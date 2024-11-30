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же терпение гида, когда мы «терялись» в сувенирных. Так же особо оценила широкий кругозор и знания Сергея, все обо всем он знает и интересно рассказывает. Заезжали в локации, где кроме нас не было никого в округе и было безумно красиво. Уха из омуля приготовлена была вкусно, и в красивом месте, что немаловажно. Тайминг соблюден, если мы договаривались встретится в 10, то в 10.00 машина Сергея была на месте. При бронировании мне ответили на все вопросы. Благодарю