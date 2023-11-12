2 дня
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром
21 авг в 08:00
22 авг в 08:00
43 700₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
4 дня
Удивительный Байкал: Бугульдейка, Ольхон, Огой и Долина каменных духов
Узнать тайны скалы Шаманки, полюбоваться панорамой Большого Байкала и увидеть Мраморный карьер
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
3 сен в 08:00
10 сен в 08:00
5000042 500₽ за человека
4 дня
Золото Байкала: Тажеранская степь и Малое Море, знакомство с Иркутском и дополнительные экскурсии
Насладиться осенними пейзажами Прибайкалья и Ольхона и погулять по старинному сибирскому городу
Начало: Иркутск. В аэропорту в 08:00-08:30, напротив пункт...
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
30 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММадина12 ноября 2023Замечательна поездка. Спасибо Александру за локации. Поездка получилась действительно нестандартной и интересной
- ЯЯна6 октября 2023Доброго времени Суток! Впечатления от тура самые положительные! Прекрасный, коммуникабельный, чутки и душевный гид. Замечательная атмосфера! И не только за
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На праздники»
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