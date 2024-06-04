1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Понять, в чем особенность этой обители, впечатлиться ее архитектурой и многовековой историей
Начало: У входа в монастырь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6 670₽ за всё до 20 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Познакомиться с грандиозным комплексом патриарха Никона и понять его замысел
Начало: Истра
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
1250010 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Авторский сплав на сапах до Новоиерусалимского монастыря
Насладиться видами с реки и услышать о местах Левитана и Чехова в Истре (мини-группа)
Начало: В д. Сафонтьево
19 июня в 11:00
26 июня в 11:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Закат на Истринском водохранилище - прогулка на сапах
Полюбоваться вечерней зарёй в атмосферном путешествии по большой воде
Начало: В деревне Алёхново
Расписание: во вторник и пятницу в 19:00
11 июня в 19:00
14 июня в 19:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей4 июня 2024Экскурсию проводила Алена. Очень пунктуальная, внимательная, ответственная. У Алены большой опыт экскурсионной деятельности и хорошие знания по истории России времен Алексея Михайловича. Экскурсия понравилась, очень рекомендую.
- ККатя28 мая 2024Мы остались в восторге от сплава! Несмотря на то, что мы опоздали из-за ожидания такси почти на 40 минут, Лера
- ННаталия22 мая 2024Это был наш первый опыт сапсёрфинга и мы остались очень довольны. Прекрасная организация, понятный инструктаж и хорошая экипировка, у организаторов
- ООльга7 мая 2024Всем добрый день! Посетили Новый Иерусалим на майских праздниках. Очень понравилась экскурсия, рассказ Алины. Емко, информативно, с любовью. Замечательно провели время, с пользой. Очень рекомендую. Спасибо организаторам.
- ЕЕкатерина30 апреля 2024Хорошая экскурсия для тех, кто посещает в первый раз и мало интересуется историей. Нам не хватило погружения.
- ММарат16 марта 20249 марта посетили Новый Иерусалим. Экскурсия с Анатолием началась от удобной автостоянки музея по долине реки Истры с продолжением по
Ответы на вопросы от путешественников по Истре в категории «Можно с детьми»
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