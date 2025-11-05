Мои заказы

Увидеть самое главное в Истре

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Истре, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Пешая
2 часа
78 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Посетите Новоиерусалимский монастырь в Истре и узнайте о его удивительной архитектуре и истории. Пройдите по святым местам русской Палестины
Начало: У входа в монастырь
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Пешая
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Погрузитесь в атмосферу святых мест Палестины, не покидая Подмосковья. Экскурсия по Новому Иерусалиму в Истре подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Истра
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Новый Иерусалим под Москвой
На машине
3 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый Иерусалим под Москвой: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Нового Иерусалима, посетите Воскресенский собор, Аносин Борисоглебский монастырь и Крестовоздвиженскую церковь в Дарне
Начало: город Истра, Советская улица
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 ноября 2025
    Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
    Дата посещения: 3 ноября 2025
    Анатолий, спасибо за экскурсию! Познавательную и проведенную очень доступным языком. Учли все наши нюансы разновозрастных экскурсантов :) Спасибо!
  • И
    Ирина
    2 ноября 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Неплохо!
  • О
    Ольга
    28 сентября 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Мы в полном восторге от экскурсии, очень рекомендуем
  • Е
    Елена
    15 августа 2025
    Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
    Анатолий великолепный рассказчик, экскурсия прошла легко и интересно.
    Рекомендую.
  • П
    Пискунова
    11 августа 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Нам все понравилось, было прикольно и весело. Подача материала легкая, сложные вещи объяснялись понятными современными словами. Мы теперь хотим еще экскурсий по монастырям ᕦ(͡°͜ʖ͡°)ᕤ
  • М
    Михаил
    4 августа 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    02 августа мы с семьей побывали на экскурсии в монастыре Новый Иерусалим. Это потрясающе, не хуже чем Троице Сергиева Лавра.
    читать дальше

    Величественный вид главного храма, который повторяет Храм Гроба Господня в Иерусалиме, вызывает гордость за Русскую Православную Церковь. Это третье место, где желательно побывать каждому русскому православному человеку, после Храма Христа Спасителя в Москве и Троице Сергиевой Лавры. Поразила Кувуклия, которая практически точно копирует настоящую Кувуклию в Иерусалиме. Обязательно сходите также к Скиту Митрополита Никона, это тоже интересно. В целом монастырь ухоженный, и здания, и территория поддерживаются в хорошем состоянии. Можно сделать множество красивых фото с разных ракурсов.
    Нам повезло, у нас была экскурсовод Алена, которая в доступной форме рассказала нам и об истории возникновения этого монастыря, и о об его роли в Русской Православной Церкви. Чувствуется, что у нее большой объем знаний и много интересных историй. Очень жаль, что длительность экскурсии была ограничена 2 часами, нам откровенно не хватило все посмотреть и обо всем расспросить Алену.

  • О
    Ольга
    31 июля 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Экскурсия очень понравилась, место впечатляющее, храмовый комплекс необычный, очень красивый и отлично отреставрирован. У нас была гид Алена, хороший профессионал своего дела, знающая и очень приятная девушка😊, смогла рассказом заинтересовать мальчиков-подростков. Экскурсию рекомендуем.
  • Е
    Елена
    18 июля 2025
    Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
    Очень понравилась экскурсия с Анатолием, рекомендую.
  • П
    Павел
    15 июля 2025
    Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
    Все понравилось
  • Е
    Елена
    12 июля 2025
    Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
    Благодарим Анатолия за интереснейшую экскурсию. Ездили семьей. Очень впечатлила подача материала: ясно, доступно, без перегруженности датами и цифрами, с глубоким
    читать дальше

    знанием истории Воскресенского Новоиерусалимского монастыря. Великолепный маршрут, по времени все было идеально продумано. Никто не устал, несмотря на температуру +34. Спасибо за просвещение.

  • Т
    Татьяна
    20 июня 2025
    Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
    Очень понравилась встреча! Анатолий- профессионал, экскурсия на одном дыхании прошла. Очень рады, что решили индивидуально!
  • А
    Александрова
    4 июня 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Читала противоречивые отзывы об экскурсоводе Алене, в итоге после посещения монастыря в ее сопровождении все гости остались в полном восторге!
    читать дальше

    Оценили многочисленные знания, умение ответить на любой вопрос, представить материал так, что было интересно людям разных возрастов. Одни положительные впечатления! Спасибо большое за интересную встречу!

  • А
    Анна
    4 июня 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Экскурсия понравилась в целом. Гид интересно рассказывал и отвечал на все вопросы. Монастырь интересный. Организаторов рекомендую. Были с детьми 5
    читать дальше

    и 9 лет - все выдержали, никто не ныл)
    Почему ставлю 4: вылетели за тайминг больше чем на 30 мин - считаю, что важно выдерживать оговоренное время. Полчаса в начале экскурсии был рассказ у стены монастыря снаружи - слишком затянуто, эту часть можно сократить.

  • С
    Светлана
    2 июня 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Проводила экскурсию в Новоиерусалимском монастыре Алена. Очень интересная подача исторических фактов, ничего лишнего. Хочется ещё раз здесь побывать! Алена, большое спасибо, надеемся ещё раз побывать с вами на экскурсии!
  • В
    Валерия
    19 мая 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Очень хорошая команда, экскурсовод Алена очень интересно рассказывает
    Много нового узнали
    Обратимся еще за другими маршрутами
  • А
    Алла
    14 мая 2025
    Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
    Хочу выразить огромную благорность гиду Анатолию за проведённуе экскурсию в Новый Иерусалим. Для меня была великая радость узнав, что Анатолий
    читать дальше

    прекрасно владеет иностранными языками, а в частности итальянским, так как со мной был мой супруг итальянец и обычно я переводила ему все экскурсии. А Анатолий провел нам чудесную экскурсию на итальянском, рассказал подробно о каждом моменте монастыря, каждом камушке, каждой плитке, облицованной на монастыре, что мне даже захотелось научиться этому ремеслу - керамике и её творению. Это был большой сюрприз и подарок для моего мужа. Узнала так же, что Анатолий проводит во многих местах эскурсии и в Москве тоже. Поэтому теперь будем обращаться только к нему и конечно же рекомендовать гида Анатолия всем нашим друзьям, как из Италии, так и из России. Мы остались в полном восторге.

  • Л
    Львова
    11 мая 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Посетили в субботу с гидом Аленой Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь,Очень содержательная экскурсия.
    Сейчас многие чувствуют особенный интерес к судьбам ушедших людей, к
    читать дальше

    судьбам сохранившихся архитектурных памятников и понимают, что только погружение в связь с прошлым даёт настоящее удовлетворение и надежду в жизни, чувство наполненности - душевной, духовной….

  • И
    Ирина
    11 мая 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Были на экскурсии с Аленой. Остались очень довольны. Рекомендуем! Алена опытный экскурсовод, отличный рассказчик и прекрасно знает историю монастыря, да и историю в целом.
  • Г
    Глеб
    25 апреля 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо гиду Алёне за интересную подачу материала. Рекомендую!
  • И
    Инна
    15 апреля 2025
    Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
    В полном восторге с подругой от экскурсии в Новый Иерусалим! Экскурсоводом был Анатолий. Очень содержательно, доступно и интересно! Очень рекомендую!

