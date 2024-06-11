Закат на Истринском водохранилище - прогулка на сапах

Полюбоваться вечерней зарёй в атмосферном путешествии по большой воде
Большая вода на Истринском водохранилище — это необыкновенный простор, шуршащий тростник, всплески рыб и поля кувшинок. На закате природа здесь замирает.

Солнце заливает всё золотом, а потом скрывается за вековыми соснами, и розовое небо соединяется с озером.

Вы покатаетесь на сапах, доедете до заповедного места, попьёте травяной чай и романтично проведёте летний вечер.
Закат на Истринском водохранилище - прогулка на сапах
Закат на Истринском водохранилище - прогулка на сапах
Закат на Истринском водохранилище - прогулка на сапах
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы пройдём от оборудованной базы отдыха до противоположного берега, куда не так просто добраться по суше — поэтому здесь ещё сохранились дикие места. Дорога в одну сторону займёт не более 40 минут. На протяжении всего маршрута я буду вас фотографировать. Мы выберем уединённую бухту с нежным песочком и остановимся проводить солнце. Сделаем ещё несколько фотографий, попьём травяной чай и отправимся обратно.

Как проходит сплав

  • Прогулки проходят с мая по октябрь даже в небольшой дождик:)
  • Перед стартом я проведу для вас подробный инструктаж. 80% участников — новички, и абсолютно у всех получается без проблем, потому что я подробно показываю, как управлять сапом и страхую
  • Если вы не умеете плавать — не страшно! Каждому такому участнику выдадим спасательный жилет
  • Вы получите необходимое оборудование и аксессуары, включая гермосумку и водонепроницаемый чехол для телефона
  • С собой необходимо взять сменную одежду — уберём её в гермосумку и закрепим на вашей доске
  • Дети до 12 лет могут прокатиться на одном сапе со взрослым бесплатно
  • В конце маршрута дети получат именные грамоты

Организационные детали

  • Маршрут начинается от деревни Алёхново. От Истры до неё можно добраться на автобусе № 32 или на машине (дорога займёт минут 20). Есть хорошая парковка с видеонаблюдением
  • На территории есть домики и чистые туалеты
  • С собой необходимо взять сменную одежду на всякий случай
  • Сплав подходит взрослым и детям от 4-х лет

во вторник и пятницу в 19:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В деревне Алёхново
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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