3 дня
Байкал хрустальный: всё самое главное на Ольхоне
Пообедать прямо на льду Байкала, проводить закат у Шаманки и увидеть Ступу Просветления
Начало: Иркутск, 09:30-10:00
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
75 500₽ за человека
2 дня
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром
12 сен в 08:00
13 сен в 08:00
43 700₽ за всё до 3 чел.
2 дня
Выходные на Ольхоне в индивидуальной группе: шаманские места, ледяные гроты и живописные бухты
Побывать на месте, где первый бурятский шаман обрёл силу, и влюбиться в байкальский лёд
Начало: Иркутск, 09:30-10:00
1 янв в 08:00
2 янв в 08:00
57 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья9 марта 2024Мы путешествовали на Ольхон группой 6 человек. Хочу отметить нашего гида Олега, смог влюбить нас в Байкал, очень грамотный и
- ННаталья14 января 2024Замечательный тур по острову Ольхон. наполненный эмоциями и впечатлениями. В наше время сейчас редкость видеть чистоту природы, не задетой цивилизацией. Байкал
- ММадина12 ноября 2023Замечательна поездка. Спасибо Александру за локации. Поездка получилась действительно нестандартной и интересной
- ЯЯна6 октября 2023Доброго времени Суток! Впечатления от тура самые положительные! Прекрасный, коммуникабельный, чутки и душевный гид. Замечательная атмосфера! И не только за
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На Рождество»
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Сколько стоит тур в Иркутске в сентябре 2024
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