На праздники – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «На праздники» в Иркутске, цены от 30 400 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Нестандартные фотолокации Байкала
На машине
2 отзыва
2 дня
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром
21 авг в 08:00
22 авг в 08:00
43 700 за всё до 3 чел.
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
скидка
15%
4 дня
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Узнать тайны скалы Шаманки, полюбоваться панорамой Большого Байкала и увидеть Мраморный карьер
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
3 сен в 08:00
10 сен в 08:00
5000042 500 за человека
Золото Байкала: Тажеранская степь и Малое Море, знакомство с Иркутском и дополнительные экскурсии
4 дня
Золото Байкала: Тажеранская степь и Малое Море, знакомство с Иркутском и дополнительные экскурсии
Насладиться осенними пейзажами Прибайкалья и Ольхона и погулять по старинному сибирскому городу
Начало: Иркутск. В аэропорту в 08:00-08:30, напротив пункт...
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
30 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мадина
    12 ноября 2023
    Нестандартные фотолокации Байкала
    Замечательна поездка. Спасибо Александру за локации. Поездка получилась действительно нестандартной и интересной
  • Я
    Яна
    6 октября 2023
    Нестандартные фотолокации Байкала
    Доброго времени Суток! Впечатления от тура самые положительные! Прекрасный, коммуникабельный, чутки и душевный гид. Замечательная атмосфера! И не только за
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    окном автомобиля но и внутри его. Тур, который нацелен на одно! Остановить жизненный ритм! Остановить мгновение! Задуматься ….. Ну и потом, конечно, побежать дальше в свою жизнь, оставив частичку Сибири внутри, как что то такое, что всегда можно вспомнить и улыбнуться и подумать о прекрасно! Желаю Вам!, дорогие путешественники получить такое же удовольствие, какое удалось получить нам. (пара средних лет). С уважением и восхищением. Яна.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На праздники»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Нестандартные фотолокации Байкала
  2. Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
  3. Золото Байкала: Тажеранская степь и Малое Море, знакомство с Иркутском и дополнительные экскурсии
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тункинская долина
  5. Озеро Байкал
  6. Набережная
  7. Тажеранские степи
  8. Тальцы
  9. Мыс Харанцы
  10. Мыс Любви
Сколько стоит тур в Иркутске в августе 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На праздники" можно забронировать 3 тура от 30 400 до 43 700 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте тур в Иркутске на 2024 год на праздники, 2 ⭐ отзыва, цены от 30400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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