читать дальше

у вас есть ответы! Своим рассказом вы увлекли и погрузили нас в историю! Мы многое для себя узнали) Очень оценили вашу заинтересованность в процессе и любовь к своей работе! Если мы соберёмся посетить другие места, которые мы с вами обсуждали, были бы благодарны если бы вы провели нам и там экскурсии!