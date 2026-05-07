Мои заказы

Новый Иерусалим под Москвой

Узнайте историю Нового Иерусалима, посетите Воскресенский собор, Аносин Борисоглебский монастырь и Крестовоздвиженскую церковь в Дарне
В 17 веке патриарх Никон задумал построить Новый Иерусалим в Подмосковье. На экскурсии вы узнаете, как создавались эти святые места и какие испытания они прошли. Посетите Воскресенский собор, Аносин Борисоглебский
читать дальшеуменьшить

монастырь и Крестовоздвиженскую церковь в Дарне.

Программа включает прогулку по территории Новоиерусалимского монастыря, где вы увидите Гефсиманские сады, реку Иордан и скит патриарха Никона. Путешествие подойдет любителям истории русского православия и живописных мест

5
54 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная история Нового Иерусалима
  • 🏰 Воскресенский собор и святой источник
  • 🌿 Умиротворение Аносин Борисоглебского монастыря
  • 🎨 Эклектичная Крестовоздвиженская церковь
  • 🗺 Прогулка по живописным местам

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Нового Иерусалима под Москвой - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень вокруг монастыря создаёт особую атмосферу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, хотя может быть прохладнее и возможны дожди. Зимой, с ноября по март, посещение остаётся возможным, но стоит быть готовым к холодной погоде и снегу, что может ограничить время на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Новый Иерусалим под Москвой
Новый Иерусалим под Москвой
Новый Иерусалим под Москвой

Что можно увидеть

  • Новоиерусалимский монастырь
  • Воскресенский собор
  • Аносин Борисоглебский монастырь
  • Крестовоздвиженская церковь

Описание экскурсии

Русская Палестина — хроники и значение

Почему так называют живописный уголок недалеко от столицы? За 3 часа вы разберетесь, как эти святые места появились на карте и в сердцах всех верующих Руси. Особое внимание, конечно, уделим Новоиерусалимскому монастырю: я расскажу, что было предтечей основания «Святая Святых» и какая трудная судьба ждала эти стены. А еще поговорим о церковном расколе и взаимоотношениях патриарха Никона и Алексея Михайловича Романова.

По маршруту в нашей программе три главные остановки:

  • Новоиерусалимский монастырь с Воскресенским собором в стиле барокко и святым источником. Вы погуляете по территории монастыря, а также увидите знаковые объекты в его окрестностях, названные по палестинским местам: Гефсиманские сады, реку Иордан и скит патриарха Никона.
  • Аносин Борисоглебский монастырь, где суровый уклад жизни монахинь поощрялся даже почтенными старцами Ниловой Пустыни. Здесь всегда проникаешься тишиной и умиротворенностью намоленного места.
  • Крестовоздвиженская церковь в Дарне, созданная по сказочному проекту архитектора Шервуда. Внутри вы рассмотрите редкую икону «Нечаянная радость».

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, увлеченным историей русского православия, и паломникам, а также любителям живописных мест.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается уже в городе Истра, куда вам нужно добраться самостоятельно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Возможен трансфер из Москвы и ближайшего Подмосковья (по предварительной договорённости)
  • Дополнительно можно посетить Никольский храм, древнейший в Истре, и другие места по вашим интересам
  • Посещение платных музеев по желанию. Входные билеты не включены в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
город Истра, Советская улица
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Истре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4715 туристов
Вот уже более пяти лет занимаюсь любимым делом для себя и близких людей. Приглашаю и вас на мои прогулки по Москве и её пригородам. Знаю много интересных и притягательных мест,
читать дальшеуменьшить

где каждый искушённый или не очень путешественник почерпнёт для себя что-то новое и интересное. Все сотрудники нашей команды — аккредитованные гиды Москвы и Подмосковья. Также всегда готов разработать маршрут с учётом всех ваших пожеланий. Гарантирую увлекательное путешествие. Искренне ваш, Дмитрий!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
3
2
1
Елена
День экскурсии с Дмитрием вошел в копилку моих лучших воспоминаний в жизни. Я много (очень!) путешествую, много видела экскурсоводов, но это была не просто экскурсия, это было погружение в историю,
читать дальшеуменьшить

энергетику этих мест. Русская Палестина отныне для меня любимое место, место силы. Во многом благодаря экскурсии с Дмитрием. Более трех часов пролетели как один миг. Было легко и радостно.
У Дмитрия призвание совпадало с выбранной профессией: рассказывает грамотно, доходчиво, очень интересно и познавательно. Сколько тайных мест он показал! Вдохновил на новые поездки. Спасибо! И Трипстеру - за таких профессионалов - тоже.

День экскурсии с Дмитрием вошел в копилку моих лучших воспоминаний в жизни. Я много (очень!) путешествую,
День экскурсии с Дмитрием вошел в копилку моих лучших воспоминаний в жизни. Я много (очень!) путешествую,
День экскурсии с Дмитрием вошел в копилку моих лучших воспоминаний в жизни. Я много (очень!) путешествую,
День экскурсии с Дмитрием вошел в копилку моих лучших воспоминаний в жизни. Я много (очень!) путешествую,
День экскурсии с Дмитрием вошел в копилку моих лучших воспоминаний в жизни. Я много (очень!) путешествую,
День экскурсии с Дмитрием вошел в копилку моих лучших воспоминаний в жизни. Я много (очень!) путешествую,
День экскурсии с Дмитрием вошел в копилку моих лучших воспоминаний в жизни. Я много (очень!) путешествую,
День экскурсии с Дмитрием вошел в копилку моих лучших воспоминаний в жизни. Я много (очень!) путешествую,+2
День экскурсии с Дмитрием вошел в копилку моих лучших воспоминаний в жизни. Я много (очень!) путешествую,
День экскурсии с Дмитрием вошел в копилку моих лучших воспоминаний в жизни. Я много (очень!) путешествую,
Вам был полезен этот отзыв?
П
Экскурсовод Дмитрий В. провел нам замечательную экскурсию по храмам округа Истра (конечно не по всем, мы рассчитывали лишь на Новоиерусалимский). Хотя послушать и о ставропигиальном монастыре в с. Аносино и о храме в д. Дарна было тоже интересно, тем более, что Дмитрий рассказал массу интересных историй об этих памятниках. Большое спасибо. Очень довольны экскурсией.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Огромное спасибо Марии. Экскурсия была потрясающая. Очень интересная, содержательная и увлекательная. Мы получили и наслаждение, и удовольствие, и множество новых важных знаний. Мария прекрасный экскурсовод. В своём рассказе она не
читать дальшеуменьшить

просто повествует о событиях, она подаёт материал очень интересно и даже сопереживательно. И наверно поэтому во время её экскурсии мы тоже невольно стали участниками и свидетелями тех далеких лет, тех исторических событий. Когда экскурсия дарит не только информацию, но и яркие позитивные эмоции, - это очень-очень важно.
Бесконечно рады, что побывали на такой экскурсии, рады что посетили такие интересные и значимые места, рады что нашим экскурсоводом была Мария.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
В Пасху посетили отличную экскурсию в Новый Иерусалим с Дмитрием: побывали в небольшом, но интересном монастыре в Аносино, увидели замечательную церковь в с. Дарна, а завершили поездку в Новоиерусалимском монастыре.
читать дальшеуменьшить

Грандиозное впечатление! Обязательно нужно там побывать! Дмитрий провел по интересным местам, которые сам без подготовки не отыщешь, много рассказал об истории, архитектуре и людях, связанных с монастырем. Но перебора с датами, цифрами, именами не было. Экскурсия оставила очень хорошее впечатление. Были с ребенком-подростком, он тоже доволен. Рекомендую

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Спасибо Дмитрию за интересную экскурсию. Узнали много нового, познавательного. Великолепный Борисо-Глебский женский монастырь и очень красивый храм в Дарине. Ну а монастырь в Новом Иерусалиме нужно увидеть своими глазами.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Благодарим Дмитрия, за экскурсию, все прошло на одном дыхании. Узнали для себя много нового про храмы и монастыри. Рекомендую данного экскурсовода.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Истры

Похожие экскурсии на «Новый Иерусалим под Москвой»

Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Пешая
1.5 часа
85 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Посетите Новоиерусалимский монастырь в Истре и узнайте о его удивительной архитектуре и истории. Пройдите по святым местам русской Палестины
Начало: У входа в монастырь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 10 570 ₽ за всё до 4 чел.
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Пешая
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Познакомиться с грандиозным комплексом патриарха Никона и понять его замысел
Начало: Истра
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:30
от 14 000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Истре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Истре
от 12 700 ₽ за экскурсию