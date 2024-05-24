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Авторский тур
18 дней
Большая Сибирь. Круиз от Норильска до Иркутска
Начало: г. Норильск
«Окунитесь в северный мир в двухнедельном круизе от Норильска до Иркутска»
29 июля в 10:00
215 400₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Сердце Байкала. Круиз
Начало: Россия, Иркутск
«Скидка 20% на круиз в июле за быстрое бронирование и оплату в течении 3 дней с момента бронирования»
29 июля в 10:00
от 20 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотое кольцо Байкала. Сокращенный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
«Скидка 20% на круиз в июле за быстрое бронирование и оплату в течении 3 дней с момента бронирования»
25 июля в 10:00
4 авг в 10:00
от 80 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина24 мая 2024Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.
- ЕЕкатерина11 января 2024Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
- ННадежда13 сентября 2023Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия!
- ММарина8 сентября 2023Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
- ААндрей30 августа 2023Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей
- ДДмитрий2 августа 2023Все организовано с первого шага до последнего выше всяких похвал.
- ЛЛюбовь2 августа 2023За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую АрктикуГид замечательная, кок вообще супер, все организовано на отлично.
- ДДмитрий2 августа 2023Я в полном восторге, даже не думал, что будет так здорово. Понравилось все. Было на высшем уровне. Гид, кок, капитан профессионалы. Всем спасибо за отдых.
- ЛЛюбовь2 августа 2023Мы, я и семья в восторге от путешествия, наши мечты оправдались.
- ЕЕлена2 марта 2023Знакомство с Байкалом. КруизОчень порадовала слаженность и доброжелательность организаторов.
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Круизы»
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Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Круизы" можно забронировать 3 тура от 20 000 до 215 400. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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