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Новый Иерусалим под Москвой

Открыть предания знаменитого монастыря и других святых мест «Русской Палестины»

Дмитрий
Дмитрий – Гид из Истры
В 17 веке патриарх Никон задумал построить Новый Иерусалим — в России, в Подмосковье.

Удалось ли это и какой путь прошли святые места? На экскурсии 🧭 я с интересом расскажу об истории 📖 этой земли и о связанных с ней людях.

А посетим мы изумительный Воскресенский собор, умиротворенный Аносин Борисоглебский монастырь и эклектичную церковь ⛪ в Дарне.
Задать вопросОбычно отвечает за 36 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Новый Иерусалим под Москвой
Новый Иерусалим под Москвой

Что вас ожидает

Русская Палестина — хроники и значение
Почему так называют живописный уголок недалеко от столицы? За 3 часа вы разберетесь, как эти святые места появились на карте и в сердцах всех верующих Руси. Особое внимание, конечно, уделим Новоиерусалимскому монастырю: я расскажу, что было предтечей основания «Святая Святых» и какая трудная судьба ждала эти стены. А еще поговорим о церковном расколе и взаимоотношениях патриарха Никона и Алексея Михайловича Романова.

По маршруту в нашей программе три главные остановки:

  • Новоиерусалимский монастырь с Воскресенским собором в стиле барокко и святым источником. Вы погуляете по территории монастыря, а также увидите знаковые объекты в его окрестностях, названные по палестинским местам: Гефсиманские сады, реку Иордан и скит патриарха Никона.
  • Аносин Борисоглебский монастырь, где суровый уклад жизни монахинь поощрялся даже почтенными старцами Ниловой Пустыни. Здесь всегда проникаешься тишиной и умиротворенностью намоленного места.
  • Крестовоздвиженская церковь ⛪ в Дарне, созданная по сказочному проекту архитектора Шервуда. Внутри вы рассмотрите редкую икону «Нечаянная радость».

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, увлеченным историей 📖 русского православия, и паломникам, а также любителям живописных мест.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается уже в городе Истра, куда вам нужно добраться самостоятельно
  • Возможен трансфер из Москвы и ближайшего Подмосковья (по предварительной договорённости)
  • Дополнительно можно посетить Никольский храм, древнейший в Истре, и другие места по вашим интересам
  • Посещение платных музеев по желанию. Входные билеты 🎫 не включены в стоимость.
Начало и место завершения
🚩 — город Истра, Советская улица
Новый Иерусалим под Москвой
Новый Иерусалим под Москвой
Новый Иерусалим под Москвой
Новый Иерусалим под Москвой
Новый Иерусалим под Москвой
Новый Иерусалим под Москвой
Новый Иерусалим под Москвой
Новый Иерусалим под Москвой
Новый Иерусалим под Москвой
Новый Иерусалим под Москвой
Новый Иерусалим под Москвой
Новый Иерусалим под Москвой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Занимаюсь любимым делом для себя и близких мне людей. А теперь приглашаю и вас на мои экскурсии по Москве и ее пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест, где каждый искушенный, или не очень, путешественник почерпнет для себя что-то новое и интересное. Всегда готов разработать маршрут с учетом ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!
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