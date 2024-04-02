Знакомство с горным Аршаном

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Поселок Аршан расположен у подножья Саянских Гольцов. Само месторасположение курорта настраивает на душевную гармонию и самовосстановление организма. Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос.
Знакомство с горным Аршаном
Знакомство с горным Аршаном
Знакомство с горным Аршаном
Ближайшие даты:
7
июн
14
июн
21
июн
28
июн
5
июл
12
июл
19
июл
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даты

Что вас ожидает:

Целебные источники
Целебные источники
Минеральные источники Аршана являются целебными и применяются в лечении различных заболеваний
Святыни трех религий
Святыни трех религий
За один день посетим православный храм, шаманское святое место и буддистский дацан
Вкусная бурятская кухня
Вкусная бурятская кухня
В свободный день у нас будет время прогуляться по местным кафе Аршана и выбрать лучшие блюда

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Аршан

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Встреча в Иркутске и отправление в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).

Размещение в гостинице или на турбазе.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 200 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Иркутск - АршанИркутск - Аршан
2 день

Экскурсия по святыням трех религий

Экскурсия по святым местам, объединяющим три религии.

Посещение православного храма, шаманского святого места и буддийского дацана.

Возвращение в поселок Аршан.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 1 км. Автотранспортом: примерно 250 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

3 день

Свободный день

Свободный день в Аршане.

Возможность прогуляться по Аршану и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание включено: завтрак.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Отъезд

Переезд из Аршана в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 220 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе в пос. Аршан.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение ХостелЭкономСтандарт
2-16-местное2-хместноедоплата за 1-номестное2-хместноедоплата за 1-номестное
Обычные даты64 00058 3005 30059 4006 000
Праздничные даты (с 29.12 по 8.01, с 23.02 по 11.03, с 03.05)
66 300
59 4006 00061 7007 500

Размещение Эконом: Аршан – Турбаза Марьина Роща – 2-местный номер (удобства на этаже).

Размещение Стандарт: Аршан – Турбаза Марьина Роща – 2-местный номер (удобства в номере).

Размещение Хостел: Аршан — Турбаза Марьина Роща — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории).

Варианты проживания

Турбаза «Марьина Роща»

3 ночи

Мини-гостиница «Частная усадьба Марьина роща» с садом расположена в поселке Аршан. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и терраса. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка за дополнительную плату.

В числе удобств номеров письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Все номера оснащены шкафом для одежды и чайником.

Турбаза «Марьина Роща»Турбаза «Марьина Роща»Турбаза «Марьина Роща»Турбаза «Марьина Роща»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (день 2-4: завтрак)
  • Транспортные услуги
  • Экскурсионные услуги
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки;
  • Сменная обувь;
  • Теплая куртка и брюки;
  • Свитер или толстовка;
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • Солнцезащитные очки;
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Есть ли скидки в туре?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

Тур входит в следующие категории Иркутска

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