 2022 года проводим экскурсии по Байкалу и с радостью дарим гостям незабываемые эмоции. Хотите увидеть Байкал так, как его видят местные? Давайте путешествовать вместе!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
На машине
4 дня
1 отзыв
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Узнать тайны скалы Шаманки, полюбоваться панорамой Большого Байкала и увидеть Мраморный карьер
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
39 900 ₽ за человека
Выходные на Ольхоне: на джипах по острову и Тажеранским степям
На машине
Джиппинг
3 дня
3 отзыва
Выходные на Ольхоне: на джипах по острову и Тажеранским степям
Увидеть знаменитые мысы и скалы, попробовать уху и услышать легенды о шаманах
Начало: Иркутск, 08:00
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
65 000 ₽ за человека
Активный тур на Байкал. Расширенный маршрут с Ольхоном
Пешая
8 дней
2 отзыва
Активный тур на Байкал. Расширенный маршрут с Ольхоном
Начало: Иркутск
22 июн в 10:00
12 июл в 10:00
111 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска