Круизы и туры по воде в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «Круизы» в Иркутске, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большая Сибирь. Круиз от Норильска до Иркутска
🚌 На автобусе
Авторский тур
18 дней
3 отзыва
Большая Сибирь. Круиз от Норильска до Иркутска
Начало: г. Норильск
«Окунитесь в северный мир в двухнедельном круизе от Норильска до Иркутска»
29 июля в 10:00
215 400 за человека
Сердце Байкала. Круиз
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Сердце Байкала. Круиз
Начало: Россия, Иркутск
«Скидка 20% на круиз в июле за быстрое бронирование и оплату в течении 3 дней с момента бронирования»
29 июля в 10:00
от 20 000 за человека
Золотое кольцо Байкала. Сокращенный маршрут
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Золотое кольцо Байкала. Сокращенный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
«Скидка 20% на круиз в июле за быстрое бронирование и оплату в течении 3 дней с момента бронирования»
25 июля в 10:00
4 авг в 10:00
от 80 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Золотое кольцо Байкала. Сокращенный маршрут
    Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности.
    Организованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможностиОрганизованно хорошо. Если случались накладки, то пытались решить оперативно по мере возможности
  • Е
    Екатерина
    11 января 2024
    Золотое кольцо Байкала. Сокращенный маршрут
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
    Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍Уже который раз путешествуем с Большой Страной и очень довольны. В туры по России только с Вами, Вы- лучшие 👍
  • Н
    Надежда
    13 сентября 2023
    Большая Сибирь. Круиз от Норильска до Иркутска
    Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия!
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    Маршрут умеренно сложный: присутствие в нашей команде туристов дамы 84 лет очень настраивал на позитив и оптимизм в преодолении незначительных трудностей. К поездке однозначно рекомендую!

    Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое
  • М
    Марина
    8 сентября 2023
    Большая Сибирь. Круиз от Норильска до Иркутска
    Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
  • А
    Андрей
    30 августа 2023
    Большая Сибирь. Круиз от Норильска до Иркутска
    Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей
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    работы, ну и стоимость каюты Люкс на теплоходе была очень высокой, но это больше про отсутствие конкуренции в регионе. Основная сопровождающая до Красноярска Наталья была замечательная, от того в самом Красноярске организация поездок вокруг казалась уже не на отлично, а на хорошо.

  • Д
    Дмитрий
    2 августа 2023
    Золотое кольцо Байкала. Сокращенный маршрут
    Все организовано с первого шага до последнего выше всяких похвал.
  • Л
    Любовь
    2 августа 2023
    За уходящим льдом Байкала. Круиз-экспедиция в Байкальскую Арктику
    Гид замечательная, кок вообще супер, все организовано на отлично.
  • Д
    Дмитрий
    2 августа 2023
    Сердце Байкала. Круиз
    Я в полном восторге, даже не думал, что будет так здорово. Понравилось все. Было на высшем уровне. Гид, кок, капитан профессионалы. Всем спасибо за отдых.
  • Л
    Любовь
    2 августа 2023
    Сердце Байкала. Круиз
    Мы, я и семья в восторге от путешествия, наши мечты оправдались.
  • Е
    Елена
    2 марта 2023
    Знакомство с Байкалом. Круиз
    Очень порадовала слаженность и доброжелательность организаторов.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Круизы»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Большая Сибирь. Круиз от Норильска до Иркутска
  2. Сердце Байкала. Круиз
  3. Золотое кольцо Байкала. Сокращенный маршрут
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Круизы" можно забронировать 3 тура от 20 000 до 215 400. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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