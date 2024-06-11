Большая вода на Истринском водохранилище — это необыкновенный простор, шуршащий тростник, всплески рыб и поля кувшинок. На закате природа здесь замирает.
Солнце заливает всё золотом, а потом скрывается за вековыми соснами, и розовое небо соединяется с озером.
Вы покатаетесь на сапах, доедете до заповедного места, попьёте травяной чай и романтично проведёте летний вечер.
Солнце заливает всё золотом, а потом скрывается за вековыми соснами, и розовое небо соединяется с озером.
Вы покатаетесь на сапах, доедете до заповедного места, попьёте травяной чай и романтично проведёте летний вечер.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы пройдём от оборудованной базы отдыха до противоположного берега, куда не так просто добраться по суше — поэтому здесь ещё сохранились дикие места. Дорога в одну сторону займёт не более 40 минут. На протяжении всего маршрута я буду вас фотографировать. Мы выберем уединённую бухту с нежным песочком и остановимся проводить солнце. Сделаем ещё несколько фотографий, попьём травяной чай и отправимся обратно.
Как проходит сплав
- Прогулки проходят с мая по октябрь даже в небольшой дождик:)
- Перед стартом я проведу для вас подробный инструктаж. 80% участников — новички, и абсолютно у всех получается без проблем, потому что я подробно показываю, как управлять сапом и страхую
- Если вы не умеете плавать — не страшно! Каждому такому участнику выдадим спасательный жилет
- Вы получите необходимое оборудование и аксессуары, включая гермосумку и водонепроницаемый чехол для телефона
- С собой необходимо взять сменную одежду — уберём её в гермосумку и закрепим на вашей доске
- Дети до 12 лет могут прокатиться на одном сапе со взрослым бесплатно
- В конце маршрута дети получат именные грамоты
Организационные детали
- Маршрут начинается от деревни Алёхново. От Истры до неё можно добраться на автобусе № 32 или на машине (дорога займёт минут 20). Есть хорошая парковка с видеонаблюдением
- На территории есть домики и чистые туалеты
- С собой необходимо взять сменную одежду на всякий случай
- Сплав подходит взрослым и детям от 4-х лет
во вторник и пятницу в 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Алёхново
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Истре
Истра — моя родина, всё свободное время я провожу с детьми на природе и знаю много удивительных мест. Хочу поделиться этой красотой с вами! Приглашаю посмотреть на привычные вещи с непривычной стороны.Задать вопрос
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