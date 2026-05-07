В 17 веке патриарх Никон задумал построить Новый Иерусалим в Подмосковье. На экскурсии вы узнаете, как создавались эти святые места и какие испытания они прошли. Посетите Воскресенский собор, Аносин Борисоглебский
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальная история Нового Иерусалима
- 🏰 Воскресенский собор и святой источник
- 🌿 Умиротворение Аносин Борисоглебского монастыря
- 🎨 Эклектичная Крестовоздвиженская церковь
- 🗺 Прогулка по живописным местам
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Нового Иерусалима под Москвой - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень вокруг монастыря создаёт особую атмосферу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, хотя может быть прохладнее и возможны дожди. Зимой, с ноября по март, посещение остаётся возможным, но стоит быть готовым к холодной погоде и снегу, что может ограничить время на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Новоиерусалимский монастырь
- Воскресенский собор
- Аносин Борисоглебский монастырь
- Крестовоздвиженская церковь
Описание экскурсии
Русская Палестина — хроники и значение
Почему так называют живописный уголок недалеко от столицы? За 3 часа вы разберетесь, как эти святые места появились на карте и в сердцах всех верующих Руси. Особое внимание, конечно, уделим Новоиерусалимскому монастырю: я расскажу, что было предтечей основания «Святая Святых» и какая трудная судьба ждала эти стены. А еще поговорим о церковном расколе и взаимоотношениях патриарха Никона и Алексея Михайловича Романова.
По маршруту в нашей программе три главные остановки:
- Новоиерусалимский монастырь с Воскресенским собором в стиле барокко и святым источником. Вы погуляете по территории монастыря, а также увидите знаковые объекты в его окрестностях, названные по палестинским местам: Гефсиманские сады, реку Иордан и скит патриарха Никона.
- Аносин Борисоглебский монастырь, где суровый уклад жизни монахинь поощрялся даже почтенными старцами Ниловой Пустыни. Здесь всегда проникаешься тишиной и умиротворенностью намоленного места.
- Крестовоздвиженская церковь в Дарне, созданная по сказочному проекту архитектора Шервуда. Внутри вы рассмотрите редкую икону «Нечаянная радость».
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, увлеченным историей русского православия, и паломникам, а также любителям живописных мест.
Организационные детали
- Экскурсия начинается уже в городе Истра, куда вам нужно добраться самостоятельно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Возможен трансфер из Москвы и ближайшего Подмосковья (по предварительной договорённости)
- Дополнительно можно посетить Никольский храм, древнейший в Истре, и другие места по вашим интересам
- Посещение платных музеев по желанию. Входные билеты не включены в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
город Истра, Советская улица
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Истре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4715 туристов
Вот уже более пяти лет занимаюсь любимым делом для себя и близких людей. Приглашаю и вас на мои прогулки по Москве и её пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 54 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
День экскурсии с Дмитрием вошел в копилку моих лучших воспоминаний в жизни. Я много (очень!) путешествую, много видела экскурсоводов, но это была не просто экскурсия, это было погружение в историю,
+2
Вам был полезен этот отзыв?
П
Экскурсовод Дмитрий В. провел нам замечательную экскурсию по храмам округа Истра (конечно не по всем, мы рассчитывали лишь на Новоиерусалимский). Хотя послушать и о ставропигиальном монастыре в с. Аносино и о храме в д. Дарна было тоже интересно, тем более, что Дмитрий рассказал массу интересных историй об этих памятниках. Большое спасибо. Очень довольны экскурсией.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Огромное спасибо Марии. Экскурсия была потрясающая. Очень интересная, содержательная и увлекательная. Мы получили и наслаждение, и удовольствие, и множество новых важных знаний. Мария прекрасный экскурсовод. В своём рассказе она не
Вам был полезен этот отзыв?
Е
В Пасху посетили отличную экскурсию в Новый Иерусалим с Дмитрием: побывали в небольшом, но интересном монастыре в Аносино, увидели замечательную церковь в с. Дарна, а завершили поездку в Новоиерусалимском монастыре.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Спасибо Дмитрию за интересную экскурсию. Узнали много нового, познавательного. Великолепный Борисо-Глебский женский монастырь и очень красивый храм в Дарине. Ну а монастырь в Новом Иерусалиме нужно увидеть своими глазами.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Благодарим Дмитрия, за экскурсию, все прошло на одном дыхании. Узнали для себя много нового про храмы и монастыри. Рекомендую данного экскурсовода.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Истры
Похожие экскурсии на «Новый Иерусалим под Москвой»
Индивидуальная
до 4 чел.
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Посетите Новоиерусалимский монастырь в Истре и узнайте о его удивительной архитектуре и истории. Пройдите по святым местам русской Палестины
Начало: У входа в монастырь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 570 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Познакомиться с грандиозным комплексом патриарха Никона и понять его замысел
Начало: Истра
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:30
от 14 000 ₽ за всё до 5 чел.
от 12 700 ₽ за экскурсию