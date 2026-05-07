В 17 веке патриарх Никон задумал построить Новый Иерусалим в Подмосковье. На экскурсии вы узнаете, как создавались эти святые места и какие испытания они прошли. Посетите Воскресенский собор, Аносин Борисоглебский

монастырь и Крестовоздвиженскую церковь в Дарне. Программа включает прогулку по территории Новоиерусалимского монастыря, где вы увидите Гефсиманские сады, реку Иордан и скит патриарха Никона. Путешествие подойдет любителям истории русского православия и живописных мест

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Нового Иерусалима под Москвой - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень вокруг монастыря создаёт особую атмосферу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно гулять, хотя может быть прохладнее и возможны дожди. Зимой, с ноября по март, посещение остаётся возможным, но стоит быть готовым к холодной погоде и снегу, что может ограничить время на свежем воздухе.

Сейчас август — это идеальное время.