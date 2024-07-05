Познавательные экскурсии на природе в Истре

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Истре, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новый Иерусалим под Москвой
На машине
23 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Новый Иерусалим под Москвой: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Нового Иерусалима, посетите Воскресенский собор, Аносин Борисоглебский монастырь и Крестовоздвиженскую церковь в Дарне
Начало: город Истра, Советская улица
«Почему так называют живописный уголок недалеко от столицы»
19 июля в 13:30
20 июля в 09:00
9 300 за всё до 4 чел.
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Пешая
56 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
Посетите Новоиерусалимский монастырь в Истре и узнайте о его удивительной архитектуре и истории. Пройдите по святым местам русской Палестины
Начало: У входа в монастырь
«Вы увидите горы Сион и Фавор, пройдете в Гефсиманский сад, услышите о чуде в Вифании»
Завтра в 09:00
15 июля в 09:00
от 6 670 за всё до 4 чел.
Закат на Истринском водохранилище - прогулка на сапах
SUP-прогулки
2 часа
Водная прогулка
Групповая экскурсия по диким местам Истры на сапах
Пройдём от базы отдыха до уединённой бухты, где сохранились дикие места. Фотосессия, травяной чай и закат на песчаном берегу ждут вас
Начало: В деревне Алёхново
«На закате природа здесь замирает»
Расписание: во вторник и пятницу в 19:00
16 июля в 19:00
19 июля в 19:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    5 июля 2024
    Новый Иерусалим под Москвой
    Всё прошло замечательно. Дмитрий отработал на пять баллов. Любит и знает своё дело, обладает достаточным багажём знаний. Отличный собеседник и замечательный человек. Всем рекомендую.
  • Е
    Елена
    24 июня 2024
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Александр- отличный гид. Рассказывал интересно, содержательно, эмоционально. Остались прекрасные впечатления от посещения Нового Иерусалима!
  • А
    Анна
    23 июня 2024
    Новый Иерусалим под Москвой
    Очень благодарна Дмитрию за заботу и внимание (изменил маршрут с учётом, что мы были с пожилым человеком). Дмитрий интересно, вкусно
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    рассказывал про факты, на которые мы бы и внимания не обратили. С большим уважением Дмитрий повествовал об истории и людях. Обязательно обратимся к нему за новыми экскурсиями по Москве и Подмосковью.

  • С
    Сергей
    18 июня 2024
    Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
    Алёна спасибо вам за познавательную экскурсию! Вас слушать одно удовольствие) Чувствуется, что вы очень много знаете и на все вопросы
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    у вас есть ответы! Своим рассказом вы увлекли и погрузили нас в историю! Мы многое для себя узнали) Очень оценили вашу заинтересованность в процессе и любовь к своей работе! Если мы соберёмся посетить другие места, которые мы с вами обсуждали, были бы благодарны если бы вы провели нам и там экскурсии!

    Алёна спасибо вам за познавательную экскурсию!
  • Е
    Елизавета
    19 января 2024
    Новый Иерусалим под Москвой
    Замечательная экскурсия, спасибо большое Дмитрию! Легко, познавательно и интересно. Однозначно рекомендую:)

Ответы на вопросы от путешественников по Истре в категории «Природа и пейзажи»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Новоиерусалимский монастырь: русская Палестина
  3. Закат на Истринском водохранилище - прогулка на сапах
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  1. Новоиерусалимский монастыр
  2. Воскресенский собор
  3. Гефсиманский сад
Сколько стоит экскурсия по Истре в июле 2024
Сейчас в Истре в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 9 300. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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