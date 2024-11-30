2 дня
Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
Увидеть замёрзшие пузырьки в толще льда, встретить рассвет с видом на остров и посетить места силы
Начало: Иркутск, 08:00
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
60 000₽ за всё до 3 чел.
3 дня
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
33 000₽ за человека
2 дня
Джип-тур по Ольхону: север и юг
Загадать желания в местах силы, попробовать уху из байкальской рыбы и полюбоваться степями и мысами
Начало: Иркутск, 08:00
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
35 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения30 ноября 2024Сбылась моя давняя мечта побывать на Ольхоне! Спасибо Михаилу за такой душевный и теплый прием! Все было легко, комфортно и вкусно! Обязательно вернусь еще к Вам и буду рекомендовать друзьям и знакомым Вас!
- ООльга21 октября 2024Тур отлично организован - он насыщенный, но при этом остается достаточно времени на самостоятельное времяпрепровождения. В первый день гид Анна
- ААлександр4 сентября 2024Невероятно аутентичный опыт. 10/5
- ННаталья26 августа 2024Я скажу так, реальность превзошла ожидания. Гид Сергей. Маршрут был составлен идеально, избегая толп людей в видовых местах. Отмечу так
- ГГеоргий20 августа 2024Все прошло хорошо, познавательно и экологично. Чувствуется, что Сергей любит Байкал и переживает за сохранность природы.
- ФФАНИЛЬ18 августа 2024Тур очень понравился. Водитель, он же гид Андрей дал очень много информации по посещаемым локациям, по истории и быту местных
- ВВероника9 марта 2024Поездка на Байкал была организована на высшем уровне! За два дня мы объехали все значимые места, шикарные локации для фотосессии.
- ЕЕвгений24 февраля 2024Хочу выразить огромную благодарность Руслану! Поездка прошла выше всяких похвал!! Руслан встретил нас в аэропорту рано утром и с самолета
- ККристина15 февраля 2024Здравствуйте! Нам очень понравилось! Случайно нашли экскурсии Александра и очень рады, что наткнулись на него:) Обязательно будем советовать друзьям и надеемся ещё вернуться на Байкал!)
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На 8 Марта»
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