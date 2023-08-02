июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заливы Ольхона
Посадка на теплоход в 12:00-13:00 часов. На причале п. Сахюрта.
Посадка на теплоход с 14:00 до 15:00 часов дня на причале поселка Сахюрта (МРС) на Малом Море.
Размещение в каютах новых членов круиза.
Знакомство с командой, инструктаж по технике безопасности и правила поведения на борту и на Байкале.
Выход в Большой Байкал через пролив «ворота».
Обед на борту теплохода.
Пройдя пролив, теплоход выходит в Большой Байкал – его среднюю котловину с максимальными глубинами до 1400 метров и движется вдоль крайне живописного западного побережья озера в южном направлении.
В пути возможна остановка у беломраморной скалы Сааган-Заба (при отсутствии волны высоком уровне воды) и осмотр наскальных рисунков (петроглифов) III-V веков нашей эры.
По словам академика А. П. Окладникова, «петроглифы Саган-Забы – подлинная жемчужина древней культуры и искусства народов Восточной Сибири.
По композиции, манере письма и разнообразию сюжетов они самые сложные из всех известных наскальных рисунков на всем пространстве от Урала до Тихого океана».
Вечером прибытие в бухту Песчаная – кордон Прибайкальского национального парка.
Вечером, по желанию, можно будет посетить русскую баню, которая расположена на самом берегу Байкала (оплачивается отдельно, на месте).
Ужин на борту теплохода.
Ночевка на борту теплохода.
Водный дневной переход 120 километров, время в пути 8-10 часов.
Жемчужины Байкала
Завтрак на борту теплохода.
По пути остановка в пади Сенная и, по желанию, прогулка на гору Скипер. Маршрут экскурсии проходит по живописной горной тропинке, проложенной по Приморскому хребту.
12:00 высадка в поселке Листвянка на главном причале, напротив отеля «Маяк»
Время посадки и высадки может меняться, дополнительно уточнять при бронировании круиза.
Проживание
Тур предусматривает проживание на теплоходе класса комфорт.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|КАЮТЫ
|Двухместная каюта
При 2-местном размещении
|Двухместная каюта
При 1-местном размещении
|Трехместная каюта
|Четырехместная каюта
|Улучшенная
(№ 2 twin, 3 Twin/DBL)
|33 000
|50 000
|25 000
|22 000
|Стандарт twin (№1,4)
|30 000
|47 000
|-
|-
|Внутренняя Twin/DBL (№5)
|25 000
|30 000
|20 000
|-
Теплоход "Вымпел".
Теплоход "Вымпел" - современный и комфортабельный теплоход для путешествий по Байкалу.
Теплоход комфорт класса, пассажировместимостью до 15 человек.
В большинстве кают имеется душ, туалет, мягкая мебель, ковровое покрытие на полу.
В каждой каюте есть телефонная связь с капитанской рубкой.
Вместимые каюты дают больше комфорта и индивидуального пространства каждому пассажиру.
На второй палубе расположена удобная кают-компания, в обстановке которой можно посмотреть фильмы и послушать музыку.
Или просто посидеть за разговорами и чашечкой чая с гостями круиза, ведь ничто не заменит простого человеческого общения.
Навигационное оборудование: теплоход оснащен современным навигационным оборудованием и радиосвязью, эхолотом, спасательными средствами, соответствующими требованиям Российского Речного Регистра.
Спасательные средства: надувная моторная лодка и непотопляемая спасательная шлюпка. Спасательные жилеты и спасательные круги.
Варианты проживания
Каюта №1 стандарт
Каюта №1 стандарт +"TWIN" вход в каюту из коридора, двухместная, кровати раздельные.
Общая площадь каюты - 7,8 м 2
В каюте:
- Санузел с душем
- Окна
- Розетки (2шт)
- Сейф, место под одежду, обогреватель
- Спальные места: 2 кровати 70см на 1,90м. TWIN
- Размещение: 2 чел
Каюта №2 Улучшенная
Каюта №2 улучшенная "TWIN" - Вход в каюту из коридора, четырехместная, просторная, кровати раздельные (купе).
Общая площадь каюты - 8,4 м2
В каюте:
- Санузел с душем
- Окна
- Розетки (2шт)
- Сейф, шкаф для одежды, обогреватель
- Столик
- Спальные места: 4 кровати, TWIN
- Размещение: 4 чел
Каюта №3 Улучшенная
Каюта №3 улучшенная: вход в каюту из кают-компании, четырехместная, просторная, 2 кровати раздельные (купе), большой двухместный диван.
В каюте:
- Санузел с душем
- Окна
- Розетки (3шт)
- Шкаф под одежду, сейф, обогреватель
- Спальные места: 2 кровати 70см на 1,90м. TWIN/DBL
- Размещение: 4 чел
Каюта №4 Стандарт
Каюта №4: вход в каюту с кормы, двухместная, высота потолка 180 см, кровати разделены лестницей.
Общая площадь каюты - 6,6 м 2
В каюте:
- Санузел с душем
- Окна
- Розетки (1 шт)
- Место под одежду, сейф, обогреватель
- Спальные места: 2 кровати 65см на 2м. TWIN
- Размещение: 2 чел
Каюта №5 Стандарт внутренняя
Каюта №5 стандарт: расположена на верхней палубе, просторная, 1 кровать и диван.
Общая площадь каюты: 5,7м 2
Санузел рядом с каютой
В каюте:
- Окна на променад
- Розетки (2шт)
- Место под одежду, сейф обогреватель
- Журнальный столик
- Спальные места: 1 кровать 110см и диван. TWIN/DBL
- Размещение: 2-3 чел
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение на борту теплохода
- Гид-сопровождающий
- Полный пансион
- Ежедневная экскурсионная программа по всему маршруту с высадками на берег
- Чай, кофе, горячий шоколад, вода и снеки во время всего круиза
- Медицинская страховка
- Сборы за посещение нац. Парков (кроме Ушканьих островов)
- Информационный материал, предоставляемый до начала путешествия
- Памятные подарки и сувениры
- По желанию фото и видеоматериалы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д до Иркутска и обратно
- Размещение в гостинице и экскурсии до и после экспедиционного круиза
- Трансфер Листвянка - Иркутск - 1 700 руб. /чел
- Групповой трансфер Иркутск - Малое Море - 3 000 руб. /чел
- Страховка от несчастного случая
- Страхование багажа и рисков, связанных с отменой поездки (рекомендовано)
- Чаевые персоналу и команде (рекомендовано)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Одежда:
- флисовую куртку и свитер, которые пригодятся вам в прохладную погоду;
- непродуваемые и непромокаемые куртку и штаны (во время переходов на открытой палубе ветрено);
- пару футболок и рубашку с длинными рукавами, термобелье;
- обувь – легкую, удобную, спортивную (кроссовки, легкие треккинговые ботинки) (без каблука!);
- головной убор – на выбор: шляпу с полями или панаму, кепку с длинным козырьком для защиты от слепящего низкого солнца легкую флисовую или шерстяную шапочку;
- носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пару шерстяных;
- купальный костюм;
- туалетные и гигиенические принадлежности, в том числе губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты;
- солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей;
2. непромокаемый вкладыш (мешок) для защиты особо ценных личных вещей (деньги, документы, фотокамера и пр.) от воды;
3. маленький фонарик, работающий от пальчиковых батареек, бинокль (если он у вас есть);
4. лекарственные средства, которые могут понадобиться лично вам (от аллергии, головной боли и желудочно-кишечных расстройств) или которые вам необходимы для регулярного приема;
5. репелленты, защищающие от укусов комаров и мошки (во время прогулок по материку);
6. фотоаппарат (с запасными батарейками или зарядным устройством);
7. английскую булавку, иголку и нитки;
8. документы: удостоверение личности или ксерокопию первых страниц и страницы с пропиской регистрации паспорта, путевку или документ, заменяющий ее (ваучер, лист бронирования) и страховой медицинский полис.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка входит в стоимость тура. Страховка от несчастного случая и страхование багажа и рисков, связанных с отменой поездки не входит в стоимость. По желанию Вы можете оформить дополнительную страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организовано питание?
Стандартное питание на корабле – это обычная домашняя кухня, например: борщ, солянка, котлеты, овощное рагу, мясная поджарка, рыбные блюда. На завтрак – блинчики, йогурт, оладьи, омлет. Свежие фрукты, овощи, сок. Шашлыки, деликатесы, рыбное меню оговаривается отдельно и, как правило, оплачивается дополнительно. Кок готовит на камбузе, который расположен в надстройке корабля и представляет собой изолированную от туристов, хорошо оборудованную кухню со всем необходимым: холодильник, микроволновая печь, кух. комбайн, газовая печь с духовкой и т. д. Туристы едят в просторной кают –компании за общим столом. Подача блюд осуществляется через раздаточное окно с камбуза. При хорошей погоде возможна сервировка на корме корабля, закрытой тентом от дождя, где стоит стол и есть скамейки.
Вегетарианцев или людей с пищевой аллергией просьба сразу предупредить кока и гида о ваших предпочтениях в еде, а желательно это указать вашему менеджеру еще при бронировании тура, во избежание дальнейших казусных ситуаций на борту теплохода.
Внимание: спиртные напитки и закуски к ним не предусмотрены. Туристы приобретают их самостоятельно.
Особенности тура
Круиз не требует специальной подготовки и в нем могут участвовать все физически здоровые туристы.
Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, участвовать в круизе не рекомендуется.
Лучше вас никто не знает о вашем состоянии здоровья, поэтому при наличии индивидуальных отклонений в состоянии здоровья обязательно предупредите об этом сопровождающего вас гида-проводника, а при появлении известных вам признаков недомогания или заболевания немедленно обратитесь к гиду-проводнику. Конфиденциальность при этом гарантируется.
На случай непредвиденных мелких травм у гида-проводника имеется аптечка.
Перед уходом в круиз сопровождающим гидом-проводником проводится инструктаж по технике безопасности. Турист обязан соблюдать правила личной безопасности и правила, изложенные в инструкции, выполнять указания и команды гида-проводника, капитана корабля.
Группу сопровождает по маршруту опытный гид-проводник, имеющий опыт работы на маршруте. Сопровождающий в круизе – это человек, который будет рассказывать вам о Байкале, договаривается на месте, например, с организацией бани, помогает повару накрывать на стол и решает возникшие по ходу путешествия ситуации.
Команда теплохода состоит из капитана, механика, кока и гида. Все члены команды обладают высокой квалификацией, большим опытом судоходства по Байкалу. Капитан имеет право изменить курс в случае резкого ухудшения погодных условий или других обстоятельств, а также при тяжелом заболевании или получении травм участниками круиза.
Всегда стоит учитывать погодные условия! Вас может покачать на волне и в связи с этим будьте готовы к изменению маршрута, к незапланированным стоянкам. Во время непогоды опытные капитаны действуют по обстоятельствам. Поэтому знайте, что программа не является окончательной и может быть изменена в зависимости от погодных условий. Но в большинстве случаев – это небольшие изменения, которые не сильно отражаются на маршруте круиза. Капитаны всегда стараются догнать время «ранними переходами»
Есть ли скидки в туре?
Ребенок без места и питания:
Дети до 3-х лет (включительно) принимаются бесплатно без предоставления места, питания и экскурсионного обслуживания, при размещении в каюте любой категории.
Ребенок без места с питанием:
Дети от 2 до 3х лет (включительно) принимаются бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных места и экскурсионного обслуживания, но с условием обязательной оплаты детского питания 20% от стоимости круиза.