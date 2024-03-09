читать дальше

красив в любое время года. Зимой завораживают и удивляют торосы и наплески, прозрачный и гладкий лёд. Нет плохо погоды, есть солнце и тучи, снег и ветер, которые сменяют друг друга одномоментно. Тур очень активный, многое видели. Наша безопасность на протяжении всего времени - главное и основное. Благодарность водителю Игорю за безупречное вождение по бездорожью (это нужно прочувствовать)и, конечно, вкуснейшие обеды, которыми он нас кормил. Благодарность гиду Сергею за интересное общение. Лёгкость, теплота и душевность чувствовалось на протяжении всего тура. Хивус…. Это вообще отдельная история. Только вне сезона можно прокатиться по тонкому льду Байкала. Удивительный тур!!!