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Авторский тур
8 дней
Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
Покататься по огромному катку, рассмотреть пузырьки и узоры и проверить силу магических камней
Начало: Иркутск, аэропорт, утро (точное время - по договор...
2 мар в 08:00
118 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Алмазное сияние байкальского льда
Пройтись по легендарному естественному катку, полюбоваться морозными узорами и слиться в «поцелуе»
Начало: Иркутск, аэропорт
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
Приготовить буузы, увидеть тысячи метановых пузырьков и полюбоваться Малым Морем
Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего...
21 янв в 14:00
28 янв в 14:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Путешествовать с ездовыми собаками, ночевать в палатке с печкой и готовить на костре
Начало: Иркутск, точное место и время встречи - по договор...
1 мар в 11:00
50 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
Покорить вершину хребта, увидеть застывший Байкал и искупаться в целебной термальной воде
Начало: Иркутск, аэропорт, до 08:30
1 мар в 08:30
25 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
Начало: Иркутск, аэропорт, 08:30. Мы рекомендуем прилететь...
25 фев в 08:30
1 мар в 08:00
39 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВалентина13 марта 2024На самом деле глубина Байкала измеряется не в метрах, а в количестве ощущений и эмоций, которые он дарит. Я родилась в
- ММарина16 февраля 2024Про Байкал. Осторожно: субъективные впечатления! Я решилась довольно спонтанно: в январе где-то что-то увидела-услышала и меня осенило - Байкал! Поехать особо некуда,
- ИИрина10 марта 2023Компанией друзей путешествовали по программе «Алмазное сияние байкальского льда» с 27.02 по 02.03. Остались только положительные эмоции, начиная от встречи
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «8 марта»
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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
- Лёд, который греет: по Байкалу на коньках, хивусах и в собачьей упряжке
- Алмазное сияние байкальского льда
- Объятия Байкала: Ольхон и Огой, Листвянка и Большое Голоустное
- Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
- Байкальский треккинг: восхождение на Пик Черского с катанием на ледянках и купанием в источниках
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