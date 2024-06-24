Экскурсии выходного дня в Истре

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Истре, цены от 6 670 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новый Иерусалим под Москвой
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Популярное предложение
Новый Иерусалим под Москвой: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Нового Иерусалима, посетите Воскресенский собор, Аносин Борисоглебский монастырь и Крестовоздвиженскую церковь в Дарне
Начало: город Истра, Советская улица
7 июля в 09:00
10 июля в 09:30
9 300 за всё до 4 чел.
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
56 отзывов
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Посетите Новоиерусалимский монастырь в Истре и узнайте о его удивительной архитектуре и истории. Пройдите по святым местам русской Палестины
Начало: У входа в монастырь
Сегодня в 09:00
7 июля в 09:00
от 6 670 за всё до 20 чел.
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Погрузитесь в атмосферу святых мест Палестины, не покидая Подмосковья. Экскурсия по Новому Иерусалиму в Истре подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Истра
Завтра в 09:00
7 июля в 13:00
1300010 400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    24 июня 2024
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Александр- отличный гид. Рассказывал интересно, содержательно, эмоционально. Остались прекрасные впечатления от посещения Нового Иерусалима!
  • А
    Анна
    23 июня 2024
    Новый Иерусалим под Москвой
    Очень благодарна Дмитрию за заботу и внимание (изменил маршрут с учётом, что мы были с пожилым человеком). Дмитрий интересно, вкусно
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    рассказывал про факты, на которые мы бы и внимания не обратили. С большим уважением Дмитрий повествовал об истории и людях. Обязательно обратимся к нему за новыми экскурсиями по Москве и Подмосковью.

  • С
    Сергей
    18 июня 2024
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Алёна спасибо вам за познавательную экскурсию! Вас слушать одно удовольствие) Чувствуется, что вы очень много знаете и на все вопросы
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    у вас есть ответы! Своим рассказом вы увлекли и погрузили нас в историю! Мы многое для себя узнали) Очень оценили вашу заинтересованность в процессе и любовь к своей работе! Если мы соберёмся посетить другие места, которые мы с вами обсуждали, были бы благодарны если бы вы провели нам и там экскурсии!

    Алёна спасибо вам за познавательную экскурсию!
  • М
    Марат
    16 марта 2024
    Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
    9 марта посетили Новый Иерусалим. Экскурсия с Анатолием началась от удобной автостоянки музея по долине реки Истры с продолжением по
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    територии монастыря и посещением главного памятника комплекса - Воскресенского собора. Формат индивидуальной экскурсии для двоих очень удобный. Анатолий помимо интересного рассказа в деталях об истории создания и связанных с монастырем изменений до наших дней смог ответить на все наши вопросы. Великолепная эксурсия, неравнодушный гид - мастер своего дела. Очень рекомендую.

  • Е
    Елизавета
    19 января 2024
    Новый Иерусалим под Москвой
    Замечательная экскурсия, спасибо большое Дмитрию! Легко, познавательно и интересно. Однозначно рекомендую:)
  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    Новый Иерусалим под Москвой
    Хотела бы сказать Дмитрию огромное спасибо за отличную экскурсию в Новый Иерусалим и окрестности. Ездили в Рождественский очень холодный день,
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    зато погода была очень солнечной и виды были замечательные. Я была с пожилыми родителями, которые передвигаются очень медленно. Несмотря на такие ограничения, Дмитрий распланировал очень грамотно маршрут, мы успели все посмотреть и никто не замерз.

Ответы на вопросы от путешественников по Истре в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Истре в июле 2024
Сейчас в Истре в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 6 670 до 10 400 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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