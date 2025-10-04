Мои заказы

На байдарке по реке Истре

Отдохнуть от городской суеты наедине с природой Подмосковья
Прогулка на байдарке по живописной реке Истре — это отличная возможность провести время активно и с комфортом, увидеть подмосковные пейзажи, вдоволь насладиться чистым воздухом и спокойным течением реки. А ещё полюбоваться панорамой Ново-Иерусалимского монастыря, излюбленными местами Чехова и Левитана.
5
18 отзывов
Описание водной прогулки

Отплываем от причала в деревне Бабкино, до которой вы самостоятельно добираетесь на вашем авто или автобусе.

Перед отплытием я проведу подробный инструктаж по управлению байдаркой и познакомлю с техникой безопасности на воде.

Нить маршрута проходит через Ново-Иерусалимский монастырь, видами которого вы полюбуетесь с воды. Длина маршрута — 8 км.

По пути мы можем встретить уток, гусей, цапель, если повезёт — бобров и лошадей.

Организационные детали

  • Обратите внимание: вы сплавляетесь самостоятельно, на воде не будет сопровождающего
  • Важно: у меня двухместные и трёхместные байдарки. Сплавляться одному на двухместной байдарке допустимо, но некомфортно. Если вы один, а группа не наберётся, я предложу вам другую дату прогулки, на которую уже заявлены несколько участников
  • Маршрут идеально подходит для новичков. Течение реки спокойное, без порогов
  • Дети — обязательно в сопровождении взрослых
  • Точка старта находится в логистически удобном месте. К вашим услугам парковка, зона ожидания/отдыха, туалеты и душ. От точки финиша отвезу вас обратно к вашему авто или к ж/д станции «Истра»

В стоимость входит:

— аренда полного комплекта качественного оборудования: каркасно-надувные байдарки «Шуя» — удобные, суперустойчивые, лучшие в своём классе
— подробный инструктаж
— спасательные жилеты, водонепроницаемый чехол для телефона

в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Дети до 12 лет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От деревни Бабкино
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваш гид в Истре
Провёл экскурсии для 40 туристов
Я родился и вырос в Истре. Люблю свой родной город и знаю, пожалуй, все поистине интересные места в его окрестностях. Я организую групповые сплавы с 2019 года и познакомил с
читать дальше

водным туризмом более тысячи человек. Мой инвентарь — это лучшие в своём классе байдарки «Шуя». Они суперудобные и устойчивые. Я живу путешествиями: проехал нашу страну от Кольского полуострова до Камчатки, поднялся на самую высокую точку Европы — гору Эльбрус, посетил 30 стран и более 100 регионов, но мой любимый город над рекой Истра в сердце навсегда.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Елизавета
Елизавета
4 окт 2025
Сплав 4 октября 2025 год, погода шикарная, мама довольна, фоток вагон, с подругой отлично провели время, классный и запоминающийся подарок, спасибо Антон за организацию😄
Будем обращаться и советовать🥰
Процветания вам🤍
Павел
Павел
12 сен 2025
Очень рекомендую, было душевно. Антону и его помощнику спасибо)))
А
Александр
11 авг 2025
Остался очень доволен этим опытом. Всё было организовано на высшем уровне: инструктаж, снаряжение, безопасность. Сплав позволил отвлечься от городской суеты, зарядиться энергией и провести время активно на свежем воздухе. Как по мне, это отличный способ отдохнуть. Спасибо Антону за организацию всего процесса!
Е
Елизавета
11 авг 2025
Это было хорошим решением для выходных! Маршрут длиной около 8 километров оказался отличным вариантом для нашей компании, которая хотела просто расслабиться на природе. За время пути я успела насладиться пейзажами, особенно впечатлили виды на Ново-Иерусалимский монастырь. С воды архитектурный ансамбль выглядит невероятно! Особую благодарность хочу выразить организатору Антону! Он был очень внимательным и дружелюбным.
Мария
Мария
11 авг 2025
Как же мне нравится такой вид отдыха! Природа и умиротворение. После загруженных рабочих дней сплав на байдарке кажется глотком свежего воздуха.

С самого начала всё было организовано очень профессионально: инструктаж, снаряжение,
читать дальше

безопасность — всё на высшем уровне. За это огромное спасибо Антону!

Сплав был спокойным, а маршрут очень легким, что идеально подходит для новичков и тех, кто хочет просто расслабиться и насладиться природой.

Я совсем не заметила, как пролетело время и уже надо было выходить на берег, чего делать совершенно не хотелось. Обязательно планирую повторить этот опыт, но уже на более длинной дистанции! Рекомендую всем любителям природы и приключений!

P.S. Отдельное спасибо Антону за врученный мне микрофон во время выброски от финиша до ж/д станции Истра. Мы с друзьями от души покричали (именно покричали, а не попели) песни Лазарева, Меладзе, Максим. Это стало идеальным завершением нашего небольшого путешествия выходного дня. ❤️

Ирина
Ирина
11 авг 2025
10 августа первый раз попробовали сплавиться по реке на байдарке. Организация мероприятия достойная, на тур базе есть все необходимое, где переодеться, туалет в наличие, небольшое кафе, живописные места, ребята очень доброжелательные инструктор Антон-красавчик. Все необходимое оборудование в исправном виде, инструктаж, помощь новичкам. Сплав удался, уставшие, но наполненные чудесным отдыхом вернулись домой. Не бойтесь преодолевать самих себя. Рекомендую.
Н
Надежда
11 авг 2025
Так как моя работа тоже связана с туризмом, не могу не отметить безопасность на маршруте. Антон провел грамотный инструктаж, показал себя как хорошо знающего свое дело человека. Снаряжение в отличном
читать дальше

состоянии, чистое и не выглядит «поношенным». Также Антон помог нам сесть в байдарки с пирса и отправил в путь. Для меня привычнее сплав в сопровождении инструктора, но и такой формат, когда нас только отправляют и встречают, мне понравился. Мы шли в своём темпе, как нам комфортно, делали остановки по настроению, спокойно прошли маршрут, не потерялись, ориентиры очевидные. Перевернуться на такой байдарке на данном участке действительно нужно постараться. Очень понравились умиротворяющие пейзажи, тишина, вид на монастырь. Мы отлично провели выходной, спасибо!

Д
Дмитрий
11 авг 2025
Всё круто! Спасибо! Классно погребли, отдохнули. Ничего сложного. Река сама по себе быстрая, работать веслом особо не нужно. Важно обходить местами деревья, что не представляет сложности. Я бы, конечно, рекомендовал
читать дальше

идти на такой сплав с кем-то, имеющим хотя бы минимальный опыт в вашей компании, чтобы, если что, вам подсказали на реке, что вы делаете неправильно. Инструктор рассказал обо всём на суше, но на воде вы уже сами. Байдарки, вёсла и спасжилеты в отличном состоянии, как новые.

Е
Евгения
11 авг 2025
Это был мой первый сплав, позвали друзья. Честно говоря, переживала, потому что опыта совсем нет. Была не уверена, что справлюсь. Спасибо организатору Антону за подробный инструктаж в начале. Показалось, что
читать дальше

готовили нас к чему-то очень серьезному, но на самом деле оказалось всё сильно легче)) Невероятно красивая река! Постоянно грести не нужно, было достаточно времени налюбоваться, понаслаждаться, послушать звуки природы. Однозначно справятся даже дети. У нашей байдарки получилось и грести, и рулить, и обходить деревья, и не врезаться в берега)) И еще очень понравилось, что было место, где можно переодеться — и на старте, и на финише. Теперь захотелось попробовать сплав выходного дня)

Мария
Мария
11 авг 2025
Отличный вариант сплава на один день рядом с Москвой. Доехали достаточно быстро, все легко нашли, база ухоженная, с раздевалками, душевыми, туалетами, беседками, парковкой. Снаряжение в отличном состоянии. Для нас заранее
читать дальше

подготовили байдарки, вёсла, спасжилеты, выдали по запросу гермомешки и чехлы для телефонов (впервые бесплатно на сплаве мне выдали чехол для телефона).

Также отмечу очень подробный и понятный инструктаж. Антон объясняет доступно даже для тех, кто впервые видит байдарку и никогда не держал весло. В нашей компании были новички, и они прекрасно со всем справились! Более того, им очень понравилось! Этот сплав — хороший вариант для первого раза, открыть для себя активный отдых на воде и в дальнейшем решить, готов к полноценному походу на байдарках на несколько дней или не твоё.

Мы прекрасно провели время, легко (вообще без напряга!) прошли маршрут, налюбовались берегами и монастырём с воды, встретили саперов и уток. На реке сплав проходит без сопровождения инструктора, то есть вы самостоятельно проходите маршрут. Антон дал понятные ориентиры, где можно закончить сплав, после первого моста попросил ему отзвониться, был на связи, встретил на конечной точке. Тут действительно особо и не требуется сопровождение инструктором, страшных препятствий не встретили, проблем не возникло, течение помогает, мы очень часто не гребли)) Спасибо большое!

С
Стрекаловская
28 июл 2025
Большое спасибо Антону за организацию нашего сплава на байдарке по реке Истра!

Живописный маршрут, устойчивая байдарка и прекрасные виды вокруг!
И
Ирина
28 июл 2025
Огромное спасибо Антону, все было организовано отлично, мы получили колоссальное удовольствие!
В
Виктор
21 июл 2025
В субботу 19 июля ездили с внуком на сплав по реке Истра в Подмосковье. Сплав был с группой, организованной турфирмой. Река Истра тихая, спокойная, не экстремальная. Есть время посмотреть на
читать дальше

природу вокруг и отдохнуть. Дать возможность внуку погрести.
Кроме того, в этот период было достаточно воды, которую сбрасывали с водохранилища. Сплав получился легким и простым. Большим плюсом было отсутствие комаров и прочей мошкары.
Наш сплав по реке стартовал от базы с платной рыбалкой Рыболовный клуб «Налим» в деревне Бабкино. На базе имеется большая парковка для автотранспорта, поэтому очень удобно приезжать на авто. Нитка маршрута проходит по реке мимо Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, который хорошо виден с воды. Лес идет вдоль берегов на протяжении всего маршрута. Лес красавец. Находясь посередине реки, не всегда есть возможность любоваться пейзажем, но все равно таких моментов достаточно.
Байдарки, спас жилеты, гермомешки для телефонов, сухой паек на маршрут и горячие питание по завершению путешествия предоставляются.
Инструктором был Антон Зоргер., подготовленный и опытный путешественник, участник многих экстремальных походов в нашей стране и за рубежом. Хороший рассказчик и гид.
Всем, кто любит природу, не боится трудностей, хочет новых эмоций и впечатлений, смело можно отправляться на такой сплав по реке Истре.

Л
Любовь
19 июл 2025
Точно рекомендую эту прекрасную поездку. все очень легко, доступно, приятно правильно организованно. Антон и его команда большие мололдцы. Смело бронируйте
С
Светлана
13 июл 2025
Мы первый раз сели в байдарки, но путешествие, что называется - получилось. Сначала Антон провел инструктаж, затем помог сесть в лодки и мы поплыли. Вокруг были прекрасные виды природы и Ново-иерусалимского монастыря. В конце маршрута нас ждал Антон, довёз до станции. Спасибо ему огромное! Собираемся ещё, теперь на сапах. Однозначно рекомендуем!

Входит в следующие категории Истры

