Индивидуальный тур на Байкал с профессиональным фотографом: Ольхон, Тажеранские степи и горы
Взойти на вершину горы Щебета, получить кадры с квадрокоптера и увидеть скалу Шаманка
Приглашаем провести выходные в краю хрустального льда, высоких скал и невероятных видов — на Байкале.
Мы подобрали самые фотогеничные локации, чтобы вы увезли из путешествия не только впечатления и эмоции, но читать дальше
и яркие кадры. Вам не придётся искать ракурс и фон — лучшие снимки для вас сделает профессиональный фотограф.
Вы побываете на необитаемом острове Огой и загадаете заветное желание у буддийской Ступы Просветления, заглянете в ледяные гроты и пещеры, полюбуетесь скалой Дракон и пейзажами островов Хубын и Харанцы. Во второй день отправитесь в бескрайние Тажеранские степи, где ощущается простор, свобода и тишина. А ещё подниметесь на гору Щебета, чтобы увидеть Байкал с высоты птичьего полёта. После тура вы получите мини-фильм о вашей поездке. Желающие смогут за доплату покататься на коньках и испытать «поцелуй Байкала».
Прибытие на Байкал, острова Огой, Ольхон и Харанцы, хрустальный лёд и лучшие виды
Встретим вас в Иркутске и отправимся на Байкал. Предстоит проехать около 4 часов, и вот мы окажемся на острове Ольхон, откуда начнём наше приключение.
Осматривать ледяные лабиринты будем с помощью квадрокоптера, чтобы получить сочные и красивые кадры. Профессиональный фотограф запечатлеет на фото и вас, ловя самые лучшие ракурсы и виды. Желающие смогут прокатиться на коньках и испытать «поцелуй Байкала» — выпить ягодную настойку из ледяных фужеров или лунок во льду озера (за доплату).
На обед вас ждут уха из омуля по-ольхонски, ароматный чай с сибирскими травами и другие местные деликатесы (не входит в стоимость).
Сегодня мы посетим необитаемый остров Огой и обойдём буддийскую Ступу Просветления, чтобы загадать желание. Побываем на живописном мысе Бурхан, полюбуемся скалой Дракон, островами Хубын и Харанцы. Будем фотографировать хрустальные гроты и чистейший лёд. Увидим знаменитую скалу Шаманка и 13 столбов Сэргэ. К вечеру прибудем в посёлок Хужир.
2 день
Тажеранские степи, бухта Ая, горы Ехэ-Ердо и Щебета
Утром поедем в Тажеранские степи, куда редко добираются другие путешественники. Будем любоваться просторами, осматривать скальные образования причудливых форм и делать фотографии с высоких обзорных точек. Желающие смогут спуститься в дикую пещеру Мечта и почувствовать себя спелеологами.
В заливе бухты Ая увидим самый красивый на Байкале лёд. Здесь и метановые пузырьки, и трещины, и торосы. Даже дно озера можно разглядеть! По долине реки Анга проедем к священной горе Ехэ-Ердо, а по пути наш гид расскажет удивительные легенды и предания об этом месте.
Взойдём на гору Щебета. Подъём лёгкий, займёт около 15 минут. С вершины откроется захватывающий панорамный вид на Байкал. После поедем обратно в Иркутск.
Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что включено
Трансфер по маршруту
Услуги гида-водителя
Экскурсии по программе
Билеты в национальный парк
Фотосессия и съёмка на квадрокоптер
Помощь в подборе проживания
Что не входит в цену
Билеты до Иркутска и обратно
Проживание
Питание
Расходы по желанию:
Поцелуй Байкала
Аренда коньков
Посещение сибирской бани
Обратите внимание: стоимость тура зависит от размера группы:
Группа из 1 человека - 65 000 ₽
Группа из 2 человек - 35 000 ₽ за 1 человека
Группа из 3 человек - 26 000 ₽ за 1 человека
Группа из 4 человек - 21 000 ₽ за 1 человека
Группа из 5 человек - 18 000 ₽ за 1 человека
Группа из 6 человек - 15 000 ₽ за 1 человека
Группа из 7 и более человек - индивидуальный расчёт
Место начала и завершения?
Иркутск, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 789 туристов
С самого детства мы влюблены в Байкал — знаем его секретные тропинки, места силы и самые живописные уголки. Покажем не туристический, а настоящий Байкал, каким видим его мы — местные читать дальше
жители.
Встречаем гостей как давних друзей, создавая атмосферу тепла и заботы. Заботимся о вашем комфорте, впечатлениях и воспоминаниях, которые останутся не только в сердце, но и на ярких кадрах — ведь каждое путешествие сопровождается профессиональной фотосъёмкой.
Составим маршрут вашей мечты и отвезём в самые удивительные места Байкала — от величественной Шаманки до диких пляжей Ольхона. С 2022 года проводим экскурсии по Байкалу и с радостью дарим гостям незабываемые эмоции.
Хотите увидеть Байкал так, как его видят местные? Давайте путешествовать вместе!