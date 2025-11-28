Мои заказы

На майские – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «На майские» в Иркутске, цены от 48 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Нестандартные фотолокации Байкала
На машине
2 дня
4 отзыва
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром, точное время по договорённост...
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
62 000 ₽ за всё до 3 чел.
2 дня на Ольхоне: джипинг, прогулки и пикник на свежем воздухе
На машине
Джиппинг
2 дня
2 отзыва
2 дня на Ольхоне: джипинг, прогулки и пикник на свежем воздухе
Прокатиться по бескрайней Тажеранской степи и встретить закат с видом на скалу Шаманку
Начало: Иркутск, 8:00
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
48 000 ₽ за человека
Ольхон: джип-сафари и водные прогулки в мини-группе
На машине
Джиппинг
На микроавтобусе
4 дня
4 отзыва
Ольхон: джип-сафари и водные прогулки в мини-группе
Проехать по острову с севера на юг, побывать в священных местах и зарядиться энергией Байкала
Начало: Иркутск, 8:00
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
88 000 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тажеранские степи
  6. Тункинская долина
  7. Озеро Байкал
  8. Набережная
  9. Ангара
  10. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит тур в Иркутске в ноябре 2025
Сейчас в Иркутске в категории "На майские" можно забронировать 3 тура от 48 000 до 88 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
