Индивидуальная
до 4 чел.
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Посетите Новоиерусалимский монастырь в Истре и узнайте о его удивительной архитектуре и истории. Пройдите по святым местам русской Палестины
Начало: У входа в монастырь
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый Иерусалим под Москвой: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Нового Иерусалима, посетите Воскресенский собор, Аносин Борисоглебский монастырь и Крестовоздвиженскую церковь в Дарне
Начало: город Истра, Советская улица
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Незабываемая водная прогулка по диким местам Истры
Большая вода, шуршащий тростник и поля кувшинок. На закате природа замирает, солнце заливает всё золотом, а розовое небо соединяется с озером
Начало: В деревне Алёхново
Расписание: в пятницу в 19:00
12 дек в 19:00
19 дек в 19:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
от 8000 ₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- еелена17 ноября 2025Отлично
- ИИрина2 ноября 2025Неплохо!
- ООльга28 сентября 2025Мы в полном восторге от экскурсии, очень рекомендуем
- ННина17 августа 2025Шикарная экскурсия, которая нам очень понравилась! Восхищает уникальная архитектура монастыря, построенного по образу и подобию храма Гроба Господня в Иерусалиме.
- ППискунова11 августа 2025Нам все понравилось, было прикольно и весело. Подача материала легкая, сложные вещи объяснялись понятными современными словами. Мы теперь хотим еще экскурсий по монастырям ᕦ(͡°͜ʖ͡°)ᕤ
- ССеребрякова7 августа 2025Экскурсия с Дмитрием получилась яркая. Дмитрий - большой молодец: он интересный собеседник и просто прекрасный человек, любящий свой город. Мы
- ММихаил4 августа 202502 августа мы с семьей побывали на экскурсии в монастыре Новый Иерусалим. Это потрясающе, не хуже чем Троице Сергиева Лавра.
- ООльга31 июля 2025Экскурсия очень понравилась, место впечатляющее, храмовый комплекс необычный, очень красивый и отлично отреставрирован. У нас была гид Алена, хороший профессионал своего дела, знающая и очень приятная девушка😊, смогла рассказом заинтересовать мальчиков-подростков. Экскурсию рекомендуем.
- ЭЭлла28 июля 2025Замечательная экскурсия! Мария просто великолепный рассказчик! Время пролетело незаметно!
- ТТатьяна26 июля 2025Благодарим Дмитрия за проведенную экскурсию! Понравилась структурированность изложения материала, умение гида идти на контакт и обсуждение моментов экскурсии, доброжелательная атмосфера и лаконичность маршрута. Смело могу рекомендовать!
- ННаталия23 июля 2025Дмитрий, замечательный гид. Очень интересно рассказывает, много знает. Экскурсия хорошо построена. Пунктуальный, вежливый. Рекомендую провести эту экскурсию именно с ним. Спасибо Вам большое за интересную экскурсию!
- ЕЕлена11 июля 2025Не первый раз обращаюсь к вам. У вас самые лучшие гиды. Экскурсия по Истре с Дмитрием была замечательная.
Все очень
- EElena17 июня 2025Экскурсию проводила Мария. Милая девушка, с широко распахнутым взглядом на историю. Не услышали скучных дат, зато подача материала доступна и
- ААлександрова4 июня 2025Читала противоречивые отзывы об экскурсоводе Алене, в итоге после посещения монастыря в ее сопровождении все гости остались в полном восторге!
- ААнна4 июня 2025Экскурсия понравилась в целом. Гид интересно рассказывал и отвечал на все вопросы. Монастырь интересный. Организаторов рекомендую. Были с детьми 5
- ССветлана2 июня 2025Проводила экскурсию в Новоиерусалимском монастыре Алена. Очень интересная подача исторических фактов, ничего лишнего. Хочется ещё раз здесь побывать! Алена, большое спасибо, надеемся ещё раз побывать с вами на экскурсии!
- ВВалерия19 мая 2025Очень хорошая команда, экскурсовод Алена очень интересно рассказывает
Много нового узнали
Обратимся еще за другими маршрутами
- ЛЛьвова11 мая 2025Посетили в субботу с гидом Аленой Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь,Очень содержательная экскурсия.
Сейчас многие чувствуют особенный интерес к судьбам ушедших людей, к
- ИИрина11 мая 2025Были на экскурсии с Аленой. Остались очень довольны. Рекомендуем! Алена опытный экскурсовод, отличный рассказчик и прекрасно знает историю монастыря, да и историю в целом.
- ААнастасия7 мая 2025Экскурсию проводил Дмитрий. Маршрут включает в себя не только экскурсию в Новоиерусалимский монастырь, но и два других храма (один при
