1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Новый Иерусалим под Москвой: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Нового Иерусалима, посетите Воскресенский собор, Аносин Борисоглебский монастырь и Крестовоздвиженскую церковь в Дарне
Начало: город Истра, Советская улица
7 июля в 09:00
10 июля в 09:30
9 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Посетите Новоиерусалимский монастырь в Истре и узнайте о его удивительной архитектуре и истории. Пройдите по святым местам русской Палестины
Начало: У входа в монастырь
Сегодня в 09:00
7 июля в 09:00
от 6 670₽ за всё до 20 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Погрузитесь в атмосферу святых мест Палестины, не покидая Подмосковья. Экскурсия по Новому Иерусалиму в Истре подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Истра
Завтра в 09:00
7 июля в 13:00
1300010 400₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена24 июня 2024Александр- отличный гид. Рассказывал интересно, содержательно, эмоционально. Остались прекрасные впечатления от посещения Нового Иерусалима!
- ААнна23 июня 2024Очень благодарна Дмитрию за заботу и внимание (изменил маршрут с учётом, что мы были с пожилым человеком). Дмитрий интересно, вкусно
- ССергей18 июня 2024Алёна спасибо вам за познавательную экскурсию! Вас слушать одно удовольствие) Чувствуется, что вы очень много знаете и на все вопросы
- ММарат16 марта 20249 марта посетили Новый Иерусалим. Экскурсия с Анатолием началась от удобной автостоянки музея по долине реки Истры с продолжением по
- ЕЕлизавета19 января 2024Замечательная экскурсия, спасибо большое Дмитрию! Легко, познавательно и интересно. Однозначно рекомендую:)
- ЕЕкатерина10 января 2024Хотела бы сказать Дмитрию огромное спасибо за отличную экскурсию в Новый Иерусалим и окрестности. Ездили в Рождественский очень холодный день,
Ответы на вопросы от путешественников по Истре в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Истре
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Истре в июле 2024
Сейчас в Истре в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 6 670 до 10 400 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Истре на 2024 год на выходные, 79 ⭐ отзывов, цены от 6670₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь