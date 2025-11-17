Мои заказы

Аносин Борисоглебский монастырь – экскурсии в Истре

Найдено 4 экскурсии в категории «Аносин Борисоглебский монастырь» в Истре, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Пешая
2 часа
78 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Посетите Новоиерусалимский монастырь в Истре и узнайте о его удивительной архитектуре и истории. Пройдите по святым местам русской Палестины
Начало: У входа в монастырь
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Новый Иерусалим под Москвой
На машине
3 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Узнайте историю Нового Иерусалима, посетите Воскресенский собор, Аносин Борисоглебский монастырь и Крестовоздвиженскую церковь в Дарне
Начало: город Истра, Советская улица
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Закат на Истринском водохранилище - прогулка на сапах
SUP-прогулки
2 часа
Водная прогулка
Незабываемая водная прогулка по диким местам Истры
Большая вода, шуршащий тростник и поля кувшинок. На закате природа замирает, солнце заливает всё золотом, а розовое небо соединяется с озером
Начало: В деревне Алёхново
Расписание: в пятницу в 19:00
12 дек в 19:00
19 дек в 19:00
2500 ₽ за человека
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
12 дек в 11:00
13 дек в 11:00
от 8000 ₽ за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • е
    елена
    17 ноября 2025
    Новый Иерусалим под Москвой
    Отлично
  • И
    Ирина
    2 ноября 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Неплохо!
  • О
    Ольга
    28 сентября 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Мы в полном восторге от экскурсии, очень рекомендуем
    Мы в полном восторге от экскурсии, очень рекомендуем
  • Н
    Нина
    17 августа 2025
    Новый Иерусалим под Москвой
    Шикарная экскурсия, которая нам очень понравилась! Восхищает уникальная архитектура монастыря, построенного по образу и подобию храма Гроба Господня в Иерусалиме.
    читать дальше

    Дмитрий - экскурсовод с очень хорошим знанием истории. Столько интересных исторических фактов, историй и информации нас впечатлили и покорили. Дмитрий, от души благодарим Вас за эту замечательную поездку.

    Шикарная экскурсия, которая нам очень понравилась! Восхищает уникальная архитектура монастыря, построенного по образу и подобию храма Гроба Господня в Иерусалиме.
  • П
    Пискунова
    11 августа 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Нам все понравилось, было прикольно и весело. Подача материала легкая, сложные вещи объяснялись понятными современными словами. Мы теперь хотим еще экскурсий по монастырям ᕦ(͡°͜ʖ͡°)ᕤ
    Нам все понравилось, было прикольно и весело. Подача материала легкая, сложные вещи объяснялись понятными современными словами. Мы теперь хотим еще экскурсий по монастырям ᕦ(͡°͜ʖ͡°)ᕤ
  • С
    Серебрякова
    7 августа 2025
    Новый Иерусалим под Москвой
    Экскурсия с Дмитрием получилась яркая. Дмитрий - большой молодец: он интересный собеседник и просто прекрасный человек, любящий свой город. Мы
    читать дальше

    увезли с собой массу приятных впечатлений о Новоиерусалимском монастыре, чудесном храме Крестовоздвижения в с. Дарна, дополненных посещением выставки в новоиерусалимском музейно-выставочном комплексе.

  • М
    Михаил
    4 августа 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    02 августа мы с семьей побывали на экскурсии в монастыре Новый Иерусалим. Это потрясающе, не хуже чем Троице Сергиева Лавра.
    читать дальше

    Величественный вид главного храма, который повторяет Храм Гроба Господня в Иерусалиме, вызывает гордость за Русскую Православную Церковь. Это третье место, где желательно побывать каждому русскому православному человеку, после Храма Христа Спасителя в Москве и Троице Сергиевой Лавры. Поразила Кувуклия, которая практически точно копирует настоящую Кувуклию в Иерусалиме. Обязательно сходите также к Скиту Митрополита Никона, это тоже интересно. В целом монастырь ухоженный, и здания, и территория поддерживаются в хорошем состоянии. Можно сделать множество красивых фото с разных ракурсов.
    Нам повезло, у нас была экскурсовод Алена, которая в доступной форме рассказала нам и об истории возникновения этого монастыря, и о об его роли в Русской Православной Церкви. Чувствуется, что у нее большой объем знаний и много интересных историй. Очень жаль, что длительность экскурсии была ограничена 2 часами, нам откровенно не хватило все посмотреть и обо всем расспросить Алену.

    02 августа мы с семьей побывали на экскурсии в монастыре Новый Иерусалим. Это потрясающе, не хуже чем Троице Сергиева Лавра.
  • О
    Ольга
    31 июля 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Экскурсия очень понравилась, место впечатляющее, храмовый комплекс необычный, очень красивый и отлично отреставрирован. У нас была гид Алена, хороший профессионал своего дела, знающая и очень приятная девушка😊, смогла рассказом заинтересовать мальчиков-подростков. Экскурсию рекомендуем.
  • Э
    Элла
    28 июля 2025
    Новый Иерусалим под Москвой
    Замечательная экскурсия! Мария просто великолепный рассказчик! Время пролетело незаметно!
    Замечательная экскурсия! Мария просто великолепный рассказчик! Время пролетело незаметно!
  • Т
    Татьяна
    26 июля 2025
    Новый Иерусалим под Москвой
    Благодарим Дмитрия за проведенную экскурсию! Понравилась структурированность изложения материала, умение гида идти на контакт и обсуждение моментов экскурсии, доброжелательная атмосфера и лаконичность маршрута. Смело могу рекомендовать!
  • Н
    Наталия
    23 июля 2025
    Новый Иерусалим под Москвой
    Дмитрий, замечательный гид. Очень интересно рассказывает, много знает. Экскурсия хорошо построена. Пунктуальный, вежливый. Рекомендую провести эту экскурсию именно с ним. Спасибо Вам большое за интересную экскурсию!
  • Е
    Елена
    11 июля 2025
    Новый Иерусалим под Москвой
    Не первый раз обращаюсь к вам. У вас самые лучшие гиды. Экскурсия по Истре с Дмитрием была замечательная.
    Все очень
    читать дальше

    понравилось. Дмитрий прекрасный рассказчик, высокопрофессионально владеет материалом. Мы узнали много нового, и эмоционально с ним было очень комфортно. Рекомендую обращаться к Дмитрию. Подача материала учитывает возраст и индивидуальные особенности заказчика. Дмитрий, еще раз большое спасибо. Здоровья вам, удачи и успеха.

  • E
    Elena
    17 июня 2025
    Новый Иерусалим под Москвой
    Экскурсию проводила Мария. Милая девушка, с широко распахнутым взглядом на историю. Не услышали скучных дат, зато подача материала доступна и
    читать дальше

    с юмором. От Новоиерусалимского монастыря остались смешанные эмоции - роскошь без той самой благодати, ради которой люди стремятся в храмы. Красота архитектуры поражает- прекрасная иллюстрация для захватывающего повествовали опытного экскурсовода. Зато в Дарне получили ту душевность, которую искали. Борисоглебский женский монастырь - намоленное место, которое прочувствует любой путешественник, даже невоцерковленный. В общем наше трехчасовое путешествие было насыщенным. Маршрут прекрасно продуман, рассказ интересен. Рекомендую. Спасибо, Мария, за прикосновение к истории и за воспоминания, которыми хочется поделиться))

  • А
    Александрова
    4 июня 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Читала противоречивые отзывы об экскурсоводе Алене, в итоге после посещения монастыря в ее сопровождении все гости остались в полном восторге!
    читать дальше

    Оценили многочисленные знания, умение ответить на любой вопрос, представить материал так, что было интересно людям разных возрастов. Одни положительные впечатления! Спасибо большое за интересную встречу!

  • А
    Анна
    4 июня 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Экскурсия понравилась в целом. Гид интересно рассказывал и отвечал на все вопросы. Монастырь интересный. Организаторов рекомендую. Были с детьми 5
    читать дальше

    и 9 лет - все выдержали, никто не ныл)
    Почему ставлю 4: вылетели за тайминг больше чем на 30 мин - считаю, что важно выдерживать оговоренное время. Полчаса в начале экскурсии был рассказ у стены монастыря снаружи - слишком затянуто, эту часть можно сократить.

    Экскурсия понравилась в целом. Гид интересно рассказывал и отвечал на все вопросы. Монастырь интересный. Организаторов рекомендую. Были с детьми 5
  • С
    Светлана
    2 июня 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Проводила экскурсию в Новоиерусалимском монастыре Алена. Очень интересная подача исторических фактов, ничего лишнего. Хочется ещё раз здесь побывать! Алена, большое спасибо, надеемся ещё раз побывать с вами на экскурсии!
  • В
    Валерия
    19 мая 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Очень хорошая команда, экскурсовод Алена очень интересно рассказывает
    Много нового узнали
    Обратимся еще за другими маршрутами
  • Л
    Львова
    11 мая 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Посетили в субботу с гидом Аленой Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь,Очень содержательная экскурсия.
    Сейчас многие чувствуют особенный интерес к судьбам ушедших людей, к
    читать дальше

    судьбам сохранившихся архитектурных памятников и понимают, что только погружение в связь с прошлым даёт настоящее удовлетворение и надежду в жизни, чувство наполненности - душевной, духовной….

    Посетили в субботу с гидом Аленой Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь,Очень содержательная экскурсия.
  • И
    Ирина
    11 мая 2025
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Были на экскурсии с Аленой. Остались очень довольны. Рекомендуем! Алена опытный экскурсовод, отличный рассказчик и прекрасно знает историю монастыря, да и историю в целом.
  • А
    Анастасия
    7 мая 2025
    Новый Иерусалим под Москвой
    Экскурсию проводил Дмитрий. Маршрут включает в себя не только экскурсию в Новоиерусалимский монастырь, но и два других храма (один при
    читать дальше

    монастыре), которые были построены в разное время. Это интересно не только для духовного просвещения, но и с архитектурной точки зрения. Рассказ Дмитрия был очень интересен, учтены все наши пожелания. Большое спасибо!

