Большая вода на Истринском водохранилище — это необыкновенный простор, шуршащий тростник, всплески рыб и поля кувшинок. На закате природа здесь замирает. Солнце заливает всё золотом, а потом скрывается за вековыми соснами, и розовое небо соединяется с озером. Вы покатаетесь на сапах, доедете до заповедного места, попьёте травяной чай и романтично проведёте летний вечер.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы пройдём от оборудованной базы отдыха до противоположного берега, куда не так просто добраться по суше — поэтому здесь ещё сохранились дикие места. Дорога в одну сторону займёт не более 40 минут. На протяжении всего маршрута я буду вас фотографировать. Мы выберем уединённую бухту с нежным песочком и остановимся проводить солнце. Сделаем ещё несколько фотографий, попьём травяной чай и отправимся обратно.

Как проходит сплав

Прогулки проходят с мая по октябрь даже в небольшой дождик:)

Перед стартом я проведу для вас подробный инструктаж. 80% участников — новички, и абсолютно у всех получается без проблем, потому что я подробно показываю, как управлять сапом и страхую

Если вы не умеете плавать — не страшно! Каждому такому участнику выдадим спасательный жилет

Вы получите необходимое оборудование и аксессуары, включая гермосумку и водонепроницаемый чехол для телефона

С собой необходимо взять сменную одежду — уберём её в гермосумку и закрепим на вашей доске

Дети до 12 лет могут прокатиться на одном сапе со взрослым бесплатно

В конце маршрута дети получат именные грамоты

Организационные детали