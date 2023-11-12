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окном автомобиля но и внутри его. Тур, который нацелен на одно! Остановить жизненный ритм! Остановить мгновение! Задуматься ….. Ну и потом, конечно, побежать дальше в свою жизнь, оставив частичку Сибири внутри, как что то такое, что всегда можно вспомнить и улыбнуться и подумать о прекрасно! Желаю Вам!, дорогие путешественники получить такое же удовольствие, какое удалось получить нам. (пара средних лет). С уважением и восхищением. Яна.