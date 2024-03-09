На Рождество – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «На Рождество» в Иркутске, цены от 43 700 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Байкал хрустальный: всё самое главное на Ольхоне
На машине
2 отзыва
3 дня
Байкал хрустальный: всё самое главное на Ольхоне
Пообедать прямо на льду Байкала, проводить закат у Шаманки и увидеть Ступу Просветления
Начало: Иркутск, 09:30-10:00
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
75 500 за человека
Нестандартные фотолокации Байкала
На машине
2 отзыва
2 дня
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
43 700 за всё до 3 чел.
Выходные на Ольхоне в индивидуальной группе: шаманские места, ледяные гроты и живописные бухты
На машине
2 дня
Выходные на Ольхоне в индивидуальной группе: шаманские места, ледяные гроты и живописные бухты
Побывать на месте, где первый бурятский шаман обрёл силу, и влюбиться в байкальский лёд
Начало: Иркутск, 09:30-10:00
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
57 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    9 марта 2024
    Байкал хрустальный: всё самое главное на Ольхоне
    Мы путешествовали на Ольхон группой 6 человек. Хочу отметить нашего гида Олега, смог влюбить нас в Байкал, очень грамотный и
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    талантливый, настоящий специалист своего дела. Все было на высшем уровне, никаких заминок, гибкость в любых наших пожеланиях. Спасибо вам огромное за шикарный уик энд.

  • Н
    Наталья
    14 января 2024
    Байкал хрустальный: всё самое главное на Ольхоне
    Замечательный тур по острову Ольхон. наполненный эмоциями и впечатлениями. В наше время сейчас редкость видеть чистоту природы, не задетой цивилизацией. Байкал
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    красив в любое время года. Зимой завораживают и удивляют торосы и наплески, прозрачный и гладкий лёд. Нет плохо погоды, есть солнце и тучи, снег и ветер, которые сменяют друг друга одномоментно. Тур очень активный, многое видели. Наша безопасность на протяжении всего времени - главное и основное. Благодарность водителю Игорю за безупречное вождение по бездорожью (это нужно прочувствовать)и, конечно, вкуснейшие обеды, которыми он нас кормил. Благодарность гиду Сергею за интересное общение. Лёгкость, теплота и душевность чувствовалось на протяжении всего тура. Хивус…. Это вообще отдельная история. Только вне сезона можно прокатиться по тонкому льду Байкала. Удивительный тур!!!

    Замечательный тур по острову Ольхон. наполненный эмоциями и впечатлениями. В наше время сейчас редкость видеть чистотуЗамечательный тур по острову Ольхон. наполненный эмоциями и впечатлениями. В наше время сейчас редкость видеть чистотуЗамечательный тур по острову Ольхон. наполненный эмоциями и впечатлениями. В наше время сейчас редкость видеть чистотуЗамечательный тур по острову Ольхон. наполненный эмоциями и впечатлениями. В наше время сейчас редкость видеть чистотуЗамечательный тур по острову Ольхон. наполненный эмоциями и впечатлениями. В наше время сейчас редкость видеть чистотуЗамечательный тур по острову Ольхон. наполненный эмоциями и впечатлениями. В наше время сейчас редкость видеть чистотуЗамечательный тур по острову Ольхон. наполненный эмоциями и впечатлениями. В наше время сейчас редкость видеть чистотуЗамечательный тур по острову Ольхон. наполненный эмоциями и впечатлениями. В наше время сейчас редкость видеть чистотуЗамечательный тур по острову Ольхон. наполненный эмоциями и впечатлениями. В наше время сейчас редкость видеть чистотуЗамечательный тур по острову Ольхон. наполненный эмоциями и впечатлениями. В наше время сейчас редкость видеть чистоту
  • М
    Мадина
    12 ноября 2023
    Нестандартные фотолокации Байкала
    Замечательна поездка. Спасибо Александру за локации. Поездка получилась действительно нестандартной и интересной
  • Я
    Яна
    6 октября 2023
    Нестандартные фотолокации Байкала
    Доброго времени Суток! Впечатления от тура самые положительные! Прекрасный, коммуникабельный, чутки и душевный гид. Замечательная атмосфера! И не только за
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    окном автомобиля но и внутри его. Тур, который нацелен на одно! Остановить жизненный ритм! Остановить мгновение! Задуматься ….. Ну и потом, конечно, побежать дальше в свою жизнь, оставив частичку Сибири внутри, как что то такое, что всегда можно вспомнить и улыбнуться и подумать о прекрасно! Желаю Вам!, дорогие путешественники получить такое же удовольствие, какое удалось получить нам. (пара средних лет). С уважением и восхищением. Яна.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На Рождество»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Байкал хрустальный: всё самое главное на Ольхоне
  2. Нестандартные фотолокации Байкала
  3. Выходные на Ольхоне в индивидуальной группе: шаманские места, ледяные гроты и живописные бухты
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Озеро Байкал
  5. Тажеранские степи
  6. Тункинская долина
  7. Набережная
  8. Тальцы
  9. Мыс Харанцы
  10. Мыс Любви
Сколько стоит тур в Иркутске в сентябре 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 43 700 до 75 500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Иркутске на 2024 год на рождество, 4 ⭐ отзыва, цены от 43700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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