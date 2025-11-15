Удивительная Маньчжурия: путешествие в русский Китай со стартом в Иркутске
Оказаться в городе контрастов, погулять среди мамонтов и матрёшек и устроить шопинг
Удаляемся от избитых маршрутов и едем в малоизведанную Маньчжурию.
Этот контрастный приграничный город способен удивить, ведь такого просто не ожидаешь увидеть в Китае.
Посреди бескрайних монгольских степей высится типично западный мегаполис со читать дальше
строгими высотками и неоновыми вывесками, но окутанный пряными ароматами азиатской кухни.
При этом много лубочной России: матрёшки всех размеров и расцветок, копии православных храмов и советских монументов, вывески на русском и борщ в меню.
А ещё Маньчжурия — это мекка шоп-туров, где сотни лавочек, бутиков, торговых центров привлекают приятными ценами.
Мы будем много гулять, погружаясь в колорит и атмосферу, и параллельно с осмотром достопримечательностей сможем воспользоваться недорогими стоматологическими услугами, сходить на лечебный массаж спины и за покупками.
Поздним вечером встречаемся на вокзале Иркутска и на поезде отправляемся в Забайкальск. Время в пути — 1 день 9 часов.
2 день
Прибытие в Маньчжурию
По прибытии состава в Забайкальск пересядем на автобус и поедем к границе. Пройдём все формальности, заселимся в отель в Маньчжурии. После трапезы в ресторане «Пекинская утка» — свободное время.
3 день
Парки мамонтов и матрёшек, интерактивный музей
В этот и следующие 2 дня будем много гулять, открывая для себя Китай. Посетим парки мамонтов и матрёшек, зайдём в интерактивный музей. Рекомендуем воспользоваться стоматологическими услугами — цены тут ниже российских почти вдвое.
4 день
Прогулки по Маньчжурии
Продолжаем прогулки. Устроим шопинг в магазинах и торговых центрах, обойдём лавки корейских товаров. Рекомендуем сходить на лечебный массаж спины, в сауну или спа.
5 день
Прогулки по Маньчжурии
Без спешки гуляем, осматриваем достопримечательности, делаем покупки.
6 день
Возвращение в Иркутск
Освободим номера, перейдём границу с Россией. В 18:52 на ж/д вокзале Забайкальска сядем в поезд до Иркутска. Время в пути — 1 день 5 часов.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трансферы на автобусе
Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Приглашение, виза, страховка
Багаж до 25 кг
Что не входит в цену
Билеты в Иркутск и обратно в ваш город
Ж/д билеты Иркутск - Забайкальск - Иркутск
Питание - около 300 ₽ за каждый приём
Билет в музей - 1000 ₽
Сауна - около 500 ₽/чел
Массаж - около 2000 ₽
Проведение тура возможно в индивидуальном формате в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Иркутска, отправление поезда в 21:45
Завершение: Ж/д вокзал Иркутска, прибытие поезда в 22:56
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 136 туристов
Мы команда увлечённых и опытных гидов, готовых делиться знаниями и любовью к путешествиям со всеми, кто жаждет открытий. Предлагаем увлекательные экскурсии по самым впечатляющим уголкам Байкала, Иркутской области и Бурятии. читать дальше
Помогаем гостям погрузиться в неповторимую атмосферу каждого места и узнать больше о его истории, культуре и традициях. Мы постоянно совершенствуемся и изучаем новые направления, чтобы предложить наиболее яркие маршруты. Заботимся о том, чтобы каждый гость получил максимум удовольствия от поездки, поэтому всегда стараемся учесть все пожелания и предпочтения. С нами ваше путешествие станет незабываемым и полным ярких впечатлений! Присоединяйтесь к нам — и мы поможем вам открыть наш регион во всей его красе и многообразии!