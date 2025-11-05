читать дальше

прекрасно владеет иностранными языками, а в частности итальянским, так как со мной был мой супруг итальянец и обычно я переводила ему все экскурсии. А Анатолий провел нам чудесную экскурсию на итальянском, рассказал подробно о каждом моменте монастыря, каждом камушке, каждой плитке, облицованной на монастыре, что мне даже захотелось научиться этому ремеслу - керамике и её творению. Это был большой сюрприз и подарок для моего мужа. Узнала так же, что Анатолий проводит во многих местах эскурсии и в Москве тоже. Поэтому теперь будем обращаться только к нему и конечно же рекомендовать гида Анатолия всем нашим друзьям, как из Италии, так и из России. Мы остались в полном восторге.