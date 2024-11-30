На 8 Марта – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «На 8 Марта» в Иркутске, цены от 33 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
На машине
Джиппинг
5 отзывов
2 дня
Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
Увидеть замёрзшие пузырьки в толще льда, встретить рассвет с видом на остров и посетить места силы
Начало: Иркутск, 08:00
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
60 000 за всё до 3 чел.
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
На машине
64 отзыва
3 дня
Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
Перезагрузитесь и ощутите сибирское гостеприимство. За 3 дня вы увидите уникальные памятники природы и почувствуете особую атмосферу острова Ольхон
Начало: Иркутск, Центральный рынок, автостоянка междугород...
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
33 000 за человека
Джип-тур по Ольхону: север и юг
На машине
Джиппинг
6 отзывов
2 дня
Джип-тур по Ольхону: север и юг
Загадать желания в местах силы, попробовать уху из байкальской рыбы и полюбоваться степями и мысами
Начало: Иркутск, 08:00
10 дек в 08:00
11 дек в 08:00
35 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгения
    30 ноября 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Сбылась моя давняя мечта побывать на Ольхоне! Спасибо Михаилу за такой душевный и теплый прием! Все было легко, комфортно и вкусно! Обязательно вернусь еще к Вам и буду рекомендовать друзьям и знакомым Вас!
  • О
    Ольга
    21 октября 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Тур отлично организован - он насыщенный, но при этом остается достаточно времени на самостоятельное времяпрепровождения. В первый день гид Анна
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    провела для нас занимательную обзорную экскурсию по поселку, во второй мы отправились на экскурсию по острову на весь день, любовались Байкалом с разных мысов. Виды, конечно, завораживают! Гид Леонид рассказал много интересного и подготовил пикник. Отдельно хочется сказать про базу отдыха "Лада". Мы отдохнули там как в детском лагере (в хорошем смысле слова) - вкусная еда, теплый номер, удобные кровати. Есть все необходимое. Большое спасибо Дмитрию!

    Тур отлично организован - он насыщенный, но при этом остается достаточно времени на самостоятельное времяпрепровождения. ВТур отлично организован - он насыщенный, но при этом остается достаточно времени на самостоятельное времяпрепровождения. В
  • А
    Александр
    4 сентября 2024
    Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
    Невероятно аутентичный опыт. 10/5
  • Н
    Наталья
    26 августа 2024
    Джип-тур по Ольхону: север и юг
    Я скажу так, реальность превзошла ожидания. Гид Сергей. Маршрут был составлен идеально, избегая толп людей в видовых местах. Отмечу так
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    же терпение гида, когда мы «терялись» в сувенирных. Так же особо оценила широкий кругозор и знания Сергея, все обо всем он знает и интересно рассказывает. Заезжали в локации, где кроме нас не было никого в округе и было безумно красиво. Уха из омуля приготовлена была вкусно, и в красивом месте, что немаловажно. Тайминг соблюден, если мы договаривались встретится в 10, то в 10.00 машина Сергея была на месте. При бронировании мне ответили на все вопросы. Благодарю

    Я скажу так, реальность превзошла ожидания. Гид Сергей. Маршрут был составлен идеально, избегая толп людей вЯ скажу так, реальность превзошла ожидания. Гид Сергей. Маршрут был составлен идеально, избегая толп людей вЯ скажу так, реальность превзошла ожидания. Гид Сергей. Маршрут был составлен идеально, избегая толп людей вЯ скажу так, реальность превзошла ожидания. Гид Сергей. Маршрут был составлен идеально, избегая толп людей вЯ скажу так, реальность превзошла ожидания. Гид Сергей. Маршрут был составлен идеально, избегая толп людей вЯ скажу так, реальность превзошла ожидания. Гид Сергей. Маршрут был составлен идеально, избегая толп людей вЯ скажу так, реальность превзошла ожидания. Гид Сергей. Маршрут был составлен идеально, избегая толп людей вЯ скажу так, реальность превзошла ожидания. Гид Сергей. Маршрут был составлен идеально, избегая толп людей в
  • Г
    Георгий
    20 августа 2024
    Джип-тур по Ольхону: север и юг
    Все прошло хорошо, познавательно и экологично. Чувствуется, что Сергей любит Байкал и переживает за сохранность природы.
    Все прошло хорошо, познавательно и экологично. Чувствуется, что Сергей любит Байкал и переживает за сохранность природыВсе прошло хорошо, познавательно и экологично. Чувствуется, что Сергей любит Байкал и переживает за сохранность природыВсе прошло хорошо, познавательно и экологично. Чувствуется, что Сергей любит Байкал и переживает за сохранность природыВсе прошло хорошо, познавательно и экологично. Чувствуется, что Сергей любит Байкал и переживает за сохранность природыВсе прошло хорошо, познавательно и экологично. Чувствуется, что Сергей любит Байкал и переживает за сохранность природы
  • Ф
    ФАНИЛЬ
    18 августа 2024
    Джип-тур по Ольхону: север и юг
    Тур очень понравился. Водитель, он же гид Андрей дал очень много информации по посещаемым локациям, по истории и быту местных
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    жителей. Тур на Ольхон нужно брать, как в нашем случае минимум на два дня. Однодневные туры это гонки, ничего толком не посмотришь, да и как повезет с паромом на Ольхон. Первый день посетили Тажераны. Очень впечатляет, особенно пик Бишанва. Второй день провели на Ольхоне, очень красиво.

  • В
    Вероника
    9 марта 2024
    Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
    Поездка на Байкал была организована на высшем уровне! За два дня мы объехали все значимые места, шикарные локации для фотосессии.
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    Экскурсоводом был Руслан. Он совместил в себе экскурсовода, водителя и фотографа. Море эмоций, море впечатлений, море шикарных эксклюзивных фотографий! Довольны на все 100☺☺☺

  • Е
    Евгений
    24 февраля 2024
    Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
    Хочу выразить огромную благодарность Руслану! Поездка прошла выше всяких похвал!! Руслан встретил нас в аэропорту рано утром и с самолета
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    и мы поехали на Байкал, о. Ольхон. Руслан очень приятный собеседник, все рассказал и показал, так же проехали по не туристическим местам, где мы были одни. Байкал зимой это просто нереальные и непередаваемые впечатления, прозрачный лед, что видны камни находящиеся на дне. Огромное спасибо! Буду рекомендовать Вас всем своим друзьям!!!

    Хочу выразить огромную благодарность Руслану! Поездка прошла выше всяких похвал!! Руслан встретил нас в аэропорту раноХочу выразить огромную благодарность Руслану! Поездка прошла выше всяких похвал!! Руслан встретил нас в аэропорту раноХочу выразить огромную благодарность Руслану! Поездка прошла выше всяких похвал!! Руслан встретил нас в аэропорту раноХочу выразить огромную благодарность Руслану! Поездка прошла выше всяких похвал!! Руслан встретил нас в аэропорту раноХочу выразить огромную благодарность Руслану! Поездка прошла выше всяких похвал!! Руслан встретил нас в аэропорту раноХочу выразить огромную благодарность Руслану! Поездка прошла выше всяких похвал!! Руслан встретил нас в аэропорту раноХочу выразить огромную благодарность Руслану! Поездка прошла выше всяких похвал!! Руслан встретил нас в аэропорту раноХочу выразить огромную благодарность Руслану! Поездка прошла выше всяких похвал!! Руслан встретил нас в аэропорту раноХочу выразить огромную благодарность Руслану! Поездка прошла выше всяких похвал!! Руслан встретил нас в аэропорту раноХочу выразить огромную благодарность Руслану! Поездка прошла выше всяких похвал!! Руслан встретил нас в аэропорту рано
  • К
    Кристина
    15 февраля 2024
    Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
    Здравствуйте! Нам очень понравилось! Случайно нашли экскурсии Александра и очень рады, что наткнулись на него:) Обязательно будем советовать друзьям и надеемся ещё вернуться на Байкал!)

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На 8 Марта»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Байкал только для вас: индивидуальное путешествие на внедорожнике
  2. Ольхон: 3 дня в сердце священного «моря»
  3. Джип-тур по Ольхону: север и юг
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Озеро Байкал
  5. Тажеранские степи
  6. Тальцы
  7. Тункинская долина
  8. Набережная
  9. Ступа Просветления
  10. Нерпинарий
Сколько стоит тур в Иркутске в декабре 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На 8 Марта" можно забронировать 3 тура от 33 000 до 60 000. Туристы уже оставили гидам 75 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Иркутске на 2024 год на 8 марта, 75 ⭐ отзывов, цены от 33000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
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