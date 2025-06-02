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инструктаж, а бывалым полезные советы. Забота и внимание к каждому и во всем. Вкуснейший пикник, продуманные угощения придали сил и эмоций. Сладкий арбуз, кукуруза, клубника, овощи, хот-доги… освежающие напитки и горячий чай в стаканчиках с надписью придали храбрости для продолжения маршрута. Здорово, что инструктор Степан фотографировал на маршруте, получив красивые фотографии можно похвастаться перед друзьями, и коллегами, а кого и за мотивировать. Море впечатлений. Теперь планирую на следующий сплав.