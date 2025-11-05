Индивидуальная
до 4 чел.
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Посетите Новоиерусалимский монастырь в Истре и узнайте о его удивительной архитектуре и истории. Пройдите по святым местам русской Палестины
Начало: У входа в монастырь
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Погрузитесь в атмосферу святых мест Палестины, не покидая Подмосковья. Экскурсия по Новому Иерусалиму в Истре подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Истра
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый Иерусалим под Москвой: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Нового Иерусалима, посетите Воскресенский собор, Аносин Борисоглебский монастырь и Крестовоздвиженскую церковь в Дарне
Начало: город Истра, Советская улица
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 ноября 2025Новый Иерусалим - святыни Палестины в ПодмосковьеДата посещения: 3 ноября 2025Анатолий, спасибо за экскурсию! Познавательную и проведенную очень доступным языком. Учли все наши нюансы разновозрастных экскурсантов :) Спасибо!
- ИИрина2 ноября 2025Неплохо!
- ООльга28 сентября 2025Мы в полном восторге от экскурсии, очень рекомендуем
- ЕЕлена15 августа 2025Анатолий великолепный рассказчик, экскурсия прошла легко и интересно.
Рекомендую.
- ППискунова11 августа 2025Нам все понравилось, было прикольно и весело. Подача материала легкая, сложные вещи объяснялись понятными современными словами. Мы теперь хотим еще экскурсий по монастырям ᕦ(͡°͜ʖ͡°)ᕤ
- ММихаил4 августа 202502 августа мы с семьей побывали на экскурсии в монастыре Новый Иерусалим. Это потрясающе, не хуже чем Троице Сергиева Лавра.
- ООльга31 июля 2025Экскурсия очень понравилась, место впечатляющее, храмовый комплекс необычный, очень красивый и отлично отреставрирован. У нас была гид Алена, хороший профессионал своего дела, знающая и очень приятная девушка😊, смогла рассказом заинтересовать мальчиков-подростков. Экскурсию рекомендуем.
- ЕЕлена18 июля 2025Очень понравилась экскурсия с Анатолием, рекомендую.
- ППавел15 июля 2025Все понравилось
- ЕЕлена12 июля 2025Благодарим Анатолия за интереснейшую экскурсию. Ездили семьей. Очень впечатлила подача материала: ясно, доступно, без перегруженности датами и цифрами, с глубоким
- ТТатьяна20 июня 2025Очень понравилась встреча! Анатолий- профессионал, экскурсия на одном дыхании прошла. Очень рады, что решили индивидуально!
- ААлександрова4 июня 2025Читала противоречивые отзывы об экскурсоводе Алене, в итоге после посещения монастыря в ее сопровождении все гости остались в полном восторге!
- ААнна4 июня 2025Экскурсия понравилась в целом. Гид интересно рассказывал и отвечал на все вопросы. Монастырь интересный. Организаторов рекомендую. Были с детьми 5
- ССветлана2 июня 2025Проводила экскурсию в Новоиерусалимском монастыре Алена. Очень интересная подача исторических фактов, ничего лишнего. Хочется ещё раз здесь побывать! Алена, большое спасибо, надеемся ещё раз побывать с вами на экскурсии!
- ВВалерия19 мая 2025Очень хорошая команда, экскурсовод Алена очень интересно рассказывает
Много нового узнали
Обратимся еще за другими маршрутами
- ААлла14 мая 2025Хочу выразить огромную благорность гиду Анатолию за проведённуе экскурсию в Новый Иерусалим. Для меня была великая радость узнав, что Анатолий
- ЛЛьвова11 мая 2025Посетили в субботу с гидом Аленой Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь,Очень содержательная экскурсия.
Сейчас многие чувствуют особенный интерес к судьбам ушедших людей, к
- ИИрина11 мая 2025Были на экскурсии с Аленой. Остались очень довольны. Рекомендуем! Алена опытный экскурсовод, отличный рассказчик и прекрасно знает историю монастыря, да и историю в целом.
- ГГлеб25 апреля 2025Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо гиду Алёне за интересную подачу материала. Рекомендую!
- ИИнна15 апреля 2025В полном восторге с подругой от экскурсии в Новый Иерусалим! Экскурсоводом был Анатолий. Очень содержательно, доступно и интересно! Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Истре в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Истре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Истре
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Истре в декабре 2025
Сейчас в Истре в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 143 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Истре на 2025 год по теме «Самое главное», 143 ⭐ отзыва, цены от 10000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль