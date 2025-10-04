Прогулка на байдарке по живописной реке Истре — это отличная возможность провести время активно и с комфортом, увидеть подмосковные пейзажи, вдоволь насладиться чистым воздухом и спокойным течением реки. А ещё полюбоваться панорамой Ново-Иерусалимского монастыря, излюбленными местами Чехова и Левитана.
Описание водной прогулки
Отплываем от причала в деревне Бабкино, до которой вы самостоятельно добираетесь на вашем авто или автобусе.
Перед отплытием я проведу подробный инструктаж по управлению байдаркой и познакомлю с техникой безопасности на воде.
Нить маршрута проходит через Ново-Иерусалимский монастырь, видами которого вы полюбуетесь с воды. Длина маршрута — 8 км.
По пути мы можем встретить уток, гусей, цапель, если повезёт — бобров и лошадей.
Организационные детали
- Обратите внимание: вы сплавляетесь самостоятельно, на воде не будет сопровождающего
- Важно: у меня двухместные и трёхместные байдарки. Сплавляться одному на двухместной байдарке допустимо, но некомфортно. Если вы один, а группа не наберётся, я предложу вам другую дату прогулки, на которую уже заявлены несколько участников
- Маршрут идеально подходит для новичков. Течение реки спокойное, без порогов
- Дети — обязательно в сопровождении взрослых
- Точка старта находится в логистически удобном месте. К вашим услугам парковка, зона ожидания/отдыха, туалеты и душ. От точки финиша отвезу вас обратно к вашему авто или к ж/д станции «Истра»
В стоимость входит:
— аренда полного комплекта качественного оборудования: каркасно-надувные байдарки «Шуя» — удобные, суперустойчивые, лучшие в своём классе
— подробный инструктаж
— спасательные жилеты, водонепроницаемый чехол для телефона
в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
|Дети до 12 лет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От деревни Бабкино
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Истре
Провёл экскурсии для 40 туристов
Я родился и вырос в Истре. Люблю свой родной город и знаю, пожалуй, все поистине интересные места в его окрестностях. Я организую групповые сплавы с 2019 года и познакомил с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Елизавета
4 окт 2025
Сплав 4 октября 2025 год, погода шикарная, мама довольна, фоток вагон, с подругой отлично провели время, классный и запоминающийся подарок, спасибо Антон за организацию😄
Будем обращаться и советовать🥰
Процветания вам🤍
Павел
12 сен 2025
Очень рекомендую, было душевно. Антону и его помощнику спасибо)))
А
Александр
11 авг 2025
Остался очень доволен этим опытом. Всё было организовано на высшем уровне: инструктаж, снаряжение, безопасность. Сплав позволил отвлечься от городской суеты, зарядиться энергией и провести время активно на свежем воздухе. Как по мне, это отличный способ отдохнуть. Спасибо Антону за организацию всего процесса!
Е
Елизавета
11 авг 2025
Это было хорошим решением для выходных! Маршрут длиной около 8 километров оказался отличным вариантом для нашей компании, которая хотела просто расслабиться на природе. За время пути я успела насладиться пейзажами, особенно впечатлили виды на Ново-Иерусалимский монастырь. С воды архитектурный ансамбль выглядит невероятно! Особую благодарность хочу выразить организатору Антону! Он был очень внимательным и дружелюбным.
Мария
11 авг 2025
Как же мне нравится такой вид отдыха! Природа и умиротворение. После загруженных рабочих дней сплав на байдарке кажется глотком свежего воздуха.
Ирина
11 авг 2025
10 августа первый раз попробовали сплавиться по реке на байдарке. Организация мероприятия достойная, на тур базе есть все необходимое, где переодеться, туалет в наличие, небольшое кафе, живописные места, ребята очень доброжелательные инструктор Антон-красавчик. Все необходимое оборудование в исправном виде, инструктаж, помощь новичкам. Сплав удался, уставшие, но наполненные чудесным отдыхом вернулись домой. Не бойтесь преодолевать самих себя. Рекомендую.
Н
Надежда
11 авг 2025
Так как моя работа тоже связана с туризмом, не могу не отметить безопасность на маршруте. Антон провел грамотный инструктаж, показал себя как хорошо знающего свое дело человека. Снаряжение в отличном
Д
Дмитрий
11 авг 2025
Всё круто! Спасибо! Классно погребли, отдохнули. Ничего сложного. Река сама по себе быстрая, работать веслом особо не нужно. Важно обходить местами деревья, что не представляет сложности. Я бы, конечно, рекомендовал
Е
Евгения
11 авг 2025
Это был мой первый сплав, позвали друзья. Честно говоря, переживала, потому что опыта совсем нет. Была не уверена, что справлюсь. Спасибо организатору Антону за подробный инструктаж в начале. Показалось, что
Мария
11 авг 2025
Отличный вариант сплава на один день рядом с Москвой. Доехали достаточно быстро, все легко нашли, база ухоженная, с раздевалками, душевыми, туалетами, беседками, парковкой. Снаряжение в отличном состоянии. Для нас заранее
С
Стрекаловская
28 июл 2025
Большое спасибо Антону за организацию нашего сплава на байдарке по реке Истра!
И
Ирина
28 июл 2025
Огромное спасибо Антону, все было организовано отлично, мы получили колоссальное удовольствие!
В
Виктор
21 июл 2025
В субботу 19 июля ездили с внуком на сплав по реке Истра в Подмосковье. Сплав был с группой, организованной турфирмой. Река Истра тихая, спокойная, не экстремальная. Есть время посмотреть на
Л
Любовь
19 июл 2025
Точно рекомендую эту прекрасную поездку. все очень легко, доступно, приятно правильно организованно. Антон и его команда большие мололдцы. Смело бронируйте
С
Светлана
13 июл 2025
Мы первый раз сели в байдарки, но путешествие, что называется - получилось. Сначала Антон провел инструктаж, затем помог сесть в лодки и мы поплыли. Вокруг были прекрасные виды природы и Ново-иерусалимского монастыря. В конце маршрута нас ждал Антон, довёз до станции. Спасибо ему огромное! Собираемся ещё, теперь на сапах. Однозначно рекомендуем!
