Что вас ожидает
Русская Палестина — хроники и значение
Почему так называют живописный уголок недалеко от столицы? За 3 часа вы разберетесь, как эти святые места появились на карте и в сердцах всех верующих Руси. Особое внимание, конечно, уделим Новоиерусалимскому монастырю: я расскажу, что было предтечей основания «Святая Святых» и какая трудная судьба ждала эти стены. А еще поговорим о церковном расколе и взаимоотношениях патриарха Никона и Алексея Михайловича Романова.
По маршруту в нашей программе три главные остановки:
- Новоиерусалимский монастырь с Воскресенским собором в стиле барокко и святым источником. Вы погуляете по территории монастыря, а также увидите знаковые объекты в его окрестностях, названные по палестинским местам: Гефсиманские сады, реку Иордан и скит патриарха Никона.
- Аносин Борисоглебский монастырь, где суровый уклад жизни монахинь поощрялся даже почтенными старцами Ниловой Пустыни. Здесь всегда проникаешься тишиной и умиротворенностью намоленного места.
- Крестовоздвиженская церковь ⛪ в Дарне, созданная по сказочному проекту архитектора Шервуда. Внутри вы рассмотрите редкую икону «Нечаянная радость».
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, увлеченным историей 📖 русского православия, и паломникам, а также любителям живописных мест.
Организационные детали
- Экскурсия начинается уже в городе Истра, куда вам нужно добраться самостоятельно
- Возможен трансфер из Москвы и ближайшего Подмосковья (по предварительной договорённости)
- Дополнительно можно посетить Никольский храм, древнейший в Истре, и другие места по вашим интересам
- Посещение платных музеев по желанию. Входные билеты 🎫 не включены в стоимость.