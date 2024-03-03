Насладитесь чистым горным воздухом и незабываемыми пейзажами, испробуйте целебные источники реки Шумак.
Программа тура по дням
Иркутск - Тункинская долина - пос. Ниловая Пустынь
Встреча в аэропорту города Иркутск у справочной в 10:00.
Отъезд в Тункинскую долину.
По пути Вы увидите прекрасные пики Восточных Саян, на многих еще лежит снег.
Восточный Саян – это горная система которая тянется от Байкала и до Енисея, около 1000 км.
Ранее, предполагается, это было дно океана.
Обед в кафе (оплачивается самостоятельно).
Приезд в п. Нилову Пустынь (около 15:00).
Основную часть поселка занимает одноименный курорт, использующий Ниловские горячие источники.
Остановимся мы недалеко от горной реки.
Распределение продуктов по участникам.
Участники принимают активное участие.
Ужин готовим все вместе.
Вечером – знакомство, отдых.
Рекомендуем прибывать за день до начала тура. Продукты распределяются между участниками. Распределение дежурства. В случае опоздания по любым причинам, туристы самостоятельно догоняют группу.
Прозрачные горные озера и горные реки
Завтрак.
Подготовка к походу и распределение продуктов.
Для тех, кто взял лошадей (оплачивается заранее), укладка снаряжения.
С собой каждый участник берет, теплую куртку, накидку от дождя и посуду на перекус.
Гид берет котлы и еду на обед.
Те, кто не берет коней, идут со своими вещами, а также распределенными продуктами и групповым снаряжением.
Переход до живописного озера.
Обед.
От озера, вдали, будут видны пики Восточных Саян.
По возможности переход до реки.
Ужин.
Дневной переход: 3 – 5 часов.
Величественные горы Восточных Саян
После завтрака (около 9 утра), собрав палатки, мы отправляемся к горам.
Идет небольшой набор высоты и путь наш лежит по живописной тропе. Изредка нам открывается вид сверху на долину реки Эхе-Гэр.
Панорама гор и окрестностей настолько красива, особенно на рассвете, когда солнце озаряет самые вершины.
Отдых, ужин у костра.
Ночь в горах, рядом огромные пики и удивительно чистая река.
Дневной переход: 8 – 9 часов.
Переход через Шумакский перевал, спуск до водопада
Ранний завтрак.
Сегодня нам предстоит переход через перевал Шумакский (2870м.).
С утра наш путь будет лежать по горной долине, с минимальным набором высоты.
При подходе к перевалу нас ждет переправа, после чего тропа начинает подниматься вверх.
Красота, окружающие соседние пики, горные озера все это открывается тому, кто взойдет на перевал.
Горы есть горы, движемся в верх соблюдая осторожность.
Обед или перекус.
Спуск идет по узкой тропинке в начале, а потом по камням до озера и далее до одного из самых красивых водопадов реки Шумак (3-4 часа).
Вода огромным потоком падает с большой высоты и шум водопада слышен издалека.
Ужин на водопаде притока р. Шумак.
Дневной переход: 12 – 16 часов.
Переход к Шумакским источникам
После завтрака вдоль реки по тропе – переход к Шумакским источникам.
Более 100 минеральных источников с разной температурой и минерализацией, ежегодно притягивают множество людей из разных стран как для лечения так и для обзора этих удивительных мест.
На источниках много поделок сделанных своими руками и оставленных в дар Шумаку.
По легенде, когда-то один охотник привез на Шумак двух дочерей Должон и Молжон, чтобы вылечить их.
Но произошла трагедия, и девушки погибли.
Духи сестер стали хозяйками местности.
Они гневаются, когда люди ссорятся, загрязняют их «дом» и губят лес, и любят, когда их гости поют, веселятся.
На протяжении всей тропы встречаются места поклонения сестрам.
Подношение обязательно нужно делать каждой девушке.
Обед.
Свободное время, экскурсия на источники.
Отдых, ужин у костра.
Дневной переход: 5 – 6 часов.
Прогулка на Мраморные водопады
Рассвет – лучшее время для посещение источников.
Вы сможете посетить минеральные источники, попробовать каждый источник и убедится, что они все различны как по температуре, так и по минерализации.
После обеда – прогулка на Мраморные водопады.
Река создала удивительный каскад водопадов в скалах, где есть большие отложения мрамора.
При этом мы посетим лишь небольшую их часть, так как на посещения всех водопадов уйдет весь день.
Ужин.
Отдых, развлечения, посиделки у костра.
Прогулка-трекинг «Священные столбы»
Завтрак.
Прогулка-трекинг «Священные столбы» («Хуухэйин-хада» или «Гора-ребенок»).
Столбы расположены в 6 км ниже по течению реки Шумак.
Считается, что дух-хранитель Шумака обитает в этом месте.
Здесь люди оставляют свои просьбы, желания, подносят сувениры.
Место обладает целебной силой.
Считается если посидеть с закрытыми глазами, то можно увидеть свое будущее.
Обед.
Возвращение на источники.
Дневной переход: 7 – 9 часов.
Переход к водопаду
Завтрак.
Сборы.
Рюкзаки стали легче.
Сегодня мы отправляемся в обратный путь, но сначала мы обязательно посетим источники еще раз.
Пройдем по живописным тропам, которые сделали люди обходя каждый источник.
Возможно, кто-то оставит здесь свои подношения в знак благодарности этому удивительному месту в Восточных Саянах.
Обед.
Переход до знакомого нам водопада.
Тропа идет вдоль реки и открывает множество удивительных и живописных мест во время трекинга.
Группа идет вместе, никто не отстает и не убегает вперед.
Дружно, мы поднимаемся к перевалу.
Установка палаток.
Готовимся к ночлегу.
Ужин.
Отдых.
Кто договорился с лошадьми, снова грузимся.
Не забываем с собой куртку, дождевик и посуду.
Возвращение в Нилову Пустынь
Завтрак.
Возвращение тем же маршрутом в Нилову Пустынь.
Переход через перевал Шумакский 2760 метров.
На Шумак, через этот перевал также ходят и на конях.
Из далека похоже на глубокое овальное седло с зеленоватой осыпью на склоне.
Преодолеваем спуск и спускаемся в знакомую нам уже долину.
Переправа.
Обед.
Переход к зоне леса.
На обратном пути по той же тропе — дорога кажется легче, а природа не перестает удивлять.
Ощущение что идешь по этому маршруты первый раз.
Ставим палатки и останавливаемся на ночлег.
При хорошем темпе, возможна ночевка ближе к озеру.
Переход к стоянке недалеко от реки Ехэ-Гэр
Завтрак.
Сегодня есть время встать немного попозже, отоспаться.
Готовим завтрак, собираем палатки.
Идем по лесной тропинке вниз к озеру, где ночевали первый раз.
Озеро вновь удивляет своей красотой, в разное время года оно по-своему красиво.
Цвет его меняется от смены погоды, а также в течении дня.
Обед у озера.
Отдых.
И далее спускаемся вниз, к стоянке недалеко от реки Ехэ-Гэр.
Разбиваем лагерь.
Готовим ужин.
Отдых.
Буддийский Дацан «Бурхан-Баабай»
Завтрак.
Сегодня мы выходим как можно ближе к проселочной дороге и останавливаемся не далеко от туристского приюта.
По согласованию, можно встать немного дальше у реки, где меньше народу.
Решение окончательное принимает гид.
При хорошем темпе и раннем приходе, есть возможность сходить до местного Буддийского Дацана "Бурхан-Баабай".
На бурятском языке название означает "Белая Песчаная".
На территории дацана располагается единственное в России культовое буддистское сооружение Жалсан.
Представляет собой столб и закрепленной на нем бочки с буддийскими книгами, реликвиями и монетами.
Обед.
Установка палаток.
Отдых.
Ужин готовим самостоятельно.
Отъезд в Иркутск. Завершение программы
Завтрак.
Свободное время для сборов.
После обеда отъезд в Иркутск.
Время приезда как правило вечером после 19:00.
Завершение программы.
По желанию размещение в гостинице с удобствами на этаже (оплачивается отдельно).
Проживание
На активной части маршрута ночевки в 4-5-тиместных туристических палатках.
За дополнительную плату и при наличии свободных мест возможно одно- и двухместное размещение:
- доплата за двухместное – 3 000 руб. /чел.;
- доплата за одноместное – 4 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ночевки в 4-5-тиместных палатках на маршруте. Размещение в палатках общее, нет разделения по гендерному признаку, при оформлении заявки обязательно уточните менеджеру ваши пожелания по размещению в палатке (например, если у вас семейная пара, вы хотите жить один/одна и другие принципиальные пожелания по заселению).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по программе (с ужина в 1 день по завтрак в 12 день, готовим вместе), а также закупка продуктов и заброска их к началу маршрута
- Встреча в Иркутске, трансферы по программе
- Проживание в палатках
- Услуги гида
- Групповое котловое снаряжение и аптечка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Услуги переводчика. Бронируется заранее
- Услуги повара (по запросу). Бронируется заранее
- Баня. Оплата на месте
- Лошади (для переноски продуктов и снаряжения. Напоминаем, что на маршруте делаются закладки продуктов на обратный путь)
- Проживание до начала маршрута и после
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Паспорт (ребенку – свидетельство о рождении), полис ОМС, справка от терапевта, если имеются хронические заболевания (турист принимает на себя ответственность за свое здоровье в туре).
- Рюкзак для женщин объёмом не менее 70-80 л, для мужчин 80-90 л.
- Коврик полиуретановый.
- Полиэтиленовый мешок или гермомешок (вставляется внутрь рюкзака, для защиты от влаги).
- Фонарь налобный.
- Очки солнцезащитные.
- Спальник – температурный режим в зависимости от времени года и места путешествия.
- Ложка, кружка, ножик.
- Накидка от дождя – только для маршрутов, где температура держится выше нуля.
- Спички, запаянные в полиэтилен или пластмассовую упаковку или зажигалку.
- Индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных медикаментов, не более 200 гр.).
- Фотоаппарат.
- Термос или пластиковая бутылка.
- Защитные средства от укусов кровососущих насекомых (в основном на маршрутах, где температура не опускается ниже нуля).
- Средства от загара (обязательно в горах и путешествиях на воде).
- Нижнее белье - не менее 2-3 комплекта.
- Термобелье (комплект, в зависимости от времени года. Кофта + трико) - 1-2 шт.
- Брюки легкие, спортивные, для ежедневной носки, в зависимости от времени года.
- Кофта, флиска или т. п. 1-2 шт. (желательно из современных материалов).
- Штормовой костюм – куртка + брюки. Наличие обязательно (Летом – защита от ветра и дождя. Куртка – лучше утепленная с капюшоном (в соответствии с временем года). Как правило в горах и на Байкале должна быть обязательна в наличии. Брюки – защита от ветра, влаги.
- Носки простые (или трекинговые) – 2-4 пары.
- Носки шерстяные (трекинговые, утепленные) – не менее 2 пары.
- Обувь, 2 пары – треккинговые ботинки и кроссовки на толстой подошве или кроссовки + резиновые сапоги с вкладышем и теплой стелькой. Днем в горах, солнце активно и возможно таяние снегов, поэтому обувь должна иметь хорошие водоотталкивающие свойства.
- Легкие тапки по желанию (для переездов, баз отдыха, в поездах и т. п.).
- Трекинговые палки.
- Шапочка теплая спортивная – 2 шт (летом кепка с козырьком + шапочка);
- Средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
- Перчатки летом – простые 2 пары. Зимой и на восхождения – утепленные перчатки – 1 пара и очень теплые рукавицы – 1 пара.
Уточнения по туру
В случае опоздания по любым причинам, туристы самостоятельно догоняют группу. Рекомендуем прибывать за день до начала тура! Продукты распределяются между участниками. Распределение дежурства!
Фирма оставляет за собой право изменить программу, не изменяя объема и качества предоставленных услуг. (Изменение программы возможно из-за природно-климатических условий, форс-мажорных обстоятельств, нарушений работы общественного транспорта и др.)
Информируем, что в состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности. Поэтому просим Вас обязательно это учитывать при покупке тура.
Участники самостоятельно занимаются по очереди приготовлением на всем маршруте, устанавливают палатки, заготавливают дрова и осуществляют перенос всего необходимого снаряжения (включая байдарки). Всячески помогают гиду в создании благоприятной психологической обстановки в группе.
Гид ведет по маршруту, распределяет обязанности среди участников, но не исполняет роль экскурсовода, аниматора, психолога и т. п. Если Вы хотите получать больше информации о Байкале, то возможно, Вам следует приобрести экскурсионный тур, так как, в активном туре, главной целью все же является безопасное и комфортное прохождение маршрута от старта до финиша, а также возможность побывать в живописных местах, куда никогда не водят экскурсионные группы, приобрести определенные навыки, которые могут пригодится в дальнейших путешествиях.
Гид (инструктор) - координирует все передвижения группы по маршруту, согласно программе тура. Если у Вас возникли вопросы по снаряжению, преодолению тех или иных препятствий на маршруте, сразу же обращайтесь к гиду. Всю информацию о местности, истории, культуре - туристы получают при посещении музеев и экскурсий.
Туристы обязаны ознакомится с правилами поведения на маршруте до покупки тура. Конечно же, все наши гиды живут на Байкале и они с удовольствием расскажут Вам о своей жизни, быте местного населения, обычаях, местной кухне (что попробовать и что купить с собой домой) т. п. Поделятся с вами историями, которые им известны о Байкале. Также они всегда с удовольствием играют с туристами в различные игры, если участники тура поддерживают гида во всех его инициативах.
Групповое снаряжение
- общая аптечка (с общим набором медикаментов, которые могут потребоваться в походе);
- костровой набор (котлы, топор, варежка для костра, губка для посуды, половник, спички);
- палатки (о предоставлении палатки нужно сообщить заранее - при этом предоставляется только! место в палатке. Индивидуальные палатки предоставляются за отдельную плату, об этом нужно сообщить Вашему менеджеру в офис турфирмы за 7 дней до начала маршрута.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно на https://bolshayastrana.com/avia или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая и медицинская страховка не включены в стоимость. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как взять лошадь для заброски вещей?
Лошадь необходимо оплатить за ранее, чтоб на маршруте к нам вовремя подошел конюх с лошадьми. Несколько слов о том, как берутся лошади. Каждая лошадь берет 3-4 рюкзака, или примерно 70 кг. веса. Данную услугу предлагает местное население, фирма отношения к прокату и заброске на лошадях отношение не имеет. Но! мы всячески будем помогать Вам договорится с арендой, зная специфику проката именно в этом месте. Примерная стоимость составляла 25000 за лошадь на 2-3 чел. туда и обратно для переноски продуктов и снаряжения. На маршруте делаются закладки продуктов на обратный путь. Туристы при помощи гида договариваются о стоимости и количестве лошадей. Обсуждают как будут идти лошади, рядом или уйдут вперед до определенного места.
Как происходит расселение в палатки?
Ночевки в 4-5-тиместных палатках на маршруте. Размещение в палатках общее, нет разделения по гендерному признаку, при оформлении заявки обязательно уточните менеджеру ваши пожелания по размещению в палатке (например, если у вас семейная пара, вы хотите жить один/одна и другие принципиальные пожелания по заселению).