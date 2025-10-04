Прогулка на байдарке по живописной реке Истре — это отличная возможность провести время активно и с комфортом, увидеть подмосковные пейзажи, вдоволь насладиться чистым воздухом и спокойным течением реки. А ещё полюбоваться панорамой Ново-Иерусалимского монастыря, излюбленными местами Чехова и Левитана.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Ваш гид в Истре

Антон Ваш гид в Истре

Описание водной прогулки

Отплываем от причала в деревне Бабкино, до которой вы самостоятельно добираетесь на вашем авто или автобусе.

Перед отплытием я проведу подробный инструктаж по управлению байдаркой и познакомлю с техникой безопасности на воде.

Нить маршрута проходит через Ново-Иерусалимский монастырь, видами которого вы полюбуетесь с воды. Длина маршрута — 8 км.

По пути мы можем встретить уток, гусей, цапель, если повезёт — бобров и лошадей.

Организационные детали

Обратите внимание: вы сплавляетесь самостоятельно, на воде не будет сопровождающего

Важно: у меня двухместные и трёхместные байдарки. Сплавляться одному на двухместной байдарке допустимо, но некомфортно. Если вы один, а группа не наберётся, я предложу вам другую дату прогулки, на которую уже заявлены несколько участников

у меня двухместные и трёхместные байдарки. Сплавляться одному на двухместной байдарке допустимо, но некомфортно. Если вы один, а группа не наберётся, я предложу вам другую дату прогулки, на которую уже заявлены несколько участников Маршрут идеально подходит для новичков. Течение реки спокойное, без порогов

Дети — обязательно в сопровождении взрослых

Точка старта находится в логистически удобном месте. К вашим услугам парковка, зона ожидания/отдыха, туалеты и душ. От точки финиша отвезу вас обратно к вашему авто или к ж/д станции «Истра»

В стоимость входит:

— аренда полного комплекта качественного оборудования: каркасно-надувные байдарки «Шуя» — удобные, суперустойчивые, лучшие в своём классе

— подробный инструктаж

— спасательные жилеты, водонепроницаемый чехол для телефона