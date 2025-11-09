Встретим вас в Иркутске и отправимся на Байкал. Предстоит проехать около 4 часов, и вот мы окажемся на острове Ольхон, откуда начнём наше приключение.

Осматривать ледяные лабиринты будем с помощью квадрокоптера, чтобы получить сочные и красивые кадры. Профессиональный фотограф запечатлеет на фото и вас, ловя самые лучшие ракурсы и виды. Желающие смогут прокатиться на коньках и испытать «поцелуй Байкала» — выпить ягодную настойку из ледяных фужеров или лунок во льду озера (за доплату).

На обед вас ждут уха из омуля по-ольхонски, ароматный чай с сибирскими травами и другие местные деликатесы (не входит в стоимость).

Сегодня мы посетим необитаемый остров Огой и обойдём буддийскую Ступу Просветления, чтобы загадать желание. Побываем на живописном мысе Бурхан, полюбуемся скалой Дракон, островами Хубын и Харанцы. Будем фотографировать хрустальные гроты и чистейший лёд. Увидим знаменитую скалу Шаманка и 13 столбов Сэргэ. К вечеру прибудем в посёлок Хужир.