Церковь Константина и Елены – экскурсии в Истре

Найдено 4 экскурсии в категории «Церковь Константина и Елены» в Истре, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Пешая
2 часа
78 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Посетите Новоиерусалимский монастырь в Истре и узнайте о его удивительной архитектуре и истории. Пройдите по святым местам русской Палестины
Начало: У входа в монастырь
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Новый Иерусалим под Москвой
На машине
3 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый Иерусалим под Москвой: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Нового Иерусалима, посетите Воскресенский собор, Аносин Борисоглебский монастырь и Крестовоздвиженскую церковь в Дарне
Начало: город Истра, Советская улица
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Закат на Истринском водохранилище - прогулка на сапах
SUP-прогулки
2 часа
Водная прогулка
Незабываемая водная прогулка по диким местам Истры
Большая вода, шуршащий тростник и поля кувшинок. На закате природа замирает, солнце заливает всё золотом, а розовое небо соединяется с озером
Начало: В деревне Алёхново
Расписание: в пятницу в 19:00
12 дек в 19:00
19 дек в 19:00
2500 ₽ за человека
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
от 8000 ₽ за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    2 ноября 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Неплохо!
  • О
    Ольга
    28 сентября 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Мы в полном восторге от экскурсии, очень рекомендуем
    Мы в полном восторге от экскурсии, очень рекомендуем
  • П
    Пискунова
    11 августа 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Нам все понравилось, было прикольно и весело. Подача материала легкая, сложные вещи объяснялись понятными современными словами. Мы теперь хотим еще экскурсий по монастырям ᕦ(͡°͜ʖ͡°)ᕤ
    Нам все понравилось, было прикольно и весело. Подача материала легкая, сложные вещи объяснялись понятными современными словами
  • М
    Михаил
    4 августа 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    02 августа мы с семьей побывали на экскурсии в монастыре Новый Иерусалим. Это потрясающе, не хуже чем Троице Сергиева Лавра.
    читать дальше

    Величественный вид главного храма, который повторяет Храм Гроба Господня в Иерусалиме, вызывает гордость за Русскую Православную Церковь. Это третье место, где желательно побывать каждому русскому православному человеку, после Храма Христа Спасителя в Москве и Троице Сергиевой Лавры. Поразила Кувуклия, которая практически точно копирует настоящую Кувуклию в Иерусалиме. Обязательно сходите также к Скиту Митрополита Никона, это тоже интересно. В целом монастырь ухоженный, и здания, и территория поддерживаются в хорошем состоянии. Можно сделать множество красивых фото с разных ракурсов.
    Нам повезло, у нас была экскурсовод Алена, которая в доступной форме рассказала нам и об истории возникновения этого монастыря, и о об его роли в Русской Православной Церкви. Чувствуется, что у нее большой объем знаний и много интересных историй. Очень жаль, что длительность экскурсии была ограничена 2 часами, нам откровенно не хватило все посмотреть и обо всем расспросить Алену.

    02 августа мы с семьей побывали на экскурсии в монастыре Новый Иерусалим. Это потрясающе, не хуже
  • О
    Ольга
    31 июля 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Экскурсия очень понравилась, место впечатляющее, храмовый комплекс необычный, очень красивый и отлично отреставрирован. У нас была гид Алена, хороший профессионал своего дела, знающая и очень приятная девушка😊, смогла рассказом заинтересовать мальчиков-подростков. Экскурсию рекомендуем.
  • А
    Александрова
    4 июня 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Читала противоречивые отзывы об экскурсоводе Алене, в итоге после посещения монастыря в ее сопровождении все гости остались в полном восторге!
    читать дальше

    Оценили многочисленные знания, умение ответить на любой вопрос, представить материал так, что было интересно людям разных возрастов. Одни положительные впечатления! Спасибо большое за интересную встречу!

  • А
    Анна
    4 июня 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Экскурсия понравилась в целом. Гид интересно рассказывал и отвечал на все вопросы. Монастырь интересный. Организаторов рекомендую. Были с детьми 5
    читать дальше

    и 9 лет - все выдержали, никто не ныл)
    Почему ставлю 4: вылетели за тайминг больше чем на 30 мин - считаю, что важно выдерживать оговоренное время. Полчаса в начале экскурсии был рассказ у стены монастыря снаружи - слишком затянуто, эту часть можно сократить.

    Экскурсия понравилась в целом. Гид интересно рассказывал и отвечал на все вопросы. Монастырь интересный. Организаторов рекомендую
  • С
    Светлана
    2 июня 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Проводила экскурсию в Новоиерусалимском монастыре Алена. Очень интересная подача исторических фактов, ничего лишнего. Хочется ещё раз здесь побывать! Алена, большое спасибо, надеемся ещё раз побывать с вами на экскурсии!
  • В
    Валерия
    19 мая 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Очень хорошая команда, экскурсовод Алена очень интересно рассказывает
    Много нового узнали
    Обратимся еще за другими маршрутами
  • Л
    Львова
    11 мая 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Посетили в субботу с гидом Аленой Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь,Очень содержательная экскурсия.
    Сейчас многие чувствуют особенный интерес к судьбам ушедших людей, к
    читать дальше

    судьбам сохранившихся архитектурных памятников и понимают, что только погружение в связь с прошлым даёт настоящее удовлетворение и надежду в жизни, чувство наполненности - душевной, духовной….

    Посетили в субботу с гидом Аленой Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь,Очень содержательная экскурсия
  • И
    Ирина
    11 мая 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Были на экскурсии с Аленой. Остались очень довольны. Рекомендуем! Алена опытный экскурсовод, отличный рассказчик и прекрасно знает историю монастыря, да и историю в целом.
  • Г
    Глеб
    25 апреля 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Экскурсия очень понравилась. Большое спасибо гиду Алёне за интересную подачу материала. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    9 апреля 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    А нам понравилась экскурсия! Всё было понятно, лаконично, доступно для восприятия даже 11 летнему подростку. Алёна молодец! 👍
  • И
    Ирина
    5 апреля 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Заказывали индивидуальную экскурсию в Новоиерусалимский монастырь. Александр привез нас от станции метро на машине. По дороге рассказывал много интересных моментов. Сама экскурсия очень понравилась. Александр профессионально все рассказал, мы получили удовольствие от этого мероприятия. Буду рекомендовать его друзьям и знакомым.
  • И
    Ирина
    26 марта 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Очень довольны экскурсией и благодарны Павлу, который очень разумно и логично построил план и маршрут прекрасного путешествия в нашу историю. Павел знающий, любящий свое дело экскурсовод, поэтому осталось столько потрясающих незабываемых впечатлений!
  • Е
    Елена
    23 марта 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Сам монастырь чудо из чудес, экскурссионное сопровождение не может не понравится, оно дополняет историю этого места, приоткрывает завесу над фактами
    читать дальше

    и заставляет задуматься о вечных ценностях. Несмотря на нашу не очень организованно группу, гид Алёна очень достойно и терпеливо провела нам экскурсию, за что ей большое спасибо!

    Сам монастырь чудо из чудес, экскурссионное сопровождение не может не понравится, оно дополняет историю этого места
  • А
    Александр
    8 января 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Александр, профессиональный и любящий свою профессию гид, поэтому с ним интересно. Он знает больше, чем успевает сообщить, это очевидно понятно
    читать дальше

    и вызывает уважение. Можно получить дополнительную информацию, задать вопросы. Рекомендую тем, кому интересна история и культура, а не просто красивый рассказ.

  • Е
    Елена
    4 ноября 2024
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Очень обширная экскурсия. Включает посещение территории за пределами монастыря и внутри. Мы остались довольны посещением Ново-Иерусалимского монастыря и храма.
  • О
    Ольга
    4 сентября 2024
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Экскурсия по монастырю превысила наши ожидания. Очень много исторической информации. Рекомендуем всем вам посетить русскую Палестину.
    Экскурсия по монастырю превысила наши ожидания. Очень много исторической информации. Рекомендуем всем вам посетить русскую Палестину
  • И
    Ирина
    18 августа 2024
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Вчера посетили Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Впечатлил красотой убранства, изяществом, грациозностью. Гид Алена со знанием истории донесла до нас всё то, что связано с монастырём. Очень тактичная, пунктуальная и спокойная девушка. Спасибо всем за организацию экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Истре в категории «Церковь Константина и Елены»

