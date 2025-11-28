Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром, точное время по договорённост...
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
62 000 ₽ за всё до 3 чел.
2 дня на Ольхоне: джипинг, прогулки и пикник на свежем воздухе
Прокатиться по бескрайней Тажеранской степи и встретить закат с видом на скалу Шаманку
Начало: Иркутск, 8:00
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
48 000 ₽ за человека
Ольхон: джип-сафари и водные прогулки в мини-группе
Проехать по острову с севера на юг, побывать в священных местах и зарядиться энергией Байкала
Начало: Иркутск, 8:00
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
88 000 ₽ за человека
