2 день

Прозрачные горные озера и горные реки

Завтрак.

Подготовка к походу и распределение продуктов.

Для тех, кто взял лошадей (оплачивается заранее), укладка снаряжения.

С собой каждый участник берет, теплую куртку, накидку от дождя и посуду на перекус.

Гид берет котлы и еду на обед.

Те, кто не берет коней, идут со своими вещами, а также распределенными продуктами и групповым снаряжением.

Переход до живописного озера.

Обед.

От озера, вдали, будут видны пики Восточных Саян.

По возможности переход до реки.

Ужин.

Дневной переход: 3 – 5 часов.